(의견수집) : MetaTrader 5는 거래 작업에서 더 빠릅니다. 5개의 아키텍처는 4개보다 훨씬 더 효율적입니다. 모든 프로세스는 최소한의 지연으로 거래가 가능하도록 재구축됩니다. 비동기식(그리고 그것들 없이) 작업의 도움으로 초당 최대 수천 개의 거래 작업을 달성할 수 있습니다. 거래 작업의 우선 순위를 포함하여 모든 것이 속도를 위해 구축되었습니다. 4중주에서 이것은 거의 완료되지 않았습니다. MetaTrader 5에서 로봇은 최대 20배 더 빠르게 작업합니다. 이는 다섯 가지가 C ++ 수준 컴파일러를 사용하기 때문에 매우 효율적인 코드를 만듭니다. 4개는 코드 최적화 없이 이전 실행 시스템을 사용합니다. 속도가 빠를수록 대기 시간이 줄어들고 성능이 향상됩니다. MetaTrader 5를 사용하면 엄청난 양의 데이터를 처리할 수 있습니다. 심층 개발에 종사하는 사람들은 5개의 디렉토리에 저장된 데이터의 양을 알고 있습니다. 전체 틱 데이터를 포함하여 수십 기가바이트의 과거 데이터가 있는 경우가 많습니다. 5개의 경우 전체 틱 데이터의 저장 및 출력은 전환할 수 없는 기능입니다. 이 점에서 틱 데이터가 차트에 표시되지 않기 때문에 차트에 표시되지 않는다고 생각하여 착각하지 마십시오. 다음은 브로커 Opening의 실제 계정에서 실행되는 간단한 코드와 수년간 RTS 지수의 모든 선물 계약의 스플라이스인 RTS Splice 기호입니다. void OnStart () { MqlTick ticks[]; int records= CopyTicks ( Symbol (),ticks, COPY_TICKS_ALL , 0 , 1000000000 ); //--- Print ( Symbol (), " ticks " ,records); } 4억 7200만 틱을 생성합니다. RTS Splice ticks 472 111 564 예, 한 번의 요청으로 4억 7200만 틱이 발생합니다. 나중에 그들과 함께 원하는 대로 하십시오. 이렇게 하면 데이터를 절대적으로 제어할 수 있습니다. 수십억 틱을 얻을 수 있습니다. 브로커가 과거 데이터를 처리하도록 할 시간만 있습니다. 이것은 그의 직접적인 일이자 책임입니다. 두 줄의 코드와 완전한 데이터를 손에 넣습니다. 누가 MQL5의 복잡성에 대해 이야기하고 있습니까? 쿼텟에는 그런거 없습니다. MetaTrader 5에는 밀리초 정밀도의 매우 정확한 다중 기호 테스터가 있습니다. 이를 통해 매우 복잡한 전략을 실행할 수 있고 전략이 자기 기만적이지 않다는 보장을 더 많이 받을 수 있습니다. 직접 코드를 작성하면 테스터가 시장의 전체 다양성을 모델링하는 모든 복잡성을 처리합니다. 때때로 거래자들은 간단한 테스트를 몇 배 더 빠르게 작성할 수 있다고 자랑하지만 이 모든 것은 막대를 통해 for 루프를 저렴하게 실행할 수 있는 수준입니다. 다양한 시장 조건, 상품 및 증거금 요구 사항을 완전히 배제한 것은 말할 것도 없습니다. 그리고 우리는 모든 이익을 잔액 통화로 정확하게 변환하는 것을 포함하여 가장 상세한 모델링뿐만 아니라 유동 주식/펀드의 변경 이력과 함께 모든 통계 정보를 수집합니다. 4도 가깝지 않습니다. MetaTrader 5 테스터에는 실행 지연을 설명하는 놀라운 기능이 있습니다. 주어진 네트워크 지연이 있는 거래 모드를 사용하면 테스터에서는 훌륭하지만 실생활에서는 파멸적인 대부분의 스캘핑 전략을 완전히 부적격화할 수 있습니다. 