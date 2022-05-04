오류, 버그, 질문 - 페이지 826

일부 지표의 버튼은 남아 있었고 지표 및 Expert Advisors는 이 탭에서 제거되었습니다. 터미널을 다시 시작해도 사라지지 않습니다.

 
질문은 무엇이며 화면은 무엇입니까?

 
일부 지표의 버튼은 남아 있고 지표 및 Expert Advisors는 이 탭에서 제거되었습니다. 터미널을 다시 시작해도 사라지지 않습니다.

프로그래밍 방식으로 생성된 모든 개체를 보려면 "모두" 버튼을 클릭합니다.

MetaTrader 5 도움말 → 차트 작업 → 차트 관리 → 중첩 개체 목록 :

개체 목록

개체 목록 창에서는 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

  • 보여주다 — 차트를 선택한 개체로 이동합니다.
  • 속성 — 선택한 개체 의 속성 편집으로 이동합니다.
  • 삭제 — 선택한 개체를 삭제합니다.
  • 모두 MQL5 프로그램의 모든 개체에 대해 "숨겨진" 속성(OBJPROP_HIDDEN)을 설정할 수 있습니다. 이러한 개체는 차트에 표시되지만 기본적으로 개체 목록에는 표시되지 않습니다. "전체" 버튼을 클릭하면 숨겨진 개체가 목록에 표시됩니다.

단축키 Ctrl+A를 사용하여 창의 모든 개체를 선택할 수 있습니다.

 

알다시피, 이 영어 단어를 '}' 지점까지 수집할 수는 없습니다. 모든 제어 경로가 값 order를 반환하는 것은 아닙니다.mq5 83 90

작성된 기능의 의미에서 그것이 무엇인지 설명하십시오. 고맙습니다.

그래서 아마도 당신과 나에게 그것이 무엇인지 더 명확해질 것입니다.

 bool OrderSelectt ( int i) { string stringg= "" ; stringg= PositionGetSymbol (i);
                           if (stringg!= "" ) return true ;
                           if (stringg== "" )
                           if ( 0 != OrderGetTicket (i)) return true ; else return false ;    }
누가 무엇을 통제하거나 누가 통제하지 않습니다.
 
Dimka-novitsek :

알다시피, 이 영어 단어를 '}' 지점까지 수집할 수는 없습니다. 모든 제어 경로가 값 order를 반환하는 것은 아닙니다.mq5 83 90

작성된 기능의 의미에서 그것이 무엇인지 설명하십시오. 고맙습니다.

예시

 int func( int param)
  {
   if (param== 5 )
     {
... какой-то код
// в конце блока не стоит return
     }
   else
     {
... какой-то код
       return ( 0 );
     }
// нет общего ретурна
  }
즉, 위의 예에서 param != 5인 경우에만 반환이 있습니다. 다른 모든 분기의 경우 반환이 정의되지 않습니다. 이것이 "모든 제어 경로가 값을 반환하는 것은 아님"이 의미하는 것입니다.
 

감사하다!

예, 하지만 stringg가 " "이고 OrderGetTicket (i)도 0을 생성하는 경우 false를 생성하는 조건을 구축하는 방법을 여전히 알 수 없습니다. 그들이 있어야 할 곳에 반품이 있는 것 같습니다!

 

모든 것이 올바르게 작성되었습니다. 우리 잘못인 것 같습니다. 서비스 데스크에 요청서를 작성해 주십시오.

그 동안 다음과 같이 함수를 다시 작성하십시오.

 bool OrderSelectt( int i)
  {
   string stringg= PositionGetSymbol (i);
   if (stringg!= "" )
       return ( true );
   else
     {
       if ( 0 != OrderGetTicket (i))
         return ( true );
       else
         return ( false );
     }
  }
다음 코드로 칠면조 창을 삭제합니다. 아무 것도 그리지 않습니다. 
...
   int limit;
   if (prev_calculated== 0 )
      limit= 0 ;
   else limit=prev_calculated- 1 ;
//   int i=0;
//--- calculate MACD
   for ( int i=limit;i<rates_total && ! IsStopped ();i++){
......
       int   RES=...
       int   B0=...
       int   B1=...
       int   B2=...
       int   B3=...
       Comment ( "RES=" ,RES, "  B0=" ,B0, " B1=" ,B1, " B2=" ,B2, " B3=" ,B3);
      RESBuffer[i]=i% 5 ; //RES;//ExtFastMaBuffer[i]-ExtSlowMaBuffer[i];
//--- calculate Signal
   }
...

이 창이 제거되고 컨텍스트 메뉴에서 "표시 창 삭제" 및 " 표시기 목록"이 회색으로 표시되고 터키는 몇 분 동안 재미있는 댓글을 더 많이 씁니다..

무엇을 위한 것인가??

 
감사하다!
 
Dimka-novitsek :
감사하다!
죄송합니다, 제가 조금 마음이 끌렸습니다. 문제는 여전히 존재합니다. 내가 직접 서비스 데스크에 요청을 제출할 것입니다
