MT5에 대한 소원 - 페이지 115

새 코멘트
 
WinProject :
"도구" 탭에서 제거: 뉴스, 메일, 캘린더, 회사, 시장, 신호, 기사, 라이브러리; 또는 탭 표시를 사용자 정의하는 기능을 제공합니다. 도구 패널은 업무용이며 불필요한 탭으로 인해 매우 과부하가 걸립니다. 설정 - 입찰 및 매도 라인은 수평선 이 아니라 빔입니다(차트에 개체가 많은 경우 차트에 과부하가 걸립니다).

따라서이 소원은 부분적으로 성취되었으며 이제 탭을 끌 수 있습니다 ...

 

Metaeditor 편집기에 몇 가지 소원을 추가하겠습니다.

  • CTRL+DEL 조합을 추가하여 단어 삭제(예: CTRL+BACKSPACE는 이제 왼쪽에 있는 단어를 삭제하지만 CTRL+DEL 은 오른쪽에 있는 단어를 삭제하지 않습니다.)
  • 스크롤바 가장자리 클릭 수정(스크롤바의 가장 바깥쪽 픽셀을 클릭하면 스크롤이 되지 않으며, 화면 가장자리에서 커서를 약간 움직여야 함)
 
ME의 창 행과 MT의 차트를 마우스 휠로 스크롤하고 싶습니다.
 
업데이트 알림을 해제하고 싶습니다. 매우 성가시다.
 
일반적으로 저는 Transac에서 차트를 보는 데 익숙합니다. 한 창에서 관심 상품 목록을 선택할 수 있습니다: 주식 등 . Transac는 현재 J2T에서 지원되지 않습니다. MT5에서 이것을 구현하는 것이 정말 불가능한가요? 매번 주식이나 다른 종목을 일일이 수동으로 입력하는 것은 매우 불편합니다.
 
Вячеслав Трубачёв :
일반적으로 저는 Transac에서 차트를 보는 데 익숙합니다. 한 창에서 관심 상품 목록을 선택할 수 있습니다: 주식 등 . Transac는 현재 J2T에서 지원되지 않습니다. MT5에서 이것을 구현하는 것이 정말 불가능한가요? 매번 주식이나 다른 종목을 일일이 수동으로 입력하는 것은 매우 불편합니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

  • 문자 목록을 저장하여 언제든지 로드할 수 있습니다.

  • 템플릿 및 프로필 로 사용자 정의 차트 저장
Шаблоны и профили - Дополнительные возможности - Справка по MetaTrader 5
Шаблоны и профили - Дополнительные возможности - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Шаблоном называется набор настроек окна графика, который можно применить для других графиков. В шаблонах запоминаются: тип и цвет графика; цветовая...
 
이렇게 하려면 나에게 관심 카테고리의 약 1000주를 수동으로 입력해야 합니다.
 
Вячеслав Трубачёв :
이렇게 하려면 나에게 관심 카테고리의 약 1000주를 수동으로 입력해야 합니다.

1. 버튼 사용 - 그렇지 않으면 자신에게 말하는 것 같습니다.

2. 누가 MQL5 스크립트 를 사용하여 주식을 추가하는 것을 방지합니까?

3. "심볼" 메뉴로 작업하고 시장의 섹션을 선택할 수도 있습니다.


 
Vladimir Karputov :

1. 버튼을 사용하십시오. 그렇지 않으면 자신에게 말하는 것처럼 보입니다.

2. 누가 MQL5 스크립트 를 사용하여 주식을 추가하는 것을 방지합니까?

3. "심볼" 메뉴로 작업하고 시장의 섹션을 선택할 수도 있습니다.


거기에서도 모든 것이 올바르게 구현되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 모든 PENNY STOCKS를 추가할 수 없습니다. 또한 각 종목을 보려면 별도의 창을 열어야 합니다. 매우 불편합니다.
 
Вячеслав Трубачёв :
거기에서도 모든 것이 올바르게 구현되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 모든 PENNY STOCKS를 추가할 수 없습니다. 또한 각 종목을 보려면 별도의 창을 열어야 합니다. 매우 불편합니다.

목록을 올바르게 설정하거나 MQL5 스크립트를 사용하려면 브로커에게 문의하십시오.

1...108109110111112113114115116117
새 코멘트