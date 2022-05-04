오류, 버그, 질문 - 페이지 443 1...436437438439440441442443444445446447448449450...3184 새 코멘트 Vladimir Gomonov 2011.07.03 18:46 #4421 voix_kas : 결과: 내가 뭔가 잘못하고 있거나(수정해 주세요), 존경받는 MetaDriver 가 이론상 실수를 저질렀거나(알고리즘을 설계할 때). :) 음, 알고리즘의 "설계"가 약 3분(그리고 구현하는 데 7분)이 걸렸다는 사실을 감안할 때, 저는 잘했습니다 :) 목표는 작동하는 아이디어를 보여주고 문제 설명을 명확히 하는 것이었습니다. 그리고 이 모든 것이 결국 유용한 것으로 판명되었습니다. 개발자는 MathFloor() 함수 를 염두에 두는 진정한 이유가 있었습니다. 분명히 모든 것이 순전히 이 함수에서 구현되는 것은 아닙니다. 결국 나는 계속 나아가야 했다. 재미 있었어요. 거의 한 시간의 실험 후에 안정적인 함수(CountSignedDigits(double x)에 대해 이야기하고 있음)를 얻었습니다. 그리고 나서 - 지금도 모든 입력 값에 대해 정확히 무엇이 작동할지 확신할 수 없습니다. 자동 스트레스 테스트를 개발하지 않고 수동으로 했습니다. 테스트하십시오. 부동 소수점 이하 소수점 이하 10자리까지 안정적인 동작을 기대합니다. int CountSignedDigits( double x) { for ( int i= 0 ; i< 1000 ; i++,x*= 10 ) { if (x- MathFloor (x+ 0.000000000005 )< double ( 0.000000000005 )) return i; } return - 1 ; } 스트레스 테스트 첨부. // 코드에서 일부 중간 구현을 제거하지 않았습니다. 시도 / 반영하기 위해 의견을 남겼습니다. 개발자 포함. 파일: CSDigitTest.mq5 2 kb 10포인트 3.mq4 엘리엇 파동 이론에 기반한 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, Vladimir Gomonov 2011.07.03 19:36 #4422 komposter : 1. 로트에 대한 발굴을 정의할 필요가 없습니다. 원하는 단계로 정규화하기만 하면 됩니다. 2. 거래 요청을 전송하는 동안 쓰레기가 로트 변수(소수 11자리)에 들어가더라도 터미널 자체에서 필터링해야 합니다. 3. 적어도 몇 년 동안 이 디자인을 사용하는 데 문제가 없었습니다. 4. 그리고 안전하게 플레이하고 싶다면 소수점 이하 8자리(여백 포함)까지 정규화를 고수할 수 있습니다. "올바른" 정규화 쓰레기가 나타난 후에는 훨씬 더 멀어질 것입니다. 첫 번째 아이디어는 정확하고 나머지는 의심스럽습니다. :) 구현은 연습을 위해 작동하지만 "problem-starter"(c)에 의해 정의된 인위적인 조건은 정확하지 않습니다. 불연속 단계의 경우 lot_min을 기준으로 생성되는 것이 아니라 0을 기준으로 생성됩니다. :) 그러나 눈치채면 쉽게 고칠 수 있습니다. double komposterNormalizeLot( double lot, double lot_step, double lot_min, double lot_max) { lot = NormalizeDouble ( lot / lot_step, 0 ) * lot_step; if ( lot < lot_min ) lot = lot_min; if ( lot > lot_max ) lot = lot_max; return lot; } double metadriverNormalizeLot( double lot, double lot_step, double lot_min, double lot_max) { lot = NormalizeDouble ((lot-lot_min) / lot_step, 0 ) * lot_step + lot_min; if ( lot > lot_max ) lot = lot_max; return lot; } // 이 모든 것을 심각하게 받아들이지 않기를 이 진주들에게 요청합니다. 설명은 뇌 훈련에 대한 순전히 이론적인 것입니다. 실제로는 lot_step이 0.0231과 같은 것을 본 적이 없기 때문입니다.... ;) --- 2011.07.03 19:40 #4423 metadriverNormalizeLot 옵션이 맞습니다. 