오류, 버그, 질문 - 페이지 55

Slava 2010.07.19 14:47 #541

ddd06 :

잘 이대로는 안 될 것 같은데요, 그쵸?

왜 안되나요? 1분 이내에 틱이 하나도 없으면 해당 분 막대가 형성되지 않습니다. 이것은 이미 여러 번 논의되었습니다.

ddd06 2010.07.19 15:00 #542

stringo :

왜 안되나요? 1분 이내에 틱이 하나도 없으면 해당 분 막대가 형성되지 않습니다. 이것은 이미 여러 번 논의되었습니다.

나는 닫힌 분의 가격을 가져 와서 로그에 씁니다.

그리고 여기 그림이 있습니다. 막대가 형성됩니다.

[삭제] 2010.07.19 15:00 #543

stringo :

왜 안되나요? 1분 이내에 틱이 하나도 없으면 해당 분 막대가 형성되지 않습니다. 이것은 이미 여러 번 논의되었습니다.

이 경우 모든 가격이 이전 막대 의 종가와 동일한 막대를 생성하는 것이 더 논리적이지 않습니까?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5

ddd06 2010.07.19 15:05 #544

그리고 이에 대한 반응을 듣고 싶습니다.

ddd06 2010.07.19 15:10 #545

Interesting :

모든 가격이 이전 막대 의 종가와 동일한 막대를 생성하는 것이 더 논리적이지 않습니까?

그리고 이러한 바를 건너 뛰는 사용자를 위해 설정에서 확인란을 선택하십시오! 그들이 나타나지 않도록.

결국 지표가 왜곡됩니다.

Slava 2010.07.19 15:29 #546

눈금 없음 - 막대 없음. 토론을 시도하기 전에 https://www.mql5.com/en/forum 및 원래 포럼 https://www.mql5.com/en/forum 에서 유사한 토론을 찾으십시오.

우리는 이 문제에 대해 반복적으로 이야기했으며 우리의 의견은 변하지 않을 것입니다. 눈금 없음 - 막대 없음.

MQL4: форум по механическим торговым системам и тестированию стратегий
www.mql5.com
MQL4: форум по механическим торговым системам и тестированию стратегий

ddd06 2010.07.19 15:33 #547

stringo :

눈금 없음 - 막대 없음. 토론을 시도하기 전에 https://www.mql4.com/ 및 원래 포럼 https://www.mql5.com/en/forum 에서 유사한 토론을 찾으십시오.

우리는 이 문제에 대해 반복적으로 이야기했으며 우리의 의견은 변하지 않을 것입니다. 눈금 없음 - 막대 없음.

좋아요, 지금 우리가 이야기하는 것은 그게 아닙니다.

그리고 "틱 없음 - 막대 없음"에 대해 별도의 분기를 시작할 수 있습니다.

Владимир 2010.07.19 15:37 #548

그리고 테스터에서는 다중 통화의 현재 막대에서 표시기 값을 전혀 얻을 수 없었습니다(필요하지는 않지만 여전히). 다음은 구성입니다.

double Buf[2]; // в начале программы
Hnd=CopyBuffer(M_Handl[In][AO_D],0,0,2,Buf); // В теле функции OnTimer
if(Hnd <= 0) {Print("Не удалось скопировать индикатор Ac_D. Error = ", _LastError); PlaySound("alert.wav"); return(-1);}
Indik[In][AO_D][0] = Buf[1]; // На самом деле это бар № 1
Indik[In][AO_D][1] = Buf[0]; // А это бар № 2

그리고 그는 0번째 마디를 얻을 수 없었다!?

미리 정해진 양의 데이터를 복사해야 하는 경우 불필요한 메모리 재할당을 피하기 위해 정적으로 할당된 버퍼 에서 복사하는 것이 좋습니다 .

수신 배열이 as_series=true 또는 as_series=false인지 여부는 중요하지 않습니다. 가장 오래된 요소가 배열에 할당된 물리적 메모리의 시작 부분에 있도록 데이터가 복사됩니다 .

