새 코멘트 Yedelkin 2011.07.01 10:43 #4391 Renat : 음수 값의 결과를 계산하고 int의 32비트와 상관 관계를 지정한 다음 산술 오버플로에 대해 읽고 17일을 찾으십시오. 실제 프로그래밍의 세계에 오신 것을 환영합니다. 네, "17일이 어디 에서 왔습니까?"라는 질문을 하지 않았습니다. :) 반복합니다: 테스터에서 이해할 수 없는 상황을 발견했습니다. - (1) Sleep() 함수도 음수 값으로 작동하여 0이 아닌 지연을 제공한다는 설명을 받았습니다. (2) Sleep( ) 기능은 테스터에서 에뮬레이트됩니다. 개발자가 이를 수용할 수 있다고 생각한다면 이의를 제기할 수 있는 것은 무엇입니까? 정확히 17일을 셀 필요는 없습니다. Документация по MQL5: Общие функции / Sleep www.mql5.com Общие функции / Sleep - Документация по MQL5 Yedelkin 2011.07.01 10:50 #4392 stringo : 무엇을 제공하고 있습니까? 프로그램 충돌? 시스템이 어떻게 작동하는지 모르면서 제안하기가 어렵습니다. 내 목표는 질문에 목소리를 내는 것입니다. 그리고 나서 - 귀하의 재량에 따라. 이번에는 그 질문이 현재의 단말기 이념에 완전히 들어맞는다는 것이 밝혀졌다. 그럼 더 알아볼게요. Serge 2011.07.01 11:26 #4393 uncleVic : 네. 우리는 코끼리를 알아차리지 못했습니다. 이 줄에서 내가 강한 의심을 가지고 있는 이유가 있습니다. 그리고 우리의 경우: 컴파일러가 이것을 놓치면 안 된다고 생각합니다. 당신은 무엇을 가지고 있습니까? 경고도 하지 않습니까? 그렇지 않은 경우 서비스 데스크에 요청을 제출하십시오 . 확인? 출원 #154746 s1.open 배열에서 최대/최소 값으로 요소의 서수를 얻는 방법은 무엇입니까? Rashid Umarov 2011.07.01 11:35 #4394 Yedelkin : 이 경우 "Sleep 기능" 섹션에 ... (2) "Sleep() 기능은 테스터에서 완벽하게 지원됩니다."라는 표시가 있으면 충분할 것입니다. 우리 는 MetaTrader 5의 기본 테스팅 별도 기사에서 테스팅의 주요 문제를 구체적으로 다루었습니다. 그 안에서 테스터에서 특정 기능을 사용할 때의 뉘앙스를 대부분 설명하려고 노력했습니다. Sleep() 함수 포함: 테스터의 Sleep() 함수 Sleep() 함수를 사용하면 차트에서 작업하는 동안 Expert Advisor 또는 스크립트에서 mql5 프로그램의 실행을 잠시 중단할 수 있습니다. 이것은 요청 당시 아직 준비되지 않은 데이터를 요청할 때 필요할 수 있으며 준비되는 순간을 기다려야 합니다. Sleep() 함수를 사용하는 자세한 예는 데이터 액세스 구성 섹션에서 찾을 수 있습니다. 테스터에서 Sleep() 호출은 테스트 프로세스를 지연시키지 않습니다. Sleep()이 호출되면 생성된 틱이 지정된 지연 시간 내에 "재생"되며 그 결과 보류 중인 주문, 중지 등이 트리거될 수 있습니다. Sleep()을 호출한 후 테스터에서 시뮬레이션된 시간은 Sleep 함수의 매개변수에 지정된 간격만큼 증가합니다. Sleep() 함수의 실행 결과 테스터의 현재 시간이 테스트 기간의 끝을 넘어서면 "무한 루프 in Sleep" 오류가 수신됩니다. 이러한 오류가 수신되면 테스트 결과를 버리지 않고 모든 계산(트랜잭션 수, 인출 등)을 완전히 수행하고 이 테스트 결과를 단말기로 전송합니다. Sleep() 함수는 OnDeinit()에서 작동하지 않습니다. 호출한 후 테스트 시간이 테스트 간격을 벗어나는 것이 보장되기 때문입니다. 쌀. 7. MetaTrader 5 단말의 테스터에서 Sleep() 함수를 사용하는 Scheme. Yedelkin 2011.07.01 11:56 #4395 Rosh : 우리 는 MetaTrader 5의 기본 테스팅 별도 기사에서 테스팅의 주요 문제를 구체적으로 다루었습니다. 그 안에서 테스터에서 특정 기능을 사용할 때의 뉘앙스를 대부분 설명하려고 노력했습니다. Sleep() 함수 포함: 죄송합니다, 이것은 정말 제 솜씨입니다. 9개월 동안 테스트를 하지 않았고 기사를 놓쳤습니다. .. 디렉토리의 관련 섹션에 주요 기사에 대한 언급이 포함되어 있으면 좋을 것입니다(작년에 이미 비슷한 것을 제안했지만 오늘은 그것을 반복할 기회입니다). 우리는 모두 F1을 먼저 사용합니다. Renat Fatkhullin 2011.07.01 12:31 #4396 그래서 당신은 내가 요청한 것을하지 않았습니다. 