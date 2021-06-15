구독자 1200명!! - 페이지 229 1...222223224225226227228229230 새 코멘트 Ramiz Mavludov 2021.06.12 11:14 #2281 눈치채지 못했다. 오랫동안 이 탭을 방문하지 않았습니다. 좋은 소식. Vasiliy Pushkaryov 2021.06.12 11:24 #2282 Yevhenii Levchenko : 240만원을 아껴서 믿을만 하다고 믿지 않았다 배수까지 얼마나 남았는지 궁금합니다. MetaQuotes 2021.06.12 11:33 #2283 Ramiz Mavludov : 눈치채지 못했다. 오랫동안 이 탭을 방문하지 않았습니다. 좋은 소식. 다음에는 읽지 않는 것이 금지됩니다. Yevhenii Levchenko 2021.06.12 11:48 #2284 Vasiliy Pushkaryov : 배수까지 얼마나 남았는지 궁금합니다. 5개 이상 생각합니다. 정확히 기억은 안 나지만... 신호는 좋았습니다. 저항할 수 없었다) Ramiz Mavludov 2021.06.12 12:53 #2285 MetaQuotes : 다음에는 읽지 않는 것이 금지됩니다. 고맙습니다. 다음에는 내 메시지가 일종의 모욕이나 위반으로 간주되기 때문에 아무 것도 언급하지 않겠습니다. 그런 생각은 없었지만요. buslaevvictor 2021.06.12 15:09 #2286 안녕하세요! 서비스 데스크 질문에 대한 주제 목록에 포함되지 않은 질문이 있으며 무엇보다 이 주제에 적합합니다(위에서 언급했습니다). 컨텍스트는 신호 가입자(1,000명 미만의 가입자(약 8백만 달러에서) 및 "배출" 이전 및 2백만 달러 및 -94% 이후에 4,500% 이상 성장)의 예금의 눈사태와 같은 유출입니다. 나는 "시그널" 서비스 이용에 관한 규칙과 서비스 이용에 관한 동의를 주의 깊게 공부했습니다. 섹션 V의 7항 "가입자가 유료 구독을 취소하는 경우 해당 금액은 반환되지 않습니다" 및 10항 "사기 및/또는 과거 거래 결과의 위조로 인해 공급자 계정이 차단될 수 있습니다."가 있습니다. 및 구매자에 대한 구독에 따라 수령한 자금의 반환." 제공자가 신호 방송을 취소하지 않은 경우(8항), 신호 제공자 및 누구에 의해 사기 행위를 확인하기 위한 작업은 어떻게 수행됩니까? 조항 10)? 질문은 "시그널" 서비스 사용에 대한 규칙을 더 깊이 이해하기 위한 특정 경우가 아니라 일반적인 것이며, 저는 이것이 (특정 경우나 특정 신호에 관계 없이) 다른 많은 가입자에게 유용할 것이라고 생각합니다. 이 경우와 관련하여 댓글이 있으면 저도 매우 감사하겠습니다! 고맙습니다! EasyLMA_v6 대회 논의 [삭제] 2021.06.12 15:58 #2287 단순한 인간의 탐욕은 가입자 측과 신호 제공자 측 모두에서 보증금을 고갈시킵니다. 모든 사람은 *돈*을 벌고자 하는 욕망에 의해 움직인다. Aleksey Semenov 2021.06.12 16:38 #2288 transcendreamer : 투자자들은 격렬하게 비명? 아니 젠장 아무말도 안하고 이런일이 처음인데 최저임금으로 계산하면 561 * 30 = 16 830 $(-20%) 작성자만 받은 신호 지난 달에 월급을 많이 받았다면 - 나는 1초마다 쳐다보지도 않고, 눈도 깜박이지 않고 시세를 볼 텐데. הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2021.06.12 16:44 #2289 Aleksey Semenov : 아니 젠장 아무말도 안하고 이런일이 처음인데 최저임금으로 계산하면 561 * 30 = 16 830 $(-20%) 작성자만 받은 신호 지난 달에 월급을 많이 받았다면 - 나는 1초마다 쳐다보지도 않고, 눈도 깜박이지 않고 시세를 볼 텐데. 이것은 또한 업계가 의존하는 것입니다. 투자자는 돈을 벌고 싶지만 항상 위험을 감수하는 방법을 모릅니다. 거래자는 위험을 감수하지 않고 무엇을해야할지 알고 있지만 붕괴가 가능하다는 것을 이해합니다. 그의 개인적인 붕괴가 아닙니다 😀 OLEKSANDR ZAKHARCHUK 2021.06.13 22:34 #2290 그 사람은 심리적으로 그렇게 많은 가입자를 견딜 수 없었기 때문에 신호를 누출했습니다. 내가 직접 경험했지만 가입자는 몇 배나 적었습니다.이러한 경우 꼭지가 있어야하는 것이 중요합니다. 각 공급자가 자체적으로 하나를 마련해야합니다! 1...222223224225226227228229230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
