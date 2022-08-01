무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 43 1...363738394041424344454647484950...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2018.12.17 09:58 #421 khorosh : 달성한 최대 이익의 일정 비율로 계산된 거리에서 후행을 사용해 보셨습니까? 최근에는 그런 트롤과 가상 트롤만 사용하고 있습니다. 최적화는 그러한 트레일이 38%(피보나치 수)에서 가장 좋은 결과를 갖는 것으로 나타났습니다. 트롤은 올가미 방지 역할을 합니다. 올가미 트롤에서는 거리가 줄어들지만 이 경우에는 반대로 늘어납니다. 이익의 성장과 함께 큰 리베이트를 견딜 수 있습니다. 이러한 트롤과 함께 TP를 사용하는 것이 바람직합니다. 글쎄, 이것은 실제로 노예가 아니라 고정 SL의 작은 변화임이 밝혀졌습니다. 나는 그러한 흔적이 내가 가진 것과 거의 같은 결과를 줄 것이라고 생각합니다. 고정 TP-SL이 있고 손익분기점으로 전환하는 시스템입니다. TP 및 SL - 모든 시스템에 있습니다. 시스템의 의미에 따라 TP가 제공되지 않는 경우(반전 또는 SL thrall), 이는 역사상 절대 건드리지 않는 방식으로 설정됩니다. 즉, 우연히 이익이 기록보다 더 많은 것으로 판명되면 TP가 가져갈 것입니다. 그리고 SL은 시스템의 논리에 따라 SL이 설정되지 않은 경우 동일합니다. SL은 역사상 한 번도 공격을 받은 적이 없는 장소에 "보호"됩니다. 그리고 "너"에게 가자 ... 새로운 EA 확률의 영역 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 Georgiy Merts 2018.12.17 10:05 #422 추세 반전: 테이블: 차트(상위 10개만): 여기에 추세에 대한 반전 중 훨씬 더 오랫동안 운영되어 온 안정적인 TS가 있습니다. 또한 대다수의 경우 무역 품질 지표도 매우 높습니다. khorosh 2018.12.17 10:15 #423 Georgiy Merts : 글쎄, 이것은 실제로 노예가 아니라 고정 SL의 작은 변화임이 밝혀졌습니다. 나는 그러한 흔적이 내가 가진 것과 거의 같은 결과를 줄 것이라고 생각합니다. 고정 TP-SL이 있고 손익분기점으로 전환하는 시스템입니다. TP - 모든 시스템에 있습니다. 시스템의 의미에 따라 TP가 제공되지 않는 경우(반전 또는 SL thrall), 이는 역사상 절대 건드리지 않는 방식으로 설정됩니다. 즉, 우연히 이익이 기록보다 더 많은 것으로 판명되면 TP가 가져갈 것입니다. 그리고 "너"에게 가자 ... 이제 나는 내 트롤을 잘못 설명했다는 것을 깨달았습니다. 추적은 이익이 달성된 최대값의 38%로 떨어지면 트리거됩니다. 그리고 거리는 62%입니다. Georgiy Merts 2018.12.17 10:27 #424 역 후행(TP 후행)이 있는 추세에 대한 항목: 테이블: 차트: Aleksey Vyazmikin 2018.12.17 10:32 #425 Georgiy Merts : 글쎄, 그것은 이미 용납할 수 없는 행동을 보인 차량 3~5대에 대해 매일 다시 최적화됩니다. 하지만 그럼? 다시 - 먼저 설치해야 합니다. 데모에서 어떻게 작동하는지 확인하십시오! 그리고 - TS는 세 부문 중 하나에 속합니다 ... 최고에 대한 보고서 - 게시합니다. 나쁜 결과를 기다리지 않고 모든 것을 다시 최적화하십시오. 최소한 시장 변화를 따라갈 수 있는 기회가 있을 것입니다. 그리고 일반적으로 데모 계정 의 요점은 무엇입니까? 