많은 전략을 때때로 악화시키기 위해 50-100ms의 지연을 추가하는 것만으로도 충분합니다. 이 기능의 위력은 테스터의 Sleep(ms) 마저도 실제와 같은 시장 환경의 정확한 시뮬레이션을 기반으로 구축되었습니다. 우리는 동시에 시장의 발전을 돌릴 수 있고 EA 자체에 지연을 만들어 고품질로 실제 실행을 수행할 수 있습니다. 네트워크 지연을 가지고 노는 것으로 충분합니다. 로봇의 견고성을 테스트하기 위해 몇 번 늘리십시오. 동시에 requotes 및 반송의 품질을 확인합니다. 네번째에도 그런게 있나요? 당연히 아니지. 5가지 중 64비트 시스템을 사용하면 방대한 수의 차트와 깊은 히스토리로 작업할 수 있습니다. 이는 복잡한 분석을 수행하거나 여러 기호 및 기간을 스캔할 때 매우 중요합니다. 수천 개의 차트(기호 + 마침표)를 염두에 두고 작업하고 즉시 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 일부 거래자는 필요한 것이 거의 없으며 4개의 빈약한 데이터로 충분하다고 말합니다. 그러나 실제로는 데이터 분석에 대한 이해도가 지속적으로 증가하고 있습니다. 내 생각은 상위 5위 안에 드는 데이터의 양이 아직 충분하지 않다는 것입니다. 우리는 데이터 전달의 효율성과 속도를 개선하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 방대한 데이터를 항상 가까이에 두고 MQL5에서 빠르게 액세스할 수 있도록 성능을 지속적으로 조정하고 있습니다. 멀티 쓰레드 테스터, 정산, 클라우드 서버 활용 전략 개발의 주요 비용은 전략의 최적화입니다. 우리는 이 분야에 매우 진지하게 투자했습니다. 모든 로컬 코어를 사용하거나 해당 지역에 정착 농장을 구축하거나 MQL5 클라우드 네트워크 에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 수십 배, 수백 배까지 최적화 속도를 높일 수 있습니다. MetaTrader 5에는 여러 게이트웨이에서 주문서와 실행이 있습니다. 트레이더는 이에 대해 잘 알지 못하지만 5개 업체는 서로 다른 유동성 공급자를 통합하는 강력한 시스템과 여러 공급자에게 거래를 전송하는 유연한 시스템을 갖추고 있습니다. ECN, 유동성 집계 및 매칭 엔진을 통해 최적의 가격 실행 전략을 효과적으로 구현하고 하나의 계정에서 여러 시장을 지원할 수 있습니다. 상위 5위 안에 드는 데이터 양에는 제한이 없습니다. 방대한 양의 과거 차트 데이터(1970년 이전 제한) 및 거래 내역을 요청할 수 있습니다. 계정 기록에 백만 건의 거래가 있습니까? 문제가 아니다. 메모리를 추가하면 됩니다. 질적으로 다른 차트 설계자와 개체 관리 차트를 훨씬 더 효과적으로 관리하고 빌드를 위해 차트를 완전히 비활성화 할 수 있습니다. 그래픽이나 캔버스 에서 원하는 대로 창을 사용하세요. 거대한 표준 라이브러리 다음 은 MQL5 표준 라이브러리 입니다. R 언어 수준의 수학, 데이터 수집, OpenCL, 그래픽 등이 있습니다. 대부분의 거래자는 소스 코드에서 R 패키지의 수백 가지 수학적 및 통계적 기능 을 구현했다는 사실을 모르고 있습니다.이를 통해 R에서 사용할 수 있는 것보다 훨씬 더 빠르게(5배에서 50배까지) 많은 복잡한 수학 기능을 수행할 수 있습니다. 예, MQL5 소스 코드의 프로그램은 R의 C++ 구현을 최대 50배 빠르게 중단합니다. 