MT4에서 MT5로 전환하는 것이 합리적입니까? 왜 MT5로 바꾸셨나요? - 페이지 10

Alexey Volchanskiy 2019.02.09 00:53 #91

Nadejda Remizova :

그들 사이에는 차이점이 있습니다. 무엇을 알고 싶습니다.

Nadezhda, 저는 오랫동안 멀티 플랫폼 프로젝트를 작성해 왔습니다. 이 프로젝트는 한 번의 마우스 클릭으로 MT4 또는 MT5로 컴파일됩니다. 상트페테르부르크에서 오셨다면 크림 브륄레 아이스크림 한 잔으로 가르쳐드릴게요))

Vitaly Muzichenko 2019.02.09 00:55 #92

Alexey Volchanskiy :

Nadezhda, 저는 오랫동안 멀티 플랫폼 프로젝트를 작성해 왔습니다. 이 프로젝트는 한 번의 마우스 클릭으로 MT4 또는 MT5로 컴파일됩니다. 당신이 상트 페테르부르크 출신이라면 크림 브륄레 한 잔을 가르쳐 드리겠습니다))

비공개 메시지 를 켜주세요 :)

Renat Fatkhullin 2019.02.09 00:58 #93

Andrey F. Zelinsky :

mql4와 mql5는 2개월 반 전에 직접 말한 다른 언어입니다.

괜찮은:

언어의 복잡성은 동일합니다. 그리고 MQL5에는 더 많은 기능이 있습니다.

더 어려운 것이 아니라 더 많이. 이는 더 넓은 범위의 일반 기능을 기반으로 MQL5에서 훨씬 더 많은 것을 달성할 수 있음을 의미합니다.

특히 수백 가지의 강력한 기능을 이미 사용할 수 있고 설명서에 설명되어 있는 표준 라이브러리가 제공됩니다.

여기에서 " 라이브러리가 해롭다. 표준 라이브러리를 제거하고 직접 작성하라! "에 대해 강력하게 말씀하신 것은 얼마나 아이러니한 일입니까? Alexey Volchanskiy 2019.02.09 01:04 #94

Renat Fatkhullin :

농담으로 - MetaQuotes-Demo에서 10개월 동안:

570만 거래 계정
실시간으로 재계산된 380만 개의 오픈 포지션
10,000명의 온라인 거래자
4200 거래 기호

MOEX는 고객 계정이 200만 개에 불과하다고 보고했습니다. 그리고 이것은 차트 히스토리 및 트랜잭션 히스토리의 스트리밍이 완전히 없는 모드이며 거래 서비스만 있습니다.

다소 약한 하드웨어 환경의 단일 MetaTrader 5 클러스터는 몇 배 더 많은 데이터를 제공합니다. 현재 빌드로 MetaTrader 5는 집계 및 매칭 엔진의 구현으로 인해 거래소 코어 수준의 시스템이 되었습니다.

따라서 중개인에게 조언을 구하십시오. 오래 전에 여러 MT4 서버를 하나의 MT5로 통합할 수 있었고 기술자와 포럼에 귀를 기울이지 않았다면 많은 돈을 절약할 수 있었습니다.

2019년 2월 7일 목요일, 내 스캘퍼는 실제 틱 데이터도, 일반 에뮬레이트된 틱도, 스위스 프랑이 급등했던 2015년 1월 15일의 OHLC도 MQ 데모 서버에서 다운로드할 수 없었습니다. 그래서 나는 그 극단적인 날에 이가에 대한 하나의 알고리즘을 확인하고 싶었습니다.

Dukas에서 히스토리 틱을 다운로드하고 Matlab의 에뮬레이터에서 테스트한 다음 생성된 .fxt를 통해 MT4에서 테스트해야 했습니다. 결함 없이 특히 주말에 뒤돌아보지 않고 MT5 테스터에서 이 작업을 바로 수행할 수 있다면 좋을 것입니다. 휴일 동안에는 일반적으로 생각하고 실험할 시간이 있으며 MQ Demo 서버는 종종 쟁기질하지 않습니다.

지식이 잃지 않도록 Matlab에서 그 점프의 사진을 제공합니다 ...

같은 스케일, 다른 스케일 Andrey F. Zelinsky 2019.02.09 01:07 #95

Renat Fatkhullin :

여기서 당신이 " 라이브러리는 유해하고, 표준 라이브러리를 제거하고, 직접 문서를 작성하십시오! "라고 강력하게 말한 사실이 얼마나 아이러니한 일입니까?

레나트, 내가 도서관에 대해 말한 것을 왜 과장하는 거죠?

