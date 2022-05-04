오류, 버그, 질문 - 페이지 834 1...827828829830831832833834835836837838839840841...3184 새 코멘트 Aleksey 2012.09.02 13:57 #8331 marketeer : 아주 심지어 나타납니다. 일부 클래스의 변수 이름을 입력하고 점(역참조 연산자)을 입력하면 이 개체의 사용 가능한 속성 목록이 표시됩니다. 코드에 오류가 있으면 보이지 않을 수 있습니다. 또한 입력 컨텍스트가 정수와 같은 특정 유형의 표현식을 가정하는 경우 정수 속성만 목록에 표시됩니다. 클래스 메서드에서 찾은 경우 클래스 속성은 입력 시작 부분의 이름 목록에도 표시됩니다. 정수 변수 = 5; // "이름 목록"에서 옵션을 선택할 때 주석에 있는 툴팁에 대해 이야기하고 있습니다! 그러나 Var가 클래스에서 선언된 경우에만 전 세계적으로 그렇다면 .... robooceans 2012.09.02 14:01 #8332 칠면조 핸들이 없는 EA는 어떻게 작성 합니까? 정수 MACD; //+-----------------------------------+ 무효 OnInit() { MACD=iMACD(NULL,0,빠름,느림,기호,PRICE_CLOSE); } //+-----------------------------------+ 무효 OnTick() { 정적 bool UpSignal, DnSignal; if(TradeSignalCounter(UpSignal,DnSignal)) TradePerformer(UpSignal,DnSignal); } //+-----------------------------------+ bool TradeSignalCounter(bool &UpSignal,bool &DnSignal) { if(바(_Symbol,0)<100) 반환(거짓); 정적 정수 반환; if(IsNewBar() || 회상) { 이중 Ind[2],Sig[3]; DnSignal=거짓; UpSignal=거짓; 반환=거짓; if(CopyBuffer(MACD,0,1,2,Ind)<0) Recount=true; if(CopyBuffer(MACD,1,1,3,Sig)<0) Recount=true; if(Recount==true) 반환(거짓); if(Ind[0]>0 && Ind[1]<0) DnSignal=true; if(Ind[0]<0 && Ind[1]>0) UpSignal=true; if(Ind[1]<0 && Sig[0]<Sig[1] && Sig[1]>Sig[2]) DnSignal=true; if(Ind[1]>0 && Sig[0]>Sig[1] && Sig[1]<Sig[2]) UpSignal=true; 반환(참); } 반환(거짓); } Errors, bugs, questions [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 포럼을 어지럽히 지 않도록 Aleksey Rodionov 2012.09.02 14:52 #8333 무시할 분기를 추가하는 방법은 무엇입니까? 순수 수학, 물리학 등의 지점이 있습니다. 거래와 관련이 없는 두뇌 훈련 작업 그것은 매우 자주 읽지 않은 상태로 표시됩니다. 아무도 메시지를 쓰지 않지만, 분명히 현자 중 한 명이 스레드가 맨 위에 오도록 메시지를 약간 변경합니다. 이 말도 안되는 소리는 지겹습니다. 그들은 주제에 대해 거기에 썼을 것입니다. 그렇지 않으면 학생들이 홍수를 일으켰습니다. Vladimir Gomonov 2012.09.02 16:00 #8334 Zeleniy : 무시할 분기를 추가하는 방법은 무엇입니까? 순수 수학, 물리학 등의 지점이 있습니다. 거래와 관련이 없는 두뇌 훈련 작업 그것은 매우 자주 읽지 않은 상태로 표시됩니다. 아무도 메시지를 쓰지 않지만, 분명히 현자 중 한 명이 스레드가 맨 위에 오도록 메시지를 약간 변경합니다. 이 말도 안되는 소리는 지겹습니다. 그들은 주제에 대해 거기에 썼을 것입니다. 그렇지 않으면 학생들이 홍수를 일으켰습니다. 매우 간단합니다. 읽지 마십시오. -- 그리고 더. 그들은 여기 약한 작가를 너무 좋아하지 않습니다. 질문만 작성하더라도. 그리고 그들이 행정부나 중재자에게 어떻게 살아야 하는지도 말하려고 한다면 그들은 거의 이미 매우 빠른 멸종 위기에 처해 있습니다. 요컨대 - 나는 당신에게 그렇게 약한 마음이 되라고 조언하지 않습니다. 경험과 이해를 얻을 때까지 겸손할 것을 권합니다. 네. 유혹이 될지라도 이 메모를 위협으로 해석하지 마십시오. 이것은 잘못된 해석입니다. 이것은 조언일 뿐입니다. 다소 친절합니다. Aleksey Rodionov 2012.09.02 16:50 #8335 MetaDriver : 매우 간단합니다. 