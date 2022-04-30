MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 36 1...293031323334353637383940414243...88 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2020.01.29 10:54 #351 Renat Fatkhullin : 정수에 대해 이 함수를 구현했습니다. 이것은 PDF(R에서는 모든 것이 정수가 아닌 것으로 간주되지만 경고가 발생함)에서는 이해가 되지만 CDF에서는 그렇지 않습니다. 적어도 R은 matstat와 이론의 기초를 아는 사람들이 작성했기 때문에 좋습니다. 레나트 파트훌린 : 필요한 경우 자신의 기능을 만드십시오. R과 달리 모든 것이 소스에서 제공됩니다. 다른 것은 남아 있지 않습니다. R 자체와 패키지의 소스는 쉽게 구할 수 있지만 지금까지는 그런 것이 필요하지 않았습니다. 추신: 통계에 대한 이 논쟁을 제안하거나 통계 라이브러리에 대한 토론과 함께 스레드를 삭제하거나 이동합니다. Vladimir Perervenko 2020.01.29 19:59 #352 Renat Fatkhullin : 정수에 대해 이 함수를 구현했습니다. 필요한 경우 자신의 기능을 만드십시오. R과 달리 모든 것이 소스에서 제공됩니다. R에서는 모든 패키지와 모든 기능을 소스와 함께 사용할 수 있습니다. 귀하의 진술을 뒷받침하는 예를 들어 주십시오. 그것은 정말 중요하지 않습니다. 물론 이 방향(Python 통합)에서 행운을 빕니다. 게다가 R에서 Python을 사용하는 것은 문제가 되지 않습니다. 누구에게나 혜택이 있을 것입니다. 다시 한 번 행운을 빈다 Renat Fatkhullin 2020.01.30 08:20 #353 Vladimir Perervenko : R에서는 모든 패키지와 모든 기능을 소스와 함께 사용할 수 있습니다. 귀하의 진술을 뒷받침하는 예를 들어 주십시오. 그것은 정말 중요하지 않습니다. 물론 이 방향(Python 통합)에서 행운을 빕니다. 게다가 R에서 Python을 사용하는 것은 문제가 되지 않습니다. 누구에게나 혜택이 있을 것입니다. 다시 한 번 행운을 빈다 R 자체에 내장 된 함수의 C++ 구현을 포함합니까? 아마도, 그러나 분명히 은색 접시에 있지는 않습니다. Vladimir Perervenko 2020.01.30 08:57 #354 Renat Fatkhullin : R 자체에 내장 된 함수의 C++ 구현을 포함합니까? 아마도, 그러나 분명히 은색 접시에 있지는 않습니다. (Python에 대해) 편집기 통합 패키지에 대한 몇 가지 질문이 있습니다. 1. 여러 브로커/계좌로 단말기 초기화 시 마지막 개설 계좌로 단말기가 개설됩니다. 그 후 MT5TerminalInfo()를 확인할 때 이것이 필요하지 않은 것으로 판명되면 직접 터미널을 원하는 상태(브로커/계정)로 가져옵니다. 단말 초기화시 브로커/계정 지정하고 수동 설정에 방해받지 않게 하는 방법은 없나요? 2. 원칙적으로 Python에서는 각 프로젝트 가 자체 환경에서 작동합니다. 여러 개가 있을 수 있습니다. 편집기에서 환경 목록을 볼 수 있으며 필요한 경우 생성/활성화/삭제? 3. 편집기에서 패키지/모듈 관리: 존재/설치/제거 확인? 4. 스크립트 실행 외에 라인별/블록 실행도 가능한가요? 무역 시스템 리그. 우리는 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 MT5에서 집계 위치 구조의 Renat Fatkhullin 2020.01.30 09:06 #355 우리는 통합 라이브러리의 새 버전을 작성 중이며 여기에 필요한 계정에 대한 명시적인 선택과 권한 부여를 추가할 것입니다. 다중 버전 관리는 편집기 설정에서 특정 버전의 인터프리터에 대한 경로를 지정하여 지원됩니다. 패키지는 수동으로 설치되며 이는 환경의 문제가 아닙니다. 또한 자동으로 수행하는 것은 위험하며, 이해도가 낮은 사용자가 있는 경우에도 마찬가지입니다. 디버거가 없으므로 다른 환경에서 디버그할 수 있습니다. 우리는 파이썬을 위한 본격적인 디버거를 만드는 작업을 하는 것이 아니라 실행 환경과 터미널과의 통합만 합니다. Vladimir Perervenko 2020.01.30 09:36 #356 Renat Fatkhullin : 우리는 통합 라이브러리의 새 버전을 작성 중이며 여기에 필요한 계정에 대한 명시적인 선택과 권한 부여를 추가할 것입니다. 다중 버전 관리는 편집기 설정에서 특정 버전의 인터프리터에 대한 경로를 지정하여 지원됩니다. 패키지는 수동으로 설치되며 이는 환경의 문제가 아닙니다. 또한 자동으로 수행하는 것은 위험하며, 이해도가 낮은 사용자가 있는 경우에도 마찬가지입니다. 디버거가 없으므로 다른 환경에서 디버그할 수 있습니다. 우리는 파이썬을 위한 본격적인 디버거를 만드는 작업을 하는 것이 아니라 실행 환경과 터미널과의 통합만 합니다. 