나는 초보자를 가르칠 때 언어의 단순화 된 표현을 포기해야한다고 말했습니다. 제 생각에는 초보자에게 설명할 때 직접 구성을 무역 수업의 방법으로 바꾸는 것은 언어 이해에 해롭다는 것입니다.

도서관에 대한 나의 논문은 오직 "무역 계급"에 관한 것이며 포럼과 교육 기사에서 신규 이민자들에게 설명하는 과정에만 있습니다.

Renat Fatkhullin 2019.02.09 01:07 #96

Alexey Volchanskiy :

2019년 2월 7일 목요일, 제 스캘퍼는 실제 틱 데이터도, 일반 에뮬레이트된 틱도, 스위스 프랑이 급등했던 2015년 1월 15일의 OHLC도 MQ 데모 서버에서 다운로드할 수 없었습니다. 그래서 나는 그 극단적인 날에 이가에 대한 하나의 알고리즘을 확인하고 싶었습니다.

Dukas에서 히스토리 틱을 다운로드하고 Matlab의 에뮬레이터에서 테스트한 다음 생성된 .fxt를 통해 MT4에서 테스트해야 했습니다. 결함 없이 특히 주말에 뒤돌아보지 않고 MT5 테스터에서 이 작업을 바로 수행할 수 있다면 좋을 것입니다. 휴가에는 일반적으로 생각하고 실험할 시간이 있으며 MQ 서버는 종종 쟁기질하지 않습니다.

기술적 세부 사항과 증거는 어디에 있습니까?

로그는 지워지지 않습니다.

