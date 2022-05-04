오류, 버그, 질문 - 페이지 128 1...121122123124125126127128129130131132133134135...3184 새 코멘트 Mario 2010.09.13 21:39 #1271 날짜와 시간을 소화 가능한 형식으로 가져오는 방법(13-09-2010 20:39), 그렇지 않으면 MqlDateTime dt; TimeCurrent(dt); Print (dt.day+ "-" +dt.mon+ "-" +dt.year+ " " +dt.hour+ ":" +dt.min); 비록 그는 쓰지만 .. 그러나 나는 그것을 컴파일러에서 오류없이 원합니다. gumgum 2010.09.13 22:15 #1272 maryan.dirtyn : 날짜와 시간을 소화 가능한 형식으로 가져오는 방법(13-09-2010 20:39), 그렇지 않으면 비록 그는 쓰지만 .. 그러나 나는 그것을 컴파일러에서 오류없이 원합니다. 네, 그런 것 같습니다... MqlDateTime dt; TimeCurrent (dt); Print (dt.day, "-" ,dt.mon, "-" ,dt.year, " " ,dt.hour, ":" ,dt.min); Mario 2010.09.13 22:28 #1273 이 스타일로 여전히 필요한 경우: MqlDateTime dt; TimeCurrent (dt); string data= "" ; data=dt.day+ "-" +dt.mon+ "-" +dt.year+ " " +dt.hour+ ":" +dt.min; Print (data); 문자열로 변환하는 방법 Ilyas 2010.09.13 22:29 #1274 gumgum : 네, 그런 것 같습니다... 이 옵션이 더 빨리 작동합니다. Ilyas 2010.09.13 22:32 #1275 maryan.dirtyn : 이 스타일로 여전히 필요한 경우: 문자열로 변환하는 방법 string data=( string )dt.day+ "-" +( string )dt.mon+ "-" +( string )dt.year+ " " +( string )dt.hour+ ":" +( string )dt.min; retired 2010.09.14 07:15 #1276 개발자에게 질문 CTrade 클래스에서 my_trade.OrderOpen() 메서드를 실행하여 주문한 후 my_trade.ResultRetcode() 메서드를 통해 서버에서 코드를 수신하는 경우 10008 TRADE_RETCODE_PLACED 주문 완료 또는 코드 10028 TRADE_RETCODE_LOCKED 처리를 위해 차단된 요청 이 경우 다음을 수행해야 합니다. 1) 새 코드가 수신될 때까지 my_trade.ResultRetcode() 메서드를 반복합니다(10009?). 즉, 서버가 이전 요청에 대한 새 코드와 성공하면 티켓을 독립적으로 생성합니까? 2) 동일한 매개변수가 있는 my_trade.OrderOpen() 메서드와 my_trade.ResultRetcode() 메서드를 사용하여 주문을 반복하여 새 코드를 얻습니다. 3) 티켓이 my_trade.ResultOrder() 메소드와 OnTrade() 이벤트에 의해 수신될 때까지 기다립니다. 4) 다른 옵션. 어느? Errors, bugs, questions 거래 환경에서 작업할 때 OrderSendAsync() 함수 retired 2010.09.14 07:34 #1277 윈7 x64. 터미널은 분명히 x64, 빌드 324에 설치됩니다. 그러나 업데이트(빌드 328)는 자동으로 또는 다운로드로 설치되지 않습니다. x32 전용 새 빌드일까요? Anton 2010.09.14 11:48 #1278 retired : 윈7 x64. 터미널은 분명히 x64, 빌드 324에 설치됩니다. 그러나 업데이트(빌드 328)는 자동으로 또는 다운로드로 설치되지 않습니다. x32 전용 새 빌드일까요? 모든 버전에 대해 빌드합니다. 1. 프로세스 목록에 두 개의 terminal64.exe 프로세스가 있는지 확인하십시오(즉, 추가 terminal64.exe 프로세스)? 터미널을 닫고 닫히지 않은 terminal64.exe 프로세스를 종료할 수 있습니다. 그런 다음 업데이트가 성공적으로 완료되어야 합니다. 2. 업데이트를 다운로드한 후 "다시 시작"을 클릭하셨습니까? 3. UAC가 활성화되어 있습니까? 4. 어떤 디렉토리에 터미널이 설치되어 있습니까? 5. 다운로드가 설치되지 않았다는 것은 무엇을 의미합니까? 그래서 터미널의 웹 설치 프로그램을 다운로드하고 설치를 시도 했습니까? 설치 시 어떤 오류가 발생했습니까? 다이렉트X 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, MT5와 속도 retired 2010.09.14 12:58 #1279 gwend : 모든 버전에 대해 빌드합니다. 1. 프로세스 목록에 두 개의 terminal64.exe 프로세스가 있는지 확인하십시오(즉, 추가 terminal64.exe 프로세스)? 터미널을 닫고 닫히지 않은 terminal64.exe 프로세스를 종료할 수 있습니다. 그런 다음 업데이트가 성공적으로 완료되어야 합니다. 2. 업데이트를 다운로드한 후 "다시 시작"을 클릭하셨습니까? 3. UAC가 활성화되어 있습니까? 4. 어떤 디렉토리에 터미널이 설치되어 있습니까? 5. 다운로드가 설치되지 않았다는 것은 무엇을 의미합니까? 그래서 터미널의 웹 설치 프로그램을 다운로드하고 설치를 시도 했습니까? 설치 시 어떤 오류가 발생했습니까? 1. 터미널64.exe - 하나를 처리합니다. 2. 예, "다시 시작"을 클릭했습니다. 3. UAC에 대해 잘 모르겠습니다. 4. 기본 디렉토리는 초기 설치 중에 아무 것도 변경하지 않았습니다. 5. 예, 웹 설치 프로그램을 다운로드하고 터미널을 다시 설치했습니다. 오류가 없었습니다. 그러나 도움말에는 324 빌드가 있었기 때문에 그대로 유지되었습니다. 이제 새 빌드의 자동 로딩은 다시 한번 터미널이 실행될 때 발생했고, 328 빌드가 설치되었습니다... 수고를 끼쳐드려 죄송합니다. Anton 2010.09.14 15:12 #1280 retired : 1. 터미널64.exe - 하나를 처리합니다. 2. 예, "다시 시작"을 클릭했습니다. 3. UAC에 대해 잘 모르겠습니다. 4. 기본 디렉토리는 초기 설치 중에 아무 것도 변경하지 않았습니다. 5. 예, 웹 설치 프로그램을 다운로드하고 터미널을 다시 설치했습니다. 오류가 없었습니다. 그러나 도움말에는 324 빌드가 있었기 때문에 그대로 유지되었습니다. 1. "다시 시작"을 클릭했을 때 편집 가능한 텍스트가 있는 MetaEditor를 열었습니까? 아니면 테스트를 시작했습니까? 2. "다시 시작"을 클릭 하고 터미널을 닫은 후 자체적으로 시작했습니까, 아니면 수동으로 시작했습니까? 직접 시작한 경우 터미널을 닫은 후 대략 얼마 동안 수동으로 시작했습니까? (5-30-60초?) 3. 바이러스 백신이 설치되어 있습니까? 1...121122123124125126127128129130131132133134135...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
날짜와 시간을 소화 가능한 형식으로 가져오는 방법(13-09-2010 20:39), 그렇지 않으면
비록 그는 쓰지만 .. 그러나 나는 그것을 컴파일러에서 오류없이 원합니다.
네, 그런 것 같습니다...
이 스타일로 여전히 필요한 경우:
문자열로 변환하는 방법
개발자에게 질문
CTrade 클래스에서 my_trade.OrderOpen() 메서드를 실행하여 주문한 후 my_trade.ResultRetcode() 메서드를 통해 서버에서 코드를 수신하는 경우
10008
TRADE_RETCODE_PLACED
주문 완료
10028
TRADE_RETCODE_LOCKED
처리를 위해 차단된 요청
이 경우 다음을 수행해야 합니다.
1) 새 코드가 수신될 때까지 my_trade.ResultRetcode() 메서드를 반복합니다(10009?). 즉, 서버가 이전 요청에 대한 새 코드와 성공하면 티켓을 독립적으로 생성합니까?
2) 동일한 매개변수가 있는 my_trade.OrderOpen() 메서드와 my_trade.ResultRetcode() 메서드를 사용하여 주문을 반복하여 새 코드를 얻습니다.
3) 티켓이 my_trade.ResultOrder() 메소드와 OnTrade() 이벤트에 의해 수신될 때까지 기다립니다.
4) 다른 옵션. 어느?
윈7 x64. 터미널은 분명히 x64, 빌드 324에 설치됩니다.
그러나 업데이트(빌드 328)는 자동으로 또는 다운로드로 설치되지 않습니다. x32 전용 새 빌드일까요?
모든 버전에 대해 빌드합니다.
1. 프로세스 목록에 두 개의 terminal64.exe 프로세스가 있는지 확인하십시오(즉, 추가 terminal64.exe 프로세스)?
터미널을 닫고 닫히지 않은 terminal64.exe 프로세스를 종료할 수 있습니다. 그런 다음 업데이트가 성공적으로 완료되어야 합니다.
2. 업데이트를 다운로드한 후 "다시 시작"을 클릭하셨습니까?
3. UAC가 활성화되어 있습니까?
4. 어떤 디렉토리에 터미널이 설치되어 있습니까?
5. 다운로드가 설치되지 않았다는 것은 무엇을 의미합니까? 그래서 터미널의 웹 설치 프로그램을 다운로드하고 설치를 시도 했습니까? 설치 시 어떤 오류가 발생했습니까?
1. 터미널64.exe - 하나를 처리합니다.
2. 예, "다시 시작"을 클릭했습니다.
3. UAC에 대해 잘 모르겠습니다.
4. 기본 디렉토리는 초기 설치 중에 아무 것도 변경하지 않았습니다.
5. 예, 웹 설치 프로그램을 다운로드하고 터미널을 다시 설치했습니다. 오류가 없었습니다. 그러나 도움말에는 324 빌드가 있었기 때문에 그대로 유지되었습니다.
이제 새 빌드의 자동 로딩은 다시 한번 터미널이 실행될 때 발생했고, 328 빌드가 설치되었습니다... 수고를 끼쳐드려 죄송합니다.
1. "다시 시작"을 클릭했을 때 편집 가능한 텍스트가 있는 MetaEditor를 열었습니까? 아니면 테스트를 시작했습니까?
2. "다시 시작"을 클릭 하고 터미널을 닫은 후 자체적으로 시작했습니까, 아니면 수동으로 시작했습니까?
직접 시작한 경우 터미널을 닫은 후 대략 얼마 동안 수동으로 시작했습니까? (5-30-60초?)
3. 바이러스 백신이 설치되어 있습니까?