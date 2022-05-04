오류, 버그, 질문 - 페이지 85 1...787980818283848586878889909192...3184 새 코멘트 gumgum 2010.08.06 15:05 #841 Rosh : 이것은 데이터 액세스 조직 섹션에 기록되어 있습니다. 그래서 지금 해봤는데... 테스터에서는 히스토리 불러오기가 안되는데 데모만 하는중... 아니면 내가 잘못했을 수도 있습니다. 일반적으로 시작을 누르고 고문이 "나에게 약간의 역사를 불러 오게 하라"는 것이 현실입니까? Rashid Umarov 2010.08.06 15:24 #842 gumgum : 그래서 지금 해봤는데... 테스터에서는 히스토리 불러오기가 안되는데 데모만 하는중... 누군가가 MQL5의 가르침을 그런 식으로 왜곡할 것이라고는 상상할 수 없었습니다. 터미널 도움말에 쓰여진 내용을 고려할 때 더 필요한 것은 무엇입니까? gumgum 2010.08.06 15:48 #843 Rosh : 누군가가 MQL5의 가르침을 그런 식으로 왜곡할 것이라고는 상상할 수 없었습니다. 터미널의 도움말에 따르면 다른 것이 필요합니까? 아마 제대로 표현하지 못한 것 같다. 모든 데이터가 다운로드되고 모두 있습니다. 2010.01.01부터 오늘(H1)까지 테스트를 해봤습니다. EA에는 다음 줄이 있습니다. Print ( "Самая первая дата по символу-периоду на данный момент =" , ( datetime ) SeriesInfoInteger ( Symbol (), 0 , SERIES_FIRSTDATE )); 로그 는 " 기호에 의한 첫 번째 날짜 - 현재 시점 = 2009.01.02 00:00:00"입니다. 어떻게 하면 2009.01.02 00:00:00 이하로 만들 수 있냐고 물었습니다. 나에게 대답 : 스트링고 : 1 테스터는 테스트 시작 날짜 이전에 테스트된 시간 프레임의 최소 100개 막대가 로드되었는지 확인합니다. 2. 테스터는 테스트 시작일로부터 최소한 전년도 초의 이력을 로드합니다. 월간 기간을 선택하면 8년의 과거 데이터가 제공됩니다. 기간이 일주일이면 2년입니다. 신호를 분석할 때 현재 시간 프레임을 사용하지 말고 필요한 시간 프레임을 명시적으로 지정하십시오. 월간 로딩이 길어서 전체 스토리를 로드하는데 왜 전체 스토리가 필요한지... 초보자의 질문 MQL5 MT5 수익 생성기 EA 전략이 필요한 사람은 누구입니까? [삭제] 2010.08.06 16:04 #844 gumgum : 월간 로딩이 길어서 전체 스토리를 로드하는데 왜 전체 스토리가 필요한지... 전체 이야기를 위해 그래서 (유대인에 따르면 1993 년부터) 필요한만큼 터미널에로드하면 테스터는 역사의 깊이에 대해서도 묻지 않을 것입니다. 외부 에이전트에 대한 테스트가 있는 경우 예, 데이터가 동기화됩니다(필요한 깊이가 없는 경우). 이니셜 바의 계정에 H1이 포함된 2009.01.02 이후, 이것은 매우 많은 추가 데이터입니다. 왜 더...? Mykola Demko 2010.08.06 16:08 #845 그럼 이렇게 알몸이 되어야 하는 위치의 id 번호를 알면 선택이 될까요??? HistorySelectByPosition(position_id); PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( 0 ), DEAL_SYMBOL )); 왜 id로 위치 선택 기능을 만들 수 없습니까 ???? Документация по MQL5: Торговые функции / PositionSelect www.mql5.com Торговые функции / PositionSelect - Документация по MQL5 Mykola Demko 2010.08.06 16:14 #846 Urain : 그럼 이렇게 알몸이 되어야 하는 위치의 id 번호를 알면 선택이 될까요??? 왜 id로 위치 선택 기능을 만들 수 없습니까 ???? 오 기적, 미리 정의된 기능을 오버로드할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. bool PositionSelect ( long position_id) { if (HistorySelectByPosition(position_id)) return ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( 0 ), DEAL_SYMBOL ))); else return (false); } 아니면 버그인가요??? 