내 NL()에서와 같이 lot_min 을 올바르게 설명했습니다. Dmitriy Skub 2011.07.03 19:56 #4424 힙에 내 옵션. 일부 상품의 경우 가격 변경 단계는 1포인트 이상입니다. //--------------------------------------------------------------------- // Нормализация цены: //--------------------------------------------------------------------- double NormalizePrice( string _symbol, double _org_price ) { double norm_price = _org_price; double min_price_step = NormalizeDouble ( current_tick_size / current_point, 0 ); norm_price = NormalizeDouble ( NormalizeDouble (( NormalizeDouble ( _org_price / current_point, 0 )) / min_price_step, 0 ) * min_price_step * current_point, current_digits ); return ( norm_price ); } //--------------------------------------------------------------------- // Вычисление лота: //--------------------------------------------------------------------- double NormalizeLot( double _required_lot ) { double lot, k; if ( current_min_lot_step > 0 ) { k = 1.0 / current_min_lot_step; } else { k = 1.0 / current_min_permitted_lot; } lot = MathFloor ( _required_lot * k ) / k; if ( lot < current_min_permitted_lot ) { lot = current_min_permitted_lot; } if ( lot > current_max_permitted_lot ) { lot = current_max_permitted_lot; } lot = NormalizeDouble ( lot, 2 ); return ( lot ); } [삭제] 2011.07.03 20:31 #4425 단계 가 0이 아니라 최소 로트에서 "가는" 공리로 취하면 올바른 알고리즘은 다음과 같습니다. double voixkasNormalizeLot( double lot, double lot_step, double lot_min, double lot_max) { if ( lot < lot_min ) lot = lot_min; else lot = NormalizeDouble ((lot-lot_min) / lot_step, 0 ) * lot_step + lot_min; if ( lot > lot_max ) lot = lot_max; return NormalizeDouble (Lot, 8 ); } Composter 버전에서 단계는 0에서 "진행"됩니다. 나에게 옳지 않은 것 같습니다. MetaDriver 변형에서 코드는 음수 값을 건너뜁니다. =피 Vladimir Gomonov 2011.07.03 21:06 #4426 voix_kas : ... MetaDriver 변형에서 코드는 음수 값을 건너뜁니다. =피 :)) ..... 아 글쎄! 예, vapche는 당신을 위해 작동하지 않습니다 !! ;-피 ;-b ;-피 double voixkasNormalizeLot( double lot, double lot_step, double lot_min, double lot_max) { if ( lot < lot_min ) lot = lot_min; else lot = NormalizeDouble ((lot-lot_min) / lot_step, 0 ) * lot_step + lot_min; if ( lot > lot_max ) lot = lot_max; return NormalizeDouble ( L ot , 8 ); } 글쎄, 그것에 관한 한 가장 