비탈리 무지첸코 :

했어, 넌센스를 보여주지 않았다. 이동이 가장 가능성이 -720이어야 함을 혼동합니다.

추신 글쎄, 나는 교대 시간이 +2 시간이라는 것을 알고 있습니다. 사이트에 작성되어 있지만 로봇은 이것을 모릅니다.

웹사이트를 신뢰할 필요가 없습니다. 실제 근무시간은 3시간입니다.

원하는 결과: "Find out the current time of the server TimeServer () " 내가 제대로 이해하지 못한 것일 수도 있습니다. 아마도 제가 잘못하고 있는 것입니다.

 // https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timetradeserver
datetime TimeTradeServer ()
{
   return ( TimeGMT () - TimeServerGMTOffset());
}
 
fxsaber :

웹사이트를 신뢰할 필요가 없습니다. 실제 근무시간은 3시간입니다.

4개의 터미널에서 확인했으며 올바르게 표시됩니다.


시간 내 주셔서 감사합니다!

 

 MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) == MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )
 

사용자 정의 기호의 일부 속성을 변경해야 하는 경우 따옴표를 가져오기 전에 이 작업을 수행해야 하는 경우가 있습니다.

따라서 결과의 신뢰성을 위해 먼저 심볼의 모든 속성을 설정한 다음 가져오기만 하는 것이 좋습니다.

예를 들어, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE 및 SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE를 설정하려면 눈금/막대를 가져오기 전에 수행해야 합니다.

  
// Копирование всех баров без обращения к торговому серверу
CopyRates(Symb, PERIOD_M1, 0, (int)SeriesInfoInteger(Symb, PERIOD_M1, SERIES_BARS_COUNT), Rates);
 
fxsaber :

큰 배열은 확실히 좋지만 크기가 중요 하다는 것을 기억해야 합니다.

 
니콜라이 셈코 :

큰 배열은 확실히 좋지만 이것을 기억해야 합니다.

여기는 옆이 아닙니다.

 
fxsaber :

여기는 옆이 아닙니다.

글쎄, 어떻게 알아...
결국 하나 의 MqlRates 요소의 무게는 60바이트입니다.

물론 10,000개의 요소로 구성된 하나의 배열만 사용한다면 괜찮습니다.

그리고 유사한 합성 문자 배열을 여러 개 생성하고 각각 크기가 100,000개라도 되는 경우 배열 요소에 대한 액세스 속도가 급격하게(10배 이상) 떨어질 것으로 예상됩니다.

배열 크기를 최적화하는 데 주의를 기울이는 것은 나쁘지 않습니다. 이는 좋은 스타일입니다. 오직 그리고 모든 것. 나는 당신이 이것을 기억해야 한다고 말했습니다.

 
니콜라이 셈코 :

글쎄, 어떻게 알아...
결국 하나 의 MqlRates 요소의 무게는 60바이트입니다.

물론 10,000개의 요소로 구성된 하나의 배열만 사용한다면 괜찮습니다.

그리고 유사한 합성 문자 배열을 여러 개 생성하고 각각 크기가 100,000개라도 되는 경우 속도가 급격히(10배 이상) 떨어질 것으로 예상됩니다.

배열 크기를 최적화하는 데 주의를 기울이는 것은 나쁘지 않습니다. 이는 좋은 스타일입니다. 오직 그리고 모든 것. 나는 당신이 이것을 기억해야 한다고 말했습니다.

어떤 식으로든 배열의 크기와 관련이 없는 예제가 있습니다. 트레이드 서버에서 히스토리 요청을 하지 않고, 터미널에 이미 있는 바를 최대한 빨리 가져오는 것이었습니다.

 
fxsaber :

어떤 식으로든 배열의 크기와 관련이 없는 예제가 있습니다. 거래 서버에서 히스토리 요청을 호출하지 않고 이에 따라 터미널에서 이미 사용 가능한 바를 최대한 빨리 가져오는 것이었습니다.

네, 무슨 내용인지 모르겠습니다.

방금 프로세서 캐시보다 큰 배열을 생성할 코드 줄을 보았습니다.

