오류, 버그, 질문 - 페이지 113

Sergey Gritsay 2010.08.29 17:52 #1121

SHOOTER777 : 당신은 또한 도청하는 무언가가 있지만 나보다 적습니다. 아마도 시스템과 함께 프로그램과 관련하여 이미 이것을 찾아야 할 필요가 있습니다. 당신의 시스템은 무엇입니까?

core2duo 1.3Ghz 64 Win7 HB 라이센스, 4GB RAM ddr 2, 빌드가 있습니다. 316

당신과 거의 같은 MT5 빌드. 316

Валерий 2010.08.29 23:49 #1122

Dmitriy2 : 음, 주기가 0에서 시작한다고 가정해 보겠습니다... 거래 번호가 0에서 시작한다고 어디에 쓰여 있습니까? 이제 10611(약 2000이 아닌 611이었음)로 판명되었습니다. 더하기 초기 보증금의 크기, 그러면 나는 이것에 대해 확신하지 못합니다 ... 적어도 하나는 0이지만 10,000이 어디에서 오는지 여전히 이해하지 못합니다.

디버거, 분명히, F11..

거래 속성 DEAL_TYPE을 적용했지만 DEAL_ENTRY가 필요 합니다 .

if ( HistoryDealGetInteger (тикет, DEAL_ENTRY )== DEAL_ENTRY_IN || HistoryDealGetInteger (тикет, DEAL_ENTRY )== DEAL_ENTRY_STATE )

[삭제] 2010.08.30 01:38 #1123

Kos : Почему SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_LIMIT ), возвращает ноль?

레나트 : 0은 제한이 없음을 의미합니다.

DBL_MAX가 아닌 이유는 무엇입니까?

Дмитрий 2010.08.30 09:20 #1124

Valmars : 거래 속성 DEAL_TYPE 을 적용했지만 DEAL_ENTRY가 필요 합니다.

정확히, 젠장 ... 감사합니다!

네... 잘 안되면 개발자의 결함일 거라고 생각하는 것은 좋지 않습니다.. :)

사이클은 처음부터 시작됩니다.

디버거는 어떻습니까? "티켓" 및 "기간 동안의 이익" 변수가 거기에 값을 표시했어야 했는데 왜 표시되지 않습니까?

Николай 2010.08.30 20:53 #1125

sergey1294 : 당신과 거의 같은 MT5 빌드. 316

나는 서비스 데스크에 우리의 문제에 대해 썼고 그들은 그것을 알아 냈다고 대답했습니다. "x64에서 long의 수학 오류가 수정되었습니다." - , 이제 새 빌드 전에 일주일을 기다리십시오. 암호와 마법은 미루고 코드의 다른 부분은 제가 처리하겠습니다.

Mario 2010.08.30 22:08 #1126

무슨 뜻인가요? 잘못된 매개변수로 정의된 OnDeinit 함수 를 컴파일할 때 충돌이 발생함

여기 내 정의가 있습니다.

void OnDeinit () { ObjectDelete ( 0 , "TRADE" ); ObjectDelete ( 0 , "TimeToBarEnd" );}

[삭제] 2010.08.30 22:40 #1127

maryan.dirtyn : 무슨 뜻인가요? 잘못된 매개변수로 정의된 OnDeinit 함수 를 컴파일할 때 충돌이 발생함

여기 내 정의가 있습니다.

분명히 누락 된 매개 변수 - const int 이유

Mario 2010.08.30 22:53 #1128

Interesting : 분명히 누락 된 매개 변수 - const int 이유

이와 같이 :

void OnDeinit ( const int reason ) { ObjectDelete ( 0 , "TRADE" ); ObjectDelete ( 0 , "TimeToBarEnd" );}

잘못된 매개변수로 정의된 OnDeinit 함수 를 컴파일할 때 동일한 오류

아무도 Deint를 사용하지 않습니까?

Sergey Gritsay 2010.08.30 23:01 #1129

maryan.dirtyn : 이와 같이 :

잘못된 매개변수로 정의된 동일한 컴파일 시간 오류 OnDeinit 함수

아무도 Deint를 사용하지 않습니까?

방금 확인했는데 내 MT5 x64 빌드 316이 오류를 생성하지 않습니다. 분명히 다른 곳에서 망쳤거나 경찰과 함께 분명히 ";" 기호를 잊어버렸습니다. 놓다

Andrey Khatimlianskii 2010.08.31 05:42 #1130

서비스 데스크가 작동하지 않습니다.

상태바의 "저장" 버튼을 20초간 누르면 "login.mql5.com의 응답을 기다리는 중"이 멈추고 주황색 "오류가 발생했습니다."가 나타납니다.

다시 로그인을 시도했는데 Ctrl+F5가 도움이 되지 않습니다. 파이어폭스 3.6.8

문제 자체:

Описание проблемы

터미널에서 저장한 계정 내역 보고서의 잘못된 헤더:

결과

- 가장 큰 손실 거래 (전체의 %) :

- 평균 손실 거래 (전체의 %) :

예상 결과

- 가장 큰 손실 거래:

- 평균 손실 거래:
당신은 또한 도청하는 무언가가 있지만 나보다 적습니다.
아마도 시스템과 함께 프로그램과 관련하여 이미 이것을 찾아야 할 필요가 있습니다.
당신의 시스템은 무엇입니까?
core2duo 1.3Ghz 64 Win7 HB 라이센스, 4GB RAM ddr 2, 빌드가 있습니다. 316
음, 주기가 0에서 시작한다고 가정해 보겠습니다... 거래 번호가 0에서 시작한다고 어디에 쓰여 있습니까? 이제 10611(약 2000이 아닌 611이었음)로 판명되었습니다. 더하기 초기 보증금의 크기, 그러면 나는 이것에 대해 확신하지 못합니다 ... 적어도 하나는 0이지만 10,000이 어디에서 오는지 여전히 이해하지 못합니다.
디버거, 분명히, F11..
거래 속성 DEAL_TYPE을 적용했지만 DEAL_ENTRY가 필요 합니다 .
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_LIMIT ), возвращает ноль?
0은 제한이 없음을 의미합니다.
정확히, 젠장 ... 감사합니다!
네... 잘 안되면 개발자의 결함일 거라고 생각하는 것은 좋지 않습니다.. :)
사이클은 처음부터 시작됩니다.
디버거는 어떻습니까? "티켓" 및 "기간 동안의 이익" 변수가 거기에 값을 표시했어야 했는데 왜 표시되지 않습니까?
무슨 뜻인가요? 잘못된 매개변수로 정의된 OnDeinit 함수 를 컴파일할 때 충돌이 발생함
여기 내 정의가 있습니다.
분명히 누락 된 매개 변수 - const int 이유
아무도 Deint를 사용하지 않습니까?
서비스 데스크가 작동하지 않습니다.
상태바의 "저장" 버튼을 20초간 누르면 "login.mql5.com의 응답을 기다리는 중"이 멈추고 주황색 "오류가 발생했습니다."가 나타납니다.
다시 로그인을 시도했는데 Ctrl+F5가 도움이 되지 않습니다. 파이어폭스 3.6.8
문제 자체:
Описание проблемы
터미널에서 저장한 계정 내역 보고서의 잘못된 헤더:
결과
- 가장 큰 손실 거래 (전체의 %) :
- 평균 손실 거래 (전체의 %) :
예상 결과
- 가장 큰 손실 거래:
- 평균 손실 거래: