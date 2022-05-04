오류, 버그, 질문 - 페이지 46 1...394041424344454647484950515253...3184 새 코멘트 Prival 2010.07.14 14:36 #451 alexvd : 터미널에 연결 손실이 표시되지 않았습니까? 이것이 물레라면 아닌 것 같습니다. (나는 메시지 로그에서 이것을 보았고, 데이터가 없으면 표시기가 이것을 보고합니다). 유일한 사실이었다. 1개의 서버는 회색이고 나머지 3개는 녹색입니다. 스샷을 못찍어서 죄송합니다 :( //+------------------------------------------------------------------+ //| Проверка символов с асинхронным возбуждением | //+------------------------------------------------------------------+ //| вход | //| symbol - символ | //| count_Bars - необходимое количество баров | //+------------------------------------------------------------------+ bool CheckOtherSymbol( string symbol, int bars) { datetime ctm[ 1 ]; datetime checktime= TimeCurrent ()-bars* PeriodSeconds ( _Period ); // требуемое время bool res=true; // скопируем время требуемого бара if ( CopyTime (symbol, _Period ,checktime, 1 ,ctm)!= 1 ) res=false; if (!res) Print ( "Нет данных по символу " ,symbol); //--- вернем результат return (res); } 첨부된 메시지 로그 MQ Alexander 2010.07.14 14:44 #452 Prival : 이것이 물레라면 아닌 것 같습니다. (나는 메시지 로그에서 이것을 보았고, 데이터가 없으면 표시기가 이것을 보고합니다). 유일한 사실이었다. 1개의 서버는 회색이고 나머지 3개는 녹색입니다. 스샷을 못찍어서 죄송합니다 :( 첨부된 메시지 로그 로그에 감사드립니다. 무슨 일이 일어나고 있는지 더 명확해졌습니다. 터미널이 성공적으로 인증되고 동기화되었으며 그 후에야 연결이 끊어졌습니다. 질문: 1. 바이러스 백신(및) 또는 방화벽(내장 Windows 포함)이 있습니까? 어떤 인터넷 연결을 사용합니까? 2. 이전에 이 문제가 발생한 적이 있습니까? 3. 어떤 악기의 차트가 열렸습니까? 4. 10시 1분에 일어난 일: - 이때 단말기가 다시 연결되었지만 성공적입니다. Prival 2010.07.14 14:57 #453 Alexander : 로그에 감사드립니다. 무슨 일이 일어나고 있는지 더 명확해졌습니다. 터미널이 성공적으로 인증되고 동기화되었으며 그 후에야 연결이 끊어졌습니다. 질문: 1. 바이러스 백신(및) 또는 방화벽(내장 Windows 포함)이 있습니까? 어떤 인터넷 연결을 사용합니까? 2. 이전에 이 문제가 발생한 적이 있습니까? 3. 어떤 악기의 차트가 열렸습니까? 4. 10시 1분에 일어난 일: - 이때 단말기가 다시 연결되었지만 성공적입니다. 1. nod 32 비즈니스 버전 4.2.40.10 + Windows 방화벽은 항상 켜져 있고 다른 것은 없습니다. ADSL 모뎀 공급자 스트림. 2. 아니, 처음으로 3. 12개의 차트. 5분 챔피언십 심볼 4. 실수할까 봐 겁이 나지만 이 때 업데이트를 한 것 같은데 오늘 윈도우용 패치가 나왔다. 메시지에 따르면 노드가 업데이트했습니다. 여전히 연결이 끊긴 상태에서 연결이 설정되어 자체적으로 복원됩니다. 불행히도 정확한 시간은 기억나지 않습니다. 그러나 연결에 영향을 줄 수 있는 두 가지 이벤트 엘리트 지표 :) 잘 어울려요 데이터 센터의 작동을 확인하는 Prival 2010.07.14 19:15 #454 다시. 4개의 서버가 모두 서 있습니다. 하지만 인터넷이 있어서 지금 글을 쓰고 있습니다. 어떤 종류의 환상, 내가 올바르게 이해하면 세계의 다른 지역에 위치하고 갑자기 갑자기 .. MQ Alexander 2010.07.14 19:59 #455 Prival : 다시. 4개의 서버가 모두 서 있습니다. 하지만 인터넷이 있어서 지금 글을 쓰고 있습니다. 