나는 아니라고 생각한다. 표준 함수를 오버로딩하는 것은 직접적으로가 아니라 클래스에서 선언하는 것이 더 낫습니다...

"그렇게 생각하지 않는다"는 이 옵션이 앞으로도 계속 유지될 것인지에 대한 것으로 보이며, 지금 그런 기회가 있기 때문입니다.

클래스에만 있는 이유는 무엇입니까? 오버로드된 모든 표준 함수를 포함하고 모든 곳에 붙일 수 없는 이유는 무엇입니까?

오 기적, 미리 정의된 기능을 오버로드할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다.

아니면 버그인가요???

할 수 있지만 나중에 놀라지 않도록 주의하십시오(과부하를 잊었을 때). 컨텍스트 확인 작업( :: ) 의 예를 참조하세요.

감사합니다. 따라서 과부하의 범위를 설정하고 미래의 운명에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

하지만 이 경우에는 미리 고려한 id로 위치를 선택하는 것이 상당히 편리하기 때문에 인클루더가 있는 옵션이 유용할 것이라고 생각합니다.

추신: 분명히 Eve는 mql EA 작성자에게 제공되어야 하기 때문에 두뇌 없이 남겨질 것입니다. 그렇지 않으면 여기에서 그런 것을 프로그래밍할 것입니다... :o)

나는 그런 것을 찾았습니다. 아마도 오류가 아니며 의도 된 것입니다.

텍스트 개체에 이중 숫자를 쓰려고합니다. 그러한 구성은 0.000000 형식의 문자열을 씁니다.

ObjectSetString ( 0 , "PIPSetEditBBdeviation" , OBJPROP_TEXT ,( string )BBdeviation);

더 나은 DoubleToString 즉시, 미래에 도달하지 않도록

이것은 이해할 수 있습니다. 이 디자인도 제대로 작동해야 합니다. 역변환은 그런데 작동합니다.

같음을 확인할 때 컴파일러는 "자동"입니다.

void OnStart () { datetime Time= 0 ; if (Time= 0 ) //???????? { } }

음, 먼저 Time = 0 할당을 수행한 다음 true 또는 false인지 확인합니다. 그는 무엇을 걱정해야 합니까?

많은 표준 오류, 나 자신이 때때로 발생합니다 (다른 언어에서는 비교가 다르게 구현됨) ...

void OnStart () { datetime Time= 0 ; if (Time== 0 ) { //Так правильно } }
나는 아니라고 생각한다. 표준 함수를 오버로딩하는 것은 직접적으로가 아니라 클래스에서 선언하는 것이 더 낫습니다...
"그렇게 생각하지 않는다"는 이 옵션이 앞으로도 계속 유지될 것인지에 대한 것으로 보이며,
지금 그런 기회가 있기 때문입니다.
클래스에만 있는 이유는 무엇입니까? 오버로드된 모든 표준 함수를 포함하고 모든 곳에 붙일 수 없는 이유는 무엇입니까?
오 기적, 미리 정의된 기능을 오버로드할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다.
아니면 버그인가요???
할 수 있지만 나중에 놀라지 않도록 주의하십시오(과부하를 잊었을 때). 컨텍스트 확인 작업( :: ) 의 예를 참조하세요.
감사합니다. 따라서 과부하의 범위를 설정하고 미래의 운명에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
하지만 이 경우에는 미리 고려한 id로 위치를 선택하는 것이 상당히 편리하기 때문에 인클루더가 있는 옵션이 유용할 것이라고 생각합니다.
추신: 분명히 Eve는 mql EA 작성자에게 제공되어야 하기 때문에 두뇌 없이 남겨질 것입니다. 그렇지 않으면 여기에서 그런 것을 프로그래밍할 것입니다... :o)
더 나은 DoubleToString 즉시, 미래에 도달하지 않도록
같음을 확인할 때 컴파일러는 "자동"입니다.
음, 먼저 Time = 0 할당을 수행한 다음 true 또는 false인지 확인합니다. 그는 무엇을 걱정해야 합니까?
많은 표준 오류, 나 자신이 때때로 발생합니다 (다른 언어에서는 비교가 다르게 구현됨) ...