무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 141

Georgiy Merts 2019.06.27 07:26 #1401

Artem Prischepa :

이것은 당신이 전문가로서 당신의 시간을 얼마나 가치 있게 여기는지를 보여줍니다. :디

100달러를 던지고 하루에 모든 것을 하는 것보다 하루에 30센트를 절약하기 위해 1년 동안 자신을 궁리하는 것을 선호합니다. :DD 그리고 아이디어가 효과가 있다면 매일 수천 명이 가져올 것입니다. 투자할 가치가 있지 않습니까?

예, 그리고 제 생각에는 백 달러를 벌 수 없고 새 프로젝트에 할당할 수 없는 상인은 합리적인 것을 거의 생각해내지 못하는 것 같습니다.

다른 말로 표현하자면, George는 "아이디어에 투자된 자본의 양 - 아이디어 제공자 자신이 그것에 대해 생각한다고 말합니다." :DD

그리고 이것은 옵티마이저를 이해하지 못했을뿐만 아니라 제안 된 Expert Advisor를 배치하지도 않은 사람이 말합니다.

1. 나는 하루에 30센트 이상을 상당히 절약한다.

2. 나는 오랫동안 "주사"하지 않았습니다. 모든 것이 "연고"에 있으며 스크립트를 실행하고 "컨트롤 샷"을 보여준 시스템 재 최적화를 위한 설정입니다. 매일 15분 이상 걸리지 않습니다.

3. 나는 항상 최소 2년 동안 672개의 백테스트된 시스템을 가지고 있으며, 그 중 일부는 꽤 오랜 데모 역사를 가지고 있습니다. "100분 동안" 사용해 보세요. 그러면 어떻게 하는지 알아보겠습니다.

