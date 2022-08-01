무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 188 1...181182183184185186187188189190191192193194195...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.07.24 12:34 #1871 나는 특히 슬기로운 동지들에게 어떤 시스템이든 이익과 손실의 기간이 있고 손실의 기간이 더 길다는 것을 상기시켜 드리겠습니다. 따라서 - 모든 시스템은 동일한 것을 기다리고 있습니다. "컨트롤 샷"과 경매에서 철수합니다. 수익의 핵심은 여전히 작동하는 시스템 간의 지속적인 전환입니다. Eduard_D 2019.07.24 12:38 #1872 OHLC에서 2년 동안 테스터에서 643642: 그리고 이것은 실제 틱에 있습니다. Artem Prischepa 2019.07.24 12:43 #1873 Georgiy Merts : 나는 특히 슬기로운 동지들에게 어떤 시스템이든 이익과 손실의 기간이 있고 손실의 기간이 더 길다는 것을 상기시켜 드리겠습니다. 따라서 - 모든 시스템은 동일한 것을 기다리고 있습니다. "컨트롤 샷"과 경매에서 철수합니다. 수익의 핵심은 여전히 작동하는 시스템 간의 지속적인 전환입니다. 그리고 생각이 없는 동지에게 시스템은 체계적으로 이윤을 가져다주기 때문에 시스템이라고 불리는 것을 상기합시다. 그렇지 않다면 이것은 시스템이 아니라 앉아 있어도 저장되지 않는 쓸모없는 쓰레기입니다. :디 기본적인 증거 - "발표" 1년 후 "시스템" 리그에서 최소한 1달러의 실제 달러를 벌었다는 약간의 확인이 아닙니다. :디 Eduard_D 2019.07.24 12:43 #1874 TS 최적화의 품질을 확인하기 위한 기준으로 실제 틱에 대한 실행을 사용하는 것을 제안하기 위해 이 비교를 제공했습니다. 불행히도 실제 틱에서 최적화할 수 없다는 것을 이해합니다. Georgiy Merts 2019.07.24 12:48 #1875 Artem Prischepa : 그리고 생각이 없는 동지에게 시스템은 체계적으로 이윤을 가져다주기 때문에 시스템이라고 불리는 것을 상기합시다. 아니요. 사전을 열고 "시스템"이 무엇인지 읽습니다. 그런 다음 "이익"에 대해 이야기하십시오. Georgiy Merts 2019.07.24 12:51 #1876 Eduard_D : TS 최적화의 품질을 확인하기 위한 기준으로 실제 틱에 대한 실행을 사용하는 것을 제안하기 위해 이 비교를 제공했습니다. 불행히도 실제 틱에서 최적화할 수 없다는 것을 이해합니다. 하지만 예전의 모습을 보는 것이 무슨 의미가 있겠습니까? 시스템이 지금까지 작동해 왔다는 것만으로도 가치가 있습니다. 그리고 그게 전부입니다. 추가 작동 방식은 알 수 없습니다. 따라서 모든 것을 데모 계정에 넣고 거래하게하십시오. 그리고 우리는 보고 선택할 것입니다. Artem Prischepa 2019.07.24 13:11 #1877 Georgiy Merts : 하지만 예전의 모습을 보는 것이 무슨 의미가 있겠습니까? 시스템이 지금까지 작동해 왔다는 것만으로도 가치가 있습니다. 그리고 그게 전부입니다. 추가 작동 방식은 알 수 없습니다. 따라서 모든 것을 데모 계정에 넣고 거래하게하십시오. 그리고 우리는 보고 선택할 것입니다. 그럼 수익을 낼 수 있는 차량을 직관적으로 선택하시겠습니까? 이해합니다. :디 Eduard_D 2019.07.24 13:11 #1878 Georgiy Merts : 하지만 예전의 모습을 보는 것이 무슨 의미가 있겠습니까? 시스템이 지금까지 작동해 왔다는 것만으로도 가치가 있습니다. 그리고 그게 다야. 추가 작동 방식은 알 수 없습니다. 따라서 모든 것을 데모 계정에 넣고 거래하게하십시오. 그리고 우리는 보고 선택할 것입니다. 차량 최적화 결과 를 평가하기 위한 특정 시스템이 있습니다. 이 시스템을 기반으로 차량의 품질을 계산하고 한 부서 또는 다른 부서로 보냅니다. 나는 이 평가 시스템을 현대화할 것을 제안합니다. TS가 다시 최적화된 후 실제 틱에 대한 제어 실행을 수행하고 실제 틱에 대한 이러한 실행의 결과를 기반으로 TS를 평가합니다. Georgiy Merts 2019.07.24 13:23 #1879 Eduard_D : 차량 최적화 결과 를 평가하기 위한 특정 시스템이 있습니다. 이 시스템을 기반으로 차량의 품질을 계산하고 한 부서 또는 다른 부서로 보냅니다. 나는 이 평가 시스템을 현대화할 것을 제안합니다. TS가 다시 최적화된 후 실제 틱에 대한 제어 실행을 수행하고 실제 틱에 대한 이러한 실행의 결과를 기반으로 TS를 평가합니다. 글쎄, 당신은 차를 몰고 갔다 - 당신은 거의 같은 것을 얻었습니다. 실제 틱에서 SL은 몇 번 더 맞았습니다. 당신이 말하는 모든 것 - 당신은 할 수 있습니다. 그러나 요점이 무엇입니까? 결과가 크게 달라지면 그만한 가치가 있습니다. 1MOHLC에서 SL이 닿은 부분에 큰 차이가 없었습니다. 