고맙습니다. 분명한. 우리는 기다립니다 Renat Fatkhullin 2020.01.30 15:58 #357 또 다른 진행 스토퍼이자 비평가는 "당신이 할 수 없습니다." 그리고 유사한 "조언"에 대한 금지가있는 클론의 소유자. 그리고 우리는 이전에 소수의 사람들이 사용하던 것을 널리 사용할 수 있는 생태계를 변경하고 만듭니다. Dmitri Custurov 2020.02.11 23:28 #358 Karputov Vladimir와 같은 문제가 있습니다. 콘솔에서 실행합니다. IDLE에서 실행하면 동일한 결과가 생성됩니다. 모든 라이브러리가 설치되고 파이썬은 첫 해가 아닙니다. 경로는 동일합니다. 편집기에서 실행에 대해: 편집기의 설정에서 설치 버튼으로 모든 것을 넣습니다. 결론적으로, 에디터용 파이썬은 확실히 낯선 것입니다. 참조 책의 코드, 거의 첫 페이지와 비슷합니다. Python 3.7.6, 오늘 모든 것을 새롭게 하세요. 시스템에 다른 편집기와 버전이 없습니다. Roman 2020.02.12 06:46 #359 Renat Fatkhullin : 우리는 통합 라이브러리의 새 버전을 작성 중이며 여기에 필요한 계정에 대한 명시적인 선택과 권한 부여를 추가할 것입니다. 다중 버전 관리는 편집기 설정에서 특정 버전의 인터프리터에 대한 경로를 지정하여 지원됩니다. 패키지는 수동으로 설치되며 환경 문제가 아닙니다. 또한 자동으로 수행하는 것은 위험하며, 이해도가 낮은 사용자가 있는 경우에도 마찬가지입니다. 디버거가 없으므로 다른 환경에서 디버그할 수 있습니다. 우리는 파이썬을 위한 본격적인 디버거를 만드는 작업을 하는 것이 아니라 실행 환경과 터미널과의 통합만 합니다. 새로운 통합 라이브러리에 Python에서 MT5로 데이터를 반환하는 함수가 있습니까? Renat Fatkhullin 2020.02.12 09:20 #360 버전 5.0.15부터 python 라이브러리는 이전 형식과 호환되지 않고 최신 터미널 베타가 필요한 새로운 형식으로 작동합니다. 업데이트된 문서와 예제를 곧 게시할 예정입니다. 1...293031323334353637383940414243...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 PDF(R에서는 모든 것이 정수가 아닌 것으로 간주되지만 경고가 발생함)에서는 이해가 되지만 CDF에서는 그렇지 않습니다. 적어도 R은 matstat와 이론의 기초를 아는 사람들이 작성했기 때문에 좋습니다.
필요한 경우 자신의 기능을 만드십시오. R과 달리 모든 것이 소스에서 제공됩니다.
다른 것은 남아 있지 않습니다.
R 자체와 패키지의 소스는 쉽게 구할 수 있지만 지금까지는 그런 것이 필요하지 않았습니다.
추신: 통계에 대한 이 논쟁을 제안하거나 통계 라이브러리에 대한 토론과 함께 스레드를 삭제하거나 이동합니다.
R에서는 모든 패키지와 모든 기능을 소스와 함께 사용할 수 있습니다. 귀하의 진술을 뒷받침하는 예를 들어 주십시오. 그것은 정말 중요하지 않습니다.
물론 이 방향(Python 통합)에서 행운을 빕니다. 게다가 R에서 Python을 사용하는 것은 문제가 되지 않습니다. 누구에게나 혜택이 있을 것입니다.
(Python에 대해) 편집기 통합 패키지에 대한 몇 가지 질문이 있습니다.
1. 여러 브로커/계좌로 단말기 초기화 시 마지막 개설 계좌로 단말기가 개설됩니다. 그 후 MT5TerminalInfo()를 확인할 때 이것이 필요하지 않은 것으로 판명되면 직접 터미널을 원하는 상태(브로커/계정)로 가져옵니다. 단말 초기화시 브로커/계정 지정하고 수동 설정에 방해받지 않게 하는 방법은 없나요?
2. 원칙적으로 Python에서는 각 프로젝트 가 자체 환경에서 작동합니다. 여러 개가 있을 수 있습니다. 편집기에서 환경 목록을 볼 수 있으며 필요한 경우 생성/활성화/삭제?
3. 편집기에서 패키지/모듈 관리: 존재/설치/제거 확인?
4. 스크립트 실행 외에 라인별/블록 실행도 가능한가요?
또 다른 진행 스토퍼이자 비평가는 "당신이 할 수 없습니다."
그리고 유사한 "조언"에 대한 금지가있는 클론의 소유자.그리고 우리는 이전에 소수의 사람들이 사용하던 것을 널리 사용할 수 있는 생태계를 변경하고 만듭니다.
Karputov Vladimir와 같은 문제가 있습니다.
콘솔에서 실행합니다. IDLE에서 실행하면 동일한 결과가 생성됩니다.
모든 라이브러리가 설치되고 파이썬은 첫 해가 아닙니다.
경로는 동일합니다.
편집기에서 실행에 대해:
편집기의 설정에서 설치 버튼으로 모든 것을 넣습니다.
결론적으로, 에디터용 파이썬은 확실히 낯선 것입니다.
참조 책의 코드, 거의 첫 페이지와 비슷합니다.
Python 3.7.6, 오늘 모든 것을 새롭게 하세요. 시스템에 다른 편집기와 버전이 없습니다.
새로운 통합 라이브러리에 Python에서 MT5로 데이터를 반환하는 함수가 있습니까?
버전 5.0.15부터 python 라이브러리는 이전 형식과 호환되지 않고 최신 터미널 베타가 필요한 새로운 형식으로 작동합니다.
업데이트된 문서와 예제를 곧 게시할 예정입니다.