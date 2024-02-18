mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 75 1...686970717273747576777879808182...247 새 코멘트 Ihor Herasko 2018.03.29 11:51 #741 비탈리 무지첸코 : 나는 토요일에 어드바이저를 차트에 매달지만, 어드바이저는 예를 들어 Market Watch 23:58 및 내 지역 04:45에서 마지막 틱의 시간을 얻을 수 있습니다. 서버 시간은 모르겠습니다. 질문: 서버(터미널) 시간의 마지막 틱 이후로 얼마나 많은 시간이 흘렀는지 나는 조금 생각했다. 어드바이저를 차트에 붙였을 때 차이가 없는 것으로 밝혀졌습니다. 실제 틱이 없는 한 서버 의 실시간을 사용하는 프로그램 알고리즘의 해당 부분을 실행할 수 없습니다. 틱이 도착하기 전에 계산이 필요한 경우 사용자에게 ServerGMTOffset을 요청하십시오. 따라서 ServerTradeTime()이 없어도 문제가 해결됩니다. Vitaly Muzichenko 2018.03.29 13:31 #742 이호르 헤라스코 : 나는 조금 생각했다. 어드바이저를 차트에 붙였을 때 차이가 없는 것으로 밝혀졌습니다. 실제 틱이 없는 한 서버의 실시간을 사용하는 프로그램 알고리즘의 해당 부분을 실행하는 것은 불가능합니다. 틱이 도착하기 전에 계산이 필요한 경우 사용자에게 ServerGMTOffset을 요청하십시오. 따라서 ServerTradeTime()이 없어도 문제가 해결됩니다. 사용자는 서버의 오프셋을 모르고 이것을 모릅니다. 두 개의 값만 알려져 있으며 이 데이터로는 계산하기에 충분하지 않습니다. " 서버(터미널) 시간의 마지막 틱 이후 경과한 시간 " 작업은 구체적이며 아직 당신과 같은 해결책이 보이지 않습니다. Alexey Viktorov 2018.03.29 14:03 #743 비탈리 무지첸코 : 나는 토요일에 어드바이저를 차트에 매달지만, 어드바이저는 예를 들어 Market Watch 23:58 및 내 지역 04:45에서 마지막 틱의 시간을 얻을 수 있습니다. 서버 시간은 모르겠습니다. 질문: 서버(터미널) 시간의 마지막 틱 이후로 얼마나 많은 시간이 흘렀는지 둘 다 시간이 아니라 날짜 시간입니다. 그것은 날짜와 시간입니다. 따라서 이 데이터를 사용한 산술 연산은 초 단위의 시차를 제공하며, 이는 일, 시, 분, 초로 변환하는 것이 어렵지 않습니다. 또한 주말에 TimeTradeServer 가 표시할 내용도 확인해야 하지만 현재로서는 다음과 같이 표시됩니다. 2018.03 . 29 15 : 00 : 03.640 00 (EURUSD,H1) TimeCurrent () = 2018.03 . 29 14 : 59 : 54 2018.03 . 29 15 : 00 : 03.640 00 (EURUSD,H1) TimeLocal () = 2018.03 . 29 15 : 00 : 03 2018.03 . 29 15 : 00 : 03.640 00 (EURUSD,H1) TimeGMT () = 2018.03 . 29 12 : 00 : 03 2018.03 . 29 15 : 00 : 03.640 00 (EURUSD,H1) TimeGMTOffset () = - 10800 2018.03 . 29 15 : 00 : 03.640 00 (EURUSD,H1) TimeTradeServer () = 2018.03 . 29 15 : 00 : 03 서버 시간과 현지 시간의 초 차이에 주의하고 현지 시간과 예상 서버 시간이 정확히 일치하는지 확인합니다. fxsaber 2018.03.29 14:33 #744 Forex의 경우 4가지 코드에서 이 코드를 다시 실행할 수 있습니다. #property strict #define HOUR 3600 #define DAY ( 24 * HOUR) #define WEEK 7 datetime GetBarTime( const datetime time, const bool NextBar = false , string Symb = NULL , const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_M1 ) { if (Symb == NULL ) Symb = _Symbol ; return ( iTime (Symb, TimeFrame, iBarShift (Symb, TimeFrame, time) - (NextBar ? 1 : 0 ))); } datetime GetTimeDayOfWeek( const int Shift = 0 , const ENUM_DAY_OF_WEEK Day = SUNDAY ) { const datetime Res = TimeCurrent () / DAY * DAY; return (Res - (((WEEK + ( TimeDayOfWeek (Res) - Day )) % WEEK) + Shift * WEEK) * DAY); } // Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmtoffset // Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю int TimeServerGMTOffset( void ) { const datetime Sunday = GetTimeDayOfWeek(); return ((( int ) MathRound (( double ) MathMin (Sunday - DAY - GetBarTime(Sunday), Sunday + DAY - GetBarTime(Sunday, true )) / HOUR) - 3 ) * HOUR); } // Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmt // Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю datetime TimeServerGMT( void ) { return ( TimeCurrent () + TimeServerGMTOffset()); } Vitaly Muzichenko 2018.03.29 14:50 #745 fxsaber : Forex의 경우 4가지 코드에서 이 코드를 다시 실행할 수 있습니다. 