사용자 정의 기호, 사용자 정의 안경, 합성 기호 및 단순 데이터 가져오기 상위 5위 안에는 오더북을 비롯한 나만의 심볼을 쉽게 만들 수 있습니다. MQL5 코드에서 생성하고 MQL5 코드에서 실시간으로 제공합니다. 공식을 사용하여 합성 기호를 만들 수 있습니다. 즉, MetaTrader 5는 다른 데이터를 분석할 수 있는 독립적인 분석 플랫폼이 된 지 오래입니다. 모든 MQL5 프로그램은 데이터 피드로 작동할 수 있습니다. 글쎄, 다른 많은 반복 설명 기능 다음 사항을 이해해야 합니다. 기술은 지속적으로 발전하고 있으며 동일하게 유지하고 충분에 대한 진언으로 스스로를 위안하는 사람들은 뒤처져 있습니다. 네, 기술 경쟁입니다. 그리고 무엇보다도 상인들에게 MQL4 및 MQL5 언어는 복잡성이 정확히 동일합니다. 완전히 동일한 복잡성이 있을 때 MQL4의 단순성에 대한 설명을 듣는 것은 정말 재미있습니다. 완전히 동일합니다. 또는 몇 가지 추가 매개변수가 프로그래머에게 보편적인 문제라는 것을 인정해야 합니다. 당연히 아니지. 이것은 노인을 위한 익사에 대한 아름다운 전설입니다. 여러 번 반복하고 다시 반복합니다 - 프로그램은 전문 개발자가 작성합니다. 2% 미만의 사용자가 코드 편집기를 사용합니다. 대부분의 거래자는 시장에서 뿐만 아니라 코드 분석 없이 코드베이스에서 기성품을 다운로드합니다. 단순한 MQL4에 대한 이야기는 매우 재미있습니다. OOP에 대한 논의는 일반적으로 특히 오랫동안 MQL4에 있었다는 점을 고려할 때 문제가 되지 않습니다. 이제 모든 프로그래머는 기본적으로 OOP를 알고 있어야 합니다. 충분히 펌핑된 프로그래머만이 허용 가능한 품질의 프로그램을 만들 수 있습니다. "프로그래밍 지식 없이 수용 가능한 코드 작성" 가능성으로 자신과 다른 사람을 속이지 마십시오. 나는 28년 동안 매일 프로그래밍을 했으며 내 말이 현실이라는 것을 알고 있습니다. 상당한 수의 기술 파트너와 제3자 개발자가 MetaTrader 4를 유지하는 데 직접적인 관심이 있습니다. 이 플랫폼에는 기술적인 결함이 너무 많아서 애드온/구멍 틈새 시장을 인수하고 이를 먹여살립니다. 예, 그들은 중개인과 거래자들에게 "MetaTrader 4가 더 낫다"고 확신시키는 데 충분한 자원을 소비합니다. 그들의 사업이 무너질 것이기 때문 입니다. 그리고 여기 그들은 독립 거래자들의 이름으로 앉아서 반대에 맞서 일하고 있습니다. 우리는 가장 열성적인 사람들을 끄고 그들이 브로커와 거래자에게 무엇을 어떻게 말하는지 완벽하게 알고 있지만 공격적으로 싸울 기회가 없습니다. 예를 들어, Microsoft가 플랫폼을 더 안전하게 만들고 보호 기능을 제거했을 때 바이러스 백신 회사가 10년 동안 외쳤던 것을 기억하십시오. 바로 정의의 분노와 PR의 무리. 진행은 멈출 수 없다 얼마나 슬픈지... 마지막으로 MT5로 전환하려면 어떻게 MT4보다 MT5가 좋은 이유는?? Nikolai Semko 2019.02.08 23:08 #75 Олег avtomat : 예상하지 못했다... 네, 흥분했습니다. 양해를 구합니다. Nikolai Semko 2019.02.08 23:17 #76 Renat Fatkhullin: 감동 그 이상입니다. 판매자-구매자 및 시장의 규칙에 초점을 맞추면 모든 것이 좋습니다.
자유 거래자에게 MQL은 다음이 부족하거나 방해가 됩니다.
1. 멀티스레딩 부족,
2. 사용자 이벤트 없음,
3. 콜백 기능이 부족합니다(1년 전부터 약속했던 것 같습니다).
