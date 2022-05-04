오류, 버그, 질문 - 페이지 303

새 코멘트
 

견적이 있는 서버 주소를 적어주세요

그리고 그 확산은 적어도 2010년 이후였습니다. 감사합니다!

 

개발자를 위한 질문:

EA 테스트 모드에서 클라이언트 터미널 의 전역 변수가 어떤 식으로든 에뮬레이트되거나 클래스로 누락됩니까?

고맙습니다.
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные
  • www.mql5.com
Основы языка / Переменные / Глобальные переменные - Документация по MQL5
 
Dima_S :

개발자를 위한 질문:

EA 테스트 모드에서 클라이언트 터미널 의 전역 변수가 어떤 식으로든 에뮬레이트되거나 클래스로 누락됩니까?

고맙습니다.

거래 전략 테스터의 글로벌 변수는 완벽하게 작동합니다.

그러나 각 테스트에서 전역 변수의 기저는 0으로 설정됩니다.

 
Renat :

거래 전략 테스터의 글로벌 변수 는 완벽하게 작동합니다.

그러나 각 테스트에서 전역 변수의 기저는 0으로 설정됩니다.

이해했다. 그리고 터미널에서는 MT4에서와 같이 목록에 나타나야 합니까?
 

Dima_S :
Понято. А в терминале они в списке должны появляться, как было в МТ4?

아니요. 테스트는 클라이언트 터미널 외부에서 수행됩니다.
 

서비스 데스크 #33778의 티켓에 추가되지 않음


이것은 다시 x64 플랫폼에 있습니다 ...


64비트 컴파일러를 다루지 않았기 때문에 질문이 있습니다. 거기에 특별한 코드가 있습니까? x64 버전에 왜 이렇게 많은 오류가 있습니까? 그러면 x32와 어떻게 다릅니까?

 

MQL5 Reference / Language Basics / Functions 섹션에서 이 기능을 사용합니다.

 double                        // тип возвращаемого значения
linfunc ( double а, double b)  // имя функции и список параметров
  {
                             // составной оператор
   return (a + b);           // возвращаемое значение
  }

그러나 컴파일러는 두 번째 줄에 출력합니다. '(' - 세미콜론이 필요합니다.

이것은 무엇을 의미 하는가?

 
Yedelkin :

나는 섹션에서 MQL5 참조 / 언어 기본 / 기능

그러나 컴파일러는 두 번째 줄에 출력합니다. '(' - 세미콜론이 필요합니다.

이것은 무엇을 의미 하는가?


이것은 공식적인 인간의 부주의입니다

함수 선언에서 double - 문자 "a" - 키릴 자모, 반환으로 (a + b) - 문자 "a" - 라틴어

이 편지는 편집기에서 분홍색으로 강조 표시되어 있지 않습니까?

 
Yedelkin :

나는 섹션에서 MQL5 참조 / 언어 기본 / 기능

그러나 컴파일러는 두 번째 줄에 출력합니다. '(' - 세미콜론이 필요합니다.

이것은 무엇을 의미 하는가?

ME 도구 -> 옵션 -> 색상 -> 비 ASCII 문자에서 구성합니다. 예를 들어 적갈색을 입력합니다. (색상은 어둡지만 검정색과 확연히 다릅니다.)
 
sergeev :

이것은 공식적인 인간 부주의입니다 ...

그런 특성을 가진 설명이 상황에 적용될 가능성은 거의 없습니다. :) 기호는 당연히 에디터에서 바로 수정했습니다. 커서가 여는 괄호 앞에 있고 문자 'a' 앞에 있으면 오류가 발생합니다. 인간으로서 인용된 컴파일러 주석에서 이것을 알아차렸어야 합니다.

질문은 남아 있습니다: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page304#comment_48136

설명. 문제는 내가 앉아서 참조 책에서 예제를 바보 같이 컴파일했기 때문이 아니라 작동하는 함수를 만들 때 이 오류에 대한 메시지가 표시되기 때문입니다. 참고서의 예를 참조해도 아무 것도 변경되지 않았습니다. 헤더에서 인수에 대한 설명을 제거할 수도 있습니다. 문제는 남아 있습니다.

1...296297298299300301302303304305306307308309310...3184
새 코멘트