여기 산술 오버플로에 대한 가장 간단한 실수를 지적하려고 하는 사람이 몇 명 있습니다. Yedelkin 2011.07.01 14:00 #4397 Renat : 그래서 당신은 내가 요청한 것을하지 않았습니다. 여기 산술 오버플로에 대한 가장 간단한 실수를 지적하려고 하는 사람이 몇 명 있습니다. ==================================================== ============ 당신은 물었습니다: 레나트 : 음수 값의 결과를 계산하고 int의 32비트와 상관 관계를 지정한 다음 산술 오버플로에 대해 읽고 17일을 찾으십시오... 나는 대답했다: 예, 나는 "17일은 어디에서 왔습니까?"라는 질문을 하지 않았습니다. :) 등. 귀하의 현재 질문에 답변하고 있습니다. 요청하신 사항은 이루어지지 않았습니다. 이것은 어제 내가 수행했기 때문에 (동시에 초기 데이터가 약간 다르지만 무슨 일이 일어나고 있는지 이해했습니다). 대본을 스케치했습니다. 누군가 해당 스크립트를 컴파일했다면 두 가지 경고가 발생했을 것입니다. 오버플로 / 잘림 - 어제 스스로 알아 냈습니다. 문제는 함수가 (1) 인수의 음수 값으로 작동하고 (2) 그러한 인수가 있는 경우 테스터에서 지연을 생성하는 이유였습니다. int 유형의 오버플로가 있는 "프로그래머의 실수"를 다시 한 번 지적합니다. - 즉. Sleep() 함수 인수가 선택되었을 때 "overflowed value"가 지정되었다는 이유로 테스트 케이스를 거부하고 있습니다. 그러나 질문의 본질은 "가치의 범람"이 아닙니다. 이것은 테스트 케이스에 대한 추가 터치일 뿐입니다. 토론의 참가자들은 이것을 이해한 것 같습니다 ... 결국 테스트 예제에서 "uncrowded value"를 삽입할 수 있습니다. 다른 모든 것이 동일하면 질문의 본질은 동일하게 유지됩니다(질문 자체 이미 정리됨). 어쨌든 조언 감사합니다. 컴파일러가 경고하지 않았다면 당신의 조언이 매우 도움이 되었을 것이고 생각하게 만들었을 것이기 때문입니다. FAQ 작성에 대한 Subbotnik(자주 엘리트 지표 :) 코딩하는 방법? Denis Timoshin 2011.07.01 14:27 #4398 사용 제한 사항은 무엇입니까? W =(long)ChartGetInteger(Chart_ID[i],CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0); H =(long)ChartGetInteger(Chart_ID[i], CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,0); W_B =(long)ChartGetInteger(Chart_ID[i],CHART_WIDTH_IN_BARS,0); void OnInit()에서 함수를 호출하면 모든 것이 정확하지만 void OnTick()에서 데이터가 올바르지 않습니다. 특히 CHART_WIDTH_IN_BARS는 보이는 막대의 수를 제공합니다. 오프셋 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5 Yedelkin 2011.07.01 18:45 #4399 Virty : 초보적인 질문 죄송합니다. 거래 요청이 실행되지 않습니다. 오류 10014 - 요청에 잘못된 볼륨이 있습니다. 어드바이저 내부에서 현재 내가 살 수 있는 최대 및 최소 랏 수량 을 이해/계산하는 방법은 무엇입니까? OrderCheck 기능은 다음과 같은 이유로 적합하지 않습니다. 그녀는 확인만 할 뿐 가능한 많이 살 수 있는 랏은 말하지 않습니다. ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 열거형 및 해당 함수를 참조하십시오. 당신은 그것에 대해 이야기하고 있습니까? Гребенев Вячеслав 2011.07.01 19:44 #4400 Yedelkin : ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 열거형 및 해당 함수를 참조하십시오. 당신은 그것에 대해 이야기하고 있습니까? 네. 고맙습니다. SYMBOL_VOLUME_MAX 내가 직접 찾았고 당신이 도와주었습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
음수 값의 결과를 계산하고 int의 32비트와 상관 관계를 지정한 다음 산술 오버플로에 대해 읽고 17일을 찾으십시오.
