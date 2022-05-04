오류, 버그, 질문 - 페이지 238 1...231232233234235236237238239240241242243244245...3184 새 코멘트 Igor Chepiga 2010.12.18 14:56 #2371 지난 며칠간 테스터 창을 열면 터미널이 끊어졌습니다. 무엇이 문제가 될 수 있습니까? 15.12에 새 빌드가 있었습니다. 아마도 그 때문일까요? 지금까지 모든 것이 잘 작동했습니다(Windows 7). 여러 번 재부팅하고 다시 설치했지만 성공하지 못했습니다. 도와 주세요! Alexander 2010.12.18 15:41 #2372 SoundChip : 지난 며칠간 테스터 창을 열면 터미널이 끊어졌습니다. 무엇이 문제가 될 수 있습니까? 15.12에 새 빌드가 있었습니다. 아마도 그 때문일까요? 지금까지 모든 것이 잘 작동했습니다(Windows 7). 여러 번 재부팅하고 다시 설치했지만 성공하지 못했습니다. 도와 주세요! 서비스 데스크에 편지를 보내 필요한 모든 세부 정보를 제공할 수 있습니까? 시스템 비트 및 Windows 버전. 이 결과로 이어지는 단계를 더 자세히 설명하십시오. 터미널 로그 등 Edgar Akhmadeev 2010.12.18 16:37 #2373 SoundChip : 지난 며칠간 테스터 창을 열면 터미널이 끊어졌습니다. 무엇이 문제가 될 수 있습니까? 15.12에 새 빌드가 있었습니다. 아마도 그 때문일까요? 지금까지 모든 것이 잘 작동했습니다(Windows 7). 여러 번 재부팅하고 다시 설치했지만 성공하지 못했습니다. 도와 주세요! 먼저 이전에 테스트한 Expert Advisor를 다시 컴파일한 다음 터미널을 실행합니다 . 또는 컴파일된 .ex5 파일을 삭제합니다. Anatoliy Ivanov 2010.12.18 18:37 #2374 1. 업데이트 후 테스터 창에서 Expert Advisors 중 하나인 "Advisor"를 선택하면 터미널 창이 닫힙니다(최소화). 앞으로는 단말기를 켠 후 2~3초 후. 터미널이 무작위로 닫힙니다. 선택된 Expert Advisor는 Pr1 부록에 따라 편집되었습니다. 2. 선택 가능한 exe5 파일 삭제 시, 다른 Expert Advisors와 정상 연동됩니다. 3.업데이트 이전에는 지정된 어드바이저가 있는 터미널이 정상적으로 작동했습니다. 4. 터미널을 폐쇄하는 이유는 무엇입니까? MT5CLW의 문제 설명: 시간 : 2010.12.18 17:37 (0:03:52) 프로그램 : 클라이언트 터미널 버전 : 500.370 (2010년 12월 15일) 개정: 27654 OS : 윈도우 7 프로페셔널 (빌드 7600) 프로세서: 4 x X64(레벨 6) 메모리 : 8311080/1675076kb 가상 : 8589934464/8589746680kb 충돌MD5 : 9337A9B6584FD94312599CBCD124675C 예외: 000000014034CEC9에서 C0000005를 00000001000015E8로 읽음 모듈: 0000000140000000 00B3B000 terminal64.exe(5.0.0.370) : 0000000073550000 0002E000 wlidnsp.dll(6.500.3165.0) 000000014034CEC4:00005 [000000014034CEC9] #12488(terminal64.exe) 레지스터: RAX=00000001000015E0 RIP=000000014034CEC9 EFLGS=00010246 : RBX=00000000033E2E50 RSP=000000000012F758 RBP=0000000000000001 : RCX=0000000003552CD8 RSI=000000000033C9B0 CS=0033 : RDX=0000000000000000 RDI=0000000000000001 DS=002b : R8=0000000001D6A1B8 R12=0000000000000001 ES=002b : R9 =0000000000000007 R13=00000000FFFFFFFF FS=0053 : R10=000000000352EE88 R14=00000001404A86F0 GS=002b : R11=0000000000000008 