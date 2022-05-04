오류, 버그, 질문 - 페이지 829

fyords :

아마도 도움이 될 것입니다. 스타일을 선택 취소하십시오.

어떤 이유로 보기 메뉴에서 사진을 가져올 수 없습니다. 나는 오직:

 
abolk :

어떤 이유에서인지 보기 메뉴에서 사진을 가져올 수 없습니다. 나는 오직:

"메뉴 표시"를 클릭한 다음 마음에 들지 않으면 되돌릴 수 있습니다.

 
abolk :

어떤 이유에서인지 보기 메뉴에서 사진을 가져올 수 없습니다. 나는 오직:

페이지 > 스타일
 
공상. 도움이 되었습니다. 감사합니다, fyordstol64 "기적은 일어났습니다: 친구가 친구를 구했습니다"
 
fyords :

나는 그런 결함이 전혀 없었고 항상 최신 버전으로 업데이트했습니다.

방금 수정했습니다. Ctrl + F11 은 내 "문제"를 수정했습니다. 이 단축키는 페이지 너비를 조정할 뿐만 아니라 Google 사이트의 페이지 레이아웃을 무너뜨립니다. :)
 
abolk :
공상. 도움이 되었습니다. 감사합니다, fyordstol64 "기적은 일어났습니다: 친구가 친구를 구했습니다"
천만에요 )
stringo :

1. 비동기식 프로세스 표시기 제거.

2. 표시기는 그래픽과 계산의 두 부분으로 구성됩니다. 표시기의 그래픽 부분은 계산된 부분보다 먼저 제거됩니다.

고맙습니다!

그러나 이것은 이해할 수 없습니다.

추신 .. 네이티브 샘플의 예 - MACD

 for ( int i=limit;i<rates_total && ! IsStopped () ;i++){
stringo :
왜 안 돼? 실수의 정수 부분은 32비트 정수보다 훨씬 클 수 있습니다.

>원에 대해

1조 - 16자에서 소수 부분 을 잘라내십시오.. 예.. Et - 아카이브! )))))))

글쎄, int가 아니라 적어도 b 이상, 응?)

Koshi :

또한 코드에서 원하는 것과 그 결과로 얻은 것을 작성 하는 것이 바람직합니다. 또 다른 추측은 다음과 같습니다. 아마도 더 많은 스토리를 로드했기 때문에 이동 평균 이 길고 변경되었을 것입니다.
 

안녕하세요.

탭에서 결제금액과 에이전트 결제금액이 다르니 알려주세요!

(예: "수입" = 1.80이고 "영업"에서 오늘만 0.42)

이렇게 되어야 합니까 아니면 시간이 지남에 따라 숫자가 수렴할까요?