읽지 마십시오. -- 그리고 더. 그들은 여기 약한 작가를 너무 좋아하지 않습니다. 질문만 작성하더라도. 그리고 그들이 행정부나 중재자에게 어떻게 살아야 하는지도 말하려고 한다면 그들은 거의 이미 매우 빠른 멸종 위기에 처해 있습니다. 요컨대 - 나는 당신에게 그렇게 약한 마음이 되라고 조언하지 않습니다. 경험과 이해를 얻을 때까지 겸손할 것을 권합니다. 네. 유혹이 될지라도 이 메모를 위협으로 해석하지 마십시오. 이것은 잘못된 해석입니다. 이것은 조언일 뿐입니다. 다소 친절합니다. 읽지 않는 것은 불가능합니다-나는 그런 심리학을 가지고 있습니다. 이러한 공허하고 의미없는 게시물은 모두 내 방을 비추므로 빛을 줄이기 위해 무의식적으로 읽어야합니다. Stanislav Korotky 2012.09.02 17:16 #8336 pronych : 정수 변수 = 5; // "이름 목록"에서 옵션을 선택할 때 주석에 있는 툴팁에 대해 이야기하고 있습니다! 그러나 Var가 클래스에서 선언된 경우에만 전 세계적으로 그렇다면 .... 입력 변수에 대해 이야기하는 경우 클래스 내부에서 선언할 수 없습니다. 질문이 명확하지 않습니다. 인풋의 경우 UI에서 힌트로 댓글 출력이 잘 되는 것 같긴 한데 너무 불편해서 다르게 해보라고 했는데 여기선 다들 콧수염을 기르고 계시네요. Stanislav Korotky 2012.09.02 17:29 #8337 테스터 로그와 OnTesterPass 기능에 지정된 최적화 결과 의 레코드 수가 다른 이유는 무엇입니까? 상황은 이렇다. 전진 기간으로 최적화를 시작하면 로그에 백 기간에 4618개의 레코드가 생성되고 포워드 기간에 1154개의 레코드가 생성되어 총 5772개가 표시됩니다. 카운터는 OnTesterPass 기능에서 회전합니다. while (FrameNext(pass, name, id, value, data)) { fpasscount++; } 그 후 fpasscount가 터미널 로그에 표시됩니다. 5742라는 값이 있습니다. 문제는 30개의 레코드가 어디로 갔습니까? 설명이 있습니다 - 앞으로의 모든 누락 된 기록. Vladimir Gomonov 2012.09.02 17:33 #8338 Zeleniy : 읽지 않는 것은 불가능합니다-나는 그런 심리학을 가지고 있습니다. 이러한 공허하고 의미없는 게시물은 모두 내 방을 비추므로 빛을 줄이기 위해 무의식적으로 읽어야합니다. 여기 가난한 것이 있습니다. 아마도 광 공포증에 대한 정신과 의사에게 잘 설명하십시오. // 죄송합니다. 더 이상 무료 팁이 없습니다. 스스로를 회전시키세요. 이미 성장할 시간입니다. Aleksey 2012.09.02 18:45 #8339 marketeer : 입력 변수에 대해 이야기하는 경우 클래스 내부에서 선언할 수 없습니다. 질문이 명확하지 않습니다. 인풋의 경우 UI에서 힌트로 댓글 출력이 잘 되는 것 같긴 한데 너무 불편해서 다르게 해보라고 했는데 여기선 다들 콧수염을 기르고 계시네요. 그 가문비나무 불! ... int varBase= 5 ; //VarBase-переменная объявлена глобально //| Class | //+------------------------------------------------------------------+ class CName { public : int varClass; //VarClass-переменная объявлена в классе }; CName Name; int OnInit() { //--- var Name. var //--- return ( 0 ); } 새 프로젝트 에 코드 복사 1. OnInit()에서 첫 번째 var 바로 뒤에 커서를 놓고 Ctrl+Space를 누릅니다. 2. 두 번째 var에도 동일하게 반복 차이점이 들리나요? Ilyas 2012.09.03 12:13 #8340 mql5 : 예, mql은 함수에서 객체를 반환할 때 C++ 불일치가 있습니다. 수정이 계획되어 있으며 동작은 C++에서와 같습니다. 수정 사항은 다음 업데이트에서 릴리스됩니다. 1...827828829830831832833834835836837838839840841...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아주 심지어 나타납니다. 일부 클래스의 변수 이름을 입력하고 점(역참조 연산자)을 입력하면 이 개체의 사용 가능한 속성 목록이 표시됩니다. 코드에 오류가 있으면 보이지 않을 수 있습니다. 또한 입력 컨텍스트가 정수와 같은 특정 유형의 표현식을 가정하는 경우 정수 속성만 목록에 표시됩니다. 클래스 메서드에서 찾은 경우 클래스 속성은 입력 시작 부분의 이름 목록에도 표시됩니다.
정수 변수 = 5; // "이름 목록"에서 옵션을 선택할 때 주석에 있는 툴팁에 대해 이야기하고 있습니다!