R15=0000000000000000 SS=002b 파일: C7hUsershe35imxfrtDocumentsmPr1.PNG 22 kb CfbUsersi9mftuhpk1DocumentsmMT5CLW64.mq5 3 kb Errors, bugs, questions MT5 crashes when creating Metatrader 5 Crash on Igor Chepiga 2010.12.18 20:48 #2375 비슷한 문제: 시간 : 2010.12.18 19:46 (0:02:18) 프로그램 : 클라이언트 터미널 버전 : 500.370 (2010년 12월 15일) 개정: 27654 OS : 윈도우 7 프로페셔널 (빌드 7600) 프로세서: 4 x X86(레벨 6) 메모리 : 1833392/795584kb 가상 : 2097024/1800948kb 충돌MD5 : 3911FA0C9824ADAF76FA3234759FC4B7 예외: 772820CB에서 C0000005 5F6F0001에 쓰기 모듈: 00400000 00955000 terminal.exe(5.0.0.370) : 16080000 00019000 mdnsnsp.dll(1.0.3.1) : 69A70000 00008000 pshook.dll(3.1.1.72) 77281FA1:0012A [772820CB] RtlIdentifierAuthoritySid(ntdll.dll) 7728A44C:001AB [7728A5F7] RtlCopyString(ntdll.dll) 레지스터: EAX=5F6F0001 EIP=772820CB EFLGS=00010206 ES=0023 : EBX=F1100200 ESP=0012D93C EBP=0012D970 FS=003b : ECX=000221DB ESI=05DD17C3 CS=001b GS=0000 : EDX=00000002 EDI=F1100000 DS=0023 SS=0023 Errors, bugs, questions TSD_MT4_MR_Trade_0_34 System crashes, need help. fellow 2010.12.20 13:23 #2376 SoundChip : 지난 며칠간 테스터 창을 열면 터미널이 끊어졌습니다. 무엇이 문제가 될 수 있습니까? 15.12에 새 빌드가 있었습니다. 아마도 그 때문일까요? 지금까지 모든 것이 잘 작동했습니다(Windows 7). 여러 번 재부팅하고 다시 설치했지만 성공하지 못했습니다. 도와 주세요! 작동하는 Windows 7에 다시 설치하면 모든 것이 작동합니다! Edgar Akhmadeev 2010.12.20 13:41 #2377 fellow : 작동하는 Windows 7에 다시 설치하면 모든 것이 작동합니다! 네, 아니면 컴퓨터를 바꾸세요.) Yedelkin 2010.12.21 20:41 #2378 나는 이것을 알아차렸다(차트 EURUSD, M1): 터미널은 하루 종일 작동했고 통신이 중단되었습니다. 그리고 상당한 수의 막대가 누락된 것으로 나타났습니다. 얼핏 보면 연결이 재개되었을 때 M1분의 기준이 업데이트되지 않은 것으로 나타났습니다. Aleksandr Chugunov 2010.12.21 20:53 #2379 Yedelkin : 나는 이것을 알아차렸습니다(차트 EURUSD, M1): 터미널은 하루 종일 작동했으며 통신이 중단되었습니다. 그리고 상당한 수의 막대가 누락된 것으로 나타났습니다. 얼핏 보면 연결이 재개되었을 때 M1분의 기준이 업데이트되지 않은 것으로 나타났습니다. 월요일에 Alpari에서 자주 발생했습니다 ... 서비스 데스크에서는 자신들의 문제가 아니라고 했지만 알파리는 .... 어떤 브로커가 있습니까? Yedelkin 2010.12.21 21:01 #2380 AlexSTAL : 월요일에 Alpari에서 자주 발생했습니다 ... 서비스 데스크에서는 자신들의 문제가 아니라고 했지만 알파리는 .... 어떤 브로커가 있습니까? 젠장, 가장 중요한 걸 깜빡했어! 보통 서버 이름은 화면의 스크린샷에서 알 수 있는데 여기서는 차트 자체만 삽입했습니다. 서버 - MQ. 1...231232233234235236237238239240241242243244245...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
서비스 데스크에 편지를 보내 필요한 모든 세부 정보를 제공할 수 있습니까?
