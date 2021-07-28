MT5에 대한 소원 - 페이지 115 1...108109110111112113114115116117 새 코멘트 הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2021.04.06 08:51 #1141 WinProject : "도구" 탭에서 제거: 뉴스, 메일, 캘린더, 회사, 시장, 신호, 기사, 라이브러리; 또는 탭 표시를 사용자 정의하는 기능을 제공합니다. 도구 패널은 업무용이며 불필요한 탭으로 인해 매우 과부하가 걸립니다. 설정 - 입찰 및 매도 라인은 수평선 이 아니라 빔입니다(차트에 개체가 많은 경우 차트에 과부하가 걸립니다). 따라서이 소원은 부분적으로 성취되었으며 이제 탭을 끌 수 있습니다 ... הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2021.04.06 08:55 #1142 Metaeditor 편집기에 몇 가지 소원을 추가하겠습니다. CTRL+DEL 조합을 추가하여 단어 삭제(예: CTRL+BACKSPACE는 이제 왼쪽에 있는 단어를 삭제하지만 CTRL+DEL 은 오른쪽에 있는 단어를 삭제하지 않습니다.) 스크롤바 가장자리 클릭 수정(스크롤바의 가장 바깥쪽 픽셀을 클릭하면 스크롤이 되지 않으며, 화면 가장자리에서 커서를 약간 움직여야 함) JRandomTrader 2021.04.06 09:39 #1143 ME의 창 행과 MT의 차트를 마우스 휠로 스크롤하고 싶습니다. Ilya Vasenin 2021.04.06 10:59 #1144 업데이트 알림을 해제하고 싶습니다. 매우 성가시다. Вячеслав Трубачёв 2021.07.25 17:04 #1145 일반적으로 저는 Transac에서 차트를 보는 데 익숙합니다. 한 창에서 관심 상품 목록을 선택할 수 있습니다: 주식 등 . Transac는 현재 J2T에서 지원되지 않습니다. MT5에서 이것을 구현하는 것이 정말 불가능한가요? 매번 주식이나 다른 종목을 일일이 수동으로 입력하는 것은 매우 불편합니다. Vladimir Karputov 2021.07.25 17:08 #1146 Вячеслав Трубачёв : 일반적으로 저는 Transac에서 차트를 보는 데 익숙합니다. 한 창에서 관심 상품 목록을 선택할 수 있습니다: 주식 등 . Transac는 현재 J2T에서 지원되지 않습니다. MT5에서 이것을 구현하는 것이 정말 불가능한가요? 매번 주식이나 다른 종목을 일일이 수동으로 입력하는 것은 매우 불편합니다. 다음을 수행할 수 있습니다. 문자 목록을 저장하여 언제든지 로드할 수 있습니다. 템플릿 및 프로필 로 사용자 정의 차트 저장 Шаблоны и профили - Дополнительные возможности - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Шаблоном называется набор настроек окна графика, который можно применить для других графиков. В шаблонах запоминаются: тип и цвет графика; цветовая... Вячеслав Трубачёв 2021.07.25 17:16 #1147 이렇게 하려면 나에게 관심 카테고리의 약 1000주를 수동으로 입력해야 합니다. Vladimir Karputov 2021.07.25 17:18 #1148 Вячеслав Трубачёв : 이렇게 하려면 나에게 관심 카테고리의 약 1000주를 수동으로 입력해야 합니다. 1. 버튼 사용 - 그렇지 않으면 자신에게 말하는 것 같습니다. 2. 누가 MQL5 스크립트 를 사용하여 주식을 추가하는 것을 방지합니까? 3. "심볼" 메뉴로 작업하고 시장의 섹션을 선택할 수도 있습니다. Вячеслав Трубачёв 2021.07.25 18:13 #1149 Vladimir Karputov : 1. 버튼을 사용하십시오. 그렇지 않으면 자신에게 말하는 것처럼 보입니다. 2. 누가 MQL5 스크립트 를 사용하여 주식을 추가하는 것을 방지합니까? 3. "심볼" 메뉴로 작업하고 시장의 섹션을 선택할 수도 있습니다. 거기에서도 모든 것이 올바르게 구현되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 모든 PENNY STOCKS를 추가할 수 없습니다. 또한 각 종목을 보려면 별도의 창을 열어야 합니다. 매우 불편합니다. Vladimir Karputov 2021.07.25 18:17 #1150 Вячеслав Трубачёв : 거기에서도 모든 것이 올바르게 구현되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 모든 PENNY STOCKS를 추가할 수 없습니다. 또한 각 종목을 보려면 별도의 창을 열어야 합니다. 매우 불편합니다. 목록을 올바르게 설정하거나 MQL5 스크립트를 사용하려면 브로커에게 문의하십시오. 1...108109110111112113114115116117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
"도구" 탭에서 제거: 뉴스, 메일, 캘린더, 회사, 시장, 신호, 기사, 라이브러리; 또는 탭 표시를 사용자 정의하는 기능을 제공합니다. 도구 패널은 업무용이며 불필요한 탭으로 인해 매우 과부하가 걸립니다. 설정 - 입찰 및 매도 라인은 수평선 이 아니라 빔입니다(차트에 개체가 많은 경우 차트에 과부하가 걸립니다).
따라서이 소원은 부분적으로 성취되었으며 이제 탭을 끌 수 있습니다 ...
Metaeditor 편집기에 몇 가지 소원을 추가하겠습니다.
일반적으로 저는 Transac에서 차트를 보는 데 익숙합니다. 한 창에서 관심 상품 목록을 선택할 수 있습니다: 주식 등 . Transac는 현재 J2T에서 지원되지 않습니다. MT5에서 이것을 구현하는 것이 정말 불가능한가요? 매번 주식이나 다른 종목을 일일이 수동으로 입력하는 것은 매우 불편합니다.
다음을 수행할 수 있습니다.
이렇게 하려면 나에게 관심 카테고리의 약 1000주를 수동으로 입력해야 합니다.
1. 버튼 사용 - 그렇지 않으면 자신에게 말하는 것 같습니다.
2. 누가 MQL5 스크립트 를 사용하여 주식을 추가하는 것을 방지합니까?
3. "심볼" 메뉴로 작업하고 시장의 섹션을 선택할 수도 있습니다.
1. 버튼을 사용하십시오. 그렇지 않으면 자신에게 말하는 것처럼 보입니다.
2. 누가 MQL5 스크립트 를 사용하여 주식을 추가하는 것을 방지합니까?
3. "심볼" 메뉴로 작업하고 시장의 섹션을 선택할 수도 있습니다.
거기에서도 모든 것이 올바르게 구현되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 모든 PENNY STOCKS를 추가할 수 없습니다. 또한 각 종목을 보려면 별도의 창을 열어야 합니다. 매우 불편합니다.
목록을 올바르게 설정하거나 MQL5 스크립트를 사용하려면 브로커에게 문의하십시오.