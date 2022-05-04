오류, 버그, 질문 - 페이지 823 1...816817818819820821822823824825826827828829830...3184 새 코멘트 Сергей 2012.08.24 15:54 #8221 MetaDriver : 산발적인 오류의 95%는 초기화 오류 또는 그 부족과 관련이 있습니다. 따라서 코드 스니펫 은 도움이 되지 않으며 편집증 때문에 전체가 작동하지 않습니다. ;-) 그 이유는 발현된 곳에서 아주 멀리 떨어져서 찾아야 하고, 개발자들에게 실행을 요구하는 것은 후행이 더 쉽다. 그것은 확실히 도움이 될 것입니다. // 진실이 도움이 될까요, falkov? :) 감독자! 도움이 될 것 같습니다! :) 나는 엉뚱한 곳에서 항상 초기화를 수행합니다! 몇 줄 후에 변수에 값을 할당하더라도. 나는 스스로 철칙을 세웠다 -변수를 선언 할 때 0이나 빈 문자열로 초기화하는 것은 어리석은 일이다. :) 편집증에 대해 절대적으로 옳습니다! 메타드라이버, 당신은 주술사입니다! Документация по MQL5: Основы языка / Переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные - Документация по MQL5

Документация по MQL5: Основы языка / Функции www.mql5.com Основы языка / Функции - Документация по MQL5 Сергей 2012.08.24 16:44 #8224

그건 그렇고, 코드는 다음과 같습니다.

//Найти первое adblArray_Short х adblArray_Long ПОСЛЕ (позже) intShift_PastSearch (поиск от intShift_PastSearch до нулевого бара)void FindCrossArrays_PastThisShift(structS & structSled) { datetime adtmDTM[]; int intShift=0; if(structSled.intShift_PastSearch>_cintBarsAmountForCalc) {return;} else if(structSled.intShift_PastSearch<=0) {return;} ArrayResize(adtmDTM,structSled.intBarsAmountForCalc); ArrayInitialize(adtmDTM,0); ArraySetAsSeries(adtmDTM,true); CopyTime(structSled.strSymbol,structSled.enumTF,0,structSled.intShift_PastSearch+1,adtmDTM); intShift=structSled.intShift_PastSearch; ▼ - вот здесь ошибка - array out of range in '_indMyAO_from_SetPeriod.mq5' (390,37) while(structSled.adblArray_Short[intShift]==structSled.adblArray_Long[intShift] && intShift>1) {intShift--;} if(structSled.adblArray_Short[intShift]>structSled.adblArray_Long[intShift]) { while(structSled.adblArray_Short[intShift]>structSled.adblArray_Long[intShift] && intShift>0) {intShift--;} if(intShift>0) { structSled.intRet_FindingDirection=-1; structSled.intRet_FindingShift=intShift; } else { structSled.intRet_FindingDirection=0; structSled.intRet_FindingShift=intShift; } } else if(structSled.adblArray_Short[intShift]<structSled.adblArray_Long[intShift]) { while(structSled.adblArray_Short[intShift]<structSled.adblArray_Long[intShift] && intShift>0) {intShift--;} if(intShift>0) { structSled.intRet_FindingDirection=1; structSled.intRet_FindingShift=intShift; } else { structSled.intRet_FindingDirection=0; structSled.intRet_FindingShift=intShift; } } structSled.dtmRet_FindingDTM=adtmDTM[structSled.intRet_FindingShift]; return;}//------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Igor Makanu 2012.08.24 18:40 #8225

음, 범위를 벗어난 배열 을 확인하지 않겠습니까? intShift=structSled.intShift_PastSearch;

intShift가 배열 외부에 있으면 while(structSled.adblArray_Short[intShift]==structSled.adblArray_Long[intShift] && intShift>1) {intShift--;}

즉시 오류가 발생하기 때문에 코드는 왼쪽에서 오른쪽으로 실행되고 structSled.adblArray_Short[intShift]는 && intShift>1 전에 액세스됩니다.

intShift=structSled.intShift_PastSearch 다음에 확인하십시오; 배열이 범위를 벗어난 경우 출력한 다음 Print(만세! 작동했습니다!);

이 같은

Dimka-novitsek 2012.08.24 19:58 #8226

좋은 저녁이에요! 이와 같은 것이 존재할 수 있는지 말해 줄 수 있습니까?

void PositionModify( int PositionTicket= PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ), double price, double stoploss, double takeprofit, datetime expiration, color arrow_color= CLR_NONE ) { MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; request.action= TRADE_ACTION_SLTP ; request.order= PositionTicket; request.price= price; request.symbol= Symbol (); request.sl= stoploss; request.tp= takeprofit; return ( OrderSend ( request, result )); }

이 경우 선언에서 구조를 0으로 만들 필요가 있습니까?

Dimka-novitsek 2012.08.24 20:11 #8227

감사합니다!!!

Dimka-novitsek 2012.08.24 20:12 #8228

알다시피, 나는이 형식으로 이름을 편집하려고 시도했지만 끔찍합니다.

' PositionGetInteger ' - 상수 예상 order.mq5 65 44 상수라는 단어가 보입니다. 그러나 그는 무엇을 필요로합니까? 첫 번째 줄의 함수에 있습니다.

그리고 다른 모든 변수 선언에 대해 이와 같이 하지만 도움말에 따라 함수를 선언했습니까?

'가격' - 매개변수 order.mq5 65 92에 대한 기본값 누락

Dimka-novitsek 2012.08.24 20:17 #8229

감사합니다, 지금 컴파일 중입니다.

