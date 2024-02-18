mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 78 1...717273747576777879808182838485...247 새 코멘트 fxsaber 2018.03.30 00:23 #771 안드레이 카팀리안스키 : 나는 며칠 동안 임의의 섹션을 삭제하고 잘못된 교대를 발견할 때까지현재 시간 부터 시작하여 역사로 주기를 시작했습니다. 코드가 없어서 무릎에 조립한 특별한 케이스가 있어서 아쉬워요. 구체적인 예가 없으면 건설적인 것이 작동하지 않을 것입니다. Andrey Khatimlianskii 2018.03.30 02:14 #772 fxsaber : ZY 재미있어져서 가지고 있던 데모를 다 몰아봤습니다. 실수가 없습니다. 현재 시간을 보셨습니까, 아니면 역사를 살펴 보셨습니까? Andrey Khatimlianskii 2018.03.30 02:15 #773 fxsaber : 구체적인 예가 없으면 건설적인 것이 작동하지 않을 것입니다. 불행히도 지금 당장은 재현 가능한 예제를 제공할 준비가 되지 않았습니다. fxsaber 2018.03.30 07:40 #774 안드레이 카팀리안스키 :현재 시간을 보셨습니까, 아니면 역사를 살펴 보셨습니까? 현재의. 철저한 이력 확인을 하지 않았다. Andrey Khatimlianskii 2018.03.30 14:21 #775 fxsaber : 현재의. 철저한 이력 확인을 하지 않았다. 철저한 것은 필요하지 않습니다. 단순히 히스토리의 일부를 삭제하고 깊이 반복하면 빠르게 답을 얻을 수 있습니다. 나는 재생산을위한 예를 준비하려고 노력할 것이지만 나중에. fxsaber 2018.03.30 16:30 #776 안드레이 카팀리안스키 : 철저한 것은 필요하지 않습니다. 단순히 히스토리의 일부를 삭제하고 깊이 반복하면 빠르게 답을 얻을 수 있습니다. 이 방법은 거래 주의 마지막 및 첫 번째 막대의 분석을 기반으로 합니다. 따라서 조각을 제거해도 결과에 영향을 미치지 않아야 합니다. 나는 재생산을위한 예를 준비하려고 노력할 것이지만 나중에. 흥미롭게 볼 수 있습니다. Alain Verleyen 2018.03.30 18:41 #777 fxsaber : Forex의 경우 4가지 코드에서 이 코드를 다시 실행할 수 있습니다. 이 코드는 예상대로 작동하지 않습니다. 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,매일: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,매일: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01 fxsaber 2018.03.30 19:01 #778 알랭 벌리앙 : 이 코드는 예상대로 작동하지 않습니다. 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,매일: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,매일: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01 코드가 완벽하게 작동함을 보여주었습니다! TimeServerGMT는 TimeGMT 와 동일합니다. Kirill Belousov 2018.03.30 19:35 #779 알랭 벌리앙 : 이 코드는 예상대로 작동하지 않습니다. 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,매일: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,매일: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01 TimeServerGMT()의 기능 은 GMT 시간이 Market Watch 시간에 해당하는지 찾는 것입니다. Alain Verleyen 2018.03.30 19:43 #780 fxsaber : 코드가 완벽하게 작동함을 보여주었습니다! TimeServerGMT는 TimeGMT와 동일합니다. GMT에 따라 서버 시간 을 얻고 싶습니다. 1...717273747576777879808182838485...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 며칠 동안 임의의 섹션을 삭제하고 잘못된 교대를 발견할 때까지현재 시간 부터 시작하여 역사로 주기를 시작했습니다.
코드가 없어서 무릎에 조립한 특별한 케이스가 있어서 아쉬워요.
구체적인 예가 없으면 건설적인 것이 작동하지 않을 것입니다.
ZY 재미있어져서 가지고 있던 데모를 다 몰아봤습니다. 실수가 없습니다.
불행히도 지금 당장은 재현 가능한 예제를 제공할 준비가 되지 않았습니다.
현재의. 철저한 이력 확인을 하지 않았다.
이 방법은 거래 주의 마지막 및 첫 번째 막대의 분석을 기반으로 합니다. 따라서 조각을 제거해도 결과에 영향을 미치지 않아야 합니다.
흥미롭게 볼 수 있습니다.
Forex의 경우 4가지 코드에서 이 코드를 다시 실행할 수 있습니다.
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,매일: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,매일: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01
코드가 완벽하게 작동함을 보여주었습니다! TimeServerGMT는 TimeGMT 와 동일합니다.
TimeServerGMT()의 기능 은 GMT 시간이 Market Watch 시간에 해당하는지 찾는 것입니다.
GMT에 따라 서버 시간 을 얻고 싶습니다.