MT4에서 MT5로 전환하는 것이 합리적입니까? 왜 MT5로 바꾸셨나요? - 페이지 11

Alexey Volchanskiy 2019.02.09 01:39 #101

Renat Fatkhullin :

이것은 회사 정책이 아니라 글로벌 현실입니다.

훈련을 받지 않은 사람들을 (반)프로 수준의 프로그래밍으로 대규모로 훈련시키는 방법이 있다고 생각한다면 그것은 정말 말도 안되는 소리입니다.

"준비되지 않은 사람들로 물리학자를 만드는 방법이 있습니다"라고 말하면 그들은 당신을 비웃고 관자놀이에서 손가락을 비틀 것입니다.

그러나 프로그래밍과 관련하여 갑자기 모든 것이 바뀌고 사람들은 가능성을 믿기 시작합니다.

분명히 효과는 글로벌 규모의 전체 IT 부문이 "여기서 모든 것이 가능"한 메가 PR의 영향으로 일종의 자체 현실에 살고 있다는 것입니다.

Renat, 왜 시시덕거려요. AutoLisp 같은 것에 MQL5를 사용했어야 했어요 )))) 굉장했을 텐데...

Функция - имя операции (в том числе и арифметической), которая должна быть выполнена.
Произведение трех чисел 2 * 3 * 4 соответствует выражению: (* 2 3 4 )
Вложенные выражения 4 *( 3 -( 2.2 + 1.1 )) записываются так: (* 4 (- 3 (+ 2.2 1.1 )))

어떻게 든 2000 년에 쥐가 나에게서 날아 갔고 축복받은 소련 시대에는 살 것이 없었습니다. 그리고 하나의 해킹 도면을 AutoCad 형식으로 공장에 급히 보낼 필요가 있었습니다. 그래서 무엇? 하루 만에 이 끔찍한 Lisp를 도움말을 사용하여 마스터했으며 마우스 없이 명령줄에서 그림을 완성했습니다. 델로프...

이것들은 모두 내 집 파리에서 재채기 할 가치조차없는 작은 것들입니다. 그러나 MQL5에는 언제 멀티스레딩이 있습니까? 스레드, 뮤텍스 등의 문제 없이 성인에게만 즉시 적용됩니다. 어떻게 든 C # 5-7 수준에서?

외환의 프로세스에 대한 이해와 외환 거래의 심리학 팀 캐스팅....

Alexey Volchanskiy 2019.02.09 01:42 #102

Vitaly Muzichenko :

비공개 메시지 를 켜주세요 :)

비탈리, 어떻게 표현되나요? 2019년 4월 2일부터 편지가 있습니다. 나는 아무것도 비활성화하지 않았으며 이것이 어떻게 가능한지 모르겠습니다.

[삭제] 2019.02.09 01:53 #103

Renat Fatkhullin :

R 사용자에게는 곧 선물과 함께 진정한 휴가가 있을 것입니다.

좋은 소식을 기다리십시오!

Renat, Python 사용자는 어떻습니까? :)) 많은 사람들이 여기에서 R 때문에 익사했지만 일반적으로 사실상 파이썬은 통계, 특히 MO의 표준입니다. + 파이썬이 더 빠를 것입니다.

예를 들어, C++의 경우 Python.h가 있습니다. 완전한 API. MQL도 그랬으면 좋겠는데 이건 꿈이야

https://docs.python.org/3.7/extending/extending.html

1. Extending Python with C or C++ — Python 3.7.2 documentation
docs.python.org
It is quite easy to add new built-in modules to Python, if you know how to program in C. Such extension modules can do two things that can't be done directly in Python: they can implement new built-in object types, and they can call C library functions and system calls. To support extensions, the Python API (Application Programmers Interface...

Yuriy Asaulenko 2019.02.09 03:31 #104

Maxim Dmitrievsky :

Renat, Python 사용자는 어떻습니까? :)) 많은 사람들이 여기에서 R 때문에 익사했지만 일반적으로 사실상 파이썬은 통계, 특히 MO의 표준입니다. + 파이썬이 더 빠를 것입니다.

Maxim, R과 Python 모두에서 비어 있는 것은 모든 것입니다. 이 모든 것이 너무 쉽습니다.

[삭제] 2019.02.09 03:33 #105

Yuriy Asaulenko :

Maxim, R과 Python 모두에서 비어 있는 것은 모든 것입니다. 이 모든 것이 너무 쉽습니다.