실제 프로그래밍의 세계에 오신 것을 환영합니다.
네, "17일이 어디 에서 왔습니까?"라는 질문을 하지 않았습니다. :) 반복합니다: 테스터에서 이해할 수 없는 상황을 발견했습니다. - (1) Sleep() 함수도 음수 값으로 작동하여 0이 아닌 지연을 제공한다는 설명을 받았습니다. (2) Sleep( ) 기능은 테스터에서 에뮬레이트됩니다. 개발자가 이를 수용할 수 있다고 생각한다면 이의를 제기할 수 있는 것은 무엇입니까? 정확히 17일을 셀 필요는 없습니다.
무엇을 제공하고 있습니까? 프로그램 충돌?
네. 우리는 코끼리를 알아차리지 못했습니다.
이 줄에서 내가 강한 의심을 가지고 있는 이유가 있습니다.
그리고 우리의 경우:
컴파일러가 이것을 놓치면 안 된다고 생각합니다. 당신은 무엇을 가지고 있습니까? 경고도 하지 않습니까? 그렇지 않은 경우 서비스 데스크에 요청을 제출하십시오 . 확인?
출원 #154746
s1.open 배열에서 최대/최소 값으로 요소의 서수를 얻는 방법은 무엇입니까?
이 경우 "Sleep 기능" 섹션에 ... (2) "Sleep() 기능은 테스터에서 완벽하게 지원됩니다."라는 표시가 있으면 충분할 것입니다.
우리 는 MetaTrader 5의 기본 테스팅 별도 기사에서 테스팅의 주요 문제를 구체적으로 다루었습니다. 그 안에서 테스터에서 특정 기능을 사용할 때의 뉘앙스를 대부분 설명하려고 노력했습니다. Sleep() 함수 포함:
테스터의 Sleep() 함수
Sleep() 함수를 사용하면 차트에서 작업하는 동안 Expert Advisor 또는 스크립트에서 mql5 프로그램의 실행을 잠시 중단할 수 있습니다. 이것은 요청 당시 아직 준비되지 않은 데이터를 요청할 때 필요할 수 있으며 준비되는 순간을 기다려야 합니다. Sleep() 함수를 사용하는 자세한 예는 데이터 액세스 구성 섹션에서 찾을 수 있습니다.
테스터에서 Sleep() 호출은 테스트 프로세스를 지연시키지 않습니다. Sleep()이 호출되면 생성된 틱이 지정된 지연 시간 내에 "재생"되며 그 결과 보류 중인 주문, 중지 등이 트리거될 수 있습니다. Sleep()을 호출한 후 테스터에서 시뮬레이션된 시간은 Sleep 함수의 매개변수에 지정된 간격만큼 증가합니다.
Sleep() 함수의 실행 결과 테스터의 현재 시간이 테스트 기간의 끝을 넘어서면 "무한 루프 in Sleep" 오류가 수신됩니다. 이러한 오류가 수신되면 테스트 결과를 버리지 않고 모든 계산(트랜잭션 수, 인출 등)을 완전히 수행하고 이 테스트 결과를 단말기로 전송합니다.
Sleep() 함수는 OnDeinit()에서 작동하지 않습니다. 호출한 후 테스트 시간이 테스트 간격을 벗어나는 것이 보장되기 때문입니다.
