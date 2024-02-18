mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 82 1...757677787980818283848586878889...247 새 코멘트 fxsaber 2018.04.12 09:51 #811 이호르 헤라스코 : 물론이죠: 원래 이 라인에 대해 Str[ ArrayResize (Str, ArraySize (Str) + 1 ) - 1 ] = FileReadString (handle); Ihor Herasko 2018.04.13 09:29 #812 fxsaber : 원래 이 라인에 대해 그리고 저는 일반적인 접근 방식에 대해 이야기하고 있습니다. 사람들은 보고 잠재의식 수준에서 이것이 그래야 한다는 것을 배웁니다. 그리고 나서: "MQL5는 MQL4보다 더 어렵습니다. 왜냐하면 많은 검사를 수행해야 하기 때문입니다." 바로 오늘 어떤 주제에서 비슷한 진술을 읽었습니다. Artyom Trishkin 2018.04.13 09:35 #813 이 주제와 관련이 없는 댓글은 " MQL5 MT5 MetaTrader 5 초보자의 질문 "으로 이동되었습니다. fxsaber 2018.04.13 09:50 #814 이호르 헤라스코 : 그리고 저는 일반적인 접근 방식에 대해 이야기하고 있습니다. 사람들은 보고 잠재의식 수준에서 이것이 그래야 한다는 것을 배웁니다. 그리고 나서: "MQL5는 MQL4보다 더 어렵습니다. 왜냐하면 많은 검사를 수행해야 하기 때문입니다." 바로 오늘 어떤 주제에서 비슷한 진술을 읽었습니다. 스레드는 초보자를 위한 것이 아닙니다. Ihor Herasko 2018.04.13 09:54 #815 fxsaber : 스레드는 초보자를 위한 것이 아닙니다. 믿는 자는 복이 있습니다. 불과 10분 전에 스레드를 읽을 가능성이 가장 높은 초보자가 여기에 질문했습니다. Artem은 그의 질문을 다른 스레드로 옮겼습니다. 너무 적다고 생각하시나요? 불행하게도. 우리는 이것을 통제할 수 없습니다. fxsaber 2018.04.13 09:57 #816 이호르 헤라스코 : 믿는 자는 복이 있습니다. 불과 10분 전에 스레드를 읽을 가능성이 가장 높은 초보자가 여기에 질문했습니다. Artem은 그의 질문을 다른 스레드로 옮겼습니다. 너무 적다고 생각하시나요? 불행하게도. 우리는 이것을 통제할 수 없습니다. 다시 한번 말하지만, 스레드는 초보자를 위한 것이 아닙니다. 중재자의 행동은 이것에 의해 결정됩니다. Aleksey Vyazmikin 2018.04.13 10:22 #817 이 지점은 초보자를 위한 것이 아니기 때문에 아마도 전문가들이 여기에서 답을 줄 것입니다. 특정 수의 막대로 스크린샷을 찍을 수 없는 문제에 직면했습니다. 왼쪽 막대는 찾기 쉽지만 주어진 막대 수에 맞게 스크린샷의 크기를 조정하는 방법은 명확하지 않습니다. 결과는 확대/축소 및 전체 화면 모드(F11)에 따라 계속 춤을 춥니다. 문제를 해결하려면 도와주세요. fxsaber 2018.04.13 10:26 #818 알렉세이 비아즈미킨 : 이 지점은 초보자를 위한 것이 아니기 때문에 아마도 전문가들이 여기에서 답을 줄 것입니다. 특정 수의 막대로 스크린샷을 찍을 수 없는 문제에 직면했습니다. 왼쪽 막대는 찾기 쉽지만 주어진 막대 수에 맞게 스크린샷의 크기를 조정하는 방법은 명확하지 않습니다. 결과는 확대/축소 및 전체 화면 모드(F11)에 따라 계속 춤을 춥니다. 문제를 해결하려면 도와주세요. 여기에서 아이디어를 가져오세요. Aleksey Vyazmikin 2018.04.13 10:35 #819 fxsaber : 여기에서 아이디어를 가져오세요. 감사합니다. 하지만 이 스크립트도 잘못 저장됩니다. 제 모니터에서는 오른쪽에 있는 제한이 세로선으로 표시되어 있고 화면이 이 선을 훨씬 넘어섰습니다. fxsaber 2018.04.13 10:37 #820 알렉세이 비아즈미킨 : 감사합니다. 하지만 이 스크립트도 잘못 저장됩니다. 내 대답을 다시 읽으십시오. 짧은 소스를 열고 이해하고 ... 이익을 얻으십시오! 1...757677787980818283848586878889...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
물론이죠:
원래 이 라인에 대해
원래 이 라인에 대해
그리고 저는 일반적인 접근 방식에 대해 이야기하고 있습니다. 사람들은 보고 잠재의식 수준에서 이것이 그래야 한다는 것을 배웁니다. 그리고 나서: "MQL5는 MQL4보다 더 어렵습니다. 왜냐하면 많은 검사를 수행해야 하기 때문입니다." 바로 오늘 어떤 주제에서 비슷한 진술을 읽었습니다.