4. API 부족(내가 이해하는 한 ... 때문이 아니며 앞으로도 없을 것입니다), 그러나 최소한 단락. 1과 3.
1. 하지 않을 것이다
2. 하지 않을 가능성이 높다, 거절하다
3. MQL5와 API
터미널이 없는 API를 원한다면 그렇게 작성하고 제3자 인수 뒤에 숨지 마십시오. 터미널이 없는 순수한 API는 없을 것이며 이것은 반복해서 언급되었습니다.
MT4로 연휴가 계속되길 바라는 분들을 위해: 3월 1일부터 MetaTrader 4 데스크톱 및 Android 단말기 이전 버전에 대한 지원 이 종료됩니다. 일반적으로 질문에 대한 답을 찾았습니다. MT5는 MT4보다 빠릅니다. 모든 사람들에게 감사합니다!
개인적인 경험에 따르면 컴퓨팅 속도는 지금은 그렇게 생각하지 않더라도 큰 역할을 합니다. 단순화된 예는 이전 컴퓨터와 새 컴퓨터입니다. 하나는 매일 아침 5초, 다른 하나는 30초 만에 로드됩니다. 결과적으로 시작할 때마다 25초가 절약됩니다. 그리고 이 시간에 몇 년을 사용하면 작업 시간의 엄청난 시간 구멍이 생깁니다. 그래서 MT5로 바꾸겠습니다.
지점의 논의를 고려하여 현실에 더 가까이 다가가려고 합니다. 결국 모두가 MT5로 전환하려면 어떻게 해야 할까요? (의견수집) :
5개의 아키텍처는 4개보다 훨씬 더 효율적입니다. 모든 프로세스는 최소한의 지연으로 거래가 가능하도록 재구축됩니다.
비동기식(그리고 그것들 없이) 작업의 도움으로 초당 최대 수천 개의 거래 작업을 달성할 수 있습니다. 거래 작업의 우선 순위를 포함하여 모든 것이 속도를 위해 구축되었습니다.
4중주에서 이것은 거의 완료되지 않았습니다.
이는 다섯 가지가 C ++ 수준 컴파일러를 사용하기 때문에 매우 효율적인 코드를 만듭니다. 4개는 코드 최적화 없이 이전 실행 시스템을 사용합니다.
속도가 빠를수록 대기 시간이 줄어들고 성능이 향상됩니다.
심층 개발에 종사하는 사람들은 5개의 디렉토리에 저장된 데이터의 양을 알고 있습니다. 전체 틱 데이터를 포함하여 수십 기가바이트의 과거 데이터가 있는 경우가 많습니다.
5개의 경우 전체 틱 데이터의 저장 및 출력은 전환할 수 없는 기능입니다. 이 점에서 틱 데이터가 차트에 표시되지 않기 때문에 차트에 표시되지 않는다고 생각하여 착각하지 마십시오.
다음은 브로커 Opening의 실제 계정에서 실행되는 간단한 코드와 수년간 RTS 지수의 모든 선물 계약의 스플라이스인 RTS Splice 기호입니다.
4억 7200만 틱을 생성합니다.
예, 한 번의 요청으로 4억 7200만 틱이 발생합니다. 나중에 그들과 함께 원하는 대로 하십시오.
이렇게 하면 데이터를 절대적으로 제어할 수 있습니다. 수십억 틱을 얻을 수 있습니다. 브로커가 과거 데이터를 처리하도록 할 시간만 있습니다. 이것은 그의 직접적인 일이자 책임입니다.
두 줄의 코드와 완전한 데이터를 손에 넣습니다. 누가 MQL5의 복잡성에 대해 이야기하고 있습니까?
쿼텟에는 그런거 없습니다.
이를 통해 매우 복잡한 전략을 실행할 수 있고 전략이 자기 기만적이지 않다는 보장을 더 많이 받을 수 있습니다.
직접 코드를 작성하면 테스터가 시장의 전체 다양성을 모델링하는 모든 복잡성을 처리합니다.
때때로 거래자들은 간단한 테스트를 몇 배 더 빠르게 작성할 수 있다고 자랑하지만 이 모든 것은 막대를 통해 for 루프를 저렴하게 실행할 수 있는 수준입니다. 다양한 시장 조건, 상품 및 증거금 요구 사항을 완전히 배제한 것은 말할 것도 없습니다.
