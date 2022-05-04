오류, 버그, 질문 - 페이지 830

Koshi :
메시지의 이 위치를 지정할 수 있습니까?
서비스 데스크.
 
안녕하세요! 내가 함수를 작성하고 컴파일러가 맹세합니다. 이전에는 확실히 이 기능을 아직 작성하지 않았으며, 제 시간에 아무것도 작성하지 않았습니다. 나는 컴파일러가 맹세한다는 것을 거의 이해하지 못합니다.
 int DayOfWeek()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeCurrent (tm);
   return (tm.day_of_week);
  }                                
'DayOfWeek' - 함수 가 이미 정의되었으며 본문에 Redo.mq5 2698 6이 있습니다.
 
이 기능이 이미 MQL5에서 사용 가능한 경우 파란색으로 즉시 강조 표시되지 않는 이유는 무엇입니까? 아니면 어떻게 이해해야 할까요??? 그리고 그녀는 목록에 어디에 있습니까?
 
네 맞습니다. 'DayOfWeek'는 이미 정의된 함수이고 바디가 Remake.mq5 2699 6입니다.
 
Dimka-novitsek :
안녕하세요! 내가 함수를 작성하고 컴파일러가 맹세합니다. 이전에는 확실히 이 기능을 아직 작성하지 않았으며, 제 시간에 아무것도 작성하지 않았습니다. 컴파일러가 무엇에 대해 불평하는지 거의 이해하지 못합니다.'DayOfWeek' - 함수가 이미 정의되어 있고 본문이 Redo.mq5 2698 6

나는 일반적으로 구조에서 두 번째 유형의 시간을 사용하지만 맹세하지는 않습니다.

스크립트:

 void OnStart ()
  {
     Print ( "f1=" ,DayOfWeek(), "    f2=" ,DayOfWeek2());

  }
//+------------------------------------------------------------------+
int DayOfWeek()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeCurrent (tm);
   return (tm.day_of_week);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int DayOfWeek2()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm);
   return (tm.day_of_week);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

가장 놀라운 것은 실수로 욕을 하지 않는데 기능이 이미 정해져있고 몸이 거기 있다는 사실!! 아니 아니!!!!!

예를 들어 주셔서 감사합니다.

 
 
Dimka-novitsek :
가장 놀라운 것은 실수로 욕을 하지 않는데 기능이 이미 정해져있고 몸이 거기 있다는 사실!! 아니 아니!!!!!
어때요???
 
EQU :

>원에 대해

1조 - 16자에서 소수 부분 을 잘라내십시오.. 예.. Et - 아카이브! )))))))

글쎄, int가 아니라 적어도 b 이상, 응?)

당신의 분노는 이해할 수 있습니다. 그러나 아무도 입력에 DBL_MAX 유형 또는 이에 가까운 숫자를 지정하려고 하지 않습니다. 그 결과 우리는 무엇을 얻게 될까요? 1024비트 정수?
 

컴파일러가 하나가 있다고 맹세한다는 의미에서. 아니면 컴파일러를 이해하지 못했습니까?

아니, 내 말은, 나는 그것을 전에 쓴 적이 없습니다. 네. 내가 바보라고 생각했다. 그러나 거기에 무엇이있을 수 있습니까?

