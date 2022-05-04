오류, 버그, 질문 - 페이지 145 1...138139140141142143144145146147148149150151152...3184 새 코멘트 Test Account 2010.09.24 17:44 #1441 divenetz : HistorySelectByPosition() 후에 실행하면 HistoryDealsTotal() 함수 에 버그가 있다고 생각합니다. 시간이 지나면 0과 같은 거래 수를 제공하며 이는 열린 위치(다중 통화 옵션)가 있는 상태입니다. 계속 반복? Дмитрий Александрович 2010.09.24 18:03 #1442 WideCap이 컴퓨터에 설치된 경우(MT5에 대한 규칙 없이도) MT5는 서버에 연결하지 않고 테스터는 비동기 소켓에 대해 문제를 발생시킵니다. 아, MT5를 지워야 하는데 정말 써보고 싶었는데... :'( 농담입니다. WideCap은 휴지통에 있습니다. :) 윈도우 7 x32 MT5 최신 와이드 캡 최신 [삭제] 2010.09.24 19:14 #1443 가장 큰 부탁.. MT4 눈치채면서.. 모든 종류의 작거나 작은 중요한 일에 대해 별도의 스레드(Thread - 명확하게 하기 위해 ..;)를 생성하십시오. 터미널 로딩에 지쳐서 .. 멈췄다 - 지쳤다 ..;) 메뉴 대신 흰색 선이 .. 봇이 있는 8개의 차트.. 새 기호 추가 - 그게 다야 .. 항해 .. 하루 종일 - 들어가지 마십시오 - 나가지 마십시오 .. (((((() 추신.. PageFile - 이미 정적으로 만들어졌습니다 .. 꽤 충분 - 도움이 되지 않았습니다 ..((((((((((((((()) 이동 평균 더 나은 볼린저 밴드... [아카이브!] 어떤 전문가나 지표도 Дмитрий Александрович 2010.09.24 19:19 #1444 EQU : 가장 큰 부탁.. MT4 눈치채면서.. 모든 종류의 작거나 작은 중요한 일에 대해 별도의 스레드(Thread - 명확하게 하기 위해 ..;)를 생성하십시오. 터미널 로딩에 지쳐서 .. 멈췄다 - 지쳤다 ..;) 메뉴 대신 흰색 선이 .. 봇이 있는 8개의 차트.. 새 기호 추가 - 그게 다야 .. 항해 .. 하루 종일 - 들어가지 마십시오 - 나가지 마십시오 .. (((((() 추신.. PageFile - 이미 정적으로 만들어졌습니다 .. 꽤 충분 - 도움이 되지 않았습니다 ..((((((((((((((()) 스레드가 많을수록 동기화 위치가 많아져 프로그램에서 찾기 어렵고 예측할 수 없는 오류가 엄청나게 많이 발생합니다. 내 터미널이 중단되지 않습니다. 다른 문제가 있을 가능성이 큽니다. [삭제] 2010.09.24 19:59 #1445 mrProF : 스레드가 많을수록 동기화 위치가 많아져 프로그램에서 찾기 어렵고 예측할 수 없는 오류가 엄청나게 많이 발생합니다. 내 터미널이 중단되지 않습니다. 다른 문제가 있을 가능성이 큽니다. 예.. 동의합니다. 일반적으로 구독하지 않는 코드에는 많은 스레드가 필요하지 않습니다. [삭제] 2010.09.24 20:15 #1446 새 빌드 - 338 - 빠르게 언로드 .. 멋지다 ..))))) 이제 내가 매달리도록 괴롭힐 것이다! ;) 추신.. 와우 .. 예, 그것도 바로 로드되었습니다)))))))))))) zyzy so-so-so .. 흰색 반점이 없습니다 .. 그리고 데이터가로드됩니다 .. [삭제] 2010.09.24 20:26 #1447 에이 - 몰로짜!!! 그리고 얼마나 아름답고 신속하게 언로드 !!! 모든 것 - 개발자에게 건배! 아니면 내일 챔프용 봇을 만들까요 ..)))) gumgum 2010.09.24 20:30 #1448 이런 일은 수시로 일어납니다. 테스트 전 화면: ("시작"하고 터미널 최소화) 이후 화면: 도구 모음 등 잘못 놓아 [삭제] 2010.09.24 20:42 #1449 mrProF : 스레드가 많을수록 동기화 위치가 많아져 프로그램에서 찾기 어렵고 예측할 수 없는 오류가 엄청나게 많이 발생합니다. 내 터미널이 중단되지 않습니다. 다른 문제가 있을 가능성이 큽니다. 이러한 스레드가 리소스를 공유하는 방법과 수행하는 작업을 관찰합니다. 동기화는 당연히 해야 합니다. 그러나 대부분의 경우 부차적입니다. Prival 2010.09.24 20:46 #1450 빌드 338 설명: 이 오류로 인해 프로그램이 Windows와의 상호 작용을 중지했습니다. 문제 서명: 문제 이벤트 이름: AppHangB1 응용 프로그램 이름: terminal64.exe 애플리케이션 버전: 5.0.0.338 애플리케이션 타임스탬프: 0060dc00 서명 끊기: 678b 호버 유형: 1 OS 버전: 6.1.7600.2.0.0.256.1 언어 코드: 1049 추가하다. 서명 1 중단: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4 추가하다. 행 서명 2: 8160 추가하다. 정지 서명 3: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1 추가하다. 행 서명 4: 678b 추가하다. 서명 5: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4 추가하다. 행 서명 6: 8160 추가하다. 서명 7: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1 온라인 개인 정보 보호 정책을 읽으십시오. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419 온라인 개인 정보 보호 정책을 사용할 수 없는 경우 로컬 버전을 참조하십시오. C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt Заявление о конфиденциальности Windows 7 - Microsoft Windows go.microsoft.com Обратите внимание, что сведения, содержащиеся на этой странице, являются дополнением к заявлению о конфиденциальности Windows 7. Чтобы получить общее представление о принципах сбора и использования данных, относящихся к определенному компоненту или службе, прочитайте заявление о конфиденциальности Windows 7, а также все применимые дополнения... Errors, bugs, questions 단순 MT4 - 자바 초보자의 질문 MQL5 MT5 1...138139140141142143144145146147148149150151152...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
HistorySelectByPosition() 후에 실행하면 HistoryDealsTotal() 함수 에 버그가 있다고 생각합니다.
