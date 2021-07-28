MT5에 대한 소원 - 페이지 114

Vitalie Postolache :
이상하게도, 그것은 나를 위해 작동합니다. 함수 호출 Alt+G를 클릭 하고 함수 정의 로 점프한 다음 Ctrl+-를 누르고 뒤로 점프했습니다.
영형! " Ctrl" + " -" 뒤로 점프가 작동합니다! 괜찮은. 따라서 질문이 제거됩니다. 편집기에서 이러한 기능을 강조 표시하도록 요청해야 합니다.
 
Karputov Vladimir :
영형! " Ctrl" + " -" 뒤로 점프가 작동합니다!
메인 메뉴 > 보기 > 마지막 두 가지 옵션.
 
Karputov Vladimir :
... 편집기에서 이러한 기능을 강조 표시하도록 요청해야 합니다.

도구 모음에 버튼을 추가할 수 있습니다.


 
좋은 오후입니다. 바로 가기 키를 사용하여 프레임을 위아래로 전환하는 기능을 원합니다. 매우 편리할 것입니다. 예를 들어 프레임 아래로 ctrl Z, 위로 ctrlx. 글쎄, 또는 다른 방법으로. 감사해요
 
안녕하세요!
iOS용 MetaTrader를 사용합니다.

언제 잼을 고칠 것인가?

  1. OHLC 데이터가 사라집니다. 휴대폰에서 다른 애플리케이션으로 전환한 다음 MT4로 다시 전환하면 OHLC 데이터 창이 사라집니다. 이 결함이 보이지 않습니까? 테스터가 이미 작업을 시작하고 이 문제를 해결할 수 있습니까? 저는 스크린샷을 첨부하고 있습니다.
  2. 더 높은 기간에서 더 낮은 기간으로 전환하면 동일한 가격의 다른 날짜로 전환할 것을 제안하는 파란색 상자가 나타납니다. 왜 필요한가요??? 무엇을 위한 것입니까? 이 창을 비활성화할 수 없는 이유는 무엇입니까? 솔직히 이미 흔들렸다!!! 스크린샷이 첨부되었습니다.
 
빠른 정렬에 대한 표준 세트로 포함에 기수 정렬 추가
 
"도구" 탭에서 제거: 뉴스, 메일, 캘린더, 회사, 시장, 신호, 기사, 라이브러리; 또는 탭 표시를 사용자 정의하는 기능을 제공합니다. 도구 패널은 업무용이며 불필요한 탭으로 인해 매우 과부하가 걸립니다. 설정 - 입찰 및 매도 라인은 수평선 이 아닌 빔입니다(차트에 개체가 많은 경우 차트에 과부하).
 
WinProject :
"도구" 탭에서 제거: 뉴스, 메일, 캘린더, 회사, 시장, 신호, 기사, 라이브러리; 또는 탭 표시를 사용자 정의하는 기능을 제공합니다. 도구 패널은 업무용이며 불필요한 탭으로 인해 매우 과부하가 걸립니다. 설정 - 입찰 및 매도 라인은 수평선 이 아니라 빔입니다(차트에 개체가 많은 경우 차트에 과부하가 걸립니다).

지원하다!

쓸모없는 채팅 버튼과 업적을 비활성화

 
모든 터미널에서와 같이 라운드 레벨로 그리드 레벨을 만들 시간입니다.
 
친애하는 개발자 여러분! SSL 인증서를 사용하여 확장 권한이 있는 계정에 웹 터미널 을 통해 연결할 수 있도록 하십시오.
