ОПРОС: Нужен ли в MetaEditore фолдинг (сворачивание строк)?
На панеи инструментов есть такая волшебная кнопочка, кто не знает:
Это не одно и тоже, одно дело найти функцию,
а другое свернуть тело функции которая в данный момент не актуальна для разработки,
чтоб не болталась под ногами.
Если имеется возможность сделать такую фичу - то лучше опционально. И все будут довольны.
Поддерживаю!
Приходится постоянно дробить все на включаемые файлы, да и в них уже начинается завал...
Посворачивал бы половину функций. От дробленых файлов не хватает места для закладок в редакторе.
И это все в одном советнике, и со всеми файлами приходится работать...
Сворачивание строк - это просто спасение!
+100
Кстати, я бы эту кнопочку вообще бы убрал, а вместо нее сделал бы навигатор проекта в окне сбоку, как почти во всех средах разработки - тогда все функции сразу видны и кликнув по имени любой из них попадаешь сразу в ее тело. Очень актуально для больших модулей. У меня последняя библиотека занимает более 2 000 строк, и без такого навигатора и без фолдинга, когда можно свернуть другие функции раздражает искать нужную функцию. Причем, раздражение это возникает на пустом месте - практически во всех средах разработки все это есть и сверх того.
Однозначно нужен!!!
Год назад я просил нумерацию строк, что гораздо важнее фолдинга, сделали наконец. Думаю, если и сделают фолдинг то не раньше чем через 2 года, все таки метаквоты далеки от уровня Microsoft.