그리고 저는 일반적인 접근 방식에 대해 이야기하고 있습니다. 사람들은 보고 잠재의식 수준에서 이것이 그래야 한다는 것을 배웁니다. 그리고 나서: "MQL5는 MQL4보다 더 어렵습니다. 왜냐하면 많은 검사를 수행해야 하기 때문입니다." 바로 오늘 어떤 주제에서 비슷한 진술을 읽었습니다.
스레드는 초보자를 위한 것이 아닙니다.
스레드는 초보자를 위한 것이 아닙니다.
믿는 자는 복이 있습니다. 불과 10분 전에 스레드를 읽을 가능성이 가장 높은 초보자가 여기에 질문했습니다. Artem은 그의 질문을 다른 스레드로 옮겼습니다. 너무 적다고 생각하시나요? 불행하게도. 우리는 이것을 통제할 수 없습니다.
믿는 자는 복이 있습니다. 불과 10분 전에 스레드를 읽을 가능성이 가장 높은 초보자가 여기에 질문했습니다. Artem은 그의 질문을 다른 스레드로 옮겼습니다. 너무 적다고 생각하시나요? 불행하게도. 우리는 이것을 통제할 수 없습니다.
다시 한번 말하지만, 스레드는 초보자를 위한 것이 아닙니다. 중재자의 행동은 이것에 의해 결정됩니다.
이 지점은 초보자를 위한 것이 아니기 때문에 아마도 전문가들이 여기에서 답을 줄 것입니다.
특정 수의 막대로 스크린샷을 찍을 수 없는 문제에 직면했습니다. 왼쪽 막대는 찾기 쉽지만 주어진 막대 수에 맞게 스크린샷의 크기를 조정하는 방법은 명확하지 않습니다. 결과는 확대/축소 및 전체 화면 모드(F11)에 따라 계속 춤을 춥니다.
문제를 해결하려면 도와주세요.
이 지점은 초보자를 위한 것이 아니기 때문에 아마도 전문가들이 여기에서 답을 줄 것입니다.
특정 수의 막대로 스크린샷을 찍을 수 없는 문제에 직면했습니다. 왼쪽 막대는 찾기 쉽지만 주어진 막대 수에 맞게 스크린샷의 크기를 조정하는 방법은 명확하지 않습니다. 결과는 확대/축소 및 전체 화면 모드(F11)에 따라 계속 춤을 춥니다.
문제를 해결하려면 도와주세요.
여기에서 아이디어를 가져오세요.
여기에서 아이디어를 가져오세요.
감사합니다. 하지만 이 스크립트도 잘못 저장됩니다.
제 모니터에서는 오른쪽에 있는 제한이 세로선으로 표시되어 있고 화면이 이 선을 훨씬 넘어섰습니다.
감사합니다. 하지만 이 스크립트도 잘못 저장됩니다.
내 대답을 다시 읽으십시오. 짧은 소스를 열고 이해하고 ... 이익을 얻으십시오!