오류, 버그, 질문 - 페이지 834

새 코멘트
 
marketeer :
아주 심지어 나타납니다. 일부 클래스의 변수 이름을 입력하고 점(역참조 연산자)을 입력하면 이 개체의 사용 가능한 속성 목록이 표시됩니다. 코드에 오류가 있으면 보이지 않을 수 있습니다. 또한 입력 컨텍스트가 정수와 같은 특정 유형의 표현식을 가정하는 경우 정수 속성만 목록에 표시됩니다. 클래스 메서드에서 찾은 경우 클래스 속성은 입력 시작 부분의 이름 목록에도 표시됩니다.

정수 변수 = 5; // "이름 목록"에서 옵션을 선택할 때 주석에 있는 툴팁에 대해 이야기하고 있습니다!

그러나 Var가 클래스에서 선언된 경우에만

전 세계적으로 그렇다면 ....

 

칠면조 핸들이 없는 EA는 어떻게 작성 합니까?

정수 MACD;

//+-----------------------------------+

무효 OnInit()

{

MACD=iMACD(NULL,0,빠름,느림,기호,PRICE_CLOSE);

}

//+-----------------------------------+

무효 OnTick()

{

정적 bool UpSignal, DnSignal;

if(TradeSignalCounter(UpSignal,DnSignal)) TradePerformer(UpSignal,DnSignal);

}

//+-----------------------------------+

bool TradeSignalCounter(bool &UpSignal,bool &DnSignal)

{

if(바(_Symbol,0)<100) 반환(거짓);

정적 정수 반환;

if(IsNewBar() || 회상)

{

이중 Ind[2],Sig[3];

DnSignal=거짓;

UpSignal=거짓;

반환=거짓;

if(CopyBuffer(MACD,0,1,2,Ind)<0) Recount=true;

if(CopyBuffer(MACD,1,1,3,Sig)<0) Recount=true;

if(Recount==true) 반환(거짓);

if(Ind[0]>0 && Ind[1]<0) DnSignal=true;

if(Ind[0]<0 && Ind[1]>0) UpSignal=true;

if(Ind[1]<0 && Sig[0]<Sig[1] && Sig[1]>Sig[2]) DnSignal=true;

if(Ind[1]>0 && Sig[0]>Sig[1] && Sig[1]<Sig[2]) UpSignal=true;

반환(참);

}

반환(거짓);

}

 

무시할 분기를 추가하는 방법은 무엇입니까?

순수 수학, 물리학 등의 지점이 있습니다. 거래와 관련이 없는 두뇌 훈련 작업

그것은 매우 자주 읽지 않은 상태로 표시됩니다. 아무도 메시지를 쓰지 않지만, 분명히 현자 중 한 명이 스레드가 맨 위에 오도록 메시지를 약간 변경합니다. 이 말도 안되는 소리는 지겹습니다. 그들은 주제에 대해 거기에 썼을 것입니다. 그렇지 않으면 학생들이 홍수를 일으켰습니다.

 
Zeleniy :

무시할 분기를 추가하는 방법은 무엇입니까?

순수 수학, 물리학 등의 지점이 있습니다. 거래와 관련이 없는 두뇌 훈련 작업

그것은 매우 자주 읽지 않은 상태로 표시됩니다. 아무도 메시지를 쓰지 않지만, 분명히 현자 중 한 명이 스레드가 맨 위에 오도록 메시지를 약간 변경합니다. 이 말도 안되는 소리는 지겹습니다. 그들은 주제에 대해 거기에 썼을 것입니다. 그렇지 않으면 학생들이 홍수를 일으켰습니다.

매우 간단합니다. 읽지 마십시오.

--

그리고 더. 그들은 여기 약한 작가를 너무 좋아하지 않습니다. 질문만 작성하더라도. 그리고 그들이 행정부나 중재자에게 어떻게 살아야 하는지도 말하려고 한다면 그들은 거의 이미 매우 빠른 멸종 위기에 처해 있습니다.

요컨대 - 나는 당신에게 그렇게 약한 마음이 되라고 조언하지 않습니다. 경험과 이해를 얻을 때까지 겸손할 것을 권합니다.

네. 유혹이 될지라도 이 메모를 위협으로 해석하지 마십시오. 이것은 잘못된 해석입니다. 이것은 조언일 뿐입니다. 다소 친절합니다.

