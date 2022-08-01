무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 46 1...394041424344454647484950515253...360 새 코멘트 [삭제] 2018.12.23 13:56 #451 Fast528 : 며칠 전에 로봇에 대한 세 번째 모니터링이 열려 있음) 전략이 바뀌었고 이에 따라 실증 모니터링, 여기서 무엇이 문제인가? Georgiy Merts 2018.12.23 14:02 #452 Vladimir Baskakov : 이것은 나에 관한 것이 아니라 불행히도 0에 가까운 경향이 있는 차량의 효율성에 관한 것입니다. 그리고 난 에퀴티가 좋다 내 말은 - 당신이 다른 사람에게 $50에 판매하는 Expert Advisor를 마무리하는 데 도움을 받기 위해 저에게 연락하는 것은 너무 주제넘지 않습니까? 그리고 차량의 효율성은 ... 672 중 어느 것에 대해 이야기하고 있습니까? 거기에서 20/80 규칙은 완전히 성장하며 50TC만 좋은 결과를 보여줍니다. 나머지 - "0 주위에 매달려"또는 자신있게 병합하십시오. 리그에서 내 시스템이 모든 것 , 게다가 반대 기술에 대해 작동한다면 어떻게 그렇지 않을 수 있습니까! 현재 기호에 추세가 있으면 추세 TS가 획득되고 평평한 TS가 병합된다는 것이 분명합니다. 플랫이면 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 트렌드 트렌드가 병합되고 플랫 트렌드가 수익을 얻습니다. "이것도 저것도 아닌" 경우 - 스프레드가 있기 때문에 모든 시스템이 병합됩니다! 이 모든 것을 아주 잘 관찰하고 있으며, 노력한 만큼의 결과를 얻었다고 생각합니다.

나는 두 번 이상 말했습니다. 이전에는 작동하는 것처럼 보였던 Expert Advisor가 작동을 멈춘 것을 보았을 때 나는 혼미에 빠지고 "목발을 추가"하려는 경련 시도가 시작되었습니다. 실제로 - 당신은 지금 이 모드에 있습니다 - 당신은 신뢰할 수 있는 것으로 광고되는 것처럼 보이는 Expert Advisor 를 구입했으며 심지어 나에게 그것이 많은 쌍에서 작동한다고 자랑했습니다. 이제 초과 체류자가 조만간 병합될 것이라고 확신합니다. 그리고 - 보세요, 당신은 목발을 추가하려는 경련적인 시도를 시작했습니다. 게다가, 당신은 그것을 무료로 끝내려고 노력하고 있습니다. 열려 있고 참가자들의 이름을 부르지 않을 것입니다. 그들은 심지어 당신을 도울 것 입니다.

그리고 그 기분을 아주 잘 기억합니다. 하지만 지금은 리그 오브 레전드가 없습니다. 항상 이익을 보여주는 TS가 있습니다. 이제 "해야 할 일"이라는 질문과 불안이 발생하지 않습니다. 이 차량은 작동하지 않으며 수십 개의 작동하는 차량이 있습니다. 나는 "축구장 위로 솟아올랐다"고 오랫동안 "공을 가지고 뛰지" 않았다. 지금 제 임무는 차량을 선택하는 방법론을 개발하는 것입니다. 이것이 내가 하고 있는 일이다.

FXAnt EA FR H-변동성 파이어버드 EA

Fast235 2018.12.23 14:03 #453

Vladimir Baskakov :

전략이 바뀌었고 이에 따라 실증 모니터링, 여기서 무엇이 문제인가?

전략이 바뀌었다 = 새 로봇, 사람이 MA에서 로봇을 구입 하고 다음 어셈블리(업데이트)가 MACD에서 출시된다는 사실을 조금이라도 아십니까? 아니면 그냥 거꾸로 된 MA?

그것이 그들이 시장에 유료 입장을 제공하는 이유입니다. 그래서 어리석은 머리가 적어도 거기에 무엇을 놓을지 조금 생각할 것입니다. [삭제] 2018.12.23 14:06 #454

Georgiy Merts 2018.12.23 14:20 #456

Vladimir Baskakov :

한 차량에서 다른 차량으로 이동하려면 얼마나 많은 돈이 필요합니까?

한 줄은 주석 처리하고 다른 한 줄은 주석 처리를 제거합니다.

다음은 AUDCAD 기호에서 작동하는 실제 EA 코드입니다.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      TS_170907   |
//|                                      Copyright 2017, George March |
//+------------------------------------------------------------------+
/*
   Советник на основе фабрик, сделанный 170907 - ядро.
*/
#property description "TS_170907"

// Дефайны для управления вариантами компиляции.
#define GLOBAL_LOG_IS_IN_PRIVATE_FOLDER true
// #define _ADD_NEW_INDICATORS_TO_CHART 1

#include <MyLib\DebugOrRelease\DebugSupport.mqh>
#include <MyLib\Common\CurSymEnum.mq5>
#include <MyLib\Factories\ForTrade\AUDCAD\AUDCAD_FactoriesIncludes.mqh>

