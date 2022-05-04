오류, 버그, 질문 - 페이지 821 1...814815816817818819820821822823824825826827828...3184 새 코멘트 Vladimir Gomonov 2012.08.23 21:17 #8201 IgorM : 예, 그것이 제가 찾고 있는 것입니다: 누구든지이 문제를 해결 했습니까? 사실은 다시 한 번 C++ 코드를 mql5로 이식하고 싶지만 다시 한 번 mql5 동적 배열 이 있는 "갈퀴"를 우연히 발견한다는 것입니다. 추신: 적어도 우리가 집단적인 마음으로 이 갈퀴를 물리칠 것이라는 희망으로 주제를 시작하십시오 ... 나는 그 상황에서 정확히 결정할 동기를 잃었습니다. 스포츠에 대한 관심은 사라졌고 연습을 위해 디자인이 매우 느릴 것입니다(체크됨). 포인터를 통해 모든 작업을 수행해야 하며 mql5에서 느리게 작동합니다. 왜냐하면 포인터가 전혀 포인터가 아니라 실제 포인터의 숨겨진 시스템 테이블을 참조하는 핸들이기 때문입니다. 그러나 이것은 사전에 알 수 없는 임의의 차원이 있는 배열의 경우 "보편적 구현"에만 적용됩니다. 고정 차원(2x, 3x, 4x, 5i 등 차원)의 배열의 특수한 경우에 대해서는 요소를 조밀하게 패킹하여 고속 구현이 가능합니다. 나는 나 자신을 위해 2 차원을 만들었고 더 많은 차원은 아직 필요하지 않습니다. 파산하는 동안 대중을 위해 무료로 할 수 있습니다. 시장에서는 그렇게 할 수 있었고 그렇게 했을 수도 있지만 ex5 클래스 라이브러리가 구현될 때까지는 구현을 숨길 수 없습니다. 그래서 - 스스로 하거나 주문하십시오. 이 일을 할 수 있는 장인들이 많이 있지만, 빛은 쐐기처럼 나에게 수렴되지 않았습니다. 하지만 원칙적으로는 좋은 가격을 받을 수 있습니다. [스레드 마감!] EURUSD - OpenCL: MQL5의 내부 구현 찻주전자의 질문 Igor Makanu 2012.08.23 21:28 #8202 MetaDriver : 고장난 동안 대중을 위해 무료로 할 수 있습니다. 이해합니다. 감사합니다. 하지만 다시 두어 달 동안 MT5를 포기하고 싶으므로 이전과 같이 C++의 .dll을 사용하겠습니다. [삭제] 2012.08.23 21:41 #8203 내 이전 포스트 = 추가.. 컴파일 후 메모리가 모두 사라진 것 같습니다. 어드바이저의 오래된 인스턴스 - 삭제되지 않음?? 나는 차트와 로그를 청소합니다 - 불필요한 .. 그리고 480바이트용 봇 전용 버퍼에서 .. 예 변수 - 약 12개 .. Vladimir Gomonov 2012.08.23 21:55 #8204 IgorM : 이해합니다. 감사합니다. 하지만 다시 두어 달 동안 MT5를 포기하고 싶으므로 이전과 같이 C++의 .dll을 사용하겠습니다. 스스로 하는 것을 막는 것은 무엇입니까? 기술 부족? 그리고 스스로 새로운 일을 하지 않는다면 어떻게 기술을 쌓을 수 있겠습니까? 거기에는 복잡한 것이 없습니다. 앉고, 생각하고, 하십시오. -- DLL의 경우, 다차원 배열은 DLL을 엉망으로 만드는 것이 타당한 경우가 아닙니다. 그러나 실제로 연락을 취하면 DotNET을 사용할 수 있습니다. 마침내 상상할 수 없는 모든 경우에 대한 놀라운 컨테이너 라이브러리가 있습니다. Igor Makanu 2012.08.23 22:10 #8205 MetaDriver : 스스로 하는 것을 막는 것은 무엇입니까? 기술 부족? 그리고 스스로 새로운 일을 하지 않는다면 어떻게 기술을 쌓을 수 있겠습니까? 거기에는 복잡한 것이 없습니다. 앉아서, 생각하고, 수행하십시오. 그래서 아무 것도 방해하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 아마도 의식적으로 내 자격을 낮추려고 노력할 것입니다.))) - 여름은 완전히 게으르며, 옛날로 돌아갈 시간입니다 - 프로그래밍을 시작하기 위해 적시에 킥 주셔서 감사합니다! :) 추신: 방금 mql5에 작업 오버로드가 있다는 것을 알아차렸지만 Rashid 는 작업 오버로드 가 없으며 절대 없을 것이라고 명확하게 말한 것을 기억 합니다. Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Перегрузка операций www.mql5.com Основы языка / Функции / Перегрузка операций - Документация по MQL5 sion 2012.08.24 09:11 #8206 OrderSendAsync - 전략 테스터 에서 상태를 표준으로 가져올 계획입니까? Сергей 2012.08.24 11:04 #8207 IgorM : 추신: 방금 mql5에 작업 오버로드가 있다는 것을 알아차렸지만 Rashid 는 작업 오버로드 가 없으며 절대 없을 것이라고 명확하게 말한 것을 기억 합니다. 