 
MetaDriver :

매우 간단합니다. 읽지 마십시오.

--

그리고 더. 그들은 여기 약한 작가를 너무 좋아하지 않습니다. 질문만 작성하더라도. 그리고 그들이 행정부나 중재자에게 어떻게 살아야 하는지도 말하려고 한다면 그들은 거의 이미 매우 빠른 멸종 위기에 처해 있습니다.

요컨대 - 나는 당신에게 그렇게 약한 마음이 되라고 조언하지 않습니다. 경험과 이해를 얻을 때까지 겸손할 것을 권합니다.

네. 유혹이 될지라도 이 메모를 위협으로 해석하지 마십시오. 이것은 잘못된 해석입니다. 이것은 조언일 뿐입니다. 다소 친절합니다.

읽지 않는 것은 불가능합니다-나는 그런 심리학을 가지고 있습니다. 이러한 공허하고 의미없는 게시물은 모두 내 방을 비추므로 빛을 줄이기 위해 무의식적으로 읽어야합니다.
 
pronych :

정수 변수 = 5; // "이름 목록"에서 옵션을 선택할 때 주석에 있는 툴팁에 대해 이야기하고 있습니다!

그러나 Var가 클래스에서 선언된 경우에만

전 세계적으로 그렇다면 ....

입력 변수에 대해 이야기하는 경우 클래스 내부에서 선언할 수 없습니다. 질문이 명확하지 않습니다. 인풋의 경우 UI에서 힌트로 댓글 출력이 잘 되는 것 같긴 한데 너무 불편해서 다르게 해보라고 했는데 여기선 다들 콧수염을 기르고 계시네요.
 

테스터 로그와 OnTesterPass 기능에 지정된 최적화 결과 의 레코드 수가 다른 이유는 무엇입니까? 상황은 이렇다. 전진 기간으로 최적화를 시작하면 로그에 백 기간에 4618개의 레코드가 생성되고 포워드 기간에 1154개의 레코드가 생성되어 총 5772개가 표시됩니다. 카운터는 OnTesterPass 기능에서 회전합니다.

 while (FrameNext(pass, name, id, value, data))
{
  fpasscount++;
}

그 후 fpasscount가 터미널 로그에 표시됩니다. 5742라는 값이 있습니다. 문제는 30개의 레코드가 어디로 갔습니까? 설명이 있습니다 - 앞으로의 모든 누락 된 기록.

 
Zeleniy :
읽지 않는 것은 불가능합니다-나는 그런 심리학을 가지고 있습니다. 이러한 공허하고 의미없는 게시물은 모두 내 방을 비추므로 빛을 줄이기 위해 무의식적으로 읽어야합니다.

여기 가난한 것이 있습니다. 아마도 광 공포증에 대한 정신과 의사에게 잘 설명하십시오.

// 죄송합니다. 더 이상 무료 팁이 없습니다. 스스로를 회전시키세요. 이미 성장할 시간입니다.
 
marketeer :
입력 변수에 대해 이야기하는 경우 클래스 내부에서 선언할 수 없습니다. 질문이 명확하지 않습니다. 인풋의 경우 UI에서 힌트로 댓글 출력이 잘 되는 것 같긴 한데 너무 불편해서 다르게 해보라고 했는데 여기선 다들 콧수염을 기르고 계시네요.

그 가문비나무 불! ...

 int varBase= 5 ; //VarBase-переменная объявлена глобально
//| Class                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
class CName
  {
   public :
   int varClass; //VarClass-переменная объявлена в классе
  };
CName Name;

   int OnInit()
  {
//---
   var

   Name. var
//---
   return ( 0 );
  }

프로젝트 에 코드 복사

1. OnInit()에서 첫 번째 var 바로 뒤에 커서를 놓고 Ctrl+Space를 누릅니다.

2. 두 번째 var에도 동일하게 반복

차이점이 들리나요?

 
mql5 :
예, mql은 함수에서 객체를 반환할 때 C++ 불일치가 있습니다. 수정이 계획되어 있으며 동작은 C++에서와 같습니다.
수정 사항은 다음 업데이트에서 릴리스됩니다.
1...827828829830831832833834835836837838839840841...3184
새 코멘트