종가 에서 GMTOffset을 알고 있는 역사에 대한 독립 DC의 양초를 찾으십시오. 양초의 시간의 차이는 DC의 차이를 줄 것입니다. 알려진 것의 GMT 차이로 더하기 - 알려지지 않은 것의 GMT 차이 구하기
거래 서버 시간을 알 수 없습니다. 악기의 마지막 견적이 도착한 시간만 알 수 있습니다.
대부분 시계 촛불.
뭐, 진지하게 찾는 방법은 아니니 다른 터미널로 가세요.
다른 옵션은 무엇입니까?
어떤 다른 옵션
브로커에게 전화를 걸거나 사이트를 살펴보세요.
반드시 터미널은 아닙니다. 다른 터미널로 이동하지 않고 웹을 통해 차트를 구문 분석할 수 있습니다.
추신: 그리고 무명의 브로커의 시간이 필요한 실제 작업은 무엇입니까?
프로그램 수준에서 배워야 함)
그리고 문제는 정확히 무엇이며, 무명의 중개인의 시간이 필요한 곳은 어디입니까?
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법
비탈리 무지첸코 , 2018.03.25 21:34
그러나 촛불은 동일한 서버 시간을 표시합니다.
이제 터미널이 모든 거래에서 시작되고 따옴표가 없지만 시장 리뷰 에 기록된 마지막 23:58이 있지만 GMT 시프트가 작동하는지 알 수 없다고 가정해 보겠습니다.
아니면 내가 이미 바보이고, 이것은 매우 간단하게 알 수 있습니까?
추신: 내가 시간 속에서 길을 잃고 더 이상 낮/밤, 요일, 시간을 구별하지 못한다고 가정해 봅시다.
휴일이기 때문에 견적이 없는지 확인하는 방법 또는 예를 들어 목요일에 견적이 진행되지 않는 이유는 서버가 거래 중에 정지되어 있기 때문입니다.
나는 그러한 솔루션을 보았지만 거래 서버 시간을 사용할 수 없는 상태에서 구현하는 방법을 알지 못합니다.
타이머를 시작하고 거기에 따옴표가 있는지 확인하십시오.
오랫동안 변경되지 않은 경우 DC가 동결되거나 목요일 또는 주말))
타이머가 실행 중이고 TimeCurrent()를 사용할 수 있습니다. 그러나 다음은 무엇을 비교할 것입니까? Ontik에서 마지막 틱의 시간을 기록하여 비교할 수 있습니다.
다른 해결책은 없나요?추신. 이것은 매우 도움이 될 것입니다: TimeServer() // 거래 서버 시간
OnTimer() 내부의 TimeCurrent()는 모든 Market Watch 도구에서 마지막 틱의 도착 시간을 보여줍니다.
OnTick() 내부 - 현재 기호에 대한 마지막 인용 시간.
전역 변수 의 변경 사실을 수정합니다.
음, OnTimer()를 호출할 때마다 비교합니다.
다음 타이머가 시작되고 견적 도착 시간이 변경되지 않은 경우 견적이 없는 시간을 계산하기 시작합니다.
결론을 내리고 반응하십시오.
또한 각 상품에 대한 시세 및 거래 세션이 있습니다. 거기에서 지금 거래 시간을 알 수 있습니다.
추신 내가 아는 한 서버 시간이 필요하지 않습니다. 따옴표가 없다는 사실을 확인해야합니다.
성능면에서 매우 비쌉니다.
거래 세션이 있지만 모두가 자신의 방식으로 춤을 추고 종종 등불에서 거기에 있습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
OnTesterPass 내부 거래 내역
앤서니 개롯 , 2018.03.29 02:34
오늘은 조금 더 알아봤습니다.
로컬 네트워크 팜 에이전트를 사용할 때 OnTester() 이벤트에서 파일을 열 수 없는 것으로 나타납니다.
OnTester()에 설정된 데이터가 프레임을 통해 에이전트에서 OnTesterPass()로 다시 전달되기 때문에 OnTester()가 실행되고 있다는 것을 알고 있습니다.
따라서 OnTester()에서 파일로 데이터를 덤프하는 접근 방식은 로컬 네트워크 팜 에이전트가 아닌 로컬 에이전트에서만 작동하며 아마도 MQL5 클라우드 네트워크 에이전트에서는 작동하지 않을 것입니다.