그리고 우리는 모든 이익을 잔액 통화로 정확하게 변환하는 것을 포함하여 가장 상세한 모델링뿐만 아니라 유동 주식/펀드의 변경 이력과 함께 모든 통계 정보를 수집합니다.
4도 가깝지 않습니다.
주어진 네트워크 지연이 있는 거래 모드를 사용하면 테스터에서는 훌륭하지만 실생활에서는 파멸적인 대부분의 스캘핑 전략을 완전히 부적격화할 수 있습니다.
많은 전략을 때때로 악화시키기 위해 50-100ms의 지연을 추가하는 것만으로도 충분합니다.
이 기능의 위력은 테스터의 Sleep(ms) 마저도 실제와 같은 시장 환경의 정확한 시뮬레이션을 기반으로 구축되었습니다. 우리는 동시에 시장의 발전을 돌릴 수 있고 EA 자체에 지연을 만들어 고품질로 실제 실행을 수행할 수 있습니다.
네트워크 지연을 가지고 노는 것으로 충분합니다. 로봇의 견고성을 테스트하기 위해 몇 번 늘리십시오. 동시에 requotes 및 반송의 품질을 확인합니다.
네번째에도 그런게 있나요? 당연히 아니지.
이는 복잡한 분석을 수행하거나 여러 기호 및 기간을 스캔할 때 매우 중요합니다. 수천 개의 차트(기호 + 마침표)를 염두에 두고 작업하고 즉시 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
일부 거래자는 필요한 것이 거의 없으며 4개의 빈약한 데이터로 충분하다고 말합니다. 그러나 실제로는 데이터 분석에 대한 이해도가 지속적으로 증가하고 있습니다.
내 생각은 상위 5위 안에 드는 데이터의 양이 아직 충분하지 않다는 것입니다. 우리는 데이터 전달의 효율성과 속도를 개선하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 방대한 데이터를 항상 가까이에 두고 MQL5에서 빠르게 액세스할 수 있도록 성능을 지속적으로 조정하고 있습니다.
전략 개발의 주요 비용은 전략의 최적화입니다. 우리는 이 분야에 매우 진지하게 투자했습니다.
모든 로컬 코어를 사용하거나 해당 지역에 정착 농장을 구축하거나 MQL5 클라우드 네트워크 에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 수십 배, 수백 배까지 최적화 속도를 높일 수 있습니다.
트레이더는 이에 대해 잘 알지 못하지만 5개 업체는 서로 다른 유동성 공급자를 통합하는 강력한 시스템과 여러 공급자에게 거래를 전송하는 유연한 시스템을 갖추고 있습니다.
ECN, 유동성 집계 및 매칭 엔진을 통해 최적의 가격 실행 전략을 효과적으로 구현하고 하나의 계정에서 여러 시장을 지원할 수 있습니다.
방대한 양의 과거 차트 데이터(1970년 이전 제한) 및 거래 내역을 요청할 수 있습니다.
계정 기록에 백만 건의 거래가 있습니까? 문제가 아니다. 메모리를 추가하면 됩니다.
차트를 훨씬 더 효과적으로 관리하고 빌드를 위해 차트를 완전히 비활성화 할 수 있습니다.
그래픽이나 캔버스 에서 원하는 대로 창을 사용하세요.
다음 은 MQL5 표준 라이브러리 입니다. R 언어 수준의 수학, 데이터 수집, OpenCL, 그래픽 등이 있습니다.
대부분의 거래자는 소스 코드에서 R 패키지의 수백 가지 수학적 및 통계적 기능 을 구현했다는 사실을 모르고 있습니다.이를 통해 R에서 사용할 수 있는 것보다 훨씬 더 빠르게(5배에서 50배까지) 많은 복잡한 수학 기능을 수행할 수 있습니다.
예, MQL5 소스 코드의 프로그램은 R의 C++ 구현을 최대 50배 빠르게 중단합니다.
상위 5위 안에는 오더북을 비롯한 나만의 심볼을 쉽게 만들 수 있습니다. MQL5 코드에서 생성하고 MQL5 코드에서 실시간으로 제공합니다. 공식을 사용하여 합성 기호를 만들 수 있습니다.
