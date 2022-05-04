오류, 버그, 질문 - 페이지 126

새 코멘트
 
Yedelkin :

그래서 차이점은 무엇입니까?

손절매 가격, 이익실현 위치가 현재 가격에서 동결 수준보다 작은 거리에 있는 경우 해당 위치에 대해 아무 것도 할 수 없습니다(닫기, 수정). 주문의 경우와 마찬가지로 주문 의 시작 가격이 현재 가격에서 동결 수준보다 작은 거리에 있으면 해당 주문을 삭제하거나 변경할 수 없습니다. 그리고 stop_level - 정지, 테이크, 개시 주문 및 위치 설정을 위한 거리. 그들은 이미 열린 포지션/오더를 변경하는 것을 금지하지 않습니다(예를 들어, 가격이 이미 stop_level보다 작은 거리에 있지만 손절매를 더 이동시키는 것). 일반적으로 freeze_level = 0입니다. 예외가 있지만
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
 

전략 테스터에서 실행될 때 이 Expert Advisor는 기간 2010.08.30 16:01:00-2010.08.30 16:59:00을 처리하지 않습니다.

55행 에서 return 문의 주석을 제거하면 이 기간이 처리됩니다.

전략 테스터는 기간 2010.08.30-2010.09.01 M1에서 출시되었으며, 가격만 공개되었습니다.

MetaTrader 5 빌드 324(2010년 9월 8일)

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         exp1.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link       "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>

bool orderOpen=false;
datetime printTime;
int count= 1 ;

int OnInit ()
  {
//---
//---
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick () //тестировался период  2010.08.30-2010.09.01
{
   MqlRates rt[ 4 ];
   MqlRates rt2[ 3 ];
   //--- go trading only for first ticks of new bar
   if ( CopyRates ( _Symbol , PERIOD_M1 , 0 , 4 ,rt)!= 4 )
   {
       Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history 1" );
       return ;
   }
   
   if ((rt[ 2 ].close-rt[ 0 ].open)<- 0.00135 )
   {
       if (printTime!=rt[ 3 ].time)
      {
         Print (count, ".   rt[2].close-rt[0].open=" , DoubleToString (rt[ 2 ].close-rt[ 0 ].open, 4 ), "   time=" ,rt[ 3 ].time, " rt[0].open=" ,rt[ 0 ].open, " rt[2].close=" ,rt[ 2 ].close); 
         printTime=rt[ 3 ].time;
         count++;
         //return;  //строка 55
      }
       if ( CopyRates ( _Symbol , PERIOD_M30 , 0 , 3 ,rt2)!= 3 )
      {
         Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history 2" );
         return ;
      }
   }
}
파일:
exp.mq5  3 kb
 
메시지에 코드를 올바르게 붙여넣으 십시오.
MQL5.community - Памятка пользователя
MQL5.community - Памятка пользователя
  • 2010.02.23
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями.
 
olyakish :

개발자가 컴파일러를 구부린 것 같습니다.

다음은 새로운 324 빌드에서 컴파일한 후의 테스트 로그입니다.

테스터 324의 빌드 321에서 컴파일된 Expert Advisors는 성공적으로 테스트되었으며 새 빌드에서 다시 컴파일하면 오류가 발생합니다.

이것은 일반적인 문제입니까 아니면 저만입니까?


제온 : 같은 문제가 있습니다 :-(

같은게 있어서 더 좋은데 ...

여기 - https://www.mql5.com/ru/forum/2010 각각 동일한 오류, 임시 솔루션은 동일합니다(새 빌드가 출시될 때....)
 
xeon :

...새 빌드가 언제 나올지...
다음 빌드의 릴리스는 월요일로 예정되어 있습니다.
 
mql5 :
다음 빌드의 릴리스는 월요일로 예정되어 있습니다.
등록 종료까지 시간이 얼마 남지 않았으므로 매 시간이 중요합니다. :-)
 
notused :
손절매 가격, 이익실현 위치가 현재 가격에서 동결 수준보다 작은 거리에 있는 경우 해당 위치에 대해 아무 것도 할 수 없습니다(닫기, 수정). 주문의 경우와 마찬가지로 주문 의 시작 가격이 현재 가격에서 동결 수준보다 작은 거리에 있으면 해당 주문을 삭제하거나 변경할 수 없습니다. 그리고 stop_level - 정지, 테이크, 개시 주문 및 위치 설정을 위한 거리. 그들은 이미 열린 포지션/오더를 변경하는 것을 금지하지 않습니다(예를 들어, 가격이 이미 stop_level보다 작은 거리에 있지만 손절매를 더 이동시키는 것). 일반적으로 freeze_level = 0입니다. 예외가 있지만
설명 감사합니다!
 
xeon :

제온 : 같은 문제가 있습니다 :-(

같은게 있어서 더 좋은데 ...

여기 - https://www.mql5.com/ru/forum/2010 각각 동일한 오류, 임시 솔루션은 동일합니다(새 빌드가 출시될 때....)
"해결 방법"이 도움이 되었습니다. 감사합니다.
 

인사말!

도구의 수직 배열이 정말 마음에 들지만 MT5에는 텍스트의 사악한 잔재가 있습니다 ... 수정하십시오. 그렇지 않으면 눈이 아파요 :)

  
       int a = 0 ;
       if (a= = 1 ){ Print ( "TEST" );}
컴파일러는 두 번째 등호가 없는 경우 오류로 플래그를 지정하지 않습니다.
1...119120121122123124125126127128129130131132133...3184
새 코멘트