구독자 1200명!! - 페이지 76

Maksim Dlugoborskiy 2018.09.02 00:09 #751

알렉세이 비아즈미킨 :

MT4 신호에는 센트 계정도 있으며 시스템은 이를 센트 계정으로 보지 않습니다.

다만 눈치채지 못한 것 같다. 저는 주로 MT5를 봅니다. 있다고 하시니 MT4가 잘 안되었다는 뜻입니다. 가입자에게는 훨씬 더 나쁩니다.

Maksim Dlugoborskiy 2018.09.02 00:39 #752

이반 부코 :

던졌다. 작성자가 즉시 새 계정을 개설하고 즉시 30명이 구독한 후 다시 병합했다는 사실 - 정말 대단합니다!

인간의 어리석음과 탐욕... 그리고 게으름을 다시 한 번 보여줍니다.

나는 우리가 (사물을 위해) 빠른 돈을 쫓는 "가난한" 구독자를 헛되이 "연민"한다고 생각합니다.

시그널 작성자가 합병하여 가입자의 금전을 상실한 경우 작성자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

사람들이 구독할 사람을 결정할 때 신호의 전망을 평가할 수 있습니다. 그들은 많은 신호로 이것이 오래 지속되지 않는다는 것을 이해하고 여전히 이러한 위험을 감수합니다.

또 다른 것은 신호 작성자 자신이 매우 무책임하게 행동한다는 것입니다. 글쎄, 이것은 이미 "외계인 덩어리"지역에서 온 것입니다. 다른 사람의 돈을 "계산"해서는 안 된다고 말한 Petros의 말이 옳습니다.

이 서비스에는 실제로 좋은 신호가 있지만 무시됩니다. 구독자에게는 아름다운 통계가 더 중요하기 때문입니다. 신호를 필터링하는 사람은 많지 않습니다. 검색할 때 일반적으로 구독자(구독자)는 성장과 손익분기점을 따릅니다. 나머지 표시기는 전구까지입니다.

순위 알고리즘에도 만족하지 않습니다. 특히 "신뢰성"이라는 지표가 저를 괴롭힙니다. 전화 "사다리"에 있는 네트워크의 전력 수준과 같은 것입니다. 다른 신호보다 정말 안전한 신호가 있지만 이 "사다리"는 빨간색입니다. 그리고 Lokhov 신호가 전혀 안전하지 않은 것이 무엇이든, 어떤 이유로 갑자기 녹색으로 빛납니다. 공정하지 않다. 그리고 일반적으로 신호의 등급을 계산하는 데 많은 것들이 공평하지 않습니다. 그러나 나는 그것에 대해 관심을 기울이는 것을 중단했습니다. 그럼에도 불구하고 좋은 신호를 찾는 사람들은 그것을 찾을 것입니다. 포털의 신규 등록 사용자에 대한 등급입니다.

아마도 나를 가장 괴롭히는 유일한 것은 신호 작성자가 가격표를 $30 미만으로 설정할 수 없다는 것입니다. 아직 최소 20달러가 있었는데도, 시그널을 보면 다소 높은 가격입니다. 저자와 구독자 모두 이러한 상호 작용 측면의 균형을 맞출 수 있는 기회를 박탈당한 것으로 나타났습니다.