배수가 시작될 때까지 기다리는 것입니까? 전략이 오래 지속되지 않기 때문에 데모 계정 없이 상황을 시뮬레이션해야 하며 시들기 전에 자신을 증명할 기회를 주어야 합니다. Georgiy Merts 2018.12.17 10:38 #426 Aleksey Vyazmikin : 나쁜 결과를 기다리지 않고 모든 것을 재최적화하여 적어도 시장 변화를 따라갈 수 있는 기회가 있을 것입니다. 그리고 일반적으로 데모 계정 의 요점은 무엇입니까? 배수가 시작될 때까지 기다리는 것입니까? 전략이 오래 지속되지 않기 때문에 데모 계정 없이 상황을 시뮬레이션해야 하며 시들기 전에 자신을 증명할 기회를 주어야 합니다. 보통 그들은 이에 반대합니다. "시스템을 다시 최적화했는데 똑같습니다. 그리고 성장에 들어갔습니다." 여기에서 내가 볼 때 문제는 우리에게 너무 많은 선택지가 있다는 것입니다. 따라서 옵션이 작동하지 않는 것으로 인식되는 순간을 어떻게 든 엄격하게 수정해야합니다. 내 리그에서 기억한다면 차량이 허용할 수 없는 매개변수를 초과하면 작동하지 않는 것으로 간주됩니다. 전체 감소, 연속 라인 대기열 또는 최대 대기 시간에 의해. 물론 이러한 순간을 기다릴 수는 없지만 다시 한 번 결정해야 합니다. 시스템이 여전히 재최적화를 필요로 하지 않는 시기와 이미 재최적화를 필요로 하는 시기는 언제입니까? 차량이 수익을 내면 다시 최적화할 가치가 없다는 것이 분명합니다. 그리고 그 반대의 경우 시스템이 급격히 소모되면 다시 최적화해야 합니다. 좋은. 그러나 그녀가 천천히 돈을 번다면 어떻게 될까요? 글쎄, 우리는 어떻게 든 바로이 지표를 결정해야합니다! 데모 계정의 의미는 "드레인을 기다리는 것"이 아니라 이미 두 번 이상 말했지만 "작업 중인 TS 풀"에 있습니다. 이제 생각할 필요가 없습니다. 오, 어떤 시스템에 1센트를 넣어야 할까요?... 아니면 데모에서 먼저 시도해야 할까요?... 작동하지 않으면 어떻게 될까요?... 번호가 있습니다. 데모에서 작동하는 시스템 중 하나입니다. 저는 센트와 실제 차량을 선택할 것입니다. 질문이 크게 바뀝니다. 더 이상 모든 가능한 시스템 중에서 선택하지 않고 데모에서 작동하는 시스템만 선택합니다. 돈 버는 방법을 배우십시오. EA를 판매하는 다른 웹사이트 초보자의 질문 MQL5 MT5 Georgiy Merts 2018.12.17 10:46 #427 역 후행(TP 후행)이 있는 추세 입력. 테이블: 차트 상위 10위: Aleksey Vyazmikin 2018.12.17 10:48 #428 Georgiy Merts : 보통 그들은 이에 반대합니다. "시스템을 다시 최적화했는데 똑같습니다. 그리고 성장에 들어갔습니다." 여기에서 내가 볼 때 문제는 우리에게 너무 많은 선택지가 있다는 것입니다. 따라서 옵션이 작동하지 않는 것으로 인식되는 순간을 어떻게 든 엄격하게 수정해야합니다. 내 리그에서 기억한다면 차량이 허용할 수 없는 매개변수를 초과하면 작동하지 않는 것으로 간주됩니다. 전체 감소, 연속 라인 대기열 또는 최대 대기 시간에 의해. 물론 이러한 순간을 기다릴 수는 없지만 다시 한 번 결정해야 합니다. 시스템이 여전히 재최적화를 필요로 하지 않는 시기와 이미 재최적화를 필요로 하는 시기는 언제입니까? 차량이 수익을 내면 다시 최적화할 가치가 없다는 것이 분명합니다. 그리고 그 반대의 경우 시스템이 급격히 소모되면 다시 최적화해야 합니다. 좋은. 그러나 그녀가 천천히 돈을 번다면 어떻게 될까요? 글쎄, 우리는 어떻게 든 바로이 지표를 결정해야합니다! 데모 계정의 의미는 "드레인을 기다리는 것"이 아니라 이미 두 번 이상 말했지만 "작업 중인 TS 풀"에 있습니다. 이제 생각할 필요가 없습니다. 오, 어떤 시스템에 1센트를 넣어야 할까요?... 아니면 데모에서 먼저 시도해야 할까요?... 