즉, MetaTrader 5는 다른 데이터를 분석할 수 있는 독립적인 분석 플랫폼이 된 지 오래입니다. 모든 MQL5 프로그램은 데이터 피드로 작동할 수 있습니다.
완전히 동일한 복잡성이 있을 때 MQL4의 단순성에 대한 설명을 듣는 것은 정말 재미있습니다. 완전히 동일합니다.
또는 몇 가지 추가 매개변수가 프로그래머에게 보편적인 문제라는 것을 인정해야 합니다. 당연히 아니지. 이것은 노인을 위한 익사에 대한 아름다운 전설입니다.
2% 미만의 사용자가 코드 편집기를 사용합니다. 대부분의 거래자는 시장에서 뿐만 아니라 코드 분석 없이 코드베이스에서 기성품을 다운로드합니다.
단순한 MQL4에 대한 이야기는 매우 재미있습니다. OOP에 대한 논의는 일반적으로 특히 오랫동안 MQL4에 있었다는 점을 고려할 때 문제가 되지 않습니다. 이제 모든 프로그래머는 기본적으로 OOP를 알고 있어야 합니다.
충분히 펌핑된 프로그래머만이 허용 가능한 품질의 프로그램을 만들 수 있습니다. "프로그래밍 지식 없이 수용 가능한 코드 작성" 가능성으로 자신과 다른 사람을 속이지 마십시오.
나는 28년 동안 매일 프로그래밍을 했으며 내 말이 현실이라는 것을 알고 있습니다.
이 플랫폼에는 기술적인 결함이 너무 많아서 애드온/구멍 틈새 시장을 인수하고 이를 먹여살립니다.
예, 그들은 중개인과 거래자들에게 "MetaTrader 4가 더 낫다"고 확신시키는 데 충분한 자원을 소비합니다. 그들의 사업이 무너질 것이기 때문 입니다. 그리고 여기 그들은 독립 거래자들의 이름으로 앉아서 반대에 맞서 일하고 있습니다.
우리는 가장 열성적인 사람들을 끄고 그들이 브로커와 거래자에게 무엇을 어떻게 말하는지 완벽하게 알고 있지만 공격적으로 싸울 기회가 없습니다.
예를 들어, Microsoft가 플랫폼을 더 안전하게 만들고 보호 기능을 제거했을 때 바이러스 백신 회사가 10년 동안 외쳤던 것을 기억하십시오. 바로 정의의 분노와 PR의 무리.
판매자-구매자 및 시장의 규칙에 초점을 맞추면 모든 것이 좋습니다.
자유 거래자에게 MQL은 다음이 부족하거나 방해가 됩니다.
1. 멀티스레딩 부족,
2. 사용자 이벤트 없음,
3. 콜백 기능이 부족합니다(1년 전부터 약속했던 것 같습니다).
4. API 부족(내가 이해하는 한 ... 때문이 아니며 앞으로도 없을 것입니다), 그러나 최소한 단락. 1과 3.
1. 하지 않을 것이다
2. 하지 않을 가능성이 높다, 거절하다
3. MQL5와 API
터미널이 없는 API를 원한다면 그렇게 작성하고 제3자 인수 뒤에 숨지 마십시오. 터미널이 없는 순수한 API는 없을 것이며 이것은 반복해서 언급되었습니다.MT4로 연휴가 계속되길 바라는 분들을 위해: 3월 1일부터 MetaTrader 4 데스크톱 및 Android 단말기 이전 버전에 대한 지원 이 종료됩니다.
R 사용자에게는 곧 선물과 함께 진정한 휴가가 있을 것입니다.
좋은 소식을 기다리십시오!
감사합니다. 이해합니다.
아니요, 제가 원하는 것은 API 자체가 아니라 단말기에 있는 API와 단말기를 통한 거래입니다. 이는 기계 뿐만 아니라 수동 거래 에도 매우 편리하며 외부 분석 프로그램과의 상호 작용 및 반자동 거래에 필요합니다. 그러나 그것은 중요하지 않습니다. 여전히 그렇지 않을 것입니다. 방금 설명했습니다.