문서에 따르면 Buf[1]은 0인 것처럼 보이지만 여전히 1이고 Buf[0]은 2입니다.

EURUSD H1 에서 다중 통화를 시작하고 EURUSD D1에서 AO의 데이터를 가져왔습니다.

Errors, bugs, questions [아카이브!]
어떤 전문가나 지표도
엘리엇 웨이브 EA

ddd06 2010.07.19 15:55 #549

즉, 한 악기에서 시작하고 다른 악기에서 현재 막대의 가격을 취하려고 합니까?

두 번째 악기의 눈금이 나중에 오는 것 같아서 현재 막대로 긴장하고 있습니다.

여기서 로그는 기본적으로 일치하지 않지만 일단 일치하면(첫 번째 줄과 마지막 줄) 일치합니다.

2010.07.19 15:50:02 코어 1 시간 EURUSD2010.07.01 01:34 시간 GBPUSD2010.07.01 01:34 mas1(EURUSD)-1.22251 mas2(GBPUSD)-1.49516
2010.07.19 15:50:02 코어 1 시간 EURUSD2010.07.01 01:33 시간 GBPUSD2010.07.01 01:32 mas1(EURUSD)-1.22264 mas2(GBPUSD)-1.49512
2010.07.19 15:50:02 코어 1 시간 EURUSD2010.07.01 01:32 시간 GBPUSD2010.07.01 01:31 mas1(EURUSD)-1.22241 mas2(GBPUSD)-1.49515
2010.07.19 15:50:02 코어 1 시간 EURUSD2010.07.01 01:31 시간 GBPUSD2010.07.01 01:30 mas1(EURUSD)-1.22248 mas2(GBPUSD)-1.49523
2010.07.19 15:50:02 코어 1 시간 EURUSD2010.07.01 01:30 시간 GBPUSD2010.07.01 01:29 mas1(EURUSD)-1.22245 mas2(GBPUSD)-1.4951
2010.07.19 15:50:02 코어 1 시간 EURUSD2010.07.01 01:29 시간 GBPUSD2010.07.01 01:28 mas1(EURUSD)-1.22257 mas2(GBPUSD)-1.4948
2010.07.19 15:50:02 코어 1 시간 EURUSD2010.07.01 01:28 시간 GBPUSD2010.07.01 01:28 mas1(EURUSD)-1.2224 mas2(GBPUSD)-1.49467

