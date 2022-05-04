오류, 버그, 질문 - 페이지 828 1...821822823824825826827828829830831832833834835...3184 새 코멘트 Arkadiy 2012.08.28 13:00 #8271 애지중지 - 약 2 오래된 포인트입니다. Vladimir Kazakov 2012.08.28 13:22 #8272 Koshi : 여기 그 종족들이 있고 나는 거기에 나타나려고 읽었습니다. MQL4 언어 및 MT4 터미널의 버그, 결함, 오류에 대한 보고서 는 MQL5 포럼 의 프로필을 통해 보내야 합니다 . 그들은 MT4 및 MT5에서 응용 프로그램을 수락합니다. 메시지의 이 위치를 지정할 수 있습니까? 이것이 터미널 오류라고 생각되면 Profile->Service Desk->New Request가 더 나을 것입니다. 추신하지만 mql4 섹션이 없습니다 Arkadiy 2012.08.28 16:25 #8273 Koshi : 안녕하세요. MQL4에 대해 질문이 있습니다. 다음에 지표 값을 읽기 위한 스크립트를 실행했을 때 MA 값이 변경된 것으로 나타났습니다. 가장 큰 불일치는 장기간입니다. 그 차이는 역사 속으로 들어갈수록 더 커집니다. 직면 한 사람 - 계몽. 이것 또한 - MQ5 터미널에서 제공되는 시간이 물리적인 실제 시간과 일치하지 않는다는 사실에 주의를 기울이십시오. 이 터미널과 함께 앞뒤로 걸어가며 최소한 창의 현재 시간 인 추기경을 확인하십시오. 결정은 컴퓨터를 폐기하고 더 주의할 가치가 있는 것으로 전환하도록 제안하는 것입니다. 물론 종가가 변하고 지표(고가/저가)도 가끔 변합니다. 나는 이미 볼륨에 대해 이야기하는 것에 지쳤습니다. 볼륨을 사용하려는 시도가 보병 광산에서 자폭하는 것과 같도록 변경됩니다. Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent www.mql5.com Дата и время / TimeCurrent - Документация по MQL5 Koshi 2012.08.28 17:07 #8274 Arkadiy , 전략 테스터에서 모델링할 때 시간도 실험에서 실험으로 "걸어가나요"? Andrey F. Zelinsky 2012.08.28 19:01 #8275 오늘 오페라에 무슨 말도 안되는 일이 일어났고 어떻게 대처해야 할까요? mql4.com에서 예를 들어 보겠습니다. 거기에서 더 잘 볼 수 있습니다. mql5.com에도 동일한 문제가 있습니다. Anatoli Kazharski 2012.08.28 19:04 #8276 abolk : 오늘 오페라에 무슨 말도 안되는 일이 일어났고 어떻게 대처해야 할까요? mql4.com에서 예를 들어 보겠습니다. 거기에서 더 잘 볼 수 있습니다. mql5.com에도 동일한 문제가 있습니다. 훨씬 이전에 Google 사이트의 Opera에도 동일한 결함이 나타나기 시작했습니다. 나는 인터넷에서 이유를 찾으려고 노력했지만 그 당시에는 아무 것도 찾지 못했습니다. 파이어폭스로 바꿨습니다. Andrey F. Zelinsky 2012.08.28 19:06 #8277 tol64 : 훨씬 이전에 Google 사이트의 Opera에도 동일한 결함이 나타나기 시작했습니다. 나는 인터넷에서 이유를 찾으려고 노력했지만 그 당시에는 아무 것도 찾지 못했습니다. 파이어폭스로 바꿨습니다. 업데이트 없이 즉시 버그가 발생합니까? Dmitriy Parfenovich 2012.08.28 19:16 #8278 abolk : 업데이트 없이 즉시 버그가 발생합니까? 아마도 도움이 될 것입니다. 스타일을 선택 취소하십시오. Anatoli Kazharski 2012.08.28 19:27 #8279 abolk : 업데이트 없이 즉시 버그가 발생합니까? 더 이상 기억이 나지 않습니다. 아마도 업데이트 후. 피오르드 : 아마도 도움이 될 것입니다. 스타일을 선택 취소하십시오. 나는 스타일의 설정으로 재생하려고 시도했지만 뭔가 도움이되지 않습니다. 그러나 나는 구글 사이트를 보았다. Opera는 일반적으로 MQL 사이트의 모든 것을 표시합니다. )) Dmitriy Parfenovich 2012.08.28 19:32 #8280 tol64 : 더 이상 기억이 나지 않습니다. 아마도 업데이트 이후에. 나는 스타일의 설정으로 재생하려고 시도했지만 뭔가 도움이되지 않습니다. 그러나 나는 구글 사이트를 보았다. Opera는 일반적으로 MQL 사이트의 모든 것을 표시합니다. )) 나는 그런 결함이 전혀 없었고 항상 최신 버전으로 업데이트했습니다. 스타일에 관해서는 - 위의 화면에서 표시된 체크박스를 체크하는 것만으로 abolk 와 동일한 결과를 얻었습니다. 1...821822823824825826827828829830831832833834835...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기 그 종족들이 있고 나는 거기에 나타나려고 읽었습니다.메시지의 이 위치를 지정할 수 있습니까?
이것이 터미널 오류라고 생각되면 Profile->Service Desk->New Request가 더 나을 것입니다.
추신하지만 mql4 섹션이 없습니다
안녕하세요.
MQL4에 대해 질문이 있습니다. 다음에 지표 값을 읽기 위한 스크립트를 실행했을 때 MA 값이 변경된 것으로 나타났습니다. 가장 큰 불일치는 장기간입니다. 그 차이는 역사 속으로 들어갈수록 더 커집니다.
직면 한 사람 - 계몽.
오늘 오페라에 무슨 말도 안되는 일이 일어났고 어떻게 대처해야 할까요? mql4.com에서 예를 들어 보겠습니다. 거기에서 더 잘 볼 수 있습니다. mql5.com에도 동일한 문제가 있습니다.
훨씬 이전에 Google 사이트의 Opera에도 동일한 결함이 나타나기 시작했습니다. 나는 인터넷에서 이유를 찾으려고 노력했지만 그 당시에는 아무 것도 찾지 못했습니다. 파이어폭스로 바꿨습니다.
업데이트 없이 즉시 버그가 발생합니까?
아마도 도움이 될 것입니다. 스타일을 선택 취소하십시오.
나는 스타일의 설정으로 재생하려고 시도했지만 뭔가 도움이되지 않습니다.
그러나 나는 구글 사이트를 보았다. Opera는 일반적으로 MQL 사이트의 모든 것을 표시합니다. ))
더 이상 기억이 나지 않습니다. 아마도 업데이트 이후에.
나는 그런 결함이 전혀 없었고 항상 최신 버전으로 업데이트했습니다.
스타일에 관해서는 - 위의 화면에서 표시된 체크박스를 체크하는 것만으로 abolk 와 동일한 결과를 얻었습니다.