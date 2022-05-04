오류, 버그, 질문 - 페이지 450 1...443444445446447448449450451452453454455456457...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2011.07.08 18:08 #4491 gumgum : 빌드 478 때때로 제자리에: 다음과 같이 나타납니다. 언어를 의미합니다. 예, 현재 빌드에는 새 번역이 포함되지 않았습니다. Саша 2011.07.08 19:58 #4492 차트에서 숫자가 포함된 플래그를 제거하는 방법을 알려주세요. 스크립트로 삭제하고 클릭하기 지겨우면 다시 나타납니다. 설정에서 찾지 못했습니다. 감사합니다. --- 2011.07.08 20:46 #4493 OniNePriletyat : 차트에서 숫자가 있는 플래그를 제거하는 방법을 알려주십시오. 스크립트로 삭제하고 클릭하기 지겹고 다시 나타납니다. 설정에서 찾지 못했습니다. 감사합니다. 잘 검색되지 않았습니다. 뉴스 탭의 컨텍스트 메뉴 에서 Andrew Petras 2011.07.08 20:54 #4494 sergeev : 잘 검색되지 않았습니다. 뉴스 탭의 컨텍스트 메뉴에서 아니요, 달력입니다. Andrey Vasiliev 2011.07.08 21:08 #4495 다중 통화 테스터를 도와주세요. 다른 통화의 15분 막대는 다른 시간에 시작됩니다. 그래야만 합니까? 예: 테스터가 EURUSD M15를 통해 공개 가격 으로 작업할 때 USDJPY에 대한 데이터를 얻으려고 합니다. 각 단계에서 USDJPY에 대한 시간과 입찰가를 표시합니다. Renat Fatkhullin 2011.07.08 23:32 #4496 MoneyJinn : 다중 통화 테스터를 이해하도록 도와주세요. 다른 통화의 15분 막대는 다른 시간에 시작됩니다. 그래야만 합니까? 네, 인생이 그렇습니다. 각 상품의 가격은 다른 상품과 독립적입니다. 따라서 일부의 경우 10:30:01에 진드기가 도착하여 15분이 시작되고 다른 일부는 10:30:03에 시작됩니다. 특히 밤에 큰 차이가 발생합니다. 시각화 모드에서 전문가의 작업을보십시오. Саша 2011.07.09 01:22 #4497 Silent : 아니요, 달력입니다. 네, 감사합니다. 이제 알겠습니다. [삭제] 2011.07.09 08:41 #4498 말해 주세요. 시간을 알면 막대 오프셋을 찾는 데 어떤 기능을 사용할 수 있는지 이해할 수 없습니다 ???? --- 2011.07.09 09:39 #4499 MT4와 달리 MT5에는 iBarShift 기능이 없습니다. 직접 만드셔야 합니다. 기사를 보십시오 - MT5로의 마이그레이션. [삭제] 2011.07.09 09:52 #4500 고맙습니다 1...443444445446447448449450451452453454455456457...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
빌드 478
때때로 제자리에:
다음과 같이 나타납니다.
언어를 의미합니다.
차트에서 숫자가 포함된 플래그를 제거하는 방법을 알려주세요. 스크립트로 삭제하고 클릭하기 지겨우면 다시 나타납니다. 설정에서 찾지 못했습니다. 감사합니다.
잘 검색되지 않았습니다.
뉴스 탭의 컨텍스트 메뉴 에서
다중 통화 테스터를 도와주세요.
다른 통화의 15분 막대는 다른 시간에 시작됩니다. 그래야만 합니까?
예: 테스터가 EURUSD M15를 통해 공개 가격 으로 작업할 때 USDJPY에 대한 데이터를 얻으려고 합니다.
각 단계에서 USDJPY에 대한 시간과 입찰가를 표시합니다.
네, 인생이 그렇습니다.
각 상품의 가격은 다른 상품과 독립적입니다. 따라서 일부의 경우 10:30:01에 진드기가 도착하여 15분이 시작되고 다른 일부는 10:30:03에 시작됩니다. 특히 밤에 큰 차이가 발생합니다.시각화 모드에서 전문가의 작업을보십시오.
아니요, 달력입니다.
말해 주세요. 시간을 알면 막대 오프셋을 찾는 데 어떤 기능을 사용할 수 있는지 이해할 수 없습니다 ????