어떤 종류의 환상, 내가 올바르게 이해하면 세계의 다른 지역에 위치하고 갑자기 갑자기 .. 기술 작업은 서버에서 수행되었습니다. 이때 액세스 서버 는 중앙에서 꺼졌습니다. 사과하다. Николай 2010.07.14 20:45 #456 터미널에 문제가 생겼습니다... 첫 번째 질문입니다. 명령줄(바로 가기)에서 터미널을 시작하는 절차와 과정이 다른지 여부와 방법 - 한 옵션은 F4를 사용하는 편집기에서도 있습니다. 문제에 대한 설명입니다. 바로 가기로 실행하면 즉시 충돌하고 로드되지 않고 치명적인 오류가 보고됩니다(참고. 작업 중인 Expert Advisor가 차트 중 하나에 계속 걸려 있음). 편집기를 실행하고 F4 키를 누릅니다. 모든 것이 로드되고 제대로 작동합니다. 그런 로딩 후 차트에 매달린 어드바이저를 삭제합니다. 단축키로 다시 시도합니다. 놀라운 실행합니다. 나는 고문을 교수형에 처한다. 으깨다!!!! 그리고 F4에서 실행하면 오류 없이 제거 및 다시 부착이 통과됩니다. Expert Advisor는 테스터와 옵티마이저 모두에서 작동합니다. ???? 흥미롭고 유머러스한 MQL4 및 MQL5에 대한 시장이 언제 문을 닫는지 Николай 2010.07.14 21:12 #457 실험은 이것이 어떤 전문가에게도 일어나지 않는다는 것을 보여주었습니다. 따라서 문제의 일부는 코드에 있습니다. 그러나 터미널에 대한 질문도 있습니다. 코드에 오류가 있는 경우 한 경우에는 모든 것이 작동하지만 다른 경우에는 충돌이 발생하는 이유는 무엇입니까? 그리고 나서, 이유를 설명하지 않고 왜 충돌하는지. 이제 코드를 필터링하겠습니다. Ilyas 2010.07.14 22:02 #458 SHOOTER777 : 실험은 이것이 어떤 전문가에게도 일어나지 않는다는 것을 보여주었습니다. 따라서 문제의 일부는 코드에 있습니다. 그러나 터미널에 대한 질문도 있습니다. 코드에 오류가 있는 경우 한 경우에는 모든 것이 작동하지만 다른 경우에는 충돌이 발생하는 이유는 무엇입니까? 그리고 나서, 이유를 설명하지 않고 왜 충돌하는지. 이제 코드를 필터링하겠습니다. 서비스 데스크 를 통해 요청을 제출하십시오. PS는 터미널의 버전과 비트 수를 지정합니다. Николай 2010.07.15 00:58 #459 mql5 : 서비스 데스크 를 통해 요청을 제출하십시오. PS는 터미널의 버전과 비트 수를 지정합니다. 비트니스 어디를 봐야 할까요? 신청서를 작성했습니다. 빌드 292 서비스 데스크에서 17988이 마감되지 않은 요청 중 하나를 찾았습니다. ddd06 2010.07.15 09:16 #460 오랫동안 저는 존경받는 MetaQuotes와 이야기를 나누었고 그들에게 결함이 있다는 것을 증명했고 그들은 결함이 없다고 말했습니다. 그러나 나는 내 자신을 유지했고 그들은 나에게 커뮤니티에 물어보라고 조언했습니다. 그래서 칠면조와 칠면조의 가치를 취하는 고문이 있습니다. EURUSD 테스터를 2010년 7월 1일부터 2010년 2월 7일까지 M1 기간에 출시합니다. 우리는 로그를 보고 한 버퍼의 값이 변경되고 있지만 다른 버퍼는 변경되지 않는 것을 확인합니다. 이게 1시간 동안 계속되다가 2차 버퍼가 살아나는데 칠면조 값을 보면 어울리지 않는다. 계정을 변경하고 기록을 다운로드하려고 시도했지만 도움이되지 않았습니다. 여기 rar 90mb http://dl.dropbox.com/u/6290215/MetaTrader%205%201111.rar 내 터미널에 대한 링크가 있습니다. 모든 것이 거기에 설정되어 있습니다. 음, 첨부 파일에 고문이있는 표시기 파일: prover.mq5 1 kb proverka.mq5 2 kb 누가 AVALANCHE 시스템을 사용하여 "가속기" 및 "fibo"에 대한 신경망은 밤에만 거래를 엽니다. 1...394041424344454647484950515253...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것이 물레라면 아닌 것 같습니다. (나는 메시지 로그에서 이것을 보았고, 데이터가 없으면 표시기가 이것을 보고합니다). 유일한 사실이었다. 1개의 서버는 회색이고 나머지 3개는 녹색입니다. 스샷을 못찍어서 죄송합니다 :(
첨부된 메시지 로그
첨부된 메시지 로그
1. 바이러스 백신(및) 또는 방화벽(내장 Windows 포함)이 있습니까? 어떤 인터넷 연결을 사용합니까?
2. 이전에 이 문제가 발생한 적이 있습니까?
3. 어떤 악기의 차트가 열렸습니까?
4. 10시 1분에 일어난 일: - 이때 단말기가 다시 연결되었지만 성공적입니다.
로그에 감사드립니다. 무슨 일이 일어나고 있는지 더 명확해졌습니다. 터미널이 성공적으로 인증되고 동기화되었으며 그 후에야 연결이 끊어졌습니다.