작동하지 않으면 어떻게 될까요?... 번호가 있습니다. 데모에서 작동하는 시스템 중 하나입니다. 저는 센트와 실제 차량을 선택할 것입니다. 질문이 크게 바뀝니다. 더 이상 모든 가능한 시스템 중에서 선택하지 않고 데모에서 작동하는 시스템만 선택합니다. 시간을 어떤 TS의 붕괴 요인으로 생각한다면 왜 상수가 되지 않습니까? 그리고 "지금까지 작동하고 있으며 감소가 허용 가능합니다"라는 주제에 대한 추론은 잘못된 것입니다. 왜냐하면 우리가 차량의 고장을 기다리는 동안 우리는 이미 차량에 대한 최상의 매개변수를 사용할 수 있기 때문입니다. 새로운 역사(과거를 더 이상 사용하지 않으려면 현재를 더 사용하는 것이 더 현명합니다). 실제로 TS는 상수이며 설정만 변경됩니다. 변경 이유는 후자의 변경으로 인해 시장을 설명하지 않습니다. 시장은 지속적으로 변경되지만 변경 속도 는 다릅니다. 따라서 이러한 방식으로 일반적인 패턴(있는 경우)을 식별할 수 없으므로 강력한 시장 변화/추세 변화에 대한 진술을 기다리지 않고 추세를 포착하고 이에 적응하려고 하는 것이 논리적일 것입니다. TS가 최적화되어 작동을 멈춥니다. 최적화에서 차량을 선택하기 위한 기준이 있고 하나가 있다면 데모를 확인하는 요점은 무엇입니까? 이는 무작위이며 커플과 함께 일반적인 패턴을 찾는 것이 비현실적이기 때문에 다음에 일어날 일을 모릅니다. 지표의... dll을 작성하는 방법? [아카이브!] FOREX - 동향, 항상 자신을 위한 목표/연구 Georgiy Merts 2018.12.17 10:54 #429 직접 후행으로 추세에 반대되는 항목. 테이블: 차트: Georgiy Merts 2018.12.17 10:57 #430 Aleksey Vyazmikin : 시간을 어떤 TS의 붕괴 요인으로 생각한다면 왜 상수가 되지 않습니까? ... 최적화에서 차량을 선택하기 위한 기준이 있고 하나가 있다면 데모를 확인하는 요점은 무엇입니까? 이는 무작위이며 커플과 함께 일반적인 패턴을 찾는 것이 비현실적이기 때문에 다음에 일어날 일을 모릅니다. 지표의... 첫 번째 - "N일마다 재최적화" 옵션도 존재할 권리가 있다는 데 동의합니다. 그리고 데모에 대해 - 동의하지 않습니다. 그래도 최적화만 된 TS가 아니라 한동안 데모에서 수익을 보여주고 최적화된 TS를 가져갈 때가 더 믿음직스럽습니다. 앞으로 어떻게 될지 알 수 없습니다. 1...363738394041424344454647484950...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
달성한 최대 이익의 일정 비율로 계산된 거리에서 후행을 사용해 보셨습니까? 최근에는 그런 트롤과 가상 트롤만 사용하고 있습니다. 최적화는 그러한 트레일이 38%(피보나치 수)에서 가장 좋은 결과를 갖는 것으로 나타났습니다. 트롤은 올가미 방지 역할을 합니다. 올가미 트롤에서는 거리가 줄어들지만 이 경우에는 반대로 늘어납니다. 이익의 성장과 함께 큰 리베이트를 견딜 수 있습니다. 이러한 트롤과 함께 TP를 사용하는 것이 바람직합니다.
글쎄, 이것은 실제로 노예가 아니라 고정 SL의 작은 변화임이 밝혀졌습니다. 나는 그러한 흔적이 내가 가진 것과 거의 같은 결과를 줄 것이라고 생각합니다. 고정 TP-SL이 있고 손익분기점으로 전환하는 시스템입니다.
TP 및 SL - 모든 시스템에 있습니다. 시스템의 의미에 따라 TP가 제공되지 않는 경우(반전 또는 SL thrall), 이는 역사상 절대 건드리지 않는 방식으로 설정됩니다. 즉, 우연히 이익이 기록보다 더 많은 것으로 판명되면 TP가 가져갈 것입니다. 그리고 SL은 시스템의 논리에 따라 SL이 설정되지 않은 경우 동일합니다. SL은 역사상 한 번도 공격을 받은 적이 없는 장소에 "보호"됩니다.
그리고 "너"에게 가자 ...
