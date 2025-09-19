KurseKategorien
Währungen / TLF
Zurück zum Aktien

TLF: Tandy Leather Factory Inc

3.06 USD 0.04 (1.29%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TLF hat sich für heute um -1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.05 bis zu einem Hoch von 3.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tandy Leather Factory Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
3.05 3.07
Jahresspanne
2.69 5.49
Vorheriger Schlusskurs
3.10
Eröffnung
3.06
Bid
3.06
Ask
3.36
Tief
3.05
Hoch
3.07
Volumen
8
Tagesänderung
-1.29%
Monatsänderung
0.33%
6-Monatsänderung
5.52%
Jahresänderung
-28.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K