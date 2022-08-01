무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 3

오스타메일 :

1 작은 필요 10-50

무엇을 위해? 조용히 가면 갈수록 멀어집니다. 아니면 "확산을 고려하지 않고"를 의미합니까? 스프레드를 고려하지 않으면 "1포인트"가 아니라 "마이너스 5~10포인트"입니다.

 
조지 머츠 :

무엇을 위해? 조용히 가면 갈수록 멀어집니다. 아니면 "확산을 고려하지 않고"를 의미합니까? 스프레드를 고려하지 않으면 "1포인트"가 아니라 "마이너스 5~10포인트"입니다.

물론 확산을 의미

 
오스타메일 :

물론 확산을 의미

스프레드가 고려되고 1핍이 "스프레드 이상"인 경우 - 어떤 문제가 있는지 이해할 수 없습니다... 당신은 Grail 을 가지고 있습니다!
 
조지 머츠 :
스프레드가 고려되고 1핍이 "스프레드 이상"인 경우 - 어떤 문제가 있는지 이해가 되지 않습니다... Grail이 있습니다!


모두에게 충분하지 않습니다... :-)

 
블라디슬라프 안드루셴코 :

모두에게 충분하지 않습니다... :-)

나는 지표를 보았습니다 - 매우 흥미 롭습니다. 많은 데이터 - 구체적으로 공부할 필요가 있습니다.

 
조지 머츠 :

나는 지표를 보았습니다 - 매우 흥미 롭습니다. 많은 데이터 - 구체적으로 공부할 필요가 있습니다.


리그에 많은 도움이 될 것 같습니다. 나는 코멘트를 추가하고 LAN에서 키나를 업데이트합니다. 확인하다.

한 계정에서 여러 고문에 대한 통계를 수집하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 그리고 이미 계정이 있습니다.

무언가를 던질 수 있다면 계정 데이터(투자)와 지표를 테스트 하겠습니다.

 
블라디슬라프 안드루셴코 :

무언가를 던질 수 있다면 계정 데이터(투자)와 지표를 테스트 하겠습니다.

전송된.

 
조지 머츠 :

전송된.


고맙습니다.

결과를 확인하고 포스팅하겠습니다.

 

현재 상황입니다.

잔액별 상위 20TS(단일 손실이 없을 경우 품질 평가 불가):

균형별 최고의 10TS 차트:

무역 품질의 상위 20TC:

거래 품질별 상위 10TS 차트:

 

현재 7개의 TS가 무료 TS League Signal 에서 작업하고 있습니다.

불행히도 내가 두 번 이상 말했듯이 최고의 선택은 형식적으로보다 직관적으로 수행되었습니다. 현재 저는 실제 계정 (시그널당)에서 작업하기 위한 TS를 선택하기 위한 기준을 개발하려고 노력하고 있습니다.

일주일 안에 - 나는 센트 계정과 그로부터 신호를 열 계획입니다.