1. 업데이트 후 테스터 창에서 Expert Advisors 중 하나인 "Advisor"를 선택하면 터미널 창이 닫힙니다(최소화). 앞으로는 단말기를 켠 후 2~3초 후. 터미널이 무작위로 닫힙니다.
선택된 Expert Advisor는 Pr1 부록에 따라 편집되었습니다.
2. 선택 가능한 exe5 파일 삭제 시, 다른 Expert Advisors와 정상 연동됩니다.
3.업데이트 이전에는 지정된 어드바이저가 있는 터미널이 정상적으로 작동했습니다.
4. 터미널을 폐쇄하는 이유는 무엇입니까?
MT5CLW의 문제 설명:
시간 : 2010.12.18 17:37 (0:03:52)
프로그램 : 클라이언트 터미널
버전 : 500.370 (2010년 12월 15일)
개정: 27654
OS : 윈도우 7 프로페셔널 (빌드 7600)
프로세서: 4 x X64(레벨 6)
메모리 : 8311080/1675076kb
가상 : 8589934464/8589746680kb
충돌MD5 : 9337A9B6584FD94312599CBCD124675C
예외: 000000014034CEC9에서 C0000005를 00000001000015E8로 읽음
모듈: 0000000140000000 00B3B000 terminal64.exe(5.0.0.370)
: 0000000073550000 0002E000 wlidnsp.dll(6.500.3165.0)
000000014034CEC4:00005 [000000014034CEC9] #12488(terminal64.exe)
레지스터: RAX=00000001000015E0 RIP=000000014034CEC9 EFLGS=00010246
: RBX=00000000033E2E50 RSP=000000000012F758 RBP=0000000000000001
: RCX=0000000003552CD8 RSI=000000000033C9B0 CS=0033
: RDX=0000000000000000 RDI=0000000000000001 DS=002b
: R8=0000000001D6A1B8 R12=0000000000000001 ES=002b
: R9 =0000000000000007 R13=00000000FFFFFFFF FS=0053
: R10=000000000352EE88 R14=00000001404A86F0 GS=002b
: R11=0000000000000008 R15=0000000000000000 SS=002b
비슷한 문제:
시간 : 2010.12.18 19:46 (0:02:18)
프로그램 : 클라이언트 터미널
버전 : 500.370 (2010년 12월 15일)
개정: 27654
OS : 윈도우 7 프로페셔널 (빌드 7600)
프로세서: 4 x X86(레벨 6)
메모리 : 1833392/795584kb
가상 : 2097024/1800948kb
충돌MD5 : 3911FA0C9824ADAF76FA3234759FC4B7
예외: 772820CB에서 C0000005 5F6F0001에 쓰기
모듈: 00400000 00955000 terminal.exe(5.0.0.370)
: 16080000 00019000 mdnsnsp.dll(1.0.3.1)
: 69A70000 00008000 pshook.dll(3.1.1.72)
77281FA1:0012A [772820CB] RtlIdentifierAuthoritySid(ntdll.dll)
7728A44C:001AB [7728A5F7] RtlCopyString(ntdll.dll)
레지스터: EAX=5F6F0001 EIP=772820CB EFLGS=00010206 ES=0023
: EBX=F1100200 ESP=0012D93C EBP=0012D970 FS=003b
: ECX=000221DB ESI=05DD17C3 CS=001b GS=0000
: EDX=00000002 EDI=F1100000 DS=0023 SS=0023
작동하는 Windows 7에 다시 설치하면 모든 것이 작동합니다!
나는 이것을 알아차렸다(차트 EURUSD, M1):
터미널은 하루 종일 작동했고 통신이 중단되었습니다. 그리고 상당한 수의 막대가 누락된 것으로 나타났습니다. 얼핏 보면 연결이 재개되었을 때 M1분의 기준이 업데이트되지 않은 것으로 나타났습니다.
월요일에 Alpari에서 자주 발생했습니다 ...
서비스 데스크에서는 자신들의 문제가 아니라고 했지만 알파리는 ....
어떤 브로커가 있습니까?
