구독자 1200명!!

Uuuuuuuu ... 아파요


특히 이 녀석은



Rudolf Singer   2019.02.15 14:38  

여기 무슨 일이야???????? 방금 10.000 USD를 잃었습니다!!!!!!!!! 에프***


Ivan Butko :

글쎄, 당신이 자신의 신호에 대한 설명을 보면... 그는 그가 무엇을 하고 있는지 알고 있었습니다.

 
Aleksey Egorov :

Kukl은 그녀를 따라 갔고, 중지 지점에서 그녀를 흔들고, 클래식으로 돌아갔습니다. :) 유로가 돌아오고 오르면 롱리스트의 중지가 모이면 팔꿈치에 물린 상처가 얼마나 될까요? 펼칠 수 있습니다.

그리고 당신은 여전히 11 월 loy에 갈 수 있습니다 ...
그리고 실제로 그는 돌아왔다.
 
생각해보세요. 1.5마리의 야마가 유출되었고 3마리가 더 남았고 구독자가 흩어지지 않았습니다. 이제 그들은 컴백을 준비하고 잃어버린 모든 것을 되찾을 것입니다. 그러나 그들은 바로 가장자리를 따라 갔다. 앵콜을 위해 이것을 반복하십시오
 

냉소적인 신호.

공급자의 마지막 의견은 11%만 손실되었으며 이것은 손실의 첫 부분일 뿐입니다.

월요일부터 두 번째 부분을 추가하고 이동하십시오. 길은 길어질 것입니다. 왜냐하면. 첫 번째 부분만 소비하고 여전히 세 부분을 소비해야 합니다.

가입자 자본은 160만 감소했습니다.

나는 신호 제공자를 별 5개로 평가합니다. 손실에 대해 이야기하는 사람들이 "그들 자신에게 책임이 있습니다."

모든 것이 쥐 잡는 파이프를 연상시킵니다.

누가 포터의 신호를 기억합니까? 이 수준에서 1.12에서 신호가 그에게 떨어지기 시작했고 그는 어리석게도 유로만 판매하고 말했습니다.

이제 "자동 조언자"와 같은 이 공급자는 동일한 수준인 1.12에서만 구매하고 모든 유로 판매 신호를 무시합니다.

 
신호원이 유동성을 수집했습니다. 이것이 좋은 선수에게 필요한 것입니다.
Andrey F. Zelinsky :

가장 흥미로운 점은 햄스터의 코멘트를 읽는 것입니다. 우리는 믿고, 희망하고, 기다리고, 행복합니다!
 
나는 앉아서 생각하고 있습니다 ... 광고는 ...
 
주제 내리기)))
 
저도 흥미롭게 읽었습니다. 다음은 발생한 일에 대한 내가 가장 좋아하는 답변이며 영어에서 자동 번역됩니다. 그는 잘 생각한다. 이것은 신호에 대한 주석에서 그녀의 경고입니다.

"아담길 2019.02.15 15:11 (2019.02.15 15:20 수정)
# 루테늄

전략 1: 최대 보안 및 장기적 수익성을 위한 "..."® 자금 관리 전략:

1. 가용 자본을 4부분으로 나누고 그 중 1/4(시그널 펀드)을 이 시그널에 투자하십시오.

2. 자금의 3/4에 대한 백업 사본을 다른 계정에 보관하십시오.

3. 매주 금요일 오후에 이익을 인출합니다.

4. 각 인출 후 사용 가능한 모든 자본(백업 자금 + 신호 자금 + 인출 자금)을 4부분으로 나누고 1/4부터 시작합니다.

5. 마진 스톱 아웃*이 발생하면(그리고 언젠가는 발생할 것입니다), 당황하지 말고 모든 나머지 자본(예비금 + 시그널 펀드)을 4부분으로 나누고 1/4로 다시 시작하십시오.

6. 이 과정을 반복하면 이익을 얻을 수 있습니다.

많은 사람들이 불평, 왜?! 자본의 21%만 잃게 됩니다!

사람들은 돈 관리가 없다고 말합니까? 신호에 대한 설명을 읽지 않았습니다. 그게 당신의 문제입니다!!!

나는 21%의 주식을 잃었지만 이 여정을 계속하기를 고대하고 있습니다. Eleni는 DD로 인해 지금 청약이 허용되지 않기 때문에 새로운 신호를 보내야 할 수도 있습니다.

"

