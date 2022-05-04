오류, 버그, 질문 - 페이지 446 1...439440441442443444445446447448449450451452453...3184 새 코멘트 [삭제] 2011.07.06 10:34 #4451 voix_kas : 오류 코드: 4756. 화면 에 표시됨 . 1. 다시 한 번 내 질문을 반복하겠습니다 - 거래가 선택적으로 선택되어야 하는 기호 목록입니까(즉, 만화가 거래할 모든 기호에 대해 SymbolSelect 명령이 두 번째 매개변수 true로 실행됨) ? SymbolSelect를 사용하여 필요한 모든 기호를 선택하고 이러한 수정 후에 이 오류를 확인하도록 초기화 블록에서 조언합니다. 2. 개발자 : a) 문제는 SymbolSelect를 사용하여 선택하지 않은 기호가 목록에 포함되는 명시적 형식(위 화면에서 볼 수 있음)의 터미널 기호 목록의 어느 지점에서 왔는지입니다(조치가 취해지지 않은 경우) 특정 정보 수집 제외)? b) SymbolsTotal (false) 및 SymbolName (index,false)과 같이 겉보기에 무해해 보이는 것들이 시각화 창에 기호를 명시적으로 표시하는 것이 이상하게 보이지 않습니까? 내가 이해하는 한 다음과 같아야 합니다. - No SymbolSelect MarketWatch에 표시된 것 중 기호가 없습니다. c) 내가 이해하는 한, 테스터에서 모든 폴링된 기호에 대한 환경을 로드하고 SymbolSelect 동안 선택되거나 사용자가 가격 또는 기타 중요한 정보를 얻으려고 하는 기호만 표시하는 것이 정확할 것입니다. 예를 들어, 심볼이 동기화되었는지 또는 해당 히스토리가 서버에 얼마나 깊은지 확인하려는 경우 선택 플래그와 함께 MarketWatch에 바로 배치해야 하는 이유는 무엇입니까? Victor Kirillin 2011.07.06 10:47 #4452 voix_kas : 그리고 귀하가 지정한 순간 에 오류 코드 를 잡는 방법은 무엇입니까? 위 코드의 마지막 줄에 오류를 기록하고 있습니다. 이 코드 바로 앞에 다음 용어를 추가하면 이 오류가 나타나지 않습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. double price= SymbolInfoDouble (Instrumet, SYMBOL_ASK ); if(price==0.0) { Print("Ай-яй-яй. Ошибка ",GetLastError()); return(false); } TradeRequest.price = price ; Ошибка ",GetLastError()); return(false); } TradeRequest.price = price ; Renat Fatkhullin 2011.07.06 10:57 #4453 Interesting : 2. 개발자 - 문제는 명시적 형식(위 화면에서 볼 수 있음)의 터미널 기호 목록의 어느 지점에서 SymbolSelect를 사용하여 선택되지 않은 기호가 목록에 들어가는지입니다(아무 작업도 수행되지 않은 경우) 특정 정보를 수집하는 것을 제외하고는 사용)? MT5 테스터는 이익을 잔액 통화로 가장 정확하게 변환하는 것을 포함하여 거래 조건의 매우 정확한 모델링을 사용합니다. 즉, 십자가로 작업할 때 기본 통화 쌍을 모델링하여 이익을 다시 계산해야 합니다. 즉, 일부 도구(크로스 카운터)에서 작업할 때 두 배의 시뮬레이션 볼륨이 있으므로 계산이 절대적으로 정확하고 반복 가능합니다. Renat Fatkhullin 2011.07.06 10:57 #4453 Interesting : 2. 개발자 - 문제는 명시적 형식(위 화면에서 볼 수 있음)의 터미널 기호 목록의 어느 지점에서 SymbolSelect를 사용하여 선택되지 않은 기호가 목록에 들어가는지입니다(아무 작업도 수행되지 않은 경우) 특정 정보를 수집하는 것을 제외하고는 사용)? MT5 테스터는 이익을 잔액 통화로 가장 정확하게 변환하는 것을 포함하여 거래 조건의 매우 정확한 모델링을 사용합니다. 