저를 mql로 올려주세요

더블 듀얼 DQN

Yuriy Asaulenko 2019.02.09 03:42 #106

Maxim Dmitrievsky :

저를 mql로 올려주세요

더블 듀얼 DQN

돈.) 알았어, 농담. 나는 지금 다른 걱정거리가 있지만, 그렇다면 당신을 위한 사본입니다.

[삭제] 2019.02.09 03:43 #107

Yuriy Asaulenko :

돈.) 알았어, 농담. 나는 지금 다른 걱정거리가 있지만, 그렇다면 당신을 위한 사본입니다.

쿨하게 끝내면 돈이 아깝지 않다)

Nikolai Semko 2019.02.09 05:13 #108

Renat Fatkhullin :

Renat, 그러나 IPO가 MQ를 보유할 계획은 없습니다.

나는 당신의 주식을 살 것이고, 나뿐만 아니라 생각합니다))

Vitaly Muzichenko 2019.02.09 06:50 #109

Nikolai Semko :

Renat, 그러나 IPO가 MQ를 보유할 계획은 없습니다.

나는 당신의 주식을 살 것이고, 나뿐만 아니라 생각합니다))

Alexey Volchanskiy 2019.02.09 09:24 #110

Renat Fatkhullin :

기술적 세부 사항과 증거는 어디에 있습니까?

로그는 지워지지 않습니다.

찾았습니다. 목요일이 아니라 수요일이었습니다. 제가 착각했습니다. 파일 E:\Forex\School\MT5_Develop\Tester\logs\20190206.log. 17:11:24.609의 마지막 실행에서 로딩 막대가 2/3에서 멈췄기 때문에 수동으로 중지를 눌렀습니다.

그리고 오늘 밤에 같은 날짜에 다시 시작했는데 모든 것이 잘 되었습니다.

FS 0 15:03:52.064 시험 장치 EURCHF: M1 히스토리 예비 다운로드 시작

엘제이 0 15:12:17.498 시험 장치 EURCHF: 시간 초과로 인해 M1 기록의 예비 다운로드가 중지되었습니다.

KF 삼 15:12:17.498 시험 장치 EURCHF: 2015.01.14 00:00부터 2015.01.16 00:00까지 기록 데이터 없음

FP 0 17:10:20.094 시험 장치 EURCHF: M1 히스토리 예비 다운로드 시작

나는 0 17:11:16.189 시험 장치 EURCHF: 시간 초과로 인해 M1 기록의 예비 다운로드가 중지되었습니다.