예외 처리에서도 같은 일이 일어난다면 아주 좋을 것입니다! 3개월 이상 동안 나는 잼을 잡을 수 없었습니다. 전문가에 따르면 누구의 것인지는 분명하지 않습니다. 일주일에 한 두 번 정도 "범위를 벗어났습니다"라는 메시지가 나타납니다. 생각할 수 있는 모든 수표가 이 곳에 꽂혀 있습니다. 쓸모가 없으며 전문가가 이 메시지를 남기고 떠날 때 왜 이런 일이 발생했는지 어떻게 알 수 있습니까?! 젠장, 어떻게 대처해야 하는지 알고 있어! 예외는 없습니다. 다른 메커니즘을 제공하십시오! 변수의 상태를 볼 수 있도록 Expert Advisor를 중지합니다. 젠장, 악이 충분하지 않습니다. 그들은 마치 ... 이 미스터리를 풀도록 도와주세요!! EVERYONE! EVERYONE! EVERYONE! "유료"로 경고: 전문가가 보낸 MT4 Stanislav Korotky 2012.08.24 11:13 #8208 falkov : 3개월 이상 동안 나는 잼을 잡을 수 없었습니다. 전문가에 따르면 누구의 것인지는 분명하지 않습니다. 일주일에 한 두 번 정도 "범위를 벗어났습니다"라는 메시지가 나타납니다. 이 오류는 발생한 줄 번호와 위치를 나타내지 않습니까? Сергей 2012.08.24 11:44 #8209 marketeer : 이 오류는 발생한 줄 번호와 위치를 나타내지 않습니까? 예, 물론 표시됩니다. 나는이 장소를 가지고 있으며 다양한 검사로 겹쳤습니다. 나는 장소를 알고 있는데 왜 이런 일이 일어나는지 이해할 수 없습니다! 또한 이 줄 앞에 있는 배열의 크기 와 범위를 벗어난 다른 변수를 확인합니다. 그래도 전문가는 일주일에 한두 번은 넘어진다. 아마도 이것은 내 실수이며 나는 그것을 신경 쓰지 않습니다. 나는 개가 어디에서 뒤적거렸는지 알아낼 수 있는 메커니즘이 없다는 사실에 반대합니다. 동시에 간단하고 편리한 예외 메커니즘이 있습니다. 그런 경우를 위해 한 번 소개되었습니다. Renat는 이 메커니즘을 도입하자마자 비합리적인 프로그래머가 즉시 엉망이 되기 시작하고 얽히게 할 것이라고 대답했습니다. 제 생각에는 일종의 우스꽝스러운 주장입니다. 마지막으로 MT5로 전환하려면 어떻게 내 접근 방식. 코어 MQL5에 대한 반감 sion 2012.08.24 12:06 #8210 젠장.. 숲 속으로 들어갈수록 땔감이 많아진다. 그와 함께 전략 테스터 에서 OrderSendAsync는 OrderSend처럼 작동합니다. 또한 재인용할 때 OnTrade와 OnTradeTransaction 모두 이 재인용에 반응하지 않습니다. 라이브 서버에서 OnTradeTransaction은 requote를 반환합니다. 1...814815816817818819820821822823824825826827828...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예, 그것이 제가 찾고 있는 것입니다:
누구든지이 문제를 해결 했습니까?
사실은 다시 한 번 C++ 코드를 mql5로 이식하고 싶지만 다시 한 번 mql5 동적 배열 이 있는 "갈퀴"를 우연히 발견한다는 것입니다.
추신: 적어도 우리가 집단적인 마음으로 이 갈퀴를 물리칠 것이라는 희망으로 주제를 시작하십시오 ...
나는 그 상황에서 정확히 결정할 동기를 잃었습니다. 스포츠에 대한 관심은 사라졌고 연습을 위해 디자인이 매우 느릴 것입니다(체크됨). 포인터를 통해 모든 작업을 수행해야 하며 mql5에서 느리게 작동합니다. 왜냐하면 포인터가 전혀 포인터가 아니라 실제 포인터의 숨겨진 시스템 테이블을 참조하는 핸들이기 때문입니다.
그러나 이것은 사전에 알 수 없는 임의의 차원이 있는 배열의 경우 "보편적 구현"에만 적용됩니다. 고정 차원(2x, 3x, 4x, 5i 등 차원)의 배열의 특수한 경우에 대해서는 요소를 조밀하게 패킹하여 고속 구현이 가능합니다. 나는 나 자신을 위해 2 차원을 만들었고 더 많은 차원은 아직 필요하지 않습니다. 파산하는 동안 대중을 위해 무료로 할 수 있습니다. 시장에서는 그렇게 할 수 있었고 그렇게 했을 수도 있지만 ex5 클래스 라이브러리가 구현될 때까지는 구현을 숨길 수 없습니다. 그래서 - 스스로 하거나 주문하십시오. 이 일을 할 수 있는 장인들이 많이 있지만, 빛은 쐐기처럼 나에게 수렴되지 않았습니다. 하지만 원칙적으로는 좋은 가격을 받을 수 있습니다.
