오류, 버그, 질문 - 페이지 835

pronych : 그 가문비나무 불! ... 새 프로젝트에 코드 복사 1. OnInit()에서 첫 번째 var 바로 뒤에 커서를 놓고 Ctrl+Space를 누릅니다. 2. 두 번째 var에도 동일하게 반복 차이점이 들리나요? 구조 및 클래스의 구성원에 대한 주석 표시가 추가되었습니다. Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Структуры и классы www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Структуры и классы - Документация по MQL5

약 일주일 전에 데이터 작성 페이지에서 "저장" 버튼을 클릭하여 챔피언십 참가를 위해 내 데이터를 다시 저장했습니다(전문가 고문 테스트를 포함하여 모든 것이 이전에 성공적으로 확인됨). 결과적으로 내 데이터는 여전히 확인되지 않은 상태와 동일합니다. 다음 백그라운드 체크는 언제인가요? 나는 이 문제에 대해 서비스 데스크에 편지를 쓰지 않았습니다. 왜냐하면. 버그와 관련된 문제가 있습니다. 스크린샷이 첨부되었습니다.

귀하의 세부 정보가 승인되었습니다.

덕분에.

이 버그에 약간 섞여 있었습니다 :), 감사합니다.

다중 통화 EA를 테스트할 때 테스터에 버그가 있을 수 있습니다. EA가 M15 기간에 EURUSD와 GBPUSD를 거래한다고 가정해 보겠습니다. 테스터에서 해당 쌍을 지정하여 이러한 기호를 개별적으로 테스트하면 하나의 결과를 얻습니다. 예를 들어 테스터에서 EURUSD를 지정하면서 GBPUSD를 테스트하면 다른 결과를 얻습니다. 거래를 검토할 때 EURUSD를 나타내는 GBPUSD를 테스트할 때의 거래가 GBPUSD를 나타내는 GBPUSD를 테스트할 때의 거래에 비해 오른쪽으로 15분(1바) 이동한 것을 알 수 있습니다. EA는 새 막대 를 열 때 작동하며 새 막대는 이러한 방식으로 각 쌍에 대해 개별적으로 확인됩니다. int bars=Bars(Symb[s],TimeFrame);if((bars>PrevBars[s]) { PrevBars[s]=bars; EA 내부에서 쌍을 선택하고 각 쌍에 대해 새 막대를 개별적으로 확인하는 경우 테스터의 결과가 테스터에 지정된 쌍에 따라 달라지는 이유는 명확하지 않습니다. PS 서비스 데스크에 요청을 보냈습니다. 여러 통화 전문가 고문을 챔피언십에 보낸 개발자의 경험을 알고 싶습니다. "공개 가격" 테스트 모드를 사용하여 기록으로 확인하는 것은 실제로 올바르지 않습니다. Automated Trading Championship 2007: 코딩하는 방법? 여러 쌍을 사용할 때

대부분의 경우 각 기호에는 고유한 법적 "구멍"이 있습니다. 예를 들어, GBPUSD에는 기록에 막대가 없을 수 있습니다(예: 금요일에 조금 일찍 마감된 시장). 15분의 차이는 이 경우 단 하나의 막대만 놓친 것을 암시합니다. 이것은 버그가 아닙니다. 일반적으로 자신의 차트와 다른 사람의 차트에 있는 기호를 거래할 때 다른 결과를 얻을 수 있다는 사실에 대비해야 합니다.

구멍은 그것과 관련이 없습니다. 모든 거래는 요일이나 시간에 관계없이 한 바씩 이동합니다. 여기서 문제는 공개 가격 테스트 모드 에서 시세 동기화에 있습니다. 틱으로 테스트하면 거래가 올바른 둥지에 있고 모든 것이 작동합니다. 하지만 진드기 테스트는 시간이 많이 걸립니다. 다른 사람은 모르겠지만 틱 테스트의 최적화는 엄청난 시간으로 인해 단순히 불가능합니다.