Dimka-novitsek 2012.08.24 20:20 #8230 산발적인 오류의 95%는 초기화 오류 또는 그 부족과 관련이 있습니다. 따라서 코드 스니펫 은 도움이 되지 않으며 편집증 때문에 전체가 작동하지 않습니다. ;-)
그 이유는 발현된 곳에서 아주 멀리 떨어져서 찾아야 하고, 개발자들에게 실행을 요구하는 것은 후행이 더 쉽다. 그것은 확실히 도움이 될 것입니다.
// 진실이 도움이 될까요, falkov? :)
감독자! 도움이 될 것 같습니다! :)
나는 엉뚱한 곳에서 항상 초기화를 수행합니다! 몇 줄 후에 변수에 값을 할당하더라도. 나는 스스로 철칙을 세웠다 -변수를 선언 할 때 0이나 빈 문자열로 초기화하는 것은 어리석은 일이다. :)
편집증에 대해 절대적으로 옳습니다!
메타드라이버, 당신은 주술사입니다!
감독자! 도움이 될 것 같습니다! :)
나는 엉뚱한 곳에서 항상 초기화를 수행합니다!
난 믿지 않아! 이번에는 확실히 놓쳤습니다. :)
// 다시 한 번 확인해 보세요. 전체 코드를 이 각도에서 보세요.
// 자신의 하품에 대한 인식을 걸러낼 수 있는 것은 "나는 항상...!!"이기 때문입니다. :))
:)
난 믿지 않아! 이번에는 확실히 놓쳤습니다. :)
// 다시 한 번 확인해 보세요. 전체 코드를 이 각도에서 보세요.
// 자신의 하품에 대한 인식을 걸러낼 수 있는 것은 "나는 항상...!!"이기 때문입니다. :))
샤먼이라고 해요! 주말 동안 모든 어드바이저 파일(수천 줄)을 확인했습니다. 실제로 오래된 라이브러리에서 초기화되지 않은 변수를 2~3개 찾았습니다.
내 규칙은 함수 본문 의 시작 부분에 모든 변수를 선언하고(이는 항상 그랬음) 즉시 초기화하는 것입니다(작년에는 아마도)
나는 나 자신을 찻주전자라고 생각하지 않습니다 - 백 개 이상의 다른 색인/스크립트/고문들이 작성되었습니다 :)
그런 다음 나는 얼음 위의 물고기처럼 싸웁니다. 현지화할 수 없습니다! 자, 총을 쏴라!
그건 그렇고, 코드는 다음과 같습니다.
//Найти первое adblArray_Short х adblArray_Long ПОСЛЕ (позже) intShift_PastSearch (поиск от intShift_PastSearch до нулевого бара)
void FindCrossArrays_PastThisShift(structS & structSled) {
datetime adtmDTM[];
int intShift=0;
if(structSled.intShift_PastSearch>_cintBarsAmountForCalc) {return;}
else if(structSled.intShift_PastSearch<=0) {return;}
ArrayResize(adtmDTM,structSled.intBarsAmountForCalc);
ArrayInitialize(adtmDTM,0);
ArraySetAsSeries(adtmDTM,true);
CopyTime(structSled.strSymbol,structSled.enumTF,0,structSled.intShift_PastSearch+1,adtmDTM);
intShift=structSled.intShift_PastSearch;
▼ - вот здесь ошибка - array out of range in '_indMyAO_from_SetPeriod.mq5' (390,37)
while(structSled.adblArray_Short[intShift]==structSled.adblArray_Long[intShift] && intShift>1) {intShift--;}
if(structSled.adblArray_Short[intShift]>structSled.adblArray_Long[intShift]) {
while(structSled.adblArray_Short[intShift]>structSled.adblArray_Long[intShift] && intShift>0) {intShift--;}
if(intShift>0) {
structSled.intRet_FindingDirection=-1;
structSled.intRet_FindingShift=intShift;
}
else {
structSled.intRet_FindingDirection=0;
structSled.intRet_FindingShift=intShift;
}
}
else if(structSled.adblArray_Short[intShift]<structSled.adblArray_Long[intShift]) {
while(structSled.adblArray_Short[intShift]<structSled.adblArray_Long[intShift] && intShift>0) {intShift--;}
if(intShift>0) {
structSled.intRet_FindingDirection=1;
structSled.intRet_FindingShift=intShift;
}
else {
structSled.intRet_FindingDirection=0;
structSled.intRet_FindingShift=intShift;
}
}
structSled.dtmRet_FindingDTM=adtmDTM[structSled.intRet_FindingShift];
return;
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------------
음, 범위를 벗어난 배열 을 확인하지 않겠습니까? intShift=structSled.intShift_PastSearch;
intShift가 배열 외부에 있으면 while(structSled.adblArray_Short[intShift]==structSled.adblArray_Long[intShift] && intShift>1) {intShift--;}
즉시 오류가 발생하기 때문에 코드는 왼쪽에서 오른쪽으로 실행되고 structSled.adblArray_Short[intShift]는 && intShift>1 전에 액세스됩니다.
intShift=structSled.intShift_PastSearch 다음에 확인하십시오; 배열이 범위를 벗어난 경우 출력한 다음 Print(만세! 작동했습니다!);
이 같은
알다시피, 나는이 형식으로 이름을 편집하려고 시도했지만 끔찍합니다.
' PositionGetInteger ' - 상수 예상 order.mq5 65 44 상수라는 단어가 보입니다. 그러나 그는 무엇을 필요로합니까? 첫 번째 줄의 함수에 있습니다.
그리고 다른 모든 변수 선언에 대해 이와 같이 하지만 도움말에 따라 함수를 선언했습니까?
'가격' - 매개변수 order.mq5 65 92에 대한 기본값 누락