Renat Fatkhullin 2019.02.09 01:08 #97

Andrey F. Zelinsky : Zelinsky : 레나트, 내가 도서관에 대해 말한 것을 왜 과장하는 거죠? 나는 초보자를 가르칠 때 언어의 단순화 된 표현을 포기해야한다고 말했습니다. 제 생각에는 초보자에게 설명할 때 직접 구성을 무역 수업의 방법으로 바꾸는 것은 언어 이해에 해롭다는 것입니다. 도서관에 대한 나의 논문은 오직 "무역 계급"에 관한 것이며 포럼과 교육 기사에서 신규 이민자들에게 설명하는 과정에만 있습니다. 아니, 당신은 같은 생각을 절대적으로 정확하고 다면적으로 표현했습니다. 의심의 여지가 없었습니다. 라이브러리 에 내부 및 사양이 없는 척하면서 최대한 왜곡했습니다. 포럼의 메시지로 판단하면 많은 사람들이 Kim의 코드를 예로 들었습니다. Kim의 코드는 어떻게 제출되었습니까? 전체 코드가 제공되었습니다. 저것들. 사양을 보고 내부를 분해할 수 있습니다. 이제 어떻게 예가 제시됩니까? "방법이 있다"의 스타일로 그 명세만 주어진다. 그리고 라이브러리에는 주석이 있는 전체 소스 코드뿐만 아니라 10개 언어로 된 자세한 문서 도 있습니다. 글쎄, 마지막 코드로서, 광범위한 기사: Expert Advisor를 작성할 때 표준 라이브러리의 거래 클래스를 사용하는 방법 Andrey F. Zelinsky 2019.02.09 01:14 #98 Renat Fatkhullin : 아니, 당신은 같은 생각을 절대적으로 정확하고 다면적으로 표현했습니다. 의심의 여지가 없었습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 마지막으로 MT5로 전환하려면 어떻게 해야 합니까? (의견수렴) 안드레이 F. 젤린스키 , 2019.02.06 13:41 문서, 터미널 및 공식 예제에서 표준 라이브러리 를 제거하십시오. 즉각적인 거래 환경의 최소한 거래 클래스 및 클래스 . <...> "remove SB ..."라는 문구는 제가 보기에 정확하지 않습니다. 내가 인정할 께. 그러나 나중에 내 논문은 다음과 같이 명확해졌습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 마지막으로 MT5로 전환하려면 어떻게 해야 합니까? (의견수렴) 안드레이 F. 젤린스키 , 2019.02.06 14:02 내 게시물은 언어 제출 방식에 관한 것이었습니다. 언어를 이해하기 쉽거나 어렵게 만드는 것은 언어를 표현하는 방법입니다 . <...> ps 예, 그리고 어떤 수업의 방법은 언어와 어떤 관련이 있습니까? 클래스 메서드는 예시에 불과합니다. 주요 언어 구성을 대체하거나 대체해서는 안 됩니다 . 저것들. 본질적으로 무슨 일이 일어나고 있는지. 문서의 언어 구성을 참조하는 대신 -- "왼쪽" 클래스의 메서드에 대한 지속적인 참조가 있습니다. 그리고 대다수의 사람들이 언어를 이해하지 못하고 마스터하기 어렵다고 생각하는 놀라운 이유가 있습니다. 레나트 팻쿨린 : 라이브러리 에 내부 및 사양이 없는 척하면서 최대한 왜곡했습니다. 이것은 사실이 아닙니다: 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 마지막으로 MT5로 전환하려면 어떻게 해야 합니까? (의견수렴) Andrey F. Zelinsky , 2019.02.06 14:02 <...> Kim 방식의 프레젠테이션이 더 건설적이고 이해하기 쉬우며 언어 이해에서 균형을 유지하고 있는 비 프로그래머도 빠르게 이해하고 포지션 개시 기능을 스스로 변경할 수 있습니다. 클래스 메소드를 참조하는 스타일로 제출하면 이러한 이해 효과가 없습니다. 동시에 "클래스는 소스 코드로 제공되며 이해하려는 사람은 누구나 볼 것입니다."라고 말할 수 있습니다. 따라서 대답이 제공되고이 대답은 매우 간단합니다. "MT4가 충분합니다." <...> 마지막으로 MT5로 전환하려면 어떻게 신호 지표 기반 거래 MQL4 및 MQL5에 대한 Renat Fatkhullin 2019.02.09 01:19 #99 Andrey F. Zelinsky : "remove SB ..."라는 문구는 제가 보기에 정확하지 않습니다. 내가 인정할 께. 그러나 나중에 내 논문이 명확해졌습니다. 이 주제의 거의 모든 것이 잘못되고 왜곡되어 있습니다. MQL5에 대한 솔직한 전사이자 선하고 단순한 MQL4의 수호자. 당신이 승진시킨 것은 오직 이 생각뿐이었습니다. 당신은 아마도 밖에서 당신의 작품을 보기 위해 일어나지 않을 것입니다. 처음부터 줄을 차례로 읽으십시오. 99%의 피해를 입힌 후 1%를 절약했다는 핑계가 있다고 생각합니다. "라이브러리는 사악하고 제거해야 합니다"라는 생각으로 작별 인사를 할 수 있습니다. Andrey F. Zelinsky 2019.02.09 01:24 #100 Renat Fatkhullin : 레나트. 당신은 내가 적절한 정보를 가지고 있지 않다는 것을 정확히 알아차렸습니다. 에디터와 작업하는 사람 중 2% 정도만 몰랐습니다. 이것은 많이 바뀝니다. 나는 프로그래머가 되지 않고 스스로 언어를 마스터하려는 사람들과 의사 소통함으로써만 결론을 내립니다. 내 결론과 논제가 터무니없다면 그것은 IMHO에 지나지 않습니다. 내가 옳다고 주장하지 않으며 내가 틀릴 수 있습니다. 1...34567891011121314151617...20 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
