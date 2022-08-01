무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 239 1...232233234235236237238239240241242243244245246...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.12.23 07:08 #2381 Aleksey Mavrin : 안녕하세요! 내용을 이해하기 위해 이 16개의 중고차에 대한 설명을 실제로 볼 수 있는 곳을 누가 알려줄까요? 많은 페이지가 있습니다. 나는 오랫동안 주제를 연기하게 될 것 같습니다. 이제 16개가 아니라 캐릭터당 24개 시스템입니다. 바라보다. 우리는 두 가지 진입 방향이 있습니다. (트렌드 및 플랫) 다음 - 추세를 결정하는 세 가지 방법 - EMA와 가격의 교차점, 우리는 "충동"막대에 입력합니다. 채널 경계를 만지고, 고장 또는 반등에 의한 진입; 지그재그의 정점에서 지연을 터치하거나 정지 또는 제한 지연(EMA, Prc, Zpn)에 의한 진입. 마지막으로 일반 SL 후행, TP 후행, 고정 TP-SL, 플립(DTS, RTS, SP, SAR)의 네 가지 추적 유형이 있습니다. 우리는 모든 조합을 취합니다. 기호당 24개의 시스템이 나타납니다. 이러한 모든 시스템은 Kodobase에서 무료로 제공되며, 일단 내가 발견하고 주제의 어딘가에 게시했습니다. 주기적으로 - 무료 TS League 실행 모듈을 게시합니다. 테스터에서는 제한 없이 작동합니다. 데모에서 실행하거나 실생활에서 실행하려면 이 TS(또는 한 계정에서 여러 개)에서 무료 신호 를 열겠다는 약속으로 발행되는 무료 Regcode가 필요합니다. . 이 신호가 실제에 복사되더라도 상관 없습니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 흥미로운 것 신호 지표 기반 거래 Georgiy Merts 2019.12.23 07:11 #2382 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5명의 TC 차트: Georgiy Merts 2019.12.23 07:15 #2383 League of Trading Systems의 현재 실행 가능한 모듈입니다. 일부 차량은 매일 다시 최적화되기 때문에 이러한 변경 사항이 고려됩니다. 전략 테스터에서 제한 없이 작동합니다. 데모 또는 실제에서 실행하려면 regcode가 필요합니다. 선택한 차량에서 무료 신호 를 열겠다는 약속에 대해 Regcode가 무료로 발급됩니다. 동시에, 원한다면 이 신호를 실제 자신에게 복사할 수 있습니다. PAMM이든 어디든 상관없습니다. 파일: _EALeague_Free.zip 5784 kb Aleksey Mavrin 2019.12.23 07:17 #2384 Georgiy Merts : 이제 16개가 아니라 캐릭터당 24개 시스템입니다. 바라보다. 우리는 두 가지 진입 방향이 있습니다. (트렌드 및 플랫) 다음 - 추세를 결정하는 세 가지 방법 - EMA와 가격의 교차점, 우리는 "충동"막대에 입력합니다. 채널 경계를 만지고, 고장 또는 반등에 의한 진입; 지그재그의 정점에서 지연을 터치하거나 정지 또는 제한 지연(EMA, Prc, Zpn)에 의한 진입. 마지막으로 일반 SL 후행, TP 후행, 고정 TP-SL, 플립(DTS, RTS, SP, SAR)의 네 가지 추적 유형이 있습니다. 우리는 모든 조합을 취합니다. 기호당 24개의 시스템이 나옵니다. 이러한 모든 시스템은 Kodobase에서 무료로 제공되며, 일단 내가 발견하고 주제의 어딘가에 게시했습니다. 답변 해주셔서 감사합니다! 일반적으로 이해할 수 있습니다. 그래서 제가 시작한 일을 오랫동안 해오신 분들을 찾았어요 :) (대체로 아이디어는 비슷하지만 차이점이 있어요) 거기에 짧게 썼습니다 https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397 알렉세이 마브린 : 설명: 나는 전략의 일반적인 관점을 다음 요소로 분해 했습니다. - 진입 가능성 판단 전략 - 진입점을 결정하기 위한 전략 - 손절매 전략 - 수익 목표 설정 전략 - 도약 설정 - 추적 전략 - 후행 정지 - 후속 전략 - 양 조절(토핑 및/또는 스크리닝 및/또는 부분 폐쇄) - 유지 관리 전략 - 조기 퇴장 결정 의사 결정의 각 하위 단계에 대해 기본(및 그렇지 않은) 전략 모음을 만듭니다. 