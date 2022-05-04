오류, 버그, 질문 - 페이지 830 1...823824825826827828829830831832833834835836837...3184 새 코멘트 Victor Kirillin 2012.08.29 06:45 #8291 Koshi : 메시지의 이 위치를 지정할 수 있습니까? 서비스 데스크. Dimka-novitsek 2012.08.29 07:19 #8292 안녕하세요! 내가 함수를 작성하고 컴파일러가 맹세합니다. 이전에는 확실히 이 기능을 아직 작성하지 않았으며, 제 시간에 아무것도 작성하지 않았습니다. 나는 컴파일러가 맹세한다는 것을 거의 이해하지 못합니다. int DayOfWeek() { MqlDateTime tm; TimeCurrent (tm); return (tm.day_of_week); } 'DayOfWeek' - 함수 가 이미 정의되었으며 본문에 Redo.mq5 2698 6이 있습니다. Dimka-novitsek 2012.08.29 07:29 #8293 이 기능이 이미 MQL5에서 사용 가능한 경우 파란색으로 즉시 강조 표시되지 않는 이유는 무엇입니까? 아니면 어떻게 이해해야 할까요??? 그리고 그녀는 목록에 어디에 있습니까? Dimka-novitsek 2012.08.29 07:33 #8294 네 맞습니다. 'DayOfWeek'는 이미 정의된 함수이고 바디가 Remake.mq5 2699 6입니다. Olegs Kucerenko 2012.08.29 07:35 #8295 Dimka-novitsek : 안녕하세요! 내가 함수를 작성하고 컴파일러가 맹세합니다. 이전에는 확실히 이 기능을 아직 작성하지 않았으며, 제 시간에 아무것도 작성하지 않았습니다. 컴파일러가 무엇에 대해 불평하는지 거의 이해하지 못합니다.'DayOfWeek' - 함수가 이미 정의되어 있고 본문이 Redo.mq5 2698 6 나는 일반적으로 구조에서 두 번째 유형의 시간을 사용하지만 맹세하지는 않습니다. 스크립트: void OnStart () { Print ( "f1=" ,DayOfWeek(), " f2=" ,DayOfWeek2()); } //+------------------------------------------------------------------+ int DayOfWeek() { MqlDateTime tm; TimeCurrent (tm); return (tm.day_of_week); } //+------------------------------------------------------------------+ int DayOfWeek2() { MqlDateTime tm; TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm); return (tm.day_of_week); } //+------------------------------------------------------------------+ Dimka-novitsek 2012.08.29 07:52 #8296 가장 놀라운 것은 실수로 욕을 하지 않는데 기능이 이미 정해져있고 몸이 거기 있다는 사실!! 아니 아니!!!!! 예를 들어 주셔서 감사합니다. Dimka-novitsek 2012.08.29 07:55 #8297 --- 2012.08.29 08:09 #8298 Dimka-novitsek : 가장 놀라운 것은 실수로 욕을 하지 않는데 기능이 이미 정해져있고 몸이 거기 있다는 사실!! 아니 아니!!!!! 어때요??? Slava 2012.08.29 08:12 #8299 EQU : >원에 대해 1조 - 16자에서 소수 부분 을 잘라내십시오.. 예.. Et - 아카이브! ))))))) 글쎄, int가 아니라 적어도 b 이상, 응?) 당신의 분노는 이해할 수 있습니다. 그러나 아무도 입력에 DBL_MAX 유형 또는 이에 가까운 숫자를 지정하려고 하지 않습니다. 그 결과 우리는 무엇을 얻게 될까요? 1024비트 정수? Dimka-novitsek 2012.08.29 08:18 #8300 컴파일러가 하나가 있다고 맹세한다는 의미에서. 아니면 컴파일러를 이해하지 못했습니까? 아니, 내 말은, 나는 그것을 전에 쓴 적이 없습니다. 네. 내가 바보라고 생각했다. 그러나 거기에 무엇이있을 수 있습니까? 1...823824825826827828829830831832833834835836837...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
메시지의 이 위치를 지정할 수 있습니까?
안녕하세요! 내가 함수를 작성하고 컴파일러가 맹세합니다. 이전에는 확실히 이 기능을 아직 작성하지 않았으며, 제 시간에 아무것도 작성하지 않았습니다. 컴파일러가 무엇에 대해 불평하는지 거의 이해하지 못합니다.'DayOfWeek' - 함수가 이미 정의되어 있고 본문이 Redo.mq5 2698 6
나는 일반적으로 구조에서 두 번째 유형의 시간을 사용하지만 맹세하지는 않습니다.
스크립트:
가장 놀라운 것은 실수로 욕을 하지 않는데 기능이 이미 정해져있고 몸이 거기 있다는 사실!! 아니 아니!!!!!
예를 들어 주셔서 감사합니다.
컴파일러가 하나가 있다고 맹세한다는 의미에서. 아니면 컴파일러를 이해하지 못했습니까?
아니, 내 말은, 나는 그것을 전에 쓴 적이 없습니다. 네. 내가 바보라고 생각했다. 그러나 거기에 무엇이있을 수 있습니까?