GMT에 따라 서버 시간을 얻고 싶습니다.
이것은 스크립트를 실행할 때 얻는 것입니다. TimeGMT 와 TimeServerGMT라는 두 가지 값이 특별히 표시되어 일치하는지 확인할 수 있습니다.
일치하면 오류가 없고 그렇지 않으면 오류가 있습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
라이브러리: TypeToBytes
fxsaber , 2018.03.31 09:24
sparam에는 길이 제한이 있습니다. 고려하셨나요?
예, 128바이트입니다.
아니요, 당신은 그를 볼 수 있습니다. 문자열 저장소를 사용하는 옵션 중 하나로 sparam의 예가 제공됩니다.
코드를 복잡하게 만들 수 있지만(조각으로 보내기) 가시성을 잃게 됩니다.
구체적인 예가 없으면 건설적인 것이 작동하지 않을 것입니다.
다음 그림을 제공합니다.
그리고 여기 GMT +2 근무 교대가 있는 MT4 설치 프로그램이 있습니다.
TimeServer 를 볼 것으로 예상됨 = 2018.04.01 05:54:26
만일을 대비 하여 무역 서버의 이름을 알려주세요.
PS TradersWay 데모.
제대로 작동
어쩌면 당신은 그것을 가지고 있지 않습니다
// Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю
아마 아닐거야. 나는 아마 어떤 터미널에도 가지고 있지 않을 것입니다, 나는 M15 아래로 시간을 절대 바꾸지 않습니다알겠습니다. 더 살펴보겠습니다.
이렇게 하세요
했어, 넌센스를 보여주지 않았다. 이동이 가장 가능성이 -720이어야 함을 혼동합니다.
추신 글쎄, 나는 교대 시간이 +2 시간이라는 것을 알고 있습니다. 사이트에 작성되어 있지만 로봇은 이것을 모릅니다.
차트에서 어드바이저를 실행하면 수행된 대로 " TimeServer() 서버의 현재 시간 찾기"와 같은 필요한 결과를 얻지 못할 것입니다. 잘못하고 있습니다.
여기에서 아마도 개발자는 터미널에 기능을 도입하지 않고는 할 수 없습니까?