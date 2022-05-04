오류, 버그, 질문 - 페이지 334 1...327328329330331332333334335336337338339340341...3184 새 코멘트 [삭제] 2011.03.11 18:30 #3331 tester_el_pro : ㅋ... 속도를 내다... 당신은 많은 돈을 위해 친구를 위해 이야기를 사야합니다 ... 누가 당신에게 그렇게 쉽게 줄 것입니다 ... 1. 예, 알고 있습니다, 알고 있습니다. :) 현재는 MT4 서버에 기억되며, MICEX 심볼(MICEX)이 거래되었습니다. 2. 예, 견적 아카이브가 필요했다면 어디서 구할 수 있는지 알아냈을 것입니다(MT4에서만 작동하지만)... Yedelkin 2011.03.11 21:16 #3332 Interesting : 마지막으로 "전문가를 위한 수동 확인" 확인란을 두 개 만듭니다. 기능은 무엇입니까? 무엇을 제공합니까? 간단히 말해 플리즈. [삭제] 2011.03.11 21:58 #3333 Yedelkin : 기능은 무엇입니까? 무엇을 제공합니까? 간단히 말해 플리즈. MT4에서는 작동하지 않았습니다. 추가 체크박스가 있습니다. 하나는 거래자가 작업을 확인하지 않은 경우 Expert Advisor의 거래를 허용하지 않으며 두 번째는 거래자의 허가 후에만 특정 DLL의 기능을 로드하도록 허용합니다. Yedelkin 2011.03.11 22:03 #3334 Interesting : MT4에서는 작동하지 않았습니다. 추가 체크박스가 있습니다. 거래자가 작업을 확인하지 않으면 전문가의 거래를 허용하지 않습니다. 예, MT4에 익숙하지 않습니다. 저것들. 전문가들이 스스로 거래를 하지 않았습니까? [삭제] 2011.03.11 22:18 #3335 Yedelkin : 예, MT4에 익숙하지 않습니다. 저것들. 전문가들이 스스로 거래를 하지 않았습니까? 상황이 다르기 때문에 어떤 사람들은 완전히 자동으로 거래하기 위해 Expert Advisor가 필요하고 다른 사람들은 프로세스를 완전히 제어하기를 원합니다(가능한 경우 영향을 미치기 원합니다). 저는 개인적으로 실수로(또는 의도적으로) 템플릿에 들어간 Expert Advisor가 완전히 다른 방식으로 잘못된 장소에서 거래를 시작한 상황을 이미 여러 번 접했습니다. 한 번은 하나의 차트 대신 실수로 두 번째 차트(표준 MACD가 있음)에서 기호를 변경하여 시작되는 경우가 있었습니다. Dmitry Voronkov 2011.03.11 22:19 #3336 질문: 어떤 매개변수(유형 #property)가 기본 표시기 모드를 "Inherit Scale"로 설정합니까? 기본적으로 다음과 같이 보입니다. 척도 상속이 없는 파란색 평균. 이것은 하나의 창에 있는 두 개의 표시기입니다. Yedelkin 2011.03.11 22:24 #3337 Interesting : 상황이 다릅니다 알겠습니다. 설명 감사합니다! asv 2011.03.12 12:22 #3338 무슨 문제가 있니? 메타트레이더 5를 다운로드하고 데모 계정 을 엽니다. 데이터를 입력하고 다음을 누르면 이것 Renat Fatkhullin 2011.03.12 13:06 #3339 asv : 무슨 문제가 있니? 메타트레이더 5를 다운로드하고 데모 계정 을 엽니다. 데이터를 입력하고 다음을 누르면 이것 이것은 사이트의 SSL 인증서 만료로 인한 일시적인 문제였으며 방금 수정되었습니다. 다시 시도해 주세요. Aleksandr Chugunov 2011.03.12 13:13 #3340 주말에는 터미널로 작업할 수 있는 방법이 전혀 없습니다... 다른 시간대에서 CopyRates를 얻으 려고 하면 46초의 끔찍한 시간 초과... 평일에는 그런 문제가 없습니다. 1...327328329330331332333334335336337338339340341...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
현재는 MT4 서버에 기억되며, MICEX 심볼(MICEX)이 거래되었습니다.
2. 예, 견적 아카이브가 필요했다면 어디서 구할 수 있는지 알아냈을 것입니다(MT4에서만 작동하지만)...
마지막으로 "전문가를 위한 수동 확인" 확인란을 두 개 만듭니다.
기능은 무엇입니까? 무엇을 제공합니까? 간단히 말해 플리즈.
MT4에서는 작동하지 않았습니다. 추가 체크박스가 있습니다. 하나는 거래자가 작업을 확인하지 않은 경우 Expert Advisor의 거래를 허용하지 않으며 두 번째는 거래자의 허가 후에만 특정 DLL의 기능을 로드하도록 허용합니다.
예, MT4에 익숙하지 않습니다. 저것들. 전문가들이 스스로 거래를 하지 않았습니까?
상황이 다르기 때문에 어떤 사람들은 완전히 자동으로 거래하기 위해 Expert Advisor가 필요하고 다른 사람들은 프로세스를 완전히 제어하기를 원합니다(가능한 경우 영향을 미치기 원합니다).
저는 개인적으로 실수로(또는 의도적으로) 템플릿에 들어간 Expert Advisor가 완전히 다른 방식으로 잘못된 장소에서 거래를 시작한 상황을 이미 여러 번 접했습니다.
한 번은 하나의 차트 대신 실수로 두 번째 차트(표준 MACD가 있음)에서 기호를 변경하여 시작되는 경우가 있었습니다.
질문: 어떤 매개변수(유형 #property)가 기본 표시기 모드를 "Inherit Scale"로 설정합니까?
이것은 사이트의 SSL 인증서 만료로 인한 일시적인 문제였으며 방금 수정되었습니다.
다시 시도해 주세요.
주말에는 터미널로 작업할 수 있는 방법이 전혀 없습니다... 다른 시간대에서 CopyRates를 얻으 려고 하면 46초의 끔찍한 시간 초과...
평일에는 그런 문제가 없습니다.