더 어려운 것이 아니라 더 많이. 이는 더 넓은 범위의 일반 기능을 기반으로 MQL5에서 훨씬 더 많은 것을 달성할 수 있음을 의미합니다.
특히 수백 가지의 강력한 기능을 이미 사용할 수 있고 설명서에 설명되어 있는 표준 라이브러리가 제공됩니다.
농담으로 - MetaQuotes-Demo에서 10개월 동안:
MOEX는 고객 계정이 200만 개에 불과하다고 보고했습니다. 그리고 이것은 차트 히스토리 및 트랜잭션 히스토리의 스트리밍이 완전히 없는 모드이며 거래 서비스만 있습니다.
다소 약한 하드웨어 환경의 단일 MetaTrader 5 클러스터는 몇 배 더 많은 데이터를 제공합니다. 현재 빌드로 MetaTrader 5는 집계 및 매칭 엔진의 구현으로 인해 거래소 코어 수준의 시스템이 되었습니다.
따라서 중개인에게 조언을 구하십시오. 오래 전에 여러 MT4 서버를 하나의 MT5로 통합할 수 있었고 기술자와 포럼에 귀를 기울이지 않았다면 많은 돈을 절약할 수 있었습니다.
2019년 2월 7일 목요일, 내 스캘퍼는 실제 틱 데이터도, 일반 에뮬레이트된 틱도, 스위스 프랑이 급등했던 2015년 1월 15일의 OHLC도 MQ 데모 서버에서 다운로드할 수 없었습니다. 그래서 나는 그 극단적인 날에 이가에 대한 하나의 알고리즘을 확인하고 싶었습니다.
Dukas에서 히스토리 틱을 다운로드하고 Matlab의 에뮬레이터에서 테스트한 다음 생성된 .fxt를 통해 MT4에서 테스트해야 했습니다. 결함 없이 특히 주말에 뒤돌아보지 않고 MT5 테스터에서 이 작업을 바로 수행할 수 있다면 좋을 것입니다. 휴일 동안에는 일반적으로 생각하고 실험할 시간이 있으며 MQ Demo 서버는 종종 쟁기질하지 않습니다.
지식이 잃지 않도록 Matlab에서 그 점프의 사진을 제공합니다 ...
같은 스케일, 다른 스케일
나는 초보자를 가르칠 때 언어의 단순화 된 표현을 포기해야한다고 말했습니다. 제 생각에는 초보자에게 설명할 때 직접 구성을 무역 수업의 방법으로 바꾸는 것은 언어 이해에 해롭다는 것입니다.
도서관에 대한 나의 논문은 오직 "무역 계급"에 관한 것이며 포럼과 교육 기사에서 신규 이민자들에게 설명하는 과정에만 있습니다.
라이브러리 에 내부 및 사양이 없는 척하면서 최대한 왜곡했습니다.
포럼의 메시지로 판단하면 많은 사람들이 Kim의 코드를 예로 들었습니다. Kim의 코드는 어떻게 제출되었습니까? 전체 코드가 제공되었습니다. 저것들. 사양을 보고 내부를 분해할 수 있습니다. 이제 어떻게 예가 제시됩니까? "방법이 있다"의 스타일로 그 명세만 주어진다.
그리고 라이브러리에는 주석이 있는 전체 소스 코드뿐만 아니라 10개 언어로 된 자세한 문서 도 있습니다.
글쎄, 마지막 코드로서, 광범위한 기사: Expert Advisor를 작성할 때 표준 라이브러리의 거래 클래스를 사용하는 방법
문서, 터미널 및 공식 예제에서 표준 라이브러리 를 제거하십시오. 즉각적인 거래 환경의 최소한 거래 클래스 및 클래스 .
내 게시물은 언어 제출 방식에 관한 것이었습니다. 언어를 이해하기 쉽거나 어렵게 만드는 것은 언어를 표현하는 방법입니다 .
ps 예, 그리고 어떤 수업의 방법은 언어와 어떤 관련이 있습니까? 클래스 메서드는 예시에 불과합니다. 주요 언어 구성을 대체하거나 대체해서는 안 됩니다 .
저것들. 본질적으로 무슨 일이 일어나고 있는지. 문서의 언어 구성을 참조하는 대신 -- "왼쪽" 클래스의 메서드에 대한 지속적인 참조가 있습니다. 그리고 대다수의 사람들이 언어를 이해하지 못하고 마스터하기 어렵다고 생각하는 놀라운 이유가 있습니다.
Kim 방식의 프레젠테이션이 더 건설적이고 이해하기 쉬우며 언어 이해에서 균형을 유지하고 있는 비 프로그래머도 빠르게 이해하고 포지션 개시 기능을 스스로 변경할 수 있습니다.
클래스 메소드를 참조하는 스타일로 제출하면 이러한 이해 효과가 없습니다.
동시에 "클래스는 소스 코드로 제공되며 이해하려는 사람은 누구나 볼 것입니다."라고 말할 수 있습니다. 따라서 대답이 제공되고이 대답은 매우 간단합니다. "MT4가 충분합니다."
이 주제의 거의 모든 것이 잘못되고 왜곡되어 있습니다. MQL5에 대한 솔직한 전사이자 선하고 단순한 MQL4의 수호자. 당신이 승진시킨 것은 오직 이 생각뿐이었습니다.
당신은 아마도 밖에서 당신의 작품을 보기 위해 일어나지 않을 것입니다. 처음부터 줄을 차례로 읽으십시오.
99%의 피해를 입힌 후 1%를 절약했다는 핑계가 있다고 생각합니다.
"라이브러리는 사악하고 제거해야 합니다"라는 생각으로 작별 인사를 할 수 있습니다.
레나트. 당신은 내가 적절한 정보를 가지고 있지 않다는 것을 정확히 알아차렸습니다. 에디터와 작업하는 사람 중 2% 정도만 몰랐습니다. 이것은 많이 바뀝니다.
나는 프로그래머가 되지 않고 스스로 언어를 마스터하려는 사람들과 의사 소통함으로써만 결론을 내립니다.
내 결론과 논제가 터무니없다면 그것은 IMHO에 지나지 않습니다. 내가 옳다고 주장하지 않으며 내가 틀릴 수 있습니다.