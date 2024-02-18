mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 78

안드레이 카팀리안스키 :

나는 며칠 동안 임의의 섹션을 삭제하고 잘못된 교대를 발견할 때까지현재 시간 부터 시작하여 역사로 주기를 시작했습니다.

코드가 없어서 무릎에 조립한 특별한 케이스가 있어서 아쉬워요.

구체적인 예가 없으면 건설적인 것이 작동하지 않을 것입니다.

 
fxsaber :

ZY 재미있어져서 가지고 있던 데모를 다 몰아봤습니다. 실수가 없습니다.

현재 시간을 보셨습니까, 아니면 역사를 살펴 보셨습니까?

 
fxsaber :

구체적인 예가 없으면 건설적인 것이 작동하지 않을 것입니다.

불행히도 지금 당장은 재현 가능한 예제를 제공할 준비가 되지 않았습니다.

 
안드레이 카팀리안스키 :

현재 시간을 보셨습니까, 아니면 역사를 살펴 보셨습니까?

현재의. 철저한 이력 확인을 하지 않았다.

 
fxsaber :

현재의. 철저한 이력 확인을 하지 않았다.

철저한 것은 필요하지 않습니다. 단순히 히스토리의 일부를 삭제하고 깊이 반복하면 빠르게 답을 얻을 수 있습니다.

나는 재생산을위한 예를 준비하려고 노력할 것이지만 나중에.

 
안드레이 카팀리안스키 :

철저한 것은 필요하지 않습니다. 단순히 히스토리의 일부를 삭제하고 깊이 반복하면 빠르게 답을 얻을 수 있습니다.

이 방법은 거래 주의 마지막 및 첫 번째 막대의 분석을 기반으로 합니다. 따라서 조각을 제거해도 결과에 영향을 미치지 않아야 합니다.

나는 재생산을위한 예를 준비하려고 노력할 것이지만 나중에.

흥미롭게 볼 수 있습니다.

 
fxsaber :
Forex의 경우 4가지 코드에서 이 코드를 다시 실행할 수 있습니다.

이 코드는 예상대로 작동하지 않습니다.

2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,매일: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,매일: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01


 
알랭 벌리앙 :

이 코드는 예상대로 작동하지 않습니다.

2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,매일: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,매일: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01

코드가 완벽하게 작동함을 보여주었습니다! TimeServerGMT는 TimeGMT 와 동일합니다.

 
알랭 벌리앙 :

이 코드는 예상대로 작동하지 않습니다.

2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,매일: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,매일: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01


TimeServerGMT()의 기능 은 GMT 시간이 Market Watch 시간에 해당하는지 찾는 것입니다.

 
fxsaber :

코드가 완벽하게 작동함을 보여주었습니다! TimeServerGMT는 TimeGMT와 동일합니다.

GMT에 따라 서버 시간 을 얻고 싶습니다.

