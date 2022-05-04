오류, 버그, 질문 - 페이지 450

gumgum :

빌드 478

때때로 제자리에:

다음과 같이 나타납니다.

언어를 의미합니다.

예, 현재 빌드에는 새 번역이 포함되지 않았습니다.
 

차트에서 숫자가 포함된 플래그를 제거하는 방법을 알려주세요. 스크립트로 삭제하고 클릭하기 지겨우면 다시 나타납니다. 설정에서 찾지 못했습니다. 감사합니다.

 
OniNePriletyat :

차트에서 숫자가 있는 플래그를 제거하는 방법을 알려주십시오. 스크립트로 삭제하고 클릭하기 지겹고 다시 나타납니다. 설정에서 찾지 못했습니다. 감사합니다.

잘 검색되지 않았습니다.

뉴스 탭의 컨텍스트 메뉴 에서

 
sergeev :

잘 검색되지 않았습니다.

뉴스 탭의 컨텍스트 메뉴에서

아니요, 달력입니다.
 

다중 통화 테스터를 도와주세요.

다른 통화의 15분 막대는 다른 시간에 시작됩니다. 그래야만 합니까?

예: 테스터가 EURUSD M15를 통해 공개 가격 으로 작업할 때 USDJPY에 대한 데이터를 얻으려고 합니다.

각 단계에서 USDJPY에 대한 시간과 입찰가를 표시합니다.

 
MoneyJinn :

다중 통화 테스터를 이해하도록 도와주세요.

다른 통화의 15분 막대는 다른 시간에 시작됩니다. 그래야만 합니까?

네, 인생이 그렇습니다.

각 상품의 가격은 다른 상품과 독립적입니다. 따라서 일부의 경우 10:30:01에 진드기가 도착하여 15분이 시작되고 다른 일부는 10:30:03에 시작됩니다. 특히 밤에 큰 차이가 발생합니다.

시각화 모드에서 전문가의 작업을보십시오.
 
Silent :
아니요, 달력입니다.
네, 감사합니다. 이제 알겠습니다.
말해 주세요. 시간을 알면 막대 오프셋을 찾는 데 어떤 기능을 사용할 수 있는지 이해할 수 없습니다 ????

 
MT4와 달리 MT5에는 iBarShift 기능이 없습니다. 직접 만드셔야 합니다. 기사를 보십시오 - MT5로의 마이그레이션.
고맙습니다