내 이전 포스트 = 추가..
컴파일 후 메모리가 모두 사라진 것 같습니다. 어드바이저의 오래된 인스턴스 - 삭제되지 않음??
나는 차트와 로그를 청소합니다 - 불필요한 ..
그리고 480바이트용 봇 전용 버퍼에서 .. 예 변수 - 약 12개 ..
이해합니다. 감사합니다. 하지만 다시 두어 달 동안 MT5를 포기하고 싶으므로 이전과 같이 C++의 .dll을 사용하겠습니다.
스스로 하는 것을 막는 것은 무엇입니까? 기술 부족? 그리고 스스로 새로운 일을 하지 않는다면 어떻게 기술을 쌓을 수 있겠습니까?
거기에는 복잡한 것이 없습니다. 앉고, 생각하고, 하십시오.
--
DLL의 경우, 다차원 배열은 DLL을 엉망으로 만드는 것이 타당한 경우가 아닙니다. 그러나 실제로 연락을 취하면 DotNET을 사용할 수 있습니다. 마침내 상상할 수 없는 모든 경우에 대한 놀라운 컨테이너 라이브러리가 있습니다.
스스로 하는 것을 막는 것은 무엇입니까? 기술 부족? 그리고 스스로 새로운 일을 하지 않는다면 어떻게 기술을 쌓을 수 있겠습니까?
거기에는 복잡한 것이 없습니다. 앉아서, 생각하고, 수행하십시오.
그래서 아무 것도 방해하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 아마도 의식적으로 내 자격을 낮추려고 노력할 것입니다.))) - 여름은 완전히 게으르며, 옛날로 돌아갈 시간입니다 - 프로그래밍을 시작하기 위해
적시에 킥 주셔서 감사합니다! :)
추신: 방금 mql5에 작업 오버로드가 있다는 것을 알아차렸지만 Rashid 는 작업 오버로드 가 없으며 절대 없을 것이라고 명확하게 말한 것을 기억 합니다.
추신: 방금 mql5에 작업 오버로드가 있다는 것을 알아차렸지만 Rashid 는 작업 오버로드 가 없으며 절대 없을 것이라고 명확하게 말한 것을 기억 합니다.
예외 처리에서도 같은 일이 일어난다면 아주 좋을 것입니다!
3개월 이상 동안 나는 잼을 잡을 수 없었습니다. 전문가에 따르면 누구의 것인지는 분명하지 않습니다. 일주일에 한 두 번 정도 "범위를 벗어났습니다"라는 메시지가 나타납니다.
생각할 수 있는 모든 수표가 이 곳에 꽂혀 있습니다. 쓸모가 없으며 전문가가 이 메시지를 남기고 떠날 때 왜 이런 일이 발생했는지 어떻게 알 수 있습니까?!
젠장, 어떻게 대처해야 하는지 알고 있어! 예외는 없습니다. 다른 메커니즘을 제공하십시오!
변수의 상태를 볼 수 있도록 Expert Advisor를 중지합니다.
젠장, 악이 충분하지 않습니다. 그들은 마치 ...
3개월 이상 동안 나는 잼을 잡을 수 없었습니다. 전문가에 따르면 누구의 것인지는 분명하지 않습니다. 일주일에 한 두 번 정도 "범위를 벗어났습니다"라는 메시지가 나타납니다.
이 오류는 발생한 줄 번호와 위치를 나타내지 않습니까?
이 오류는 발생한 줄 번호와 위치를 나타내지 않습니까?
예, 물론 표시됩니다. 나는이 장소를 가지고 있으며 다양한 검사로 겹쳤습니다.
나는 장소를 알고 있는데 왜 이런 일이 일어나는지 이해할 수 없습니다!
또한 이 줄 앞에 있는 배열의 크기 와 범위를 벗어난 다른 변수를 확인합니다.
그래도 전문가는 일주일에 한두 번은 넘어진다.
아마도 이것은 내 실수이며 나는 그것을 신경 쓰지 않습니다. 나는 개가 어디에서 뒤적거렸는지 알아낼 수 있는 메커니즘이 없다는 사실에 반대합니다.
동시에 간단하고 편리한 예외 메커니즘이 있습니다. 그런 경우를 위해 한 번 소개되었습니다.
Renat는 이 메커니즘을 도입하자마자 비합리적인 프로그래머가 즉시 엉망이 되기 시작하고 얽히게 할 것이라고 대답했습니다.
제 생각에는 일종의 우스꽝스러운 주장입니다.