짧고 동시에 "정확한"옵션은 다음과 같습니다. double mdNormalizeLot( double lot, double lot_step, double lot_min, double lot_max) { lot = MathMin (lot, lot_min); lot = NormalizeDouble ((lot-lot_min) / lot_step, 0 ) * lot_step + lot_min; return NormalizeDouble ( MathMin (lot, lot_max), MathMax (CountSignedDigits(lot_min),CountSignedDigits(lot_step)); } 그리고 이것은 lot_step , lot_min 및 lot_max 의 무효와 부정을 확인하지 않은 것입니다 !!!! :))))) [삭제] 2011.07.03 21:32 #4427 Yyy ... 신경을 건드렸다. :)) 포럼 게시물에 있는 수동 규칙의 마지막 줄, 그래서 용서할 수 있습니다. =) 그건 그렇고, 코드도 컴파일되지 않습니다(마지막 줄에서 닫는 괄호를 잊어버렸습니다). :-아르 자형 또한 2-3배 느리게 작동하며(이제 스크립트에서 측정했습니다) 검사 품질은 동일합니다. :-아르 자형 일반적으로 유효 최하위 숫자를 결정하기 위한 적절한 코드는 없지만 Composter의 조언을 사용하겠습니다. 볼륨을 소수점 이하 8자리로 정규화합니다. 함정이 없기를 바랍니다. 도움을 주셔서 감사합니다. --- 2011.07.03 21:45 #4428 내가 봐도 웃긴 너희들. 그의 첫 번째 게시물에서 그는 NL()을 주었습니다. [삭제] 2011.07.03 22:00 #4429 구루에게 한 가지 더 질문이 있었다. 다중 통화를 테스트할 때 오류가 발생합니다(스크린샷 첨부). 나는 무역 작업을 하려고 하는데 가격이 없다는 대답을 얻었습니다. 테스터는 이 쌍에 대한 호가가 2011.01.03 01:00:00 에 도착하기 시작하는 반면 EURUSD도 이 오류를 해결하기 위해 2011.01.03 00:00:00 부터 호가되는 것을 보여줍니다. [삭제] 2011.07.03 22:06 #4430 voix_kas : 구루에게 한 가지 더 질문이 있었다. 다중 통화 거래 플랫폼을 테스트할 때 오류가 발생합니다(스크린샷 첨부). 나는 무역 작업을 하려고 하는데 가격이 없다는 대답을 얻었습니다. 테스터는 이 쌍에 대한 호가가 2011.01.03 01:00:00 에 도착하기 시작하는 반면 EURUSD도 2011.01.03 00:00:00 에서 호가되는 것을 보여줍니다. 이 오류를 해결하는 방법은 무엇입니까? 거래 및 견적 세션이 문제 해결에 도움이 되지 않습니까? 1...436437438439440441442443444445446447448449450...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
결과:
내가 뭔가 잘못하고 있거나(수정해 주세요), 존경받는 MetaDriver 가 이론상 실수를 저질렀거나(알고리즘을 설계할 때).
:)
음, 알고리즘의 "설계"가 약 3분(그리고 구현하는 데 7분)이 걸렸다는 사실을 감안할 때, 저는 잘했습니다 :) 목표는 작동하는 아이디어를 보여주고 문제 설명을 명확히 하는 것이었습니다.
그리고 이 모든 것이 결국 유용한 것으로 판명되었습니다. 개발자는 MathFloor() 함수 를 염두에 두는 진정한 이유가 있었습니다. 분명히 모든 것이 순전히 이 함수에서 구현되는 것은 아닙니다.
결국 나는 계속 나아가야 했다. 재미 있었어요. 거의 한 시간의 실험 후에 안정적인 함수(CountSignedDigits(double x)에 대해 이야기하고 있음)를 얻었습니다.
그리고 나서 - 지금도 모든 입력 값에 대해 정확히 무엇이 작동할지 확신할 수 없습니다. 자동 스트레스 테스트를 개발하지 않고 수동으로 했습니다. 테스트하십시오.
부동 소수점 이하 소수점 이하 10자리까지 안정적인 동작을 기대합니다.스트레스 테스트 첨부. // 코드에서 일부 중간 구현을 제거하지 않았습니다. 시도 / 반영하기 위해 의견을 남겼습니다. 개발자 포함.
1. 로트에 대한 발굴을 정의할 필요가 없습니다. 원하는 단계로 정규화하기만 하면 됩니다.
2. 거래 요청을 전송하는 동안 쓰레기가 로트 변수(소수 11자리)에 들어가더라도 터미널 자체에서 필터링해야 합니다.
3. 적어도 몇 년 동안 이 디자인을 사용하는 데 문제가 없었습니다.