Errors, bugs, questions
FiboPivotandRSI PREDICT time period

Slava 2010.07.19 15:59 #550

OnTimer 키워드
잘
이대로는 안 될 것 같은데요, 그쵸?
왜 안되나요? 1분 이내에 틱이 하나도 없으면 해당 분 막대가 형성되지 않습니다. 이것은 이미 여러 번 논의되었습니다.
나는 닫힌 분의 가격을 가져 와서 로그에 씁니다.
그리고 여기 그림이 있습니다. 막대가 형성됩니다.
왜 안되나요? 1분 이내에 틱이 하나도 없으면 해당 분 막대가 형성되지 않습니다. 이것은 이미 여러 번 논의되었습니다.
이 경우 모든 가격이 이전 막대 의 종가와 동일한 막대를 생성하는 것이 더 논리적이지 않습니까?
그리고 이에 대한 반응을 듣고 싶습니다.
모든 가격이 이전 막대 의 종가와 동일한 막대를 생성하는 것이 더 논리적이지 않습니까?
그리고 이러한 바를 건너 뛰는 사용자를 위해 설정에서 확인란을 선택하십시오! 그들이 나타나지 않도록.
결국 지표가 왜곡됩니다.
눈금 없음 - 막대 없음. 토론을 시도하기 전에 https://www.mql5.com/en/forum 및 원래 포럼 https://www.mql5.com/en/forum 에서 유사한 토론을 찾으십시오.
우리는 이 문제에 대해 반복적으로 이야기했으며 우리의 의견은 변하지 않을 것입니다. 눈금 없음 - 막대 없음.
눈금 없음 - 막대 없음. 토론을 시도하기 전에 https://www.mql4.com/ 및 원래 포럼 https://www.mql5.com/en/forum 에서 유사한 토론을 찾으십시오.
우리는 이 문제에 대해 반복적으로 이야기했으며 우리의 의견은 변하지 않을 것입니다. 눈금 없음 - 막대 없음.
좋아요, 지금 우리가 이야기하는 것은 그게 아닙니다.
그리고 "틱 없음 - 막대 없음"에 대해 별도의 분기를 시작할 수 있습니다.
그리고 테스터에서는 다중 통화의 현재 막대에서 표시기 값을 전혀 얻을 수 없었습니다(필요하지는 않지만 여전히). 다음은 구성입니다.
double Buf[2]; // в начале программы
Hnd=CopyBuffer(M_Handl[In][AO_D],0,0,2,Buf); // В теле функции OnTimer
if(Hnd <= 0) {Print("Не удалось скопировать индикатор Ac_D. Error = ", _LastError); PlaySound("alert.wav"); return(-1);}
Indik[In][AO_D][0] = Buf[1]; // На самом деле это бар № 1
Indik[In][AO_D][1] = Buf[0]; // А это бар № 2
그리고 그는 0번째 마디를 얻을 수 없었다!?
미리 정해진 양의 데이터를 복사해야 하는 경우 불필요한 메모리 재할당을 피하기 위해 정적으로 할당된 버퍼 에서 복사하는 것이 좋습니다 .
수신 배열이 as_series=true 또는 as_series=false인지 여부는 중요하지 않습니다. 가장 오래된 요소가 배열에 할당된 물리적 메모리의 시작 부분에 있도록 데이터가 복사됩니다 .
문서에 따르면 Buf[1]은 0인 것처럼 보이지만 여전히 1이고 Buf[0]은 2입니다.
EURUSD H1 에서 다중 통화를 시작하고 EURUSD D1에서 AO의 데이터를 가져왔습니다.
즉, 한 악기에서 시작하고 다른 악기에서 현재 막대의 가격을 취하려고 합니까?
두 번째 악기의 눈금이 나중에 오는 것 같아서 현재 막대로 긴장하고 있습니다.
여기서 로그는 기본적으로 일치하지 않지만 일단 일치하면(첫 번째 줄과 마지막 줄) 일치합니다.
2010.07.19 15:50:02 코어 1 시간 EURUSD2010.07.01 01:34 시간 GBPUSD2010.07.01 01:34 mas1(EURUSD)-1.22251 mas2(GBPUSD)-1.49516
2010.07.19 15:50:02 코어 1 시간 EURUSD2010.07.01 01:33 시간 GBPUSD2010.07.01 01:32 mas1(EURUSD)-1.22264 mas2(GBPUSD)-1.49512
2010.07.19 15:50:02 코어 1 시간 EURUSD2010.07.01 01:32 시간 GBPUSD2010.07.01 01:31 mas1(EURUSD)-1.22241 mas2(GBPUSD)-1.49515
2010.07.19 15:50:02 코어 1 시간 EURUSD2010.07.01 01:31 시간 GBPUSD2010.07.01 01:30 mas1(EURUSD)-1.22248 mas2(GBPUSD)-1.49523
2010.07.19 15:50:02 코어 1 시간 EURUSD2010.07.01 01:30 시간 GBPUSD2010.07.01 01:29 mas1(EURUSD)-1.22245 mas2(GBPUSD)-1.4951
2010.07.19 15:50:02 코어 1 시간 EURUSD2010.07.01 01:29 시간 GBPUSD2010.07.01 01:28 mas1(EURUSD)-1.22257 mas2(GBPUSD)-1.4948
2010.07.19 15:50:02 코어 1 시간 EURUSD2010.07.01 01:28 시간 GBPUSD2010.07.01 01:28 mas1(EURUSD)-1.2224 mas2(GBPUSD)-1.49467
OnTimer 키워드