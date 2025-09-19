Währungen / TLF
TLF: Tandy Leather Factory Inc
3.06 USD 0.04 (1.29%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TLF hat sich für heute um -1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.05 bis zu einem Hoch von 3.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tandy Leather Factory Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.05 3.07
Jahresspanne
2.69 5.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.10
- Eröffnung
- 3.06
- Bid
- 3.06
- Ask
- 3.36
- Tief
- 3.05
- Hoch
- 3.07
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -1.29%
- Monatsänderung
- 0.33%
- 6-Monatsänderung
- 5.52%
- Jahresänderung
- -28.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K