즉, 십자가로 작업할 때 기본 통화 쌍을 모델링하여 이익을 다시 계산해야 합니다. 즉, 일부 도구(크로스 카운터)에서 작업할 때 두 배의 시뮬레이션 볼륨이 있으므로 계산이 절대적으로 정확하고 반복 가능합니다. [삭제] 2011.07.06 13:13 #4454 흥미로운 당연하지. 이 코드는 모든 후속 작업 앞에 있습니다. if ( SymbolInfoInteger (Instrumet, SYMBOL_SELECT ) || SymbolSelect (Instrumet, true )) { ... } 조건이 충족되지 않으면 이 도구로 더 이상 조치를 취하지 않습니다. 초기화 시 " SymbolSelect " 계정으로... 즉. 첫 번째 호출( SymbolSelect (Instrumet, true )) 이 기기를 로드하지 않는다고 생각하십니까? 최소 2개가 필요합니까? 존재 여부를 확인하기 위해 먼저 문자를 반복합니다(초기화). 그런 다음 이미 OnTick|OnTimer에서 기기가 이전에 선택되지 않은 경우 명시적으로 선택합니다. 삼촌 고맙습니다. 이것이 내가 이 오류를 해결하는 방법입니다. 가능하다면 제로 가격이 발생하는 이유를 설명해 주십시오. 그리고 이것이 실제 생활에서 일어날 수 있습니까(읽기, 실시간 모드에서, 그리고 테스트 중에만이 아님)? Victor Kirillin 2011.07.06 14:07 #4456 voix_kas : 고맙습니다. 이것이 내가 이 오류를 해결하는 방법입니다. 가능하다면 제로 가격이 발생하는 이유를 설명해 주십시오. 그리고 이것이 실제 생활에서 일어날 수 있습니까(읽기, 실시간 모드, 그리고 테스트 중에만이 아님)? 오류 코드는 무엇입니까? [삭제] 2011.07.06 14:09 #4457 개발자 SD에 쓰고 싶었지만 마음이 바뀌었습니다. 여기로 가겠습니다 - bool SymbolExists(name) / bool SymbolIsExists(name) 기능을 추가하세요. 대상 - 서버에 지정된 문자의 존재 여부를 결정합니다. 성공하면 true를 반환합니다. 단지 그것을 사용할 때 기호가 테스터의 MarketWatch에 표시되지 않도록 하기 위함입니다(원칙은 SymbolIsSynchronized 와 동일). 이 모든 것이 그러한 문제를 없앨 것입니다. 2011.07 . 06 18 : 47 : 57 symbol NZDUSD does not exist [삭제] 2011.07.06 15:03 #4458 uncleVic : 오류 코드는 무엇입니까? 전략 테스터에서 볼 수 있듯이 동시에 두 개의 오류가 생성됩니다. 마지막 하나만 가로채는 것이 가능합니다. 어떻게 그를 알아볼 수 있습니까? 코드는 위에 나와 있습니다. 오류 코드에 대한 정보 출력을 어디에 넣을 수 있습니까? [삭제] 2011.07.06 15:08 #4459 Interesting : 이상하거나 이해가 되지 않거나 어딘가에 내가 가정한 대로 작동하지 않는 코드가 있습니다. ... 모든 것이 예상대로 작동했다면 테스터 창은 다음과 같아야 합니다. 2011.01.03 00:00:00부터 다중 통화 거래 플랫폼으로 테스터를 시작하십시오. 2011.01.03 00:59:59 까지 3개의 통화 쌍만 사용할 수 있습니다(마켓워치에 표시되며 화면에서 볼 수 있음). 2011.01.03 0 1:00:00 부터 - 모든 것이 정상입니다. 추신 (챔피언십을 준비하기 위해) MQ 데모 계정에 대해 이야기하고 있습니다. [삭제] 2011.07.06 19:18 #4460 voix_kas : 2011.01.03 00:00:00부터 다중 통화 거래 플랫폼으로 테스터를 시작하십시오. 2011.01.03 00:59:59 까지 3개의 통화 쌍만 사용할 수 있습니다(마켓워치에 표시되며 화면에서 볼 수 있음). 2011.01.03 0 1:00:00 부터 - 모든 것이 정상입니다. 추신 (챔피언십을 준비하기 위해) MQ 데모 계정에 대해 이야기하고 있습니다. 히스토리는 캐릭터별로 동기화되나요? 1. 다시 한 번 내 질문을 반복하겠습니다 - 거래가 선택적으로 선택되어야 하는 기호 목록입니까(즉, 만화가 거래할 모든 기호에 대해 SymbolSelect 명령이 두 번째 매개변수 true로 실행됨) ?
