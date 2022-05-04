오류, 버그, 질문 - 페이지 693 1...686687688689690691692693694695696697698699700...3184 새 코멘트 [삭제] 2012.03.26 20:06 #6921 솔직히 말해서, 다중 통화 분석의 주제가 아닙니다. 이해가 안되는 부분이 있으면 사과드립니다. 아마추어(비전문가) 수준의 고려 사항이 있습니다. tk. 나는 4-ke에 만화를 씁니다. 그러한 계획에 대한 고려 사항. 브로커 응답이 늦어지는 현상을 분석해 보니 M5에서만 작업이 가능하다는 결론에 이르렀다(나는 닫았다). 때때로 재인용이나 지연 또는 다른 것이 있습니다. 그리고 모든 커플을 위한 것입니다. 모든 쌍의 주문에 5분의 여유만 있으면 충분합니다. 여기서는 다중 통화 거래 에 대해 이야기하지만 분석에 대해서는 이야기하지 않습니다. 즉, 틱 바이 틱 즉석 다중 통화 분석을 수행하더라도 1분 만에 수십 쌍으로 거래하는 것이 문제입니다. 비동기 모드를 사용하는 5는 여기에서 더 빠르지 만 검사와 함께 모두 동일합니다. 일부 오류의 경우 여전히 일시 중지해야 하는 분을 만날 수 없습니다. MQL5에 대한 소원 다중 통화 전문가 고문 전략 테스터(미래에 대한 질문) --- 2012.03.26 20:08 #6922 voix_kas : MT5 - 무엇보다도 ( IMHO ) 는 거래 도구가 아니며 시각화 도구가 아니라 로봇화 도구입니다! 하지만 애들은 몰라! 개발자가 거래 터미널 을 만들지 않는 것으로 밝혀졌습니다. 저자는 ischo를 씁니다. Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5 2011.01.05MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Надежный торговый робот не может быть создан без понимания механизмов работы торговой системы MetaTrader 5. Клиентский терминал получает от торгового сервера информацию о позициях, ордерах и сделках. Чтобы правильно обработать эти данные средствами MQL5 необходимо хорошо представлять как происходит взаимодействие mql5-программы и среды исполнения терминала. Renat Fatkhullin 2012.03.26 20:08 #6923 hrenfx : LS를 통해 시도했습니다. 다시는 시도하지 않겠습니다. 불행히도 막대의 공백을 채우는 문제에는 변경 사항이 없습니다. hrenfx 2012.03.26 20:13 #6924 Urain : 맞아요, 저도 동기화를 해봤는데 "같은 날짜에 다른 계기에 다른 지표 값이 그려져 있다"는 고객님의 말씀으로 이 모든 노력은 무산되고 맙니다. 고객은 꼼꼼하고 이를 수락하기 전에 다른 차트에 출시하고 역사로 되감고 같은 날짜에 차트에 두 개의 수직선을 설정했는데 짜잔, 칠면조 데이터가 다릅니다. 같은 시간 막대에 다른 값이 있으면 안 됩니다. 당신은 분명히 뭔가를 완전히하지 않았습니다. 나 자신(대략) 이렇게 했습니다. 각 다중 막대의 시간이 포함된 배열을 포함하여 동기화된 다중 막대 기록을 생성했습니다. 그런 다음 멀티바 기록에 대한 모든 계산을 수행하여 각 멀티바에서 지표 값을 얻었습니다. 그 후, 그는 기호의 실제 막대(터미널에 표시됨)를 따라 실행하고 해당 멀티바에 해당하는 표시기 값을 제자리에 넣었습니다. for (i = 0 ; i < MatrixRows; i++) Buffer[iBarShift( Symbol (), Period (), Times[i])] = Data[i]; 이 접근 방식을 사용하면 이러한 불일치가 없습니다. 개발자 여러분, 두 번째 문단에 한 번의 행동이 아닌 첫 번째, 세 번째 문단을 추가로 삽입하여 어떤 치질을 극복해야 하는지 보셨나요? 최적화 중 각 패스에서도 마찬가지입니다. 그러한 다중 지표가 빠르게 최적화됩니까? 와드 №6 외환에서 큰 이익을 얻는 기본적인 질문 ... ALEXEY NIKOLAEV 2012.03.26 20:14 #6925 Renat : 불행히도 막대의 공백을 채우는 문제에는 변경 사항이 없습니다. 매우 죄송합니다. 이벤트의 부재도 이벤트입니다. Andrew Petras 2012.03.26 20:15 #6926 sergeev : 하지만 애들은 몰라! 개발자가 거래 터미널 을 만들지 않는 것으로 밝혀졌습니다. 저자는 ischo를 씁니다. 어쩌면 너무 범주적일지도... 수직선, 호 및 사다리꼴을 그리는 방법을 알려주십시오. 그러한 수표에 대해 근거가 없는 업데이트가 되지 않도록 Mykola Demko 2012.03.26 20:15 #6927 Renat : 불행히도 막대의 공백을 채우는 문제에는 변경 사항이 없습니다. 아니, 아니, 지금 우리는 그런 목발이 필요하지 않습니다. 이제 바를 여는 동안 바를 여는 것을 우리에게 주시고 여기서 흥정은 부적절합니다 :) ZY 당신은 막대의 시계 생성기를 제공합니다. hrenfx 2012.03.26 20:20 #6928 -Alexey- : 여기서는 다중 통화 거래 에 대해 이야기하지만 분석에 대해서는 이야기하지 않습니다. 