추세 반전:
테이블:
차트(상위 10개만):
여기에 추세에 대한 반전 중 훨씬 더 오랫동안 운영되어 온 안정적인 TS가 있습니다. 또한 대다수의 경우 무역 품질 지표도 매우 높습니다.
글쎄, 이것은 실제로 노예가 아니라 고정 SL의 작은 변화임이 밝혀졌습니다. 나는 그러한 흔적이 내가 가진 것과 거의 같은 결과를 줄 것이라고 생각합니다. 고정 TP-SL이 있고 손익분기점으로 전환하는 시스템입니다.
TP - 모든 시스템에 있습니다. 시스템의 의미에 따라 TP가 제공되지 않는 경우(반전 또는 SL thrall), 이는 역사상 절대 건드리지 않는 방식으로 설정됩니다. 즉, 우연히 이익이 기록보다 더 많은 것으로 판명되면 TP가 가져갈 것입니다.
그리고 "너"에게 가자 ...
이제 나는 내 트롤을 잘못 설명했다는 것을 깨달았습니다. 추적은 이익이 달성된 최대값의 38%로 떨어지면 트리거됩니다. 그리고 거리는 62%입니다.
역 후행(TP 후행)이 있는 추세에 대한 항목:
테이블:
차트:
글쎄, 그것은 이미 용납할 수 없는 행동을 보인 차량 3~5대에 대해 매일 다시 최적화됩니다.
하지만 그럼? 다시 - 먼저 설치해야 합니다. 데모에서 어떻게 작동하는지 확인하십시오! 그리고 - TS는 세 부문 중 하나에 속합니다 ... 최고에 대한 보고서 - 게시합니다.
나쁜 결과를 기다리지 않고 모든 것을 다시 최적화하십시오. 최소한 시장 변화를 따라갈 수 있는 기회가 있을 것입니다.
그리고 일반적으로 데모 계정 의 요점은 무엇입니까? 배수가 시작될 때까지 기다리는 것입니까?
전략이 오래 지속되지 않기 때문에 데모 계정 없이 상황을 시뮬레이션해야 하며 시들기 전에 자신을 증명할 기회를 주어야 합니다.
나쁜 결과를 기다리지 않고 모든 것을 재최적화하여 적어도 시장 변화를 따라갈 수 있는 기회가 있을 것입니다.
그리고 일반적으로 데모 계정 의 요점은 무엇입니까? 배수가 시작될 때까지 기다리는 것입니까?
전략이 오래 지속되지 않기 때문에 데모 계정 없이 상황을 시뮬레이션해야 하며 시들기 전에 자신을 증명할 기회를 주어야 합니다.
보통 그들은 이에 반대합니다. "시스템을 다시 최적화했는데 똑같습니다. 그리고 성장에 들어갔습니다."
여기에서 내가 볼 때 문제는 우리에게 너무 많은 선택지가 있다는 것입니다. 따라서 옵션이 작동하지 않는 것으로 인식되는 순간을 어떻게 든 엄격하게 수정해야합니다. 내 리그에서 기억한다면 차량이 허용할 수 없는 매개변수를 초과하면 작동하지 않는 것으로 간주됩니다. 전체 감소, 연속 라인 대기열 또는 최대 대기 시간에 의해.
물론 이러한 순간을 기다릴 수는 없지만 다시 한 번 결정해야 합니다. 시스템이 여전히 재최적화를 필요로 하지 않는 시기와 이미 재최적화를 필요로 하는 시기는 언제입니까? 차량이 수익을 내면 다시 최적화할 가치가 없다는 것이 분명합니다. 그리고 그 반대의 경우 시스템이 급격히 소모되면 다시 최적화해야 합니다. 좋은. 그러나 그녀가 천천히 돈을 번다면 어떻게 될까요? 글쎄, 우리는 어떻게 든 바로이 지표를 결정해야합니다!
데모 계정의 의미는 "드레인을 기다리는 것"이 아니라 이미 두 번 이상 말했지만 "작업 중인 TS 풀"에 있습니다. 이제 생각할 필요가 없습니다. 오, 어떤 시스템에 1센트를 넣어야 할까요?... 아니면 데모에서 먼저 시도해야 할까요?... 작동하지 않으면 어떻게 될까요?... 번호가 있습니다. 데모에서 작동하는 시스템 중 하나입니다. 저는 센트와 실제 차량을 선택할 것입니다. 질문이 크게 바뀝니다. 더 이상 모든 가능한 시스템 중에서 선택하지 않고 데모에서 작동하는 시스템만 선택합니다.