쌀. 7. MetaTrader 5 단말의 테스터에서 Sleep() 함수를 사용하는 Scheme.
우리 는 MetaTrader 5의 기본 테스팅 별도 기사에서 테스팅의 주요 문제를 구체적으로 다루었습니다. 그 안에서 테스터에서 특정 기능을 사용할 때의 뉘앙스를 대부분 설명하려고 노력했습니다. Sleep() 함수 포함:
죄송합니다, 이것은 정말 제 솜씨입니다. 9개월 동안 테스트를 하지 않았고 기사를 놓쳤습니다.
.. 디렉토리의 관련 섹션에 주요 기사에 대한 언급이 포함되어 있으면 좋을 것입니다(작년에 이미 비슷한 것을 제안했지만 오늘은 그것을 반복할 기회입니다). 우리는 모두 F1을 먼저 사용합니다.
여기 산술 오버플로에 대한 가장 간단한 실수를 지적하려고 하는 사람이 몇 명 있습니다.
그래서 당신은 내가 요청한 것을하지 않았습니다.
여기 산술 오버플로에 대한 가장 간단한 실수를 지적하려고 하는 사람이 몇 명 있습니다.
==================================================== ============
당신은 물었습니다:
음수 값의 결과를 계산하고 int의 32비트와 상관 관계를 지정한 다음 산술 오버플로에 대해 읽고 17일을 찾으십시오...
나는 대답했다: 예, 나는 "17일은 어디에서 왔습니까?"라는 질문을 하지 않았습니다. :) 등.
귀하의 현재 질문에 답변하고 있습니다. 요청하신 사항은 이루어지지 않았습니다. 이것은 어제 내가 수행했기 때문에 (동시에 초기 데이터가 약간 다르지만 무슨 일이 일어나고 있는지 이해했습니다). 대본을 스케치했습니다. 누군가 해당 스크립트를 컴파일했다면 두 가지 경고가 발생했을 것입니다. 오버플로 / 잘림 - 어제 스스로 알아 냈습니다.
문제는 함수가 (1) 인수의 음수 값으로 작동하고 (2) 그러한 인수가 있는 경우 테스터에서 지연을 생성하는 이유였습니다. int 유형의 오버플로가 있는 "프로그래머의 실수"를 다시 한 번 지적합니다. - 즉. Sleep() 함수 인수가 선택되었을 때 "overflowed value"가 지정되었다는 이유로 테스트 케이스를 거부하고 있습니다. 그러나 질문의 본질은 "가치의 범람"이 아닙니다. 이것은 테스트 케이스에 대한 추가 터치일 뿐입니다. 토론의 참가자들은 이것을 이해한 것 같습니다 ... 결국 테스트 예제에서 "uncrowded value"를 삽입할 수 있습니다. 다른 모든 것이 동일하면 질문의 본질은 동일하게 유지됩니다(질문 자체 이미 정리됨).
어쨌든 조언 감사합니다. 컴파일러가 경고하지 않았다면 당신의 조언이 매우 도움이 되었을 것이고 생각하게 만들었을 것이기 때문입니다.
H =(long)ChartGetInteger(Chart_ID[i], CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,0);
W_B =(long)ChartGetInteger(Chart_ID[i],CHART_WIDTH_IN_BARS,0);
void OnInit()에서 함수를 호출하면 모든 것이 정확하지만 void OnTick()에서 데이터가 올바르지 않습니다. 특히 CHART_WIDTH_IN_BARS는 보이는 막대의 수를 제공합니다. 오프셋
초보적인 질문 죄송합니다.
거래 요청이 실행되지 않습니다. 오류 10014 - 요청에 잘못된 볼륨이 있습니다.
어드바이저 내부에서 현재 내가 살 수 있는 최대 및 최소 랏 수량 을 이해/계산하는 방법은 무엇입니까?
OrderCheck 기능은 다음과 같은 이유로 적합하지 않습니다. 그녀는 확인만 할 뿐 가능한 많이 살 수 있는 랏은 말하지 않습니다.
ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 열거형 및 해당 함수를 참조하십시오. 당신은 그것에 대해 이야기하고 있습니까?