오류, 버그, 질문 - 페이지 302

Alexander Puzikov 2011.02.15 17:46 #3011

인용 내역이 있는 곳을 선택할 서버를 알려주세요. 그리고 2008년부터 퍼졌다. 사이트 설치 프로그램을 다운로드했습니다. MT5, 모든 서버 시도, 추가 2010,01,01 기록이 업데이트되지 않았습니다. 기록을 삭제하려고 했습니다. 루트 폴더에서 - 모두 동일합니다. 서버 시도 표준 - 터미널

Renat Fatkhullin 2011.02.15 21:47 #3012

BZSP : 새 빌드를 출시하기로 한 결정은 무엇을 기준으로 합니까?

지난 주에 우리는 MetaTrader 4 플랫폼 에 대한 대규모 누적 업데이트 릴리스를 준비했기 때문에 다음 MetaTrader 5 빌드 릴리스가 약간 느려졌습니다. 다음 MT5 빌드는 앞으로 2일 안에 출시될 예정입니다(이미 내부 테스트의 마지막 단계에 있음).

Renat Fatkhullin 2011.02.15 21:48 #3013

Im_hungry : 인용 내역이 있는 곳을 선택할 서버를 알려주세요.

터미널 설정에서 차트의 최대 막대 수 를 늘리고 터미널을 다시 시작하십시오.

Alexander Puzikov 2011.02.16 00:07 #3014

Renat : 터미널 설정에서 차트의 최대 막대 수 를 늘리고 터미널을 다시 시작하십시오.

시도했지만 모두 동일하거나 결함이 있거나 다른 것이 있는지 모르겠습니다.

[삭제] 2011.02.16 08:35 #3015

Im_hungry : 답장을 보내주셔서 감사합니다. Alpari 서버를 안심시키십시오.

우리는 오래 전에 Alpari 서버가 완전히 테스트할 수 있는 곳이 아니라는 것을 알게 되었습니다.

배고파요 : 인용 내역이 있는 곳을 선택할 서버를 알려주세요. 그리고 2008년부터 퍼졌다. 사이트 설치 프로그램을 다운로드했습니다.

그래서 제가 기억하는 한 개발자 서버와 테스트에서는 챔피언십에 대한 이야기가 2005년부터 로드되었습니다. 개인적으로 저는 2000년부터 Expert Advisors를 테스트해 왔습니다. 여하튼 여기서만 최고 퀄리티의 이야기를 만났습니다(심볼이 부족한게 아쉽네요) ...

Voodoo_King 2011.02.16 15:45 #3016

여러분, Expert Advisor의 작업 결과를 실시간으로(예를 들어, 일주일 동안) 같은 기간에 테스터를 실행한 결과와 비교하려고 시도한 사람이 있습니까? 저것들. 먼저 전문가가 일주일 동안 작업한 다음 동일한 매개변수로 동일한 간격으로 테스터를 실행하고 거래 목록을 비교합니다. 내 결과는 매우 다릅니다. 실제로 거래의 약 절반이 누락되었으며 거래를 여는 데 문제가 로그에 기록되지 않았습니다.

[삭제] 2011.02.16 16:43 #3017

Voodoo_King : 여러분, Expert Advisor의 작업 결과를 실시간으로(예를 들어, 일주일 동안) 같은 기간에 테스터를 실행한 결과와 비교하려고 시도한 사람이 있습니까? 저것들. 먼저 전문가가 일주일 동안 작업한 다음 동일한 매개변수로 동일한 간격으로 테스터를 실행하고 거래 목록을 비교합니다. 내 결과는 매우 다릅니다. 실제로 거래의 약 절반이 누락되었으며 거래를 여는 데 문제가 로그에 기록되지 않았습니다.

아이디어는 흥미롭지만 비교하려면 적어도 한 달은 필요하다고 생각합니다.

Виталий 2011.02.16 17:06 #3018

Voodoo_King : 여러분, Expert Advisor의 작업 결과를 실시간으로(예를 들어, 일주일 동안) 같은 기간에 테스터를 실행한 결과와 비교하려고 시도한 사람이 있습니까? 저것들. 먼저 전문가가 일주일 동안 작업한 다음 동일한 매개변수로 동일한 간격으로 테스터를 실행하고 거래 목록을 비교합니다. 내 결과는 매우 다릅니다. 실제로 거래의 약 절반이 누락되었으며 거래를 여는 데 문제가 로그에 기록되지 않았습니다.

내 EA는 3개월 동안 데모(메타따옴표) 작업을 해왔습니다. 테스터의 결과는 동일합니다!

