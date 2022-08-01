무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 3 12345678910...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2018.08.13 11:23 #21 오스타메일 : 1 작은 필요 10-50 무엇을 위해? 조용히 가면 갈수록 멀어집니다. 아니면 "확산을 고려하지 않고"를 의미합니까? 스프레드를 고려하지 않으면 "1포인트"가 아니라 "마이너스 5~10포인트"입니다. ostamail 2018.08.13 11:30 #22 조지 머츠 : 무엇을 위해? 조용히 가면 갈수록 멀어집니다. 아니면 "확산을 고려하지 않고"를 의미합니까? 스프레드를 고려하지 않으면 "1포인트"가 아니라 "마이너스 5~10포인트"입니다. 물론 확산을 의미 Georgiy Merts 2018.08.13 11:43 #23 오스타메일 : 물론 확산을 의미 스프레드가 고려되고 1핍이 "스프레드 이상"인 경우 - 어떤 문제가 있는지 이해할 수 없습니다... 당신은 Grail 을 가지고 있습니다! Vladislav Andruschenko 2018.08.13 11:45 #24 조지 머츠 : 스프레드가 고려되고 1핍이 "스프레드 이상"인 경우 - 어떤 문제가 있는지 이해가 되지 않습니다... Grail이 있습니다! 모두에게 충분하지 않습니다... :-) Georgiy Merts 2018.08.13 11:54 #25 블라디슬라프 안드루셴코 : 모두에게 충분하지 않습니다... :-) 나는 지표를 보았습니다 - 매우 흥미 롭습니다. 많은 데이터 - 구체적으로 공부할 필요가 있습니다. Vladislav Andruschenko 2018.08.13 11:59 #26 조지 머츠 : 나는 지표를 보았습니다 - 매우 흥미 롭습니다. 많은 데이터 - 구체적으로 공부할 필요가 있습니다. 리그에 많은 도움이 될 것 같습니다. 나는 코멘트를 추가하고 LAN에서 키나를 업데이트합니다. 확인하다. 한 계정에서 여러 고문에 대한 통계를 수집하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 그리고 이미 계정이 있습니다. 무언가를 던질 수 있다면 계정 데이터(투자)와 지표를 테스트 하겠습니다. Georgiy Merts 2018.08.13 12:46 #27 블라디슬라프 안드루셴코 : 무언가를 던질 수 있다면 계정 데이터(투자)와 지표를 테스트 하겠습니다. 전송된. Vladislav Andruschenko 2018.08.13 12:59 #28 조지 머츠 : 전송된. 고맙습니다. 결과를 확인하고 포스팅하겠습니다. Georgiy Merts 2018.08.20 06:44 #29 현재 상황입니다. 잔액별 상위 20TS(단일 손실이 없을 경우 품질 평가 불가): 균형별 최고의 10TS 차트: 무역 품질의 상위 20TC: 거래 품질별 상위 10TS 차트: Georgiy Merts 2018.08.20 06:54 #30 현재 7개의 TS가 무료 TS League Signal 에서 작업하고 있습니다. 불행히도 내가 두 번 이상 말했듯이 최고의 선택은 형식적으로보다 직관적으로 수행되었습니다. 현재 저는 실제 계정 (시그널당)에서 작업하기 위한 TS를 선택하기 위한 기준을 개발하려고 노력하고 있습니다. 일주일 안에 - 나는 센트 계정과 그로부터 신호를 열 계획입니다. 12345678910...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
1 작은 필요 10-50
무엇을 위해? 조용히 가면 갈수록 멀어집니다. 아니면 "확산을 고려하지 않고"를 의미합니까? 스프레드를 고려하지 않으면 "1포인트"가 아니라 "마이너스 5~10포인트"입니다.
물론 확산을 의미
스프레드가 고려되고 1핍이 "스프레드 이상"인 경우 - 어떤 문제가 있는지 이해가 되지 않습니다... Grail이 있습니다!
모두에게 충분하지 않습니다... :-)
나는 지표를 보았습니다 - 매우 흥미 롭습니다. 많은 데이터 - 구체적으로 공부할 필요가 있습니다.
리그에 많은 도움이 될 것 같습니다. 나는 코멘트를 추가하고 LAN에서 키나를 업데이트합니다. 확인하다.
한 계정에서 여러 고문에 대한 통계를 수집하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 그리고 이미 계정이 있습니다.
무언가를 던질 수 있다면 계정 데이터(투자)와 지표를 테스트 하겠습니다.
전송된.
고맙습니다.
결과를 확인하고 포스팅하겠습니다.
현재 상황입니다.
잔액별 상위 20TS(단일 손실이 없을 경우 품질 평가 불가):
균형별 최고의 10TS 차트:
무역 품질의 상위 20TC:
거래 품질별 상위 10TS 차트:
현재 7개의 TS가 무료 TS League Signal 에서 작업하고 있습니다.
불행히도 내가 두 번 이상 말했듯이 최고의 선택은 형식적으로보다 직관적으로 수행되었습니다. 현재 저는 실제 계정 (시그널당)에서 작업하기 위한 TS를 선택하기 위한 기준을 개발하려고 노력하고 있습니다.
일주일 안에 - 나는 센트 계정과 그로부터 신호를 열 계획입니다.