실제로 이러한 드로우다운 중 일부가 보호용 SL에 닿았다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이것이 "6"인 ChnFlatRTS 시스템임을 상기시켜 드리겠습니다. 과거에 일어난 일과 앞으로도 일어나지 않을 일을 "화해"하는 것은 의미가 없습니다. 명백한 손실을주는 불안정한 시스템을 배제하기 위해서만 역사가 주어집니다. 실제 진드기 또는 1MOHLC에서 시스템을 테스트하고 있다는 사실에서 그 미래는 전혀 변하지 않을 것입니다. 가장 수익성이 좋지 않은 시스템을 최상위 부문에 넣어도-아무것도 바뀌지 않습니다. 10건의 거래를 하자마자 내 평가 시스템에 따라 평가할 수 있습니다-즉시 낮은 품질로 평가되고 즉시 중간 또는 심지어 하위 부문까지. 그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 시스템이 부서의 "표준"보다 높은 결과를 표시하면 즉시 더 높은 것으로 이동합니다. 최상위 디비전으로 이동하려면 거래 품질이 0.95보다 높아야 합니다. 이 품질은 역사상, 심지어 실제 데모 거래에서도 역할을 하지 않습니다. 진짜 진드기를 쫓는 요점이 무엇입니까? 무작위의 생각 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, EMA CROSS 1/2로 시장 Eduard_D 2019.07.24 14:00 #1880 Georgiy Merts : 글쎄, 당신은 차를 몰고 갔다 - 당신은 거의 같은 것을 얻었습니다. 실제 틱에서 SL은 몇 번 더 맞았습니다. 제어(보호) SL을 의미합니까? 그러나 결국,이 경우 차량을 경매에서 철회해야합니까? 1...181182183184185186187188189190191192193194195...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 특히 슬기로운 동지들에게 어떤 시스템이든 이익과 손실의 기간이 있고 손실의 기간이 더 길다는 것을 상기시켜 드리겠습니다. 따라서 - 모든 시스템은 동일한 것을 기다리고 있습니다. "컨트롤 샷"과 경매에서 철수합니다.
수익의 핵심은 여전히 작동하는 시스템 간의 지속적인 전환입니다.
OHLC에서 2년 동안 테스터에서 643642:
그리고 이것은 실제 틱에 있습니다.
그리고 생각이 없는 동지에게 시스템은 체계적으로 이윤을 가져다주기 때문에 시스템이라고 불리는 것을 상기합시다. 그렇지 않다면 이것은 시스템이 아니라 앉아 있어도 저장되지 않는 쓸모없는 쓰레기입니다. :디
기본적인 증거 - "발표" 1년 후 "시스템" 리그에서 최소한 1달러의 실제 달러를 벌었다는 약간의 확인이 아닙니다. :디
TS 최적화의 품질을 확인하기 위한 기준으로 실제 틱에 대한 실행을 사용하는 것을 제안하기 위해 이 비교를 제공했습니다.
불행히도 실제 틱에서 최적화할 수 없다는 것을 이해합니다.
아니요.
사전을 열고 "시스템"이 무엇인지 읽습니다. 그런 다음 "이익"에 대해 이야기하십시오.
하지만 예전의 모습을 보는 것이 무슨 의미가 있겠습니까? 시스템이 지금까지 작동해 왔다는 것만으로도 가치가 있습니다. 그리고 그게 전부입니다. 추가 작동 방식은 알 수 없습니다.
따라서 모든 것을 데모 계정에 넣고 거래하게하십시오. 그리고 우리는 보고 선택할 것입니다.
그럼 수익을 낼 수 있는 차량을 직관적으로 선택하시겠습니까? 이해합니다. :디
차량 최적화 결과 를 평가하기 위한 특정 시스템이 있습니다. 이 시스템을 기반으로 차량의 품질을 계산하고 한 부서 또는 다른 부서로 보냅니다.
나는 이 평가 시스템을 현대화할 것을 제안합니다. TS가 다시 최적화된 후 실제 틱에 대한 제어 실행을 수행하고 실제 틱에 대한 이러한 실행의 결과를 기반으로 TS를 평가합니다.
글쎄, 당신은 차를 몰고 갔다 - 당신은 거의 같은 것을 얻었습니다. 실제 틱에서 SL은 몇 번 더 맞았습니다. 당신이 말하는 모든 것 - 당신은 할 수 있습니다. 그러나 요점이 무엇입니까?
결과가 크게 달라지면 그만한 가치가 있습니다. 1MOHLC에서 SL이 닿은 부분에 큰 차이가 없었습니다. 실제로 이러한 드로우다운 중 일부가 보호용 SL에 닿았다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이것이 "6"인 ChnFlatRTS 시스템임을 상기시켜 드리겠습니다.
과거에 일어난 일과 앞으로도 일어나지 않을 일을 "화해"하는 것은 의미가 없습니다. 명백한 손실을주는 불안정한 시스템을 배제하기 위해서만 역사가 주어집니다. 실제 진드기 또는 1MOHLC에서 시스템을 테스트하고 있다는 사실에서 그 미래는 전혀 변하지 않을 것입니다. 가장 수익성이 좋지 않은 시스템을 최상위 부문에 넣어도-아무것도 바뀌지 않습니다. 10건의 거래를 하자마자 내 평가 시스템에 따라 평가할 수 있습니다-즉시 낮은 품질로 평가되고 즉시 중간 또는 심지어 하위 부문까지. 그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 시스템이 부서의 "표준"보다 높은 결과를 표시하면 즉시 더 높은 것으로 이동합니다. 최상위 디비전으로 이동하려면 거래 품질이 0.95보다 높아야 합니다. 이 품질은 역사상, 심지어 실제 데모 거래에서도 역할을 하지 않습니다.
진짜 진드기를 쫓는 요점이 무엇입니까?
제어(보호) SL을 의미합니까? 그러나 결국,이 경우 차량을 경매에서 철회해야합니까?