즉, 틱 바이 틱 즉석 다중 통화 분석을 수행하더라도 1분 만에 수십 쌍으로 거래하는 것이 문제입니다. 비동기 모드를 사용하는 5는 여기에서 더 빠르지 만 검사와 함께 모두 동일합니다. 일부 오류의 경우 여전히 일시 중지해야 하는 분을 만날 수 없습니다. MT4의 비동기화는 여러 터미널을 병렬로 실행하여 달성되며, 이를 통해 서로 다른 기호에 대한 거래 주문이 동시에 전송됩니다. 예, 엉덩이를 통해 하지만 매우, 매우 필요한 경우 해결할 수 있습니다. 동일한 MT4에서 1초 또는 2초에 한 번에 10개의 FI와 동시 거래를 할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 브로커의 선택입니다 . Скачивание тиковых данных - MQL4 форум www.mql5.com Скачивание тиковых данных - MQL4 форум Mykola Demko 2012.03.26 20:21 #6929 hrenfx : 같은 시간 막대에 다른 값이 있으면 안 됩니다. 당신은 분명히 뭔가를 완전히하지 않았습니다. 나 자신(대략) 이렇게 했습니다. 각 다중 막대의 시간이 포함된 배열을 포함하여 동기화된 다중 막대 기록을 생성했습니다. 그런 다음 멀티바 기록에 대한 모든 계산을 수행하여 각 멀티바에서 지표 값을 얻었습니다. 그 후, 그는 기호의 실제 막대(터미널에 표시됨)를 따라 실행하고 해당 멀티바에 해당하는 표시기 값을 제자리에 넣었습니다. 이 접근 방식을 사용하면 이러한 불일치가 없습니다. 개발자 여러분, 두 번째 문단에 한 번의 행동이 아닌 첫 번째, 세 번째 문단을 추가로 삽입하여 어떤 치질을 극복해야 하는지 보셨나요? 최적화 중 각 패스에서도 마찬가지입니다. 그러한 다중 지표가 빠르게 최적화됩니까? 글쎄, 이것은 동기화가 필요한 지표 코드가 있고 다중 통화 지표가 필요한 ex5 지표 가 있는 경우입니다. Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов 2010.05.17Alexey Klenovwww.mql5.com В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора. Mykola Demko 2012.03.26 20:26 #6930 일반적으로 나는 발로 차기에 지쳤고 스스로 주제를 닫습니다. 내 IMHO는 "시계 생성기가 필요합니다". 일단, 지금은. 1...686687688689690691692693694695696697698699700...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
MT5 - 무엇보다도 ( IMHO ) 는 거래 도구가 아니며 시각화 도구가 아니라 로봇화 도구입니다!
하지만 애들은 몰라! 개발자가 거래 터미널 을 만들지 않는 것으로 밝혀졌습니다.
저자는 ischo를 씁니다.
LS를 통해 시도했습니다. 다시는 시도하지 않겠습니다.
불행히도 막대의 공백을 채우는 문제에는 변경 사항이 없습니다.
맞아요, 저도 동기화를 해봤는데 "같은 날짜에 다른 계기에 다른 지표 값이 그려져 있다"는 고객님의 말씀으로 이 모든 노력은 무산되고 맙니다.
고객은 꼼꼼하고 이를 수락하기 전에 다른 차트에 출시하고 역사로 되감고 같은 날짜에 차트에 두 개의 수직선을 설정했는데 짜잔, 칠면조 데이터가 다릅니다.
같은 시간 막대에 다른 값이 있으면 안 됩니다. 당신은 분명히 뭔가를 완전히하지 않았습니다. 나 자신(대략) 이렇게 했습니다.
이 접근 방식을 사용하면 이러한 불일치가 없습니다.
개발자 여러분, 두 번째 문단에 한 번의 행동이 아닌 첫 번째, 세 번째 문단을 추가로 삽입하여 어떤 치질을 극복해야 하는지 보셨나요? 최적화 중 각 패스에서도 마찬가지입니다. 그러한 다중 지표가 빠르게 최적화됩니까?
매우 죄송합니다. 이벤트의 부재도 이벤트입니다.
어쩌면 너무 범주적일지도...
수직선, 호 및 사다리꼴을 그리는 방법을 알려주십시오.
그러한 수표에 대해 근거가 없는 업데이트가 되지 않도록
아니, 아니, 지금 우리는 그런 목발이 필요하지 않습니다.
이제 바를 여는 동안 바를 여는 것을 우리에게 주시고 여기서 흥정은 부적절합니다 :)
ZY 당신은 막대의 시계 생성기를 제공합니다.
여기서는 다중 통화 거래 에 대해 이야기하지만 분석에 대해서는 이야기하지 않습니다. 즉, 틱 바이 틱 즉석 다중 통화 분석을 수행하더라도 1분 만에 수십 쌍으로 거래하는 것이 문제입니다. 비동기 모드를 사용하는 5는 여기에서 더 빠르지 만 검사와 함께 모두 동일합니다. 일부 오류의 경우 여전히 일시 중지해야 하는 분을 만날 수 없습니다.
MT4의 비동기화는 여러 터미널을 병렬로 실행하여 달성되며, 이를 통해 서로 다른 기호에 대한 거래 주문이 동시에 전송됩니다. 예, 엉덩이를 통해 하지만 매우, 매우 필요한 경우 해결할 수 있습니다.
동일한 MT4에서 1초 또는 2초에 한 번에 10개의 FI와 동시 거래를 할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 브로커의 선택입니다 .
이 접근 방식을 사용하면 이러한 불일치가 없습니다.
일반적으로 나는 발로 차기에 지쳤고 스스로 주제를 닫습니다.
내 IMHO는 "시계 생성기가 필요합니다". 일단, 지금은.