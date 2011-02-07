ОПРОС: Нужен ли в MetaEditore фолдинг (сворачивание строк)?

  • 69% (42)
  • 11% (7)
  • 20% (12)
Всего проголосовало: 61
 

На панеи инструментов есть такая волшебная кнопочка, кто не знает:

 

 
Это не одно и тоже, одно дело найти функцию,

а другое свернуть тело функции которая в данный момент не актуальна для разработки,

чтоб не болталась под ногами.

Если имеется возможность сделать такую фичу - то лучше опционально. И все будут довольны.

 
Кстати, я бы эту кнопочку вообще бы убрал, а вместо нее сделал бы навигатор проекта в окне сбоку, как почти во всех средах разработки - тогда все функции сразу видны и кликнув по имени любой из них попадаешь сразу в ее тело. Очень актуально для больших модулей. У меня последняя библиотека занимает более 2 000 строк, и без такого навигатора и без фолдинга, когда можно свернуть другие функции раздражает искать нужную функцию. Причем, раздражение это возникает на пустом месте - практически во всех средах разработки все это есть и сверх того.
 
Urain:

чтоб не болталась под ногами.

Прав! Прав!

Поддерживаю!

Приходится постоянно дробить все на включаемые файлы, да и в них уже начинается завал...
Посворачивал бы половину функций. От дробленых файлов не хватает места для закладок в редакторе.

Вот че творится...

И это все в одном советнике, и со всеми файлами приходится работать...
Сворачивание строк - это просто спасение!

Yedelkin:

Если имеется возможность сделать такую фичу - то лучше опционально. И все будут довольны.

+100

falkov:
Кстати, я бы эту кнопочку вообще бы убрал, а вместо нее сделал бы навигатор проекта в окне сбоку, как почти во всех средах разработки - тогда все функции сразу видны и кликнув по имени любой из них попадаешь сразу в ее тело. Очень актуально для больших модулей. У меня последняя библиотека занимает более 2 000 строк, и без такого навигатора и без фолдинга, когда можно свернуть другие функции раздражает искать нужную функцию. Причем, раздражение это возникает на пустом месте - практически во всех средах разработки все это есть и сверх того.
+10000
 
Год назад я просил нумерацию строк, что гораздо важнее фолдинга, сделали наконец. Думаю, если и сделают фолдинг то не раньше чем через 2 года, все таки метаквоты далеки от уровня Microsoft.

 

Однозначно нужен!!!

было бы очень удобно.
vasya_vasya:
Год назад я просил нумерацию строк, что гораздо важнее фолдинга, сделали наконец. Думаю, если и сделают фолдинг то не раньше чем через 2 года, все таки метаквоты далеки от уровня Microsoft.

Зато 1С далеко до MQ (а у них фолдинг есть). ИМХО