그리고 각각의 가능한 모든 조합을 살펴보고 싶습니다. 따라서 냉. 관심이 있다면 나중에 다이어그램과 함께 아이디어에 대한 자세한 설명을 할 것입니다. 아마 이 말의 요지를 이해하실 것입니다. Оптимизация. Граничные Условия Параметров 2019.12.21www.mql5.com Решаю задачку о автоматизации проверки стратегий, это типа как тут в соседней ветке описывалось, но по другому... Georgiy Merts 2019.12.23 07:22 #2385 Aleksey Mavrin : 답변 해주셔서 감사합니다! 일반적으로 이해할 수 있습니다. 그래서 제가 시작한 일을 오랫동안 해오신 분들을 찾았어요 :) (대체로 아이디어는 비슷하지만 차이점이 있어요) 네 맞습니다. 내 생각은 가능한 모든 옵션을 선택하고 즉시 실행하면 그 중 일부는 항상 수익성이 있다는 것입니다. 그리고 'TS가 작동하게 하려면 무엇을 해야 하는가'라는 질문은 '기존 시스템에서 작동하는 시스템을 선택하기 위해 무엇을 해야 하는가'로 전환된다. Aleksey Mavrin 2019.12.23 07:31 #2386 Georgiy Merts : 네 맞습니다. 내 생각은 가능한 모든 옵션을 선택하고 즉시 실행하면 그 중 일부는 항상 수익성이 있다는 것입니다. 그리고 'TS가 작동하게 하려면 무엇을 해야 하는가'라는 질문은 '기존 시스템에서 작동하는 시스템을 선택하기 위해 무엇을 해야 하는가'로 전환된다. 괜찮은. 주제를 따르겠습니다. 글쎄, 나에게 영감을주는 몇 가지 기능으로 자신의 구현을 수행하십시오. 퓨즈가 있는 동안) 출발하려면 즉시 신호를 열어야 한다는 것을 알고 있습니다. 아니면 언제 일부 차량을 선택하기 위해 기록이 누적됩니까? Georgiy Merts 2019.12.23 07:47 #2387 Aleksey Mavrin : 괜찮은. 주제를 따르겠습니다. 글쎄, 나에게 영감을주는 몇 가지 기능으로 자신의 구현을 수행하십시오. 퓨즈가 있는 동안) 출발하려면 즉시 신호를 열어야 한다는 것을 알고 있습니다. 아니면 언제 일부 차량을 선택하기 위해 기록이 누적됩니까? 테스터에서 실행하면 모든 것이 제한 없이 작동합니다. 데모나 실제에서 실행하면 regcode가 필요합니다. 당신은 무료 신호를 열고 그것에 작동할 TS 매직과 귀하의 계정을 알립니다. 나는 당신을 위해 regcodes를 생성할 것입니다. Roman Shiredchenko 2019.12.23 15:41 #2388 Georgiy Merts : League of Trading Systems의 현재 실행 가능한 모듈입니다. 일부 차량은 매일 다시 최적화되기 때문에 이러한 변경 사항이 고려됩니다. 전략 테스터에서 제한 없이 작동합니다. 데모 또는 실제에서 실행하려면 regcode가 필요합니다. 선택한 차량에서 무료 신호 를 열겠다는 약속에 대해 Regcode가 무료로 발급됩니다. 동시에, 원한다면 이 신호를 실제 자신에게 복사할 수 있습니다. PAMM이든 어디든 상관없습니다. 감사합니다, 조지! 시작할 돈을 준비하십시오!!! [삭제] 2019.12.23 16:39 #2389 Roman Shiredchenko : 감사합니다, 조지! 시작할 돈을 준비하십시오!!! 당신은 이미 한 달 전에 시작, 중단? Roman Shiredchenko 2019.12.24 01:12 #2390 Vladimir Baskakov : 당신은 이미 한 달 전에 시작, 중단? 아니요! 펌핑!!! 벌써 한달!!! 나는 "당신"에게 제안합니다. 1...232233234235236237238239240241242243244245246...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요! 내용을 이해하기 위해 이 16개의 중고차에 대한 설명을 실제로 볼 수 있는 곳을 누가 알려줄까요? 많은 페이지가 있습니다. 나는 오랫동안 주제를 연기하게 될 것 같습니다.