바로 TS리그의 아이디어가 떠오르지 않았다. 그리고 이제 나는 그 생각이 절대적으로 옳다는 것을 알았습니다. "컨트롤 샷"이 표시되지 않은 600여 대의 차량은 모두 테스트를 거친 최신 상태이며 시간, 컴퓨팅 또는 재정 자원이 필요하지 않습니다. 컴퓨팅 리소스 는 5-15 TS에서만 매일 필요하며 허용되지 않는 동작을 나타냅니다. 그리고 이것은 1년 넘게 계속되고 있습니다. 672 시스템이 어떻게 작동하는지 보고 싶을 때마다 클라우드에서 테스트를 실행한다면 훨씬 더 많은 돈을 쓸 것입니다. 모든 추론은 많은 수의 차량 최적화에 진지하게 관여하지 않는다는 사실에 근거합니다. 따라서 먼저 시도해보십시오. 적어도 나가서 내가 게시 한 전문가와 함께 64 쌍에서 최적화 (실행뿐만 아니라)하십시오! 클라우드에서 시간이 얼마나 걸리는지 봅시다. 나는 당신이 하루에 100루블에 맞지 않을 것이라고 확신합니다. 그들은 24시간 밖에 없고 64쌍이 있습니다. 클라우드에서도 최적화하는 데 20분 - 대부분 성공하지 못할 것입니다. 그리고 이것은 - 한 대의 차량만 염두에 두십시오! 그리고 나는 그들 중 24개가 있습니다(더 작은 쌍이 있지만 28개만) 신호 및 고문 판매자가 MQL5 제안 SPOUTNIKH1V1.1 = 600 PIPS Georgiy Merts 2019.06.27 07:31 #1402 Artem Prischepa : 예, 그리고 제 생각에는 백 달러를 벌 수 없고 새 프로젝트에 할당할 수 없는 상인은 합리적인 것을 거의 생각해내지 못하는 것 같습니다. 다른 말로 표현하자면, George는 "아이디어에 투자된 자본의 양 - 아이디어 제공자 자신이 그것에 대해 생각한다고 말합니다." :DD 예, 여기에 동의할 수 있습니다. 수천 달러를 가져오는 새로운 웅대한 프로젝트 의 발명과 함께 - 나는 정말로 매우 슬프다. 그리고 맞습니다. 제 아이디어에 별로 투자하지 않기 때문에 "퍼프"일 수 있다는 것을 이해한다는 의미입니다. 나이가 들면서 뇌가 더 세게 움직이기 시작하고 에너지가 적고 건강이 종종 일을 방해합니다 ... 글쎄.. 내가 가진 것, 내가 가진 것이... 100달러는 나에게 엄청난 금액은 아니지만 "전투"를 위한 차량 선택 절차가 작동한다는 사실에도 불구하고 클라우드에 지불하는 것은 시기상조라고 생각합니다. 아직 개발되지 않았습니다. (아이디어에 많은 돈을 투자하지 않고 내가 생각하는 대로 정확하게 디코딩) <this topic is a EURUSD - 동향, 예측 유니버설 MA 크로스 EA [삭제] 2019.06.27 09:59 #1403 Georgiy Merts : 그리고 이것은 옵티마이저를 이해하지 못했을뿐만 아니라 제안 된 Expert Advisor를 배치하지도 않은 사람이 말합니다. 1. 나는 하루에 30센트 이상을 상당히 절약한다. 2. 나는 오랫동안 "주사"하지 않았습니다. 모든 것이 "연고"에 있으며 스크립트를 실행하고 "컨트롤 샷"을 보여준 시스템 재 최적화를 위한 설정입니다. 매일 15분 이상 걸리지 않습니다. 3. 나는 항상 최소 2년 동안 672개의 백테스트된 시스템을 가지고 있으며, 그 중 일부는 꽤 오랜 데모 역사를 가지고 있습니다. "100분 동안" 사용해 보세요. 그러면 어떻게 하는지 알아보겠습니다. 바로 TS리그의 아이디어가 떠오르지 않았다. 그리고 이제 나는 그 생각이 절대적으로 옳다는 것을 알았습니다. "컨트롤 샷"이 표시되지 않은 600여 대의 차량은 모두 테스트를 거친 최신 상태이며 시간, 컴퓨팅 또는 재정 자원이 필요하지 않습니다. 컴퓨팅 리소스 는 5-15 TS에서만 매일 필요하며 허용되지 않는 동작을 나타냅니다. 그리고 이것은 1년 넘게 계속되고 있습니다. 672 시스템이 어떻게 작동하는지 보고 싶을 때마다 클라우드에서 테스트를 실행한다면 훨씬 더 많은 돈을 쓸 것입니다. 모든 추론은 많은 수의 차량 최적화에 진지하게 관여하지 않는다는 사실에 근거합니다. 따라서 먼저 시도해보십시오. 적어도 나가서 내가 게시 한 전문가와 함께 64 쌍에서 최적화 (실행뿐만 아니라)하십시오! 클라우드에서 시간이 얼마나 걸리는지 봅시다. 나는 당신이 하루에 100루블에 맞지 않을 것이라고 확신합니다. 그들은 24시간만 있고 당신은 64쌍이 있습니다. 클라우드에서도 최적화하는 데 20분 - 당신은 성공하지 못할 가능성이 큽니다. 그리고 이것은 - 한 대의 차량만 염두에 두십시오! 그리고 나는 그들 중 24개가 있습니다(더 작은 쌍이 있지만 28개만) 그건 그렇고, 사람들은 최적 = 역사에 적합하다고 말합니다. 그래서 당신의 소위. 재최적화는 동일합니다. 당신 자신이 이것을 이해하므로 아이디어가 터지지 않도록 테스터가 필요하지 않습니다. 따라서 몇 년 동안 재최적화, 논쟁 등을 할 수 있습니다. , 지루하지 않을 것이다 Roman Shiredchenko 2019.06.27 10:14 #1404 "피팅"이라는 용어에 무엇을 넣었는지에 따라 그래프는 사용된 매개변수 값의 최적화(실현화) 후 얼마 동안 잘 살도록 둡니다. 포럼 검색이 작동하지 않으므로 Robert Pardo "거래 시스템의 개발, 최적화 및 테스트"를 참조하십시오. [삭제] 2019.06.27 10:20 #1405 Roman Shiredchenko : "피팅"이라는 용어에 무엇을 넣었는지에 따라 그래프는 사용된 매개변수 값의 최적화(실현화) 후 얼마 동안 잘 살도록 둡니다. 포럼 검색이 작동하지 않으므로 Robert Pardo "거래 시스템의 개발, 최적화 및 테스트"를 참조하십시오. 무엇이든 투자할 수 있습니다. 본질은 동일합니다. 역사에 맞게 수동 모드에서만 가능 Georgiy Merts 2019.06.27 10:22 #1406 Vladimir Baskakov : 그건 그렇고, 사람들은 최적 = 역사에 적합하다고 말합니다. 그래서 당신의 소위. 재최적화는 동일합니다. 당신 자신이 이것을 이해하므로 아이디어가 터지지 않도록 테스터가 필요하지 않습니다. 따라서 몇 년 동안 다시 최적화하거나 논쟁하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. , 지루하지 않을 것이다 "외출"광대 - 대답할 내용 ... Artem Prischepa 2019.06.27 10:23 #1407 여러분, 궁금합니다. 이 모든 것이 이익을 위한 것입니까? 이 환경에서는 정상입니다. 아니면 냉온 핵융합의 개발이나 Hanning과 같은 일종의 연구를 하고 있습니까? 소변을 끓여서 금을 추출하려고 합니까? xD [삭제] 2019.06.27 10:29 #1408 Georgiy Merts : "외출"광대 - 대답할 내용 ... 물론 정답은 진실입니다. 내가 논쟁을 했어 원망 말고 논리로 대답해봐 Georgiy Merts 2019.06.27 10:41 #1409 Artem Prischepa : 여러분, 궁금합니다. 이 모든 것이 이익을 위한 것입니까? 이것은 이 환경에서 정상적인 것입니다. 아니면 냉온 핵융합의 개발이나 Hanning과 같은 일종의 연구를 하고 있습니까? 소변을 끓여서 금을 추출하려고 합니까? xD Nifiga는 질문을 이해하지 못했습니다. TS 리그의 목적은 두 번 이상 표시됩니다. 트레이딩 기회를 놓치고 있어요:

