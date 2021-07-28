MT5에 대한 소원 - 페이지 114 1...107108109110111112113114115116117 새 코멘트 Vladimir Karputov 2015.05.23 12:45 #1131 Vitalie Postolache : 이상하게도, 그것은 나를 위해 작동합니다. 함수 호출 Alt+G를 클릭 하고 함수 정의 로 점프한 다음 Ctrl+-를 누르고 뒤로 점프했습니다. 영형! " Ctrl" + " -" 뒤로 점프가 작동합니다! 괜찮은. 따라서 질문이 제거됩니다. 편집기에서 이러한 기능을 강조 표시하도록 요청해야 합니다. Anatoli Kazharski 2015.05.23 12:46 #1132 Karputov Vladimir : 영형! " Ctrl" + " -" 뒤로 점프가 작동합니다! 메인 메뉴 > 보기 > 마지막 두 가지 옵션. Anatoli Kazharski 2015.05.23 12:50 #1133 Karputov Vladimir : ... 편집기에서 이러한 기능을 강조 표시하도록 요청해야 합니다. 도구 모음에 버튼을 추가할 수 있습니다. Evgenii Akselrod 2016.03.09 08:37 #1134 좋은 오후입니다. 바로 가기 키를 사용하여 프레임을 위아래로 전환하는 기능을 원합니다. 매우 편리할 것입니다. 예를 들어 프레임 아래로 ctrl Z, 위로 ctrlx. 글쎄, 또는 다른 방법으로. 감사해요 BlackBumer 2020.03.20 08:04 #1135 안녕하세요! iOS용 MetaTrader를 사용합니다. 언제 잼을 고칠 것인가? OHLC 데이터가 사라집니다. 휴대폰에서 다른 애플리케이션으로 전환한 다음 MT4로 다시 전환하면 OHLC 데이터 창이 사라집니다. 이 결함이 보이지 않습니까? 테스터가 이미 작업을 시작하고 이 문제를 해결할 수 있습니까? 저는 스크린샷을 첨부하고 있습니다. 더 높은 기간에서 더 낮은 기간으로 전환하면 동일한 가격의 다른 날짜로 전환할 것을 제안하는 파란색 상자가 나타납니다. 왜 필요한가요??? 무엇을 위한 것입니까? 이 창을 비활성화할 수 없는 이유는 무엇입니까? 솔직히 이미 흔들렸다!!! 스크린샷이 첨부되었습니다. 파일: 5EF91572-2851-42D6-8F9C-20B36DE40628.jpeg 691 kb 67C5F636-66F9-44B6-AD45-A80CB3BCAFBA.jpeg 620 kb ruslan 2020.10.17 11:05 #1136 빠른 정렬에 대한 표준 세트로 포함에 기수 정렬 추가 WinProject 2020.11.22 10:54 #1137 "도구" 탭에서 제거: 뉴스, 메일, 캘린더, 회사, 시장, 신호, 기사, 라이브러리; 또는 탭 표시를 사용자 정의하는 기능을 제공합니다. 도구 패널은 업무용이며 불필요한 탭으로 인해 매우 과부하가 걸립니다. 설정 - 입찰 및 매도 라인은 수평선 이 아닌 빔입니다(차트에 개체가 많은 경우 차트에 과부하). הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2020.11.22 17:46 #1138 WinProject : "도구" 탭에서 제거: 뉴스, 메일, 캘린더, 회사, 시장, 신호, 기사, 라이브러리; 또는 탭 표시를 사용자 정의하는 기능을 제공합니다. 도구 패널은 업무용이며 불필요한 탭으로 인해 매우 과부하가 걸립니다. 설정 - 입찰 및 매도 라인은 수평선 이 아니라 빔입니다(차트에 개체가 많은 경우 차트에 과부하가 걸립니다). 지원하다! 쓸모없는 채팅 버튼과 업적을 비활성화 הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2020.11.22 17:49 #1139 모든 터미널에서와 같이 라운드 레벨로 그리드 레벨을 만들 시간입니다. Andy 2020.12.01 16:46 #1140 친애하는 개발자 여러분! SSL 인증서를 사용하여 확장 권한이 있는 계정에 웹 터미널 을 통해 연결할 수 있도록 하십시오. 1...107108109110111112113114115116117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이상하게도, 그것은 나를 위해 작동합니다. 함수 호출 Alt+G를 클릭 하고 함수 정의 로 점프한 다음 Ctrl+-를 누르고 뒤로 점프했습니다.
영형! " Ctrl" + " -" 뒤로 점프가 작동합니다!
... 편집기에서 이러한 기능을 강조 표시하도록 요청해야 합니다.
도구 모음에 버튼을 추가할 수 있습니다.
"도구" 탭에서 제거: 뉴스, 메일, 캘린더, 회사, 시장, 신호, 기사, 라이브러리; 또는 탭 표시를 사용자 정의하는 기능을 제공합니다. 도구 패널은 업무용이며 불필요한 탭으로 인해 매우 과부하가 걸립니다. 설정 - 입찰 및 매도 라인은 수평선 이 아니라 빔입니다(차트에 개체가 많은 경우 차트에 과부하가 걸립니다).
지원하다!
쓸모없는 채팅 버튼과 업적을 비활성화