이제 16개가 아니라 캐릭터당 24개 시스템입니다.
바라보다.
우리는 두 가지 진입 방향이 있습니다. (트렌드 및 플랫)
다음 - 추세를 결정하는 세 가지 방법 - EMA와 가격의 교차점, 우리는 "충동"막대에 입력합니다. 채널 경계를 만지고, 고장 또는 반등에 의한 진입; 지그재그의 정점에서 지연을 터치하거나 정지 또는 제한 지연(EMA, Prc, Zpn)에 의한 진입.
마지막으로 일반 SL 후행, TP 후행, 고정 TP-SL, 플립(DTS, RTS, SP, SAR)의 네 가지 추적 유형이 있습니다.
우리는 모든 조합을 취합니다. 기호당 24개의 시스템이 나타납니다.
이러한 모든 시스템은 Kodobase에서 무료로 제공되며, 일단 내가 발견하고 주제의 어딘가에 게시했습니다.
주기적으로 - 무료 TS League 실행 모듈을 게시합니다. 테스터에서는 제한 없이 작동합니다. 데모에서 실행하거나 실생활에서 실행하려면 이 TS(또는 한 계정에서 여러 개)에서 무료 신호 를 열겠다는 약속으로 발행되는 무료 Regcode가 필요합니다. . 이 신호가 실제에 복사되더라도 상관 없습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5명의 TC 차트:
League of Trading Systems의 현재 실행 가능한 모듈입니다.
일부 차량은 매일 다시 최적화되기 때문에 이러한 변경 사항이 고려됩니다.
전략 테스터에서 제한 없이 작동합니다.
데모 또는 실제에서 실행하려면 regcode가 필요합니다. 선택한 차량에서 무료 신호 를 열겠다는 약속에 대해 Regcode가 무료로 발급됩니다. 동시에, 원한다면 이 신호를 실제 자신에게 복사할 수 있습니다. PAMM이든 어디든 상관없습니다.
답변 해주셔서 감사합니다! 일반적으로 이해할 수 있습니다. 그래서 제가 시작한 일을 오랫동안 해오신 분들을 찾았어요 :) (대체로 아이디어는 비슷하지만 차이점이 있어요)
거기에 짧게 썼습니다 https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
설명: 나는 전략의 일반적인 관점을 다음 요소로 분해 했습니다.
- 진입 가능성 판단 전략
- 진입점을 결정하기 위한 전략
- 손절매 전략
- 수익 목표 설정 전략 - 도약 설정
- 추적 전략 - 후행 정지
- 후속 전략 - 양 조절(토핑 및/또는 스크리닝 및/또는 부분 폐쇄)
- 유지 관리 전략 - 조기 퇴장 결정
의사 결정의 각 하위 단계에 대해 기본(및 그렇지 않은) 전략 모음을 만듭니다.
그리고 각각의 가능한 모든 조합을 살펴보고 싶습니다. 따라서 냉.
관심이 있다면 나중에 다이어그램과 함께 아이디어에 대한 자세한 설명을 할 것입니다. 아마 이 말의 요지를 이해하실 것입니다.
네 맞습니다.
내 생각은 가능한 모든 옵션을 선택하고 즉시 실행하면 그 중 일부는 항상 수익성이 있다는 것입니다. 그리고 'TS가 작동하게 하려면 무엇을 해야 하는가'라는 질문은 '기존 시스템에서 작동하는 시스템을 선택하기 위해 무엇을 해야 하는가'로 전환된다.
괜찮은. 주제를 따르겠습니다. 글쎄, 나에게 영감을주는 몇 가지 기능으로 자신의 구현을 수행하십시오. 퓨즈가 있는 동안)
출발하려면 즉시 신호를 열어야 한다는 것을 알고 있습니다. 아니면 언제 일부 차량을 선택하기 위해 기록이 누적됩니까?
테스터에서 실행하면 모든 것이 제한 없이 작동합니다.
데모나 실제에서 실행하면 regcode가 필요합니다.
당신은 무료 신호를 열고 그것에 작동할 TS 매직과 귀하의 계정을 알립니다. 나는 당신을 위해 regcodes를 생성할 것입니다.
당신은 이미 한 달 전에 시작, 중단?