그러나 Var가 클래스에서 선언된 경우에만
전 세계적으로 그렇다면 ....
칠면조 핸들이 없는 EA는 어떻게 작성 합니까?
정수 MACD;
//+-----------------------------------+
무효 OnInit()
{
MACD=iMACD(NULL,0,빠름,느림,기호,PRICE_CLOSE);
}
//+-----------------------------------+
무효 OnTick()
{
정적 bool UpSignal, DnSignal;
if(TradeSignalCounter(UpSignal,DnSignal)) TradePerformer(UpSignal,DnSignal);
}
//+-----------------------------------+
bool TradeSignalCounter(bool &UpSignal,bool &DnSignal)
{
if(바(_Symbol,0)<100) 반환(거짓);
정적 정수 반환;
if(IsNewBar() || 회상)
{
이중 Ind[2],Sig[3];
DnSignal=거짓;
UpSignal=거짓;
반환=거짓;
if(CopyBuffer(MACD,0,1,2,Ind)<0) Recount=true;
if(CopyBuffer(MACD,1,1,3,Sig)<0) Recount=true;
if(Recount==true) 반환(거짓);
if(Ind[0]>0 && Ind[1]<0) DnSignal=true;
if(Ind[0]<0 && Ind[1]>0) UpSignal=true;
if(Ind[1]<0 && Sig[0]<Sig[1] && Sig[1]>Sig[2]) DnSignal=true;
if(Ind[1]>0 && Sig[0]>Sig[1] && Sig[1]<Sig[2]) UpSignal=true;
반환(참);
}
반환(거짓);
}
무시할 분기를 추가하는 방법은 무엇입니까?
순수 수학, 물리학 등의 지점이 있습니다. 거래와 관련이 없는 두뇌 훈련 작업
그것은 매우 자주 읽지 않은 상태로 표시됩니다. 아무도 메시지를 쓰지 않지만, 분명히 현자 중 한 명이 스레드가 맨 위에 오도록 메시지를 약간 변경합니다. 이 말도 안되는 소리는 지겹습니다. 그들은 주제에 대해 거기에 썼을 것입니다. 그렇지 않으면 학생들이 홍수를 일으켰습니다.
매우 간단합니다. 읽지 마십시오.
--
그리고 더. 그들은 여기 약한 작가를 너무 좋아하지 않습니다. 질문만 작성하더라도. 그리고 그들이 행정부나 중재자에게 어떻게 살아야 하는지도 말하려고 한다면 그들은 거의 이미 매우 빠른 멸종 위기에 처해 있습니다.
요컨대 - 나는 당신에게 그렇게 약한 마음이 되라고 조언하지 않습니다. 경험과 이해를 얻을 때까지 겸손할 것을 권합니다.
네. 유혹이 될지라도 이 메모를 위협으로 해석하지 마십시오. 이것은 잘못된 해석입니다. 이것은 조언일 뿐입니다. 다소 친절합니다.
테스터 로그와 OnTesterPass 기능에 지정된 최적화 결과 의 레코드 수가 다른 이유는 무엇입니까? 상황은 이렇다. 전진 기간으로 최적화를 시작하면 로그에 백 기간에 4618개의 레코드가 생성되고 포워드 기간에 1154개의 레코드가 생성되어 총 5772개가 표시됩니다. 카운터는 OnTesterPass 기능에서 회전합니다.
while (FrameNext(pass, name, id, value, data)) { fpasscount++; }
그 후 fpasscount가 터미널 로그에 표시됩니다. 5742라는 값이 있습니다. 문제는 30개의 레코드가 어디로 갔습니까? 설명이 있습니다 - 앞으로의 모든 누락 된 기록.
읽지 않는 것은 불가능합니다-나는 그런 심리학을 가지고 있습니다. 이러한 공허하고 의미없는 게시물은 모두 내 방을 비추므로 빛을 줄이기 위해 무의식적으로 읽어야합니다.
여기 가난한 것이 있습니다. 아마도 광 공포증에 대한 정신과 의사에게 잘 설명하십시오.// 죄송합니다. 더 이상 무료 팁이 없습니다. 스스로를 회전시키세요. 이미 성장할 시간입니다.
입력 변수에 대해 이야기하는 경우 클래스 내부에서 선언할 수 없습니다. 질문이 명확하지 않습니다. 인풋의 경우 UI에서 힌트로 댓글 출력이 잘 되는 것 같긴 한데 너무 불편해서 다르게 해보라고 했는데 여기선 다들 콧수염을 기르고 계시네요.
1. OnInit()에서 첫 번째 var 바로 뒤에 커서를 놓고 Ctrl+Space를 누릅니다.
2. 두 번째 var에도 동일하게 반복
차이점이 들리나요?
예, mql은 함수에서 객체를 반환할 때 C++ 불일치가 있습니다. 수정이 계획되어 있으며 동작은 C++에서와 같습니다.