1. 바이러스 백신(및) 또는 방화벽(내장 Windows 포함)이 있습니까? 어떤 인터넷 연결을 사용합니까?
2. 이전에 이 문제가 발생한 적이 있습니까?
3. 어떤 악기의 차트가 열렸습니까?
4. 10시 1분에 일어난 일: - 이때 단말기가 다시 연결되었지만 성공적입니다.
1. nod 32 비즈니스 버전 4.2.40.10 + Windows 방화벽은 항상 켜져 있고 다른 것은 없습니다. ADSL 모뎀 공급자 스트림.
2. 아니, 처음으로
3. 12개의 차트. 5분 챔피언십 심볼
4. 실수할까 봐 겁이 나지만 이 때 업데이트를 한 것 같은데 오늘 윈도우용 패치가 나왔다. 메시지에 따르면 노드가 업데이트했습니다.
여전히 연결이 끊긴 상태에서 연결이 설정되어 자체적으로 복원됩니다. 불행히도 정확한 시간은 기억나지 않습니다. 그러나 연결에 영향을 줄 수 있는 두 가지 이벤트
하지만 인터넷이 있어서 지금 글을 쓰고 있습니다. 어떤 종류의 환상, 내가 올바르게 이해하면 세계의 다른 지역에 위치하고 갑자기 갑자기 ..
하지만 인터넷이 있어서 지금 글을 쓰고 있습니다. 어떤 종류의 환상, 내가 올바르게 이해하면 세계의 다른 지역에 위치하고 갑자기 갑자기 ..
사과하다.
터미널에 문제가 생겼습니다...
첫 번째 질문입니다. 명령줄(바로 가기)에서 터미널을 시작하는 절차와 과정이 다른지 여부와 방법 - 한 옵션은 F4를 사용하는 편집기에서도 있습니다.
문제에 대한 설명입니다. 바로 가기로 실행하면 즉시 충돌하고 로드되지 않고 치명적인 오류가 보고됩니다(참고. 작업 중인 Expert Advisor가 차트 중 하나에 계속 걸려 있음).
편집기를 실행하고 F4 키를 누릅니다. 모든 것이 로드되고 제대로 작동합니다. 그런 로딩 후 차트에 매달린 어드바이저를 삭제합니다.
단축키로 다시 시도합니다. 놀라운 실행합니다. 나는 고문을 교수형에 처한다. 으깨다!!!!
그리고 F4에서 실행하면 오류 없이 제거 및 다시 부착이 통과됩니다.
Expert Advisor는 테스터와 옵티마이저 모두에서 작동합니다.
실험은 이것이 어떤 전문가에게도 일어나지 않는다는 것을 보여주었습니다. 따라서 문제의 일부는 코드에 있습니다. 그러나 터미널에 대한 질문도 있습니다.
코드에 오류가 있는 경우 한 경우에는 모든 것이 작동하지만 다른 경우에는 충돌이 발생하는 이유는 무엇입니까?
그리고 나서, 이유를 설명하지 않고 왜 충돌하는지. 이제 코드를 필터링하겠습니다.
코드에 오류가 있는 경우 한 경우에는 모든 것이 작동하지만 다른 경우에는 충돌이 발생하는 이유는 무엇입니까?
그리고 나서, 이유를 설명하지 않고 왜 충돌하는지. 이제 코드를 필터링하겠습니다.
PS는 터미널의 버전과 비트 수를 지정합니다.
PS는 터미널의 버전과 비트 수를 지정합니다.
비트니스 어디를 봐야 할까요?
신청서를 작성했습니다.
빌드 292
서비스 데스크에서 17988이 마감되지 않은 요청 중 하나를 찾았습니다.
오랫동안 저는 존경받는 MetaQuotes와 이야기를 나누었고 그들에게 결함이 있다는 것을 증명했고 그들은 결함이 없다고 말했습니다.
그러나 나는 내 자신을 유지했고 그들은 나에게 커뮤니티에 물어보라고 조언했습니다.
그래서 칠면조와 칠면조의 가치를 취하는 고문이 있습니다.
EURUSD 테스터를 2010년 7월 1일부터 2010년 2월 7일까지 M1 기간에 출시합니다.
우리는 로그를 보고 한 버퍼의 값이 변경되고 있지만 다른 버퍼는 변경되지 않는 것을 확인합니다.
이게 1시간 동안 계속되다가 2차 버퍼가 살아나는데 칠면조 값을 보면 어울리지 않는다.
계정을 변경하고 기록을 다운로드하려고 시도했지만 도움이되지 않았습니다.
여기 rar 90mb http://dl.dropbox.com/u/6290215/MetaTrader%205%201111.rar 내 터미널에 대한 링크가 있습니다. 모든 것이 거기에 설정되어 있습니다.
음, 첨부 파일에 고문이있는 표시기