SymbolSelect를 사용하여 필요한 모든 기호를 선택하고 이러한 수정 후에 이 오류를 확인하도록 초기화 블록에서 조언합니다.
2. 개발자 :
a) 문제는 SymbolSelect를 사용하여 선택하지 않은 기호가 목록에 포함되는 명시적 형식(위 화면에서 볼 수 있음)의 터미널 기호 목록의 어느 지점에서 왔는지입니다(조치가 취해지지 않은 경우) 특정 정보 수집 제외)?
b) SymbolsTotal (false) 및 SymbolName (index,false)과 같이 겉보기에 무해해 보이는 것들이 시각화 창에 기호를 명시적으로 표시하는 것이 이상하게 보이지 않습니까?
내가 이해하는 한 다음과 같아야 합니다. - No SymbolSelect MarketWatch에 표시된 것 중 기호가 없습니다.
c) 내가 이해하는 한, 테스터에서 모든 폴링된 기호에 대한 환경을 로드하고 SymbolSelect 동안 선택되거나 사용자가 가격 또는 기타 중요한 정보를 얻으려고 하는 기호만 표시하는 것이 정확할 것입니다.
예를 들어, 심볼이 동기화되었는지 또는 해당 히스토리가 서버에 얼마나 깊은지 확인하려는 경우 선택 플래그와 함께 MarketWatch에 바로 배치해야 하는 이유는 무엇입니까?
그리고 귀하가 지정한 순간 에 오류 코드 를 잡는 방법은 무엇입니까? 위 코드의 마지막 줄에 오류를 기록하고 있습니다.
이 코드 바로 앞에 다음 용어를 추가하면 이 오류가 나타나지 않습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
2. 개발자 - 문제는 명시적 형식(위 화면에서 볼 수 있음)의 터미널 기호 목록의 어느 지점에서 SymbolSelect를 사용하여 선택되지 않은 기호가 목록에 들어가는지입니다(아무 작업도 수행되지 않은 경우) 특정 정보를 수집하는 것을 제외하고는 사용)?
MT5 테스터는 이익을 잔액 통화로 가장 정확하게 변환하는 것을 포함하여 거래 조건의 매우 정확한 모델링을 사용합니다.
즉, 십자가로 작업할 때 기본 통화 쌍을 모델링하여 이익을 다시 계산해야 합니다. 즉, 일부 도구(크로스 카운터)에서 작업할 때 두 배의 시뮬레이션 볼륨이 있으므로 계산이 절대적으로 정확하고 반복 가능합니다.
당연하지. 이 코드는 모든 후속 작업 앞에 있습니다.
조건이 충족되지 않으면 이 도구로 더 이상 조치를 취하지 않습니다.
초기화 시 " SymbolSelect " 계정으로... 즉. 첫 번째 호출( SymbolSelect (Instrumet, true )) 이 기기를 로드하지 않는다고 생각하십니까? 최소 2개가 필요합니까?