무료 트레이딩 앱

복사용 8,000 이상의 시그널

금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 "피팅"이라는 용어에 무엇을 넣었는지에 따라 그래프는 사용된 매개변수 값의 최적화(실현화) 후 얼마 동안 잘 살도록 둡니다. 포럼 검색이 작동하지 않으므로 Robert Pardo "거래 시스템의 개발, 최적화 및 테스트"를 참조하십시오.
그건 그렇고, 사람들은 최적 = 역사에 적합하다고 말합니다. 그래서 당신의 소위. 재최적화는 동일합니다. 당신 자신이 이것을 이해하므로 아이디어가 터지지 않도록 테스터가 필요하지 않습니다. 따라서 몇 년 동안 다시 최적화하거나 논쟁하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. , 지루하지 않을 것이다
여러분, 궁금합니다. 이 모든 것이 이익을 위한 것입니까? 이것은 이 환경에서 정상적인 것입니다. 아니면 냉온 핵융합의 개발이나 Hanning과 같은 일종의 연구를 하고 있습니까? 소변을 끓여서 금을 추출하려고 합니까? xD
Nifiga는 질문을 이해하지 못했습니다.
TS 리그의 목적은 두 번 이상 표시됩니다. "이미 백테스트를 거쳐 한동안 좋은 데모 거래를 보여준 간단한 TS 세트를 갖기 위해."
그녀는 완전히 완성되었습니다. 뭐가 문제 야 ? 도대체 "오줌"이 뭐야???
나는 이미 묘목이있는 보육원이라는 비유를 들었습니다. 씨앗에서 과일 나무를 재배할 수 있습니다. 또는 보육원에 가서 즉시 원하는 묘목을 가져갈 수 있습니다. 첫 번째 경우에도 두 번째 경우에도 - 사과를 바로 얻을 수 없으며, 또한 사과를 얻는 것은 전적으로 귀하에게 달려 있습니다. 그러나 씨앗과 묘목에서 최고의 나무를 키우는 것은 매우 다른 작업입니다.
리그도 마찬가지. 리그는 성배가 아니다, 나는 그것을 백 번이나 말했다. 리그는 도구다. 일종의 "복잡한 지표 TS"를 고려하십시오. 모두. 지시자. 그리고 동일한 Mashki나 ATR과 거의 같은 방식으로 유용합니다. 당신이 온 곳입니다.
개인적으로 리그 결과를 사용하는데 만족합니다. 나머지 - 원하는대로. 나는 반복합니다 - 무료 신호 를 열겠다는 약속을 위해 - 제한 없이 원하는 차량에 대한 등록 코드를 생성합니다.
여러분, 궁금합니다. 이 모든 것이 이익을 위한 것입니까? 이 환경에서는 정상입니다. 아니면 냉온 핵융합의 개발이나 Hanning과 같은 일종의 연구를 하고 있습니까? 소변을 끓여서 금을 추출하려고 합니까? xD