그런데 올해 6월에 다통화 시세 동기화 오류로 인해 신청서를 제출했습니다. 몇 가지 터미널 업데이트가 통과되었지만 오류가 수정되지 않았습니다.
그 가문비나무 불! ...
새 프로젝트에 코드 복사
1. OnInit()에서 첫 번째 var 바로 뒤에 커서를 놓고 Ctrl+Space를 누릅니다.
2. 두 번째 var에도 동일하게 반복
차이점이 들리나요?
구조 및 클래스의 구성원에 대한 주석 표시가 추가되었습니다.
약 일주일 전에 데이터 작성 페이지에서 "저장" 버튼을 클릭하여 챔피언십 참가를 위해 내 데이터를 다시 저장했습니다(전문가 고문 테스트를 포함하여 모든 것이 이전에 성공적으로 확인됨). 결과적으로 내 데이터는 여전히 확인되지 않은 상태와 동일합니다. 다음 백그라운드 체크는 언제인가요?
나는 이 문제에 대해 서비스 데스크에 편지를 쓰지 않았습니다. 왜냐하면. 버그와 관련된 문제가 있습니다.
스크린샷이 첨부되었습니다.
귀하의 세부 정보가 승인되었습니다.
수정 사항은 다음 업데이트에서 릴리스됩니다.
다중 통화 EA를 테스트할 때 테스터에 버그가 있을 수 있습니다. EA가 M15 기간에 EURUSD와 GBPUSD를 거래한다고 가정해 보겠습니다. 테스터에서 해당 쌍을 지정하여 이러한 기호를 개별적으로 테스트하면 하나의 결과를 얻습니다. 예를 들어 테스터에서 EURUSD를 지정하면서 GBPUSD를 테스트하면 다른 결과를 얻습니다. 거래를 검토할 때 EURUSD를 나타내는 GBPUSD를 테스트할 때의 거래가 GBPUSD를 나타내는 GBPUSD를 테스트할 때의 거래에 비해 오른쪽으로 15분(1바) 이동한 것을 알 수 있습니다. EA는 새 막대 를 열 때 작동하며 새 막대는 이러한 방식으로 각 쌍에 대해 개별적으로 확인됩니다.
int bars=Bars(Symb[s],TimeFrame);
if((bars>PrevBars[s])
{
PrevBars[s]=bars;
EA 내부에서 쌍을 선택하고 각 쌍에 대해 새 막대를 개별적으로 확인하는 경우 테스터의 결과가 테스터에 지정된 쌍에 따라 달라지는 이유는 명확하지 않습니다.
PS 서비스 데스크에 요청을 보냈습니다. 여러 통화 전문가 고문을 챔피언십에 보낸 개발자의 경험을 알고 싶습니다. "공개 가격" 테스트 모드를 사용하여 기록으로 확인하는 것은 실제로 올바르지 않습니다.
대부분의 경우 각 기호에는 고유한 법적 "구멍"이 있습니다. 예를 들어, GBPUSD에는 기록에 막대가 없을 수 있습니다(예: 금요일에 조금 일찍 마감된 시장). 15분의 차이는 이 경우 단 하나의 막대만 놓친 것을 암시합니다. 이것은 버그가 아닙니다. 일반적으로 자신의 차트와 다른 사람의 차트에 있는 기호를 거래할 때 다른 결과를 얻을 수 있다는 사실에 대비해야 합니다.
구멍은 그것과 관련이 없습니다. 모든 거래는 요일이나 시간에 관계없이 한 바씩 이동합니다. 여기서 문제는 공개 가격 테스트 모드 에서 시세 동기화에 있습니다. 틱으로 테스트하면 거래가 올바른 둥지에 있고 모든 것이 작동합니다. 하지만 진드기 테스트는 시간이 많이 걸립니다. 다른 사람은 모르겠지만 틱 테스트의 최적화는 엄청난 시간으로 인해 단순히 불가능합니다.
그런데 올해 6월에 다통화 시세 동기화 오류로 인해 신청서를 제출했습니다. 몇 가지 터미널 업데이트가 통과되었지만 오류가 수정되지 않았습니다.