[삭제] 2018.09.02 00:51 #753

막심 드루고보르스키 :
MT4 신호에는 센트 계정도 있으며 시스템은 이를 센트 계정으로 보지 않습니다.
다만 눈치채지 못한 것 같다. 저는 주로 MT5를 봅니다. 있다고 하시니 MT4가 잘 안되었다는 뜻입니다. 가입자에게는 훨씬 더 나쁩니다.
던졌다. 작성자가 즉시 새 계정을 개설하고 즉시 30명이 구독한 후 다시 병합했다는 사실 - 정말 대단합니다!
인간의 어리석음과 탐욕... 그리고 게으름을 다시 한 번 보여줍니다.
나는 우리가 (사물을 위해) 빠른 돈을 쫓는 "가난한" 구독자를 헛되이 "연민"한다고 생각합니다.
시그널 작성자가 합병하여 가입자의 금전을 상실한 경우 작성자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
사람들이 구독할 사람을 결정할 때 신호의 전망을 평가할 수 있습니다. 그들은 많은 신호로 이것이 오래 지속되지 않는다는 것을 이해하고 여전히 이러한 위험을 감수합니다.
또 다른 것은 신호 작성자 자신이 매우 무책임하게 행동한다는 것입니다. 글쎄, 이것은 이미 "외계인 덩어리"지역에서 온 것입니다. 다른 사람의 돈을 "계산"해서는 안 된다고 말한 Petros의 말이 옳습니다.
이 서비스에는 실제로 좋은 신호가 있지만 무시됩니다. 구독자에게는 아름다운 통계가 더 중요하기 때문입니다. 신호를 필터링하는 사람은 많지 않습니다. 검색할 때 일반적으로 구독자(구독자)는 성장과 손익분기점을 따릅니다. 나머지 표시기는 전구까지입니다.
순위 알고리즘에도 만족하지 않습니다. 특히 "신뢰성"이라는 지표가 저를 괴롭힙니다. 전화 "사다리"에 있는 네트워크의 전력 수준과 같은 것입니다. 다른 신호보다 정말 안전한 신호가 있지만 이 "사다리"는 빨간색입니다. 그리고 Lokhov 신호가 전혀 안전하지 않은 것이 무엇이든, 어떤 이유로 갑자기 녹색으로 빛납니다. 공정하지 않다. 그리고 일반적으로 신호의 등급을 계산하는 데 많은 것들이 공평하지 않습니다. 그러나 나는 그것에 대해 관심을 기울이는 것을 중단했습니다. 그럼에도 불구하고 좋은 신호를 찾는 사람들은 그것을 찾을 것입니다. 포털의 신규 등록 사용자에 대한 등급입니다.
아마도 나를 가장 괴롭히는 유일한 것은 신호 작성자가 가격표를 $30 미만으로 설정할 수 없다는 것입니다. 아직 최소 20달러가 있었는데도, 시그널을 보면 다소 높은 가격입니다. 저자와 구독자 모두 이러한 상호 작용 측면의 균형을 맞출 수 있는 기회를 박탈당한 것으로 나타났습니다.
"Forex 거래 는 위험이 높습니다!"라고 말하면 충분합니다...
... 계정에 어떤 종류의 심각한 손실이 있는 경우 "구독에 대한 환불" 기회도 소개하겠습니다. .. 85%라고 가정해 보겠습니다.
나는 어떻게 든 처벌 할 것입니다 (아마도 등급은 버릴 것입니다) ...
Taras, 당신은 센트 계정이 붕괴되는 순간에 당신 자신이 병합 된 신호를 삭제하지 않았을 때 정의를 위해 여기에서 무엇을 "문지르고 있습니까?"
결국, 나는 또한 당신을 보았고 이미 "드레이너"인 당신이 신호를 제거하지 않은 방법을 보았습니다.
신호를 삭제하면 수십만에서 수천 명의 구독자가 지난 달 구독을 환불받을 수 있습니다...
그리고 당신은 그것을 지켰습니다-모든 가입자의 모든 돈이 "고정"될 때까지 기다렸습니다 ...
따라서 정의와 서비스에서 변경하는 것이 더 나은 것을 위해 여기를 문지르지 않아도 됩니다.
다른 것을 바꾸기 전에 자신을 바꾸는 것이 좋습니다...
너 타라스도 파렴치한 놈이야...
그런 실패 후에 포럼에 가서 "똑똑하다"는 것이 부끄럽습니다.
그리고 귀찮게 하지도 않고...
모든 차량에 대해서도 마찬가지입니다. Signals에는 매우 가치 있는 스캘퍼가 있습니다. 그러나 프랑과 마찬가지로 움직임이 일어나자 마자 병합됩니다.
검은 백조는 무차별적으로 행동합니다. 45% 하락은 BREXIT입니다. 저것들. 글쎄요, 전혀 체계적인 것은 아니지만 불가항력적인 축소입니다. 이익은 체계적이며, 확실히 잘한 작가입니다. 평균화를 통해 밝혀지면 행운을 빕니다. 그리고 "평균을 구하는 것이 배수의 방법이므로 하지 않을 것입니다"라는 접근 방식은 "거래는 음수 금액의 게임이므로 하지 않을 것입니다"라는 접근 방식과 유사합니다. 많은 아이디어가 단순히 "요리"하는 방법을 모르기 때문에 실제로 버려집니다. 예를 들어 평균화를 시도하지 않았습니다. 당신은 아마하지 않을 것입니다,하지만 당신이 시도하기 전까지는 확실히 알 수 없습니다.
"나는 믿지 않는다"는 이미 서비스 자체에 대한 스케치입니다.
출처 어딘가에 비슷한 계층이 있습니까? 바보 일란이 아닙니다.
주가 일정하지 않거나 최소한 다른 날이면 평균화가 매우 효과적입니다. ECB에서 대량의 통화 구매 또는 판매가 없는 경우. EURUSD에 대해 이야기하고 있습니다.
안정성 우선
경험에서 알 수 있듯이 안정성에 관심이 있는 사람은 거의 없습니다. 모두가 이익에 관심이 있습니다.
타라스가 새 주인을 찾은 후 철제 왕좌를 알게되어 기쁩니다.
구독자 3000명이라는 기록은 아직 깨지지 않았다.
이와 반대로 (햄스터 가족의) 이 신호가 모든 법률에 따라 앉아 있어야 하지만 매우 동일한 등급에 있다는 것이 궁금합니다.
맙소사, 할머니들이 어떤지 상상해 보세요! 천이백삼십이 삼만 육천불이다! 육천만 이백만 십육만 루블을 곱하십시오! 달마다?? 여기에 삶의 결과가 있습니다. 수동 이익 - 상단. 노력해야 할 것이 있습니다. 충분한 활성 수입 후 최후의 수단의 꿈.
한 가지를 이해할 수 없습니다. 왜 더 많은 구독자가 없습니까? 수백만 명의 상인이 있습니다 ...
큰 소리로 생각
내 상처에 소금을 바르지 마십시오)))
돈 잘 버는...