모든 것이 작동하는지 확인했는데 앞으로이 가능성이 사라질지 궁금합니다 ??? PS는 더 안전한 옵션을 위해 수정되었습니다. gumgum 2010.08.06 16:22 #847 Interesting : 전체 이야기를 위해 따라서 필요한 만큼(적어도 히브리어로 1993년부터) 터미널에 로드하면 테스터는 역사의 깊이에 대해 묻지도 않을 것입니다. 외부 에이전트에 대한 테스트가 있는 경우 예, 데이터가 동기화됩니다(필요한 깊이가 없는 경우). 이니셜 바의 계정에 H1이 포함된 2009.01.02 이후, 이것은 매우 많은 추가 데이터입니다. 왜 더...? 기록이 로드되었습니다! 오픈 포지션에 대한 통계를 수집하기 위해 그것들이 필요합니다. [삭제] 2010.08.06 16:23 #848 Urain : 오 기적, 미리 정의된 기능을 오버로드할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 아니면 버그인가요??? 모든 것이 작동하는지 확인했는데 앞으로이 가능성이 사라질지 궁금합니다 ??? PS는 더 안전한 옵션을 위해 수정되었습니다. 나는 아니라고 생각한다. 표준 함수를 직접 오버로드하지 않고 클래스에서 선언하여 오버로드하는 것이 좋습니다. [삭제] 2010.08.06 16:27 #849 gumgum : 기록이 로드되었습니다! 오픈 포지션에 대한 통계를 수집하기 위해 그것들이 필요합니다. 시간당 9000 바는 통계가 아니다? 추신 그런 다음 현재로서는 단 하나의 해결책이 있습니다. 전문가의 매개 변수에서 거래 날짜 표시를 추가하고 테스트 시작을 원하는 깊이로 이동합니다(이 접근 방식을 사용하면 분석을 위한 충분한 수의 막대 , 작업이 시작되지 않음)... Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5 gumgum 2010.08.06 16:29 #850 Interesting : 시간당 9000 바는 통계가 아니다? 추신 그런 다음 현재로서는 단 하나의 해결책이 있습니다. 전문가의 매개 변수에서 거래 날짜 표시를 추가하고 테스트 시작을 원하는 깊이로 이동합니다(이 접근 방식을 사용하면 분석을 위한 충분한 수의 막대 , 작업이 시작되지 않음)... 매시간 및 매일. 그게 내가하는 일입니다. 다른 방법은 데이터 파일을 만드는 것입니다(지금 하고 있습니다). 1...787980818283848586878889909192...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 데이터 액세스 조직 섹션에 기록되어 있습니다.
그래서 지금 해봤는데... 테스터에서는 히스토리 불러오기가 안되는데 데모만 하는중...
아니면 내가 잘못했을 수도 있습니다.
일반적으로 시작을 누르고 고문이 "나에게 약간의 역사를 불러 오게 하라"는 것이 현실입니까?
누군가가 MQL5의 가르침을 그런 식으로 왜곡할 것이라고는 상상할 수 없었습니다. 터미널 도움말에 쓰여진 내용을 고려할 때 더 필요한 것은 무엇입니까?
아마 제대로 표현하지 못한 것 같다.
모든 데이터가 다운로드되고 모두 있습니다.
2010.01.01부터 오늘(H1)까지 테스트를 해봤습니다.
EA에는 다음 줄이 있습니다.
로그 는 " 기호에 의한 첫 번째 날짜 - 현재 시점 = 2009.01.02 00:00:00"입니다.
어떻게 하면 2009.01.02 00:00:00 이하로 만들 수 있냐고 물었습니다.
나에게 대답 :
1 테스터는 테스트 시작 날짜 이전에 테스트된 시간 프레임의 최소 100개 막대가 로드되었는지 확인합니다.
2. 테스터는 테스트 시작일로부터 최소한 전년도 초의 이력을 로드합니다.
월간 기간을 선택하면 8년의 과거 데이터가 제공됩니다. 기간이 일주일이면 2년입니다. 신호를 분석할 때 현재 시간 프레임을 사용하지 말고 필요한 시간 프레임을 명시적으로 지정하십시오.
월간 로딩이 길어서 전체 스토리를 로드하는데 왜 전체 스토리가 필요한지...
그럼 이렇게 알몸이 되어야 하는 위치의 id 번호를 알면 선택이 될까요???
왜 id로 위치 선택 기능을 만들 수 없습니까 ????
오 기적, 미리 정의된 기능을 오버로드할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다.
아니면 버그인가요???
모든 것이 작동하는지 확인했는데 앞으로이 가능성이 사라질지 궁금합니다 ???
PS는 더 안전한 옵션을 위해 수정되었습니다.
기록이 로드되었습니다! 오픈 포지션에 대한 통계를 수집하기 위해 그것들이 필요합니다.
시간당 9000 바는 통계가 아니다?
그런 다음 현재로서는 단 하나의 해결책이 있습니다. 전문가의 매개 변수에서 거래 날짜 표시를 추가하고 테스트 시작을 원하는 깊이로 이동합니다(이 접근 방식을 사용하면 분석을 위한 충분한 수의 막대 , 작업이 시작되지 않음)...
