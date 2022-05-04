오류, 버그, 질문 - 페이지 145

새 코멘트
 
divenetz :

HistorySelectByPosition() 후에 실행하면 HistoryDealsTotal() 함수 에 버그가 있다고 생각합니다.

시간이 지나면 0과 같은 거래 수를 제공하며 이는 열린 위치(다중 통화 옵션)가 있는 상태입니다.

계속 반복?
 
WideCap이 컴퓨터에 설치된 경우(MT5에 대한 규칙 없이도) MT5는 서버에 연결하지 않고 테스터는 비동기 소켓에 대해 문제를 발생시킵니다.

아, MT5를 지워야 하는데 정말 써보고 싶었는데... :'(

농담입니다. WideCap은 휴지통에 있습니다. :)

윈도우 7 x32
MT5 최신
와이드 캡 최신

[삭제]  

가장 큰 부탁.. MT4 눈치채면서..

모든 종류의 작거나 작은 중요한 일에 대해 별도의 스레드(Thread - 명확하게 하기 위해 ..;)를 생성하십시오.

터미널 로딩에 지쳐서 .. 멈췄다 - 지쳤다 ..;)

메뉴 대신 흰색 선이 ..

봇이 있는 8개의 차트..

새 기호 추가 - 그게 다야 .. 항해 .. 하루 종일 - 들어가지 마십시오 - 나가지 마십시오 .. (((((()

추신..

PageFile - 이미 정적으로 만들어졌습니다 .. 꽤 충분 - 도움이 되지 않았습니다 ..((((((((((((((())

 
EQU :

가장 큰 부탁.. MT4 눈치채면서..

모든 종류의 작거나 작은 중요한 일에 대해 별도의 스레드(Thread - 명확하게 하기 위해 ..;)를 생성하십시오.

터미널 로딩에 지쳐서 .. 멈췄다 - 지쳤다 ..;)

메뉴 대신 흰색 선이 ..

봇이 있는 8개의 차트..

새 기호 추가 - 그게 다야 .. 항해 .. 하루 종일 - 들어가지 마십시오 - 나가지 마십시오 .. (((((()

추신..

PageFile - 이미 정적으로 만들어졌습니다 .. 꽤 충분 - 도움이 되지 않았습니다 ..((((((((((((((())

스레드가 많을수록 동기화 위치가 많아져 프로그램에서 찾기 어렵고 예측할 수 없는 오류가 엄청나게 많이 발생합니다.
내 터미널이 중단되지 않습니다. 다른 문제가 있을 가능성이 큽니다.
[삭제]  
mrProF :
스레드가 많을수록 동기화 위치가 많아져 프로그램에서 찾기 어렵고 예측할 수 없는 오류가 엄청나게 많이 발생합니다.
내 터미널이 중단되지 않습니다. 다른 문제가 있을 가능성이 큽니다.
예.. 동의합니다. 일반적으로 구독하지 않는 코드에는 많은 스레드가 필요하지 않습니다.
[삭제]  

새 빌드 - 338 - 빠르게 언로드 .. 멋지다 ..)))))

이제 내가 매달리도록 괴롭힐 것이다! ;)

추신..

와우 .. 예, 그것도 바로 로드되었습니다))))))))))))

zyzy

so-so-so .. 흰색 반점이 없습니다 .. 그리고 데이터가로드됩니다 ..

[삭제]  

에이 - 몰로짜!!! 그리고 얼마나 아름답고 신속하게 언로드 !!!

모든 것 - 개발자에게 건배! 아니면 내일 챔프용 봇을 만들까요 ..))))

 

이런 일은 수시로 일어납니다.

테스트 전 화면:

("시작"하고 터미널 최소화)

이후 화면:

도구 모음 등 잘못 놓아

[삭제]  
mrProF :
스레드가 많을수록 동기화 위치가 많아져 프로그램에서 찾기 어렵고 예측할 수 없는 오류가 엄청나게 많이 발생합니다.
내 터미널이 중단되지 않습니다. 다른 문제가 있을 가능성이 큽니다.
이러한 스레드가 리소스를 공유하는 방법과 수행하는 작업을 관찰합니다. 동기화는 당연히 해야 합니다. 그러나 대부분의 경우 부차적입니다.
 

빌드 338

설명:
이 오류로 인해 프로그램이 Windows와의 상호 작용을 중지했습니다.

문제 서명:
문제 이벤트 이름: AppHangB1
응용 프로그램 이름: terminal64.exe
애플리케이션 버전: 5.0.0.338
애플리케이션 타임스탬프: 0060dc00
서명 끊기: 678b
호버 유형: 1
OS 버전: 6.1.7600.2.0.0.256.1
언어 코드: 1049
추가하다. 서명 1 중단: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
추가하다. 행 서명 2: 8160
추가하다. 정지 서명 3: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
추가하다. 행 서명 4: 678b
추가하다. 서명 5: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
추가하다. 행 서명 6: 8160
추가하다. 서명 7: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1

온라인 개인 정보 보호 정책을 읽으십시오.
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&amp;clcid=0x0419

온라인 개인 정보 보호 정책을 사용할 수 없는 경우 로컬 버전을 참조하십시오.
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt

Заявление о конфиденциальности Windows 7 - Microsoft Windows
Заявление о конфиденциальности Windows 7 - Microsoft Windows
  • go.microsoft.com
Обратите внимание, что сведения, содержащиеся на этой странице, являются дополнением к заявлению о конфиденциальности Windows 7. Чтобы получить общее представление о принципах сбора и использования данных, относящихся к определенному компоненту или службе, прочитайте заявление о конфиденциальности Windows 7, а также все применимые дополнения...
1...138139140141142143144145146147148149150151152...3184
새 코멘트