시간이 지나면 0과 같은 거래 수를 제공하며 이는 열린 위치(다중 통화 옵션)가 있는 상태입니다.
아, MT5를 지워야 하는데 정말 써보고 싶었는데... :'(
농담입니다. WideCap은 휴지통에 있습니다. :)
윈도우 7 x32
MT5 최신
와이드 캡 최신
가장 큰 부탁.. MT4 눈치채면서..
모든 종류의 작거나 작은 중요한 일에 대해 별도의 스레드(Thread - 명확하게 하기 위해 ..;)를 생성하십시오.
터미널 로딩에 지쳐서 .. 멈췄다 - 지쳤다 ..;)
메뉴 대신 흰색 선이 ..
봇이 있는 8개의 차트..
새 기호 추가 - 그게 다야 .. 항해 .. 하루 종일 - 들어가지 마십시오 - 나가지 마십시오 .. (((((()
추신..
PageFile - 이미 정적으로 만들어졌습니다 .. 꽤 충분 - 도움이 되지 않았습니다 ..((((((((((((((())
가장 큰 부탁.. MT4 눈치채면서..
모든 종류의 작거나 작은 중요한 일에 대해 별도의 스레드(Thread - 명확하게 하기 위해 ..;)를 생성하십시오.
터미널 로딩에 지쳐서 .. 멈췄다 - 지쳤다 ..;)
메뉴 대신 흰색 선이 ..
봇이 있는 8개의 차트..
새 기호 추가 - 그게 다야 .. 항해 .. 하루 종일 - 들어가지 마십시오 - 나가지 마십시오 .. (((((()
추신..
PageFile - 이미 정적으로 만들어졌습니다 .. 꽤 충분 - 도움이 되지 않았습니다 ..((((((((((((((())
내 터미널이 중단되지 않습니다. 다른 문제가 있을 가능성이 큽니다.
스레드가 많을수록 동기화 위치가 많아져 프로그램에서 찾기 어렵고 예측할 수 없는 오류가 엄청나게 많이 발생합니다.
내 터미널이 중단되지 않습니다. 다른 문제가 있을 가능성이 큽니다.
새 빌드 - 338 - 빠르게 언로드 .. 멋지다 ..)))))
이제 내가 매달리도록 괴롭힐 것이다! ;)
추신..
와우 .. 예, 그것도 바로 로드되었습니다))))))))))))
zyzy
so-so-so .. 흰색 반점이 없습니다 .. 그리고 데이터가로드됩니다 ..
에이 - 몰로짜!!! 그리고 얼마나 아름답고 신속하게 언로드 !!!
모든 것 - 개발자에게 건배! 아니면 내일 챔프용 봇을 만들까요 ..))))
이런 일은 수시로 일어납니다.
테스트 전 화면:
("시작"하고 터미널 최소화)
이후 화면:
도구 모음 등 잘못 놓아
스레드가 많을수록 동기화 위치가 많아져 프로그램에서 찾기 어렵고 예측할 수 없는 오류가 엄청나게 많이 발생합니다.
내 터미널이 중단되지 않습니다. 다른 문제가 있을 가능성이 큽니다.
빌드 338
설명:
이 오류로 인해 프로그램이 Windows와의 상호 작용을 중지했습니다.
문제 서명:
문제 이벤트 이름: AppHangB1
응용 프로그램 이름: terminal64.exe
애플리케이션 버전: 5.0.0.338
애플리케이션 타임스탬프: 0060dc00
서명 끊기: 678b
호버 유형: 1
OS 버전: 6.1.7600.2.0.0.256.1
언어 코드: 1049
추가하다. 서명 1 중단: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
추가하다. 행 서명 2: 8160
추가하다. 정지 서명 3: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
추가하다. 행 서명 4: 678b
추가하다. 서명 5: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
추가하다. 행 서명 6: 8160
추가하다. 서명 7: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
온라인 개인 정보 보호 정책을 읽으십시오.
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
온라인 개인 정보 보호 정책을 사용할 수 없는 경우 로컬 버전을 참조하십시오.
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt