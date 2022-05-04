오류, 버그, 질문 - 페이지 128

날짜와 시간을 소화 가능한 형식으로 가져오는 방법(13-09-2010 20:39), 그렇지 않으면

 MqlDateTime dt; TimeCurrent(dt);
Print (dt.day+ "-" +dt.mon+ "-" +dt.year+ " " +dt.hour+ ":" +dt.min);

비록 그는 쓰지만 .. 그러나 나는 그것을 컴파일러에서 오류없이 원합니다.

 
maryan.dirtyn :

네, 그런 것 같습니다...

 MqlDateTime dt; TimeCurrent (dt);
Print (dt.day, "-" ,dt.mon, "-" ,dt.year, " " ,dt.hour, ":" ,dt.min);
 

이 스타일로 여전히 필요한 경우:

 MqlDateTime dt; TimeCurrent (dt);
string data= "" ;
data=dt.day+ "-" +dt.mon+ "-" +dt.year+ " " +dt.hour+ ":" +dt.min;
Print (data);

문자열로 변환하는 방법

 
gumgum :

이 옵션이 더 빨리 작동합니다.
 
maryan.dirtyn :

 string data=( string )dt.day+ "-" +( string )dt.mon+ "-" +( string )dt.year+ " " +( string )dt.hour+ ":" +( string )dt.min;
 

개발자에게 질문

CTrade 클래스에서 my_trade.OrderOpen() 메서드를 실행하여 주문한 후 my_trade.ResultRetcode() 메서드를 통해 서버에서 코드를 수신하는 경우

10008

TRADE_RETCODE_PLACED

주문 완료

또는 코드

10028

TRADE_RETCODE_LOCKED

처리를 위해 차단된 요청

이 경우 다음을 수행해야 합니다.

1) 새 코드가 수신될 때까지 my_trade.ResultRetcode() 메서드를 반복합니다(10009?). 즉, 서버가 이전 요청에 대한 새 코드와 성공하면 티켓을 독립적으로 생성합니까?

2) 동일한 매개변수가 있는 my_trade.OrderOpen() 메서드와 my_trade.ResultRetcode() 메서드를 사용하여 주문을 반복하여 새 코드를 얻습니다.

3) 티켓이 my_trade.ResultOrder() 메소드와 OnTrade() 이벤트에 의해 수신될 때까지 기다립니다.

4) 다른 옵션. 어느?

 

윈7 x64. 터미널은 분명히 x64, 빌드 324에 설치됩니다.

그러나 업데이트(빌드 328)는 자동으로 또는 다운로드로 설치되지 않습니다. x32 전용 새 빌드일까요?

 
모든 버전에 대해 빌드합니다.

1. 프로세스 목록에 두 개의 terminal64.exe 프로세스가 있는지 확인하십시오(즉, 추가 terminal64.exe 프로세스)?

터미널을 닫고 닫히지 않은 terminal64.exe 프로세스를 종료할 수 있습니다. 그런 다음 업데이트가 성공적으로 완료되어야 합니다.

2. 업데이트를 다운로드한 후 "다시 시작"을 클릭하셨습니까?

3. UAC가 활성화되어 있습니까?

4. 어떤 디렉토리에 터미널이 설치되어 있습니까?

5. 다운로드가 설치되지 않았다는 것은 무엇을 의미합니까? 그래서 터미널의 웹 설치 프로그램을 다운로드하고 설치를 시도 했습니까? 설치 시 어떤 오류가 발생했습니까?

 
1. 터미널64.exe - 하나를 처리합니다.

2. 예, "다시 시작"을 클릭했습니다.

3. UAC에 대해 잘 모르겠습니다.

4. 기본 디렉토리는 초기 설치 중에 아무 것도 변경하지 않았습니다.

5. 예, 웹 설치 프로그램을 다운로드하고 터미널을 다시 설치했습니다. 오류가 없었습니다. 그러나 도움말에는 324 빌드가 있었기 때문에 그대로 유지되었습니다.

이제 새 빌드의 자동 로딩은 다시 한번 터미널이 실행될 때 발생했고, 328 빌드가 설치되었습니다... 수고를 끼쳐드려 죄송합니다.

 
1. "다시 시작"을 클릭했을 때 편집 가능한 텍스트가 있는 MetaEditor를 열었습니까? 아니면 테스트를 시작했습니까?

2. "다시 시작"을 클릭 하고 터미널을 닫은 후 자체적으로 시작했습니까, 아니면 수동으로 시작했습니까?

직접 시작한 경우 터미널을 닫은 후 대략 얼마 동안 수동으로 시작했습니까? (5-30-60초?)

3. 바이러스 백신이 설치되어 있습니까?