// Объявляем фабрики частей эксперта.
//CTrendDTS_AUDCAD_01_EPF epfFact_0(NULL);
//CTrendSAR_AUDCAD_01_EPF epfFact_2(NULL);
//CTrendSP_AUDCAD_01_EPF epfFact_0(NULL);
//CFlatSP_AUDCAD_01_EPF epfFact_3(NULL);
CFlatSAR_AUDCAD_01_EPF epfFact_4( NULL );
//CFlatRTS_AUDCAD_01_EPF epfFact_5(NULL);
//CTrendRTS_AUDCAD_01_EPF epfFact_5(NULL);
//CFlatDTS_AUDCAD_01_EPF epfFact_5(NULL);
//CTrendDTS_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL);
//CTrendSAR_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL);
//CTrendSP_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL);
//CFlatSP_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL);
//CFlatSAR_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL);
//CFlatRTS_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL);
//CTrendRTS_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL);
//CFlatDTS_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL);
//CTrendDTS_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL);
//CTrendSAR_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL);
//CTrendSP_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL);
//CFlatSP_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL);
//CFlatSAR_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL);
//CFlatRTS_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL);
//CTrendRTS_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL);
//CFlatDTS_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL);

// Файл шаблона советника
#include <MyLib\TSTemplate\ExpertAdvisorT.mq5>

차량이 신고되는 라인은 24개입니다. EMA를 기반으로 작동하는 플랫 반전 TS 하나만 주석 처리되지 않았습니다. 주석 처리하고 다른 주석 처리를 제거하면 다른 TS가 작동합니다. 한 번에 여러 개의 주석을 제거할 수 있습니다. 동시에 작동합니다.

재최적화는 TS 설정을 찾는 것으로 구성되며 라이브러리에서 TS 자체의 코드로 "단단히 망치질"되고 재컴파일이 수행되고 다시 전투에 참여합니다.

[삭제] 2018.12.23 14:23 #457

그들은 데모 신호를 열고 모든 것을 보여줄 것입니다. 그렇지 않으면 설득력이 없습니다. Georgiy Merts 2018.12.23 14:33 #458

Vladimir Baskakov :

그들은 데모 신호를 열고 모든 것을 보여줄 것입니다. 그렇지 않으면 설득력이 없습니다.

어서 "너".

672 신호를 열어야 합니다. 이것은 설득력이 있을 것입니다. 하지만 나는 그렇게 많은 자원을 갖고 있지 않다. 리그의 "가장 높은" 부서를 선택하더라도 - 110개의 최고의 차량이 현재 그곳에서 작동하고 있지만 그렇게 많은 신호를 열 기회는 없습니다. 한 계정의 틀 안에서 - 많은 TS가 한 번에 나를 위해 일할 수 있습니다 (그리고 약간의 어려움이 있습니다. 계정에 500 개 이상의 주문을 할 수 없습니다 - 이것 때문에 리그를 3 개의 디비전으로 나누어야했습니다. ).

물론 저는 스캘퍼가 없고 1~2분 정도 실행이 지연되는 역할을 하지 않기 때문에 백 개의 계정을 개설할 수 있는 옵션이 있으며 전문가가 계정 간에 전환하여 상황을 분석하고 전송합니다. 각 계정에 대한 거래 주문 - 그러나 이것은 너무 복잡하고 어려운 작업입니다. 어떤 목적으로 시작합니까? 사람들이 어떤 신호가 이익을 보여준다고 확신하게 하 (아무도 하지 않는 것 같아요.) 여기서 문제는 리그의 모든 TS가 이 계정에서 한 번에 작동하고 별도의 시스템의 거래를 보려면 원하는 마법에 대한 거래를 선택 해야 한다는 것입니다. 나는 아무도 이것을 다루고 싶어하지 않는다고 생각합니다. 하지만 아무도 엉망으로 만들고 싶어하지 않기 때문에 내 Excel 보고서만 남아 있습니다. 그들 또는 투자 암호 중 하나를 선택하고 원하는 사람들이 알아낼 수 있습니다. 글쎄, 또는 옵션을 제공하십시오. 고려하다. [삭제] 2018.12.23 14:38 #460 Georgiy Merts : 어서 "당신". 672 신호를 열어야 합니다. 이것은 설득력이 있을 것입니다. 하지만 나는 그렇게 많은 자원을 갖고 있지 않다. 리그의 "가장 높은" 부서를 선택하더라도 - 110개의 최고의 차량이 현재 그곳에서 작동하고 있지만 그렇게 많은 신호를 열 기회는 없습니다. 한 계정의 틀 안에서 - 많은 TS가 한 번에 나를 위해 일할 수 있습니다 (그리고 약간의 어려움이 있습니다. 계정에 500 개 이상의 주문을 할 수 없습니다 - 이것 때문에 리그를 3 개의 디비전으로 나누어야했습니다. ). 물론 저는 스캘퍼가 없고 1~2분 정도 실행이 지연되는 역할을 하지 않기 때문에 백 개의 계정을 개설할 수 있는 옵션이 있으며 전문가가 계정 간에 전환하여 상황을 분석하고 전송합니다. 각 계정에 대한 거래 주문 - 그러나 이것은 너무 복잡하고 어려운 작업입니다. 어떤 목적으로 시작합니까? 사람들이 어떤 신호가 이익을 보여준다고 확신하게 하려면? 그리고 그 기분을 아주 잘 기억합니다. 하지만 지금은 리그 오브 레전드가 없습니다. 항상 이익을 보여주는 TS가 있습니다. 이제 "해야 할 일"이라는 질문과 불안이 발생하지 않습니다. 이 차량은 작동하지 않으며 수십 개의 작동하는 차량이 있습니다. 나는 "축구장 위로 솟아올랐다"고 오랫동안 "공을 가지고 뛰지" 않았다. 지금 제 임무는 차량을 선택하는 방법론을 개발하는 것입니다. 이것이 내가 하고 있는 일이다.