존재 여부를 확인하기 위해 먼저 문자를 반복합니다(초기화). 그런 다음 이미 OnTick|OnTimer에서 기기가 이전에 선택되지 않은 경우 명시적으로 선택합니다.
고맙습니다. 이것이 내가 이 오류를 해결하는 방법입니다.
가능하다면 제로 가격이 발생하는 이유를 설명해 주십시오. 그리고 이것이 실제 생활에서 일어날 수 있습니까(읽기, 실시간 모드에서, 그리고 테스트 중에만이 아님)?
당연하지. 이 코드는 모든 후속 작업 앞에 있습니다.
조건이 충족되지 않으면 이 도구로 더 이상 조치를 취하지 않습니다.
초기화하는 동안 " SymbolSelect" 계정으로... 즉. 첫 번째 호출( SymbolSelect (Instrumet, true )) 이 기기를 로드하지 않는다고 생각하십니까? 최소 2개가 필요합니까?
존재 여부를 확인하기 위해 먼저 문자를 반복합니다(초기화). 그런 다음 이미 OnTick|OnTimer에서 기기가 이전에 선택되지 않은 경우 명시적으로 선택합니다.
이상하거나 이해가 되지 않거나 어딘가에 내가 가정한 대로 작동하지 않는 코드가 있습니다.
내가 아는 한 초기화 블록에서 SymbolSelect 를 한 번만 사용하면 충분합니다(동시에 결과를 확인하는 것이 바람직함).
테스터에서 미리 준비된 배열에서 다음과 같은 MarketWatch를 구성합니다.
이것은 일반적으로 테스터의 모든 기호를 거래에 사용할 수 있도록 하기에 충분합니다.
그러나 이 방법을 사용하면 로그에 기호가 없으면 다음과 같은 오류가 나타납니다.
모든 것이 예상대로 작동했다면 테스터 창은 다음과 같아야 합니다.
고맙습니다. 이것이 내가 이 오류를 해결하는 방법입니다.
가능하다면 제로 가격이 발생하는 이유를 설명해 주십시오. 그리고 이것이 실제 생활에서 일어날 수 있습니까(읽기, 실시간 모드, 그리고 테스트 중에만이 아님)?
SD에 쓰고 싶었지만 마음이 바뀌었습니다. 여기로 가겠습니다 - bool SymbolExists(name) / bool SymbolIsExists(name) 기능을 추가하세요.
대상 - 서버에 지정된 문자의 존재 여부를 결정합니다. 성공하면 true를 반환합니다.
단지 그것을 사용할 때 기호가 테스터의 MarketWatch에 표시되지 않도록 하기 위함입니다(원칙은 SymbolIsSynchronized 와 동일).
이 모든 것이 그러한 문제를 없앨 것입니다.
전략 테스터에서 볼 수 있듯이 동시에 두 개의 오류가 생성됩니다. 마지막 하나만 가로채는 것이 가능합니다.
어떻게 그를 알아볼 수 있습니까? 코드는 위에 나와 있습니다. 오류 코드에 대한 정보 출력을 어디에 넣을 수 있습니까?
2011.01.03 00:00:00부터 다중 통화 거래 플랫폼으로 테스터를 시작하십시오.
2011.01.03 00:59:59 까지 3개의 통화 쌍만 사용할 수 있습니다(마켓워치에 표시되며 화면에서 볼 수 있음). 2011.01.03 0 1:00:00 부터 - 모든 것이 정상입니다.
(챔피언십을 준비하기 위해) MQ 데모 계정에 대해 이야기하고 있습니다.
2011.01.03 00:59:59 까지 3개의 통화 쌍만 사용할 수 있습니다(마켓워치에 표시되며 화면에서 볼 수 있음). 2011.01.03 0 1:00:00 부터 - 모든 것이 정상입니다.
(챔피언십을 준비하기 위해) MQ 데모 계정에 대해 이야기하고 있습니다.