미 삼 17:11:16.189 시험 장치 EURCHF: 2015.01.15 00:00부터 2015.01.16 00:00까지 기록 데이터 없음

EQ 0 17:11:24.609 시험 장치 USDCHF: M1 히스토리 예비 다운로드 시작

NN 0 17:11:30.848 시험 장치 USDCHF: 72% 기록 다운로드

EI 0 17:14:29.708 시험 장치 USDCHF: M1 기록의 예비 다운로드 취소

에프엔 삼 17:14:29.708 시험 장치 사용자에 의해 중지됨

Does it make sense

메타 트레이더 5

모든 오늘

MT5 단말기가 업데이트되어
이것은 회사 정책이 아니라 글로벌 현실입니다.
훈련을 받지 않은 사람들을 (반)프로 수준의 프로그래밍으로 대규모로 훈련시키는 방법이 있다고 생각한다면 그것은 정말 말도 안되는 소리입니다.
"준비되지 않은 사람들로 물리학자를 만드는 방법이 있습니다"라고 말하면 그들은 당신을 비웃고 관자놀이에서 손가락을 비틀 것입니다.
그러나 프로그래밍과 관련하여 갑자기 모든 것이 바뀌고 사람들은 가능성을 믿기 시작합니다.
분명히 효과는 글로벌 규모의 전체 IT 부문이 "여기서 모든 것이 가능"한 메가 PR의 영향으로 일종의 자체 현실에 살고 있다는 것입니다.
Renat, 왜 시시덕거려요. AutoLisp 같은 것에 MQL5를 사용했어야 했어요 )))) 굉장했을 텐데...
어떻게 든 2000 년에 쥐가 나에게서 날아 갔고 축복받은 소련 시대에는 살 것이 없었습니다. 그리고 하나의 해킹 도면을 AutoCad 형식으로 공장에 급히 보낼 필요가 있었습니다. 그래서 무엇? 하루 만에 이 끔찍한 Lisp를 도움말을 사용하여 마스터했으며 마우스 없이 명령줄에서 그림을 완성했습니다. 델로프...
이것들은 모두 내 집 파리에서 재채기 할 가치조차없는 작은 것들입니다. 그러나 MQL5에는 언제 멀티스레딩이 있습니까? 스레드, 뮤텍스 등의 문제 없이 성인에게만 즉시 적용됩니다. 어떻게 든 C # 5-7 수준에서?
비공개 메시지 를 켜주세요 :)
비탈리, 어떻게 표현되나요? 2019년 4월 2일부터 편지가 있습니다. 나는 아무것도 비활성화하지 않았으며 이것이 어떻게 가능한지 모르겠습니다.
R 사용자에게는 곧 선물과 함께 진정한 휴가가 있을 것입니다.
좋은 소식을 기다리십시오!
Renat, Python 사용자는 어떻습니까? :)) 많은 사람들이 여기에서 R 때문에 익사했지만 일반적으로 사실상 파이썬은 통계, 특히 MO의 표준입니다. + 파이썬이 더 빠를 것입니다.
예를 들어, C++의 경우 Python.h가 있습니다. 완전한 API. MQL도 그랬으면 좋겠는데 이건 꿈이야
https://docs.python.org/3.7/extending/extending.html
Renat, Python 사용자는 어떻습니까? :)) 많은 사람들이 여기에서 R 때문에 익사했지만 일반적으로 사실상 파이썬은 통계, 특히 MO의 표준입니다. + 파이썬이 더 빠를 것입니다.
Maxim, R과 Python 모두에서 비어 있는 것은 모든 것입니다. 이 모든 것이 너무 쉽습니다.
저를 mql로 올려주세요
더블 듀얼 DQN
저를 mql로 올려주세요
더블 듀얼 DQN
돈.) 알았어, 농담. 나는 지금 다른 걱정거리가 있지만, 그렇다면 당신을 위한 사본입니다.
쿨하게 끝내면 돈이 아깝지 않다)
Renat, 그러나 IPO가 MQ를 보유할 계획은 없습니다.
나는 당신의 주식을 살 것이고, 나뿐만 아니라 생각합니다))
Renat, 그러나 IPO가 MQ를 보유할 계획은 없습니다.
나는 당신의 주식을 살 것이고, 나뿐만 아니라 생각합니다))
기술적 세부 사항과 증거는 어디에 있습니까?
로그는 지워지지 않습니다.
찾았습니다. 목요일이 아니라 수요일이었습니다. 제가 착각했습니다. 파일 E:\Forex\School\MT5_Develop\Tester\logs\20190206.log. 17:11:24.609의 마지막 실행에서 로딩 막대가 2/3에서 멈췄기 때문에 수동으로 중지를 눌렀습니다.
그리고 오늘 밤에 같은 날짜에 다시 시작했는데 모든 것이 잘 되었습니다.
FS 0 15:03:52.064 시험 장치 EURCHF: M1 히스토리 예비 다운로드 시작
엘제이 0 15:12:17.498 시험 장치 EURCHF: 시간 초과로 인해 M1 기록의 예비 다운로드가 중지되었습니다.
KF 삼 15:12:17.498 시험 장치 EURCHF: 2015.01.14 00:00부터 2015.01.16 00:00까지 기록 데이터 없음
FP 0 17:10:20.094 시험 장치 EURCHF: M1 히스토리 예비 다운로드 시작
나는 0 17:11:16.189 시험 장치 EURCHF: 시간 초과로 인해 M1 기록의 예비 다운로드가 중지되었습니다.
미 삼 17:11:16.189 시험 장치 EURCHF: 2015.01.15 00:00부터 2015.01.16 00:00까지 기록 데이터 없음
EQ 0 17:11:24.609 시험 장치 USDCHF: M1 히스토리 예비 다운로드 시작
NN 0 17:11:30.848 시험 장치 USDCHF: 72% 기록 다운로드
EI 0 17:14:29.708 시험 장치 USDCHF: M1 기록의 예비 다운로드 취소
에프엔 삼 17:14:29.708 시험 장치 사용자에 의해 중지됨