4. 그리고 안전하게 플레이하고 싶다면 소수점 이하 8자리(여백 포함)까지 정규화를 고수할 수 있습니다. "올바른" 정규화 쓰레기가 나타난 후에는 훨씬 더 멀어질 것입니다.
첫 번째 아이디어는 정확하고 나머지는 의심스럽습니다. :)
구현은 연습을 위해 작동하지만 "problem-starter"(c)에 의해 정의된 인위적인 조건은 정확하지 않습니다. 불연속 단계의 경우 lot_min을 기준으로 생성되는 것이 아니라 0을 기준으로 생성됩니다. :)
그러나 눈치채면 쉽게 고칠 수 있습니다.
// 이 모든 것을 심각하게 받아들이지 않기를 이 진주들에게 요청합니다. 설명은 뇌 훈련에 대한 순전히 이론적인 것입니다. 실제로는 lot_step이 0.0231과 같은 것을 본 적이 없기 때문입니다....
;)
옵션이 맞습니다. 내 NL()에서와 같이 lot_min 을 올바르게 설명했습니다.
힙에 내 옵션. 일부 상품의 경우 가격 변경 단계는 1포인트 이상입니다.
단계 가 0이 아니라 최소 로트에서 "가는" 공리로 취하면 올바른 알고리즘은 다음과 같습니다.
Composter 버전에서 단계는 0에서 "진행"됩니다. 나에게 옳지 않은 것 같습니다.
MetaDriver 변형에서 코드는 음수 값을 건너뜁니다. =피
...
MetaDriver 변형에서 코드는 음수 값을 건너뜁니다. =피
:)) ..... 아 글쎄! 예, vapche는 당신을 위해 작동하지 않습니다 !! ;-피 ;-b ;-피
글쎄, 그것에 관한 한 가장 짧고 동시에 "정확한"옵션은 다음과 같습니다.
그리고 이것은 lot_step , lot_min 및 lot_max 의 무효와 부정을 확인하지 않은 것입니다 !!!!
:)))))
Yyy ... 신경을 건드렸다. :)) 포럼 게시물에 있는 수동 규칙의 마지막 줄, 그래서 용서할 수 있습니다. =)
그건 그렇고, 코드도 컴파일되지 않습니다(마지막 줄에서 닫는 괄호를 잊어버렸습니다). :-아르 자형
또한 2-3배 느리게 작동하며(이제 스크립트에서 측정했습니다) 검사 품질은 동일합니다. :-아르 자형
일반적으로 유효 최하위 숫자를 결정하기 위한 적절한 코드는 없지만 Composter의 조언을 사용하겠습니다. 볼륨을 소수점 이하 8자리로 정규화합니다.
함정이 없기를 바랍니다.
도움을 주셔서 감사합니다.
내가 봐도 웃긴 너희들.
그의 첫 번째 게시물에서 그는 NL()을 주었습니다.
구루에게 한 가지 더 질문이 있었다. 다중 통화를 테스트할 때 오류가 발생합니다(스크린샷 첨부).
나는 무역 작업을 하려고 하는데 가격이 없다는 대답을 얻었습니다. 테스터는 이 쌍에 대한 호가가 2011.01.03 01:00:00 에 도착하기 시작하는 반면 EURUSD도 이 오류를 해결하기 위해 2011.01.03 00:00:00 부터 호가되는 것을 보여줍니다.
구루에게 한 가지 더 질문이 있었다. 다중 통화 거래 플랫폼을 테스트할 때 오류가 발생합니다(스크린샷 첨부).
나는 무역 작업을 하려고 하는데 가격이 없다는 대답을 얻었습니다. 테스터는 이 쌍에 대한 호가가 2011.01.03 01:00:00 에 도착하기 시작하는 반면 EURUSD도 2011.01.03 00:00:00 에서 호가되는 것을 보여줍니다. 이 오류를 해결하는 방법은 무엇입니까?