Voodoo_King 2011.02.16 18:41 #3019

Mal4iwka : 내 EA는 3개월 동안 데모(메타따옴표) 작업을 해왔습니다. 테스터의 결과는 동일합니다!

흠 ... 알겠습니다. 이유를 생각해 보겠습니다. 내가 뭔가를 파헤칠 수도 있습니다.

Alexander Puzikov 2011.02.16 23:16 #3020

Interesting : 우리는 오래 전에 Alpari 서버가 완전히 테스트할 수 있는 곳이 아니라는 것을 알게 되었습니다. 그래서 제가 기억하는 한 개발자 서버와 테스트에서는 챔피언십에 대한 이야기가 2005년부터 로드되었습니다. 개인적으로 저는 2000년부터 Expert Advisors를 테스트해 왔습니다. 여하튼 여기서만 최고 퀄리티의 이야기를 만났습니다(심볼이 부족한게 아쉽네요) ...

감사합니다. 나도 그렇게 생각해. 하지만 이 서버에서 기록을 다운로드할 수 없습니다. 이미 모든 것을 시도했지만, 간격이 어떻게 걸리고 멈추는지, 폴더에서 따옴표의 기록을 삭제합니다. 그 이후에는 삭제하지 않습니다. 로드, 이 사이트의 스크립트로 시도했지만 같은 결과를 얻었습니다. 미국 어딘가에 있는 서버가 우선 순위에 따라 정렬됩니다.

테스터 모드에서도 히스토리를 다운로드하지 않습니다. 그리고 알파리나 브로코 서버를 처방할 때 모든 것이 순간으로 가득 차 있고이 모든 것이 친구가되고 싶지 않습니다 :-)
MT5, 모든 서버 시도, 추가 2010,01,01
기록이 업데이트되지 않았습니다. 기록을 삭제하려고 했습니다.
루트 폴더에서 - 모두 동일합니다.서버 시도 표준 - 터미널
새 빌드를 출시하기로 한 결정은 무엇을 기준으로 합니까?
지난 주에 우리는 MetaTrader 4 플랫폼 에 대한 대규모 누적 업데이트 릴리스를 준비했기 때문에 다음 MetaTrader 5 빌드 릴리스가 약간 느려졌습니다.
다음 MT5 빌드는 앞으로 2일 안에 출시될 예정입니다(이미 내부 테스트의 마지막 단계에 있음).
터미널 설정에서 차트의 최대 막대 수 를 늘리고 터미널을 다시 시작하십시오.
답장을 보내주셔서 감사합니다. Alpari 서버를 안심시키십시오.
우리는 오래 전에 Alpari 서버가 완전히 테스트할 수 있는 곳이 아니라는 것을 알게 되었습니다.
그래서 제가 기억하는 한 개발자 서버와 테스트에서는 챔피언십에 대한 이야기가 2005년부터 로드되었습니다.
개인적으로 저는 2000년부터 Expert Advisors를 테스트해 왔습니다.
여하튼 여기서만 최고 퀄리티의 이야기를 만났습니다(심볼이 부족한게 아쉽네요) ...
여러분, Expert Advisor의 작업 결과를 실시간으로(예를 들어, 일주일 동안) 같은 기간에 테스터를 실행한 결과와 비교하려고 시도한 사람이 있습니까?
저것들. 먼저 전문가가 일주일 동안 작업한 다음 동일한 매개변수로 동일한 간격으로 테스터를 실행하고 거래 목록을 비교합니다. 내 결과는 매우 다릅니다.
실제로 거래의 약 절반이 누락되었으며 거래를 여는 데 문제가 로그에 기록되지 않았습니다.
내 EA는 3개월 동안 데모(메타따옴표) 작업을 해왔습니다. 테스터의 결과는 동일합니다!
흠 ... 알겠습니다. 이유를 생각해 보겠습니다. 내가 뭔가를 파헤칠 수도 있습니다.
감사합니다. 나도 그렇게 생각해.
하지만 이 서버에서 기록을 다운로드할 수 없습니다. 이미 모든 것을 시도했지만,
간격이 어떻게 걸리고 멈추는지, 폴더에서 따옴표의 기록을 삭제합니다. 그 이후에는 삭제하지 않습니다.
로드, 이 사이트의 스크립트로 시도했지만 같은 결과를 얻었습니다.
미국 어딘가에 있는 서버가 우선 순위에 따라 정렬됩니다.
테스터 모드에서도 히스토리를 다운로드하지 않습니다. 그리고 알파리나 브로코 서버를 처방할 때
모든 것이 순간으로 가득 차 있고이 모든 것이 친구가되고 싶지 않습니다 :-)