역 후행(TP 후행)이 있는 추세 입력.
테이블:
차트 상위 10위:
보통 그들은 이에 반대합니다. "시스템을 다시 최적화했는데 똑같습니다. 그리고 성장에 들어갔습니다."
여기에서 내가 볼 때 문제는 우리에게 너무 많은 선택지가 있다는 것입니다. 따라서 옵션이 작동하지 않는 것으로 인식되는 순간을 어떻게 든 엄격하게 수정해야합니다. 내 리그에서 기억한다면 차량이 허용할 수 없는 매개변수를 초과하면 작동하지 않는 것으로 간주됩니다. 전체 감소, 연속 라인 대기열 또는 최대 대기 시간에 의해.
물론 이러한 순간을 기다릴 수는 없지만 다시 한 번 결정해야 합니다. 시스템이 여전히 재최적화를 필요로 하지 않는 시기와 이미 재최적화를 필요로 하는 시기는 언제입니까? 차량이 수익을 내면 다시 최적화할 가치가 없다는 것이 분명합니다. 그리고 그 반대의 경우 시스템이 급격히 소모되면 다시 최적화해야 합니다. 좋은. 그러나 그녀가 천천히 돈을 번다면 어떻게 될까요? 글쎄, 우리는 어떻게 든 바로이 지표를 결정해야합니다!
데모 계정의 의미는 "드레인을 기다리는 것"이 아니라 이미 두 번 이상 말했지만 "작업 중인 TS 풀"에 있습니다. 이제 생각할 필요가 없습니다. 오, 어떤 시스템에 1센트를 넣어야 할까요?... 아니면 데모에서 먼저 시도해야 할까요?... 작동하지 않으면 어떻게 될까요?... 번호가 있습니다. 데모에서 작동하는 시스템 중 하나입니다. 저는 센트와 실제 차량을 선택할 것입니다. 질문이 크게 바뀝니다. 더 이상 모든 가능한 시스템 중에서 선택하지 않고 데모에서 작동하는 시스템만 선택합니다.
시간을 어떤 TS의 붕괴 요인으로 생각한다면 왜 상수가 되지 않습니까? 그리고 "지금까지 작동하고 있으며 감소가 허용 가능합니다"라는 주제에 대한 추론은 잘못된 것입니다. 왜냐하면 우리가 차량의 고장을 기다리는 동안 우리는 이미 차량에 대한 최상의 매개변수를 사용할 수 있기 때문입니다. 새로운 역사(과거를 더 이상 사용하지 않으려면 현재를 더 사용하는 것이 더 현명합니다). 실제로 TS는 상수이며 설정만 변경됩니다. 변경 이유는 후자의 변경으로 인해 시장을 설명하지 않습니다. 시장은 지속적으로 변경되지만 변경 속도 는 다릅니다. 따라서 이러한 방식으로 일반적인 패턴(있는 경우)을 식별할 수 없으므로 강력한 시장 변화/추세 변화에 대한 진술을 기다리지 않고 추세를 포착하고 이에 적응하려고 하는 것이 논리적일 것입니다. TS가 최적화되어 작동을 멈춥니다.
최적화에서 차량을 선택하기 위한 기준이 있고 하나가 있다면 데모를 확인하는 요점은 무엇입니까? 이는 무작위이며 커플과 함께 일반적인 패턴을 찾는 것이 비현실적이기 때문에 다음에 일어날 일을 모릅니다. 지표의...
직접 후행으로 추세에 반대되는 항목.
테이블:
차트:
시간을 어떤 TS의 붕괴 요인으로 생각한다면 왜 상수가 되지 않습니까?
...
최적화에서 차량을 선택하기 위한 기준이 있고 하나가 있다면 데모를 확인하는 요점은 무엇입니까? 이는 무작위이며 커플과 함께 일반적인 패턴을 찾는 것이 비현실적이기 때문에 다음에 일어날 일을 모릅니다. 지표의...
첫 번째 - "N일마다 재최적화" 옵션도 존재할 권리가 있다는 데 동의합니다.
그리고 데모에 대해 - 동의하지 않습니다. 그래도 최적화만 된 TS가 아니라 한동안 데모에서 수익을 보여주고 최적화된 TS를 가져갈 때가 더 믿음직스럽습니다. 앞으로 어떻게 될지 알 수 없습니다.