감사합니다. 살펴보겠습니다. 그러나 다시, 비 외환 기호가 있습니다. 주어진 시간에 현재 서버 시간을 간단하고 간략하게 가져올 수 없다는 것은 편리하지 않습니다. 알렉세이 빅토로프 : 둘 다 시간이 아니라 날짜 시간입니다. 그것은 날짜와 시간입니다. 따라서 이 데이터를 사용한 산술 연산은 초 단위의 시차를 제공하며, 이는 일, 시, 분, 초로 변환하는 것이 어렵지 않습니다. 또한 주말에 TimeTradeServer 가 표시할 내용도 확인해야 하지만 현재로서는 다음과 같이 표시됩니다. 서버 시간과 현지 시간의 초 차이에 주의하고 현지 시간과 예상 서버 시간이 정확히 일치하는지 확인합니다. 저도 직접 출력했는데 주말에 어떻게 사용하는지.. 일반적으로 제공된 정보를 확인해야 합니다. 작업은 최소입니다. " 서버(터미널) 시간의 마지막 틱 이후 경과한 시간" if ( TimeCurrent ()<TimeServer()- 60 ) Alert( "нет котировок более 1-й минуты" ); fxsaber 2018.03.29 14:57 #746 비탈리 무지첸코 : 감사합니다. 살펴보겠습니다. 그러나 다시, 비 외환 기호가 있습니다. 중개인에 하나 이상의 외환 기호가 있으면 다른 기호도 작동합니다. 브로커에 단일 외환 기호가 없으면 편의상의 문제가 발생합니다. Alexey Viktorov 2018.03.29 15:02 #747 비탈리 무지첸코 : 감사합니다. 살펴보겠습니다. 그러나 다시, 비 외환 기호가 있습니다. 주어진 시간에 현재 서버 시간을 간단하고 간략하게 가져올 수 없다는 것은 편리하지 않습니다. 저도 직접 출력했는데 주말에 어떻게 사용하는지.. 일반적으로 제공된 정보를 확인해야 합니다. 작업은 최소입니다. " 서버(터미널) 시간의 마지막 틱 이후 경과한 시간" 물론 확인은 필요하지만 TimeCurrent와 TimeTradeServer의 차이로 판단하면 차이가 커질 것이라고 추측할 수 있다. 그리고 제 MQ 데모 서버 시간 은 모스크바와 동일하며 서버 시간이 로컬 시간과 일치하지 않는지 여부를 보여줍니다. Vitaly Muzichenko 2018.03.29 15:14 #748 알렉세이 빅토로프 : 물론 확인은 필요하지만 TimeCurrent와 TimeTradeServer의 차이로 판단하면 차이가 커질 것이라고 추측할 수 있다. 그리고 제 MQ 데모 서버 시간은 모스크바와 동일하며 서버 시간이 로컬 시간과 일치하지 않는지 여부를 보여줍니다. 로보 내 지역은 17:17:13이었습니다. fxsaber 2018.03.29 15:16 #749 TimeTradeServer 는 모든 종류의 넌센스를 반환할 수 있습니다. 예를 들어 값이 TimeCurrent보다 작습니다. 이것은 실제 적용을 완전히 무효화합니다. 내가 아이디어를 올바르게 이해했다면 터미널이 실행 중인 TimeTradeServer가 TimeCurrent를 수신한 후 경과 시간을 계산하고 이 차이를 추가하여 일종의 미래 TimeCurrent 값을 에뮬레이트해야 합니다. 이제 고문을 시작합니다. #define TOSTRING(A) #A + " = " + ( string )(A) + "\n" void OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); } void OnTimer () { Comment (TOSTRING( TimeTradeServer ()) + TOSTRING( TimeCurrent ())); } 넌센스를 볼 수 있습니다 날짜에주의하십시오. 그리고 이것, 터미널 또는 비뚤어진 설정의 DC에 대한 책임은 누구에게 있습니까? 나는 토요일에 어드바이저를 차트에 매달지만, 어드바이저는 예를 들어 Market Watch 23:58 및 내 지역 04:45에서 마지막 틱의 시간을 얻을 수 있습니다. 서버 시간은 모르겠습니다.
질문: 서버(터미널) 시간의 마지막 틱 이후로 얼마나 많은 시간이 흘렀는지
나는 조금 생각했다. 어드바이저를 차트에 붙였을 때 차이가 없는 것으로 밝혀졌습니다. 실제 틱이 없는 한 서버 의 실시간을 사용하는 프로그램 알고리즘의 해당 부분을 실행할 수 없습니다.
틱이 도착하기 전에 계산이 필요한 경우 사용자에게 ServerGMTOffset을 요청하십시오.
따라서 ServerTradeTime()이 없어도 문제가 해결됩니다.
나는 조금 생각했다. 어드바이저를 차트에 붙였을 때 차이가 없는 것으로 밝혀졌습니다. 실제 틱이 없는 한 서버의 실시간을 사용하는 프로그램 알고리즘의 해당 부분을 실행하는 것은 불가능합니다.
틱이 도착하기 전에 계산이 필요한 경우 사용자에게 ServerGMTOffset을 요청하십시오.
따라서 ServerTradeTime()이 없어도 문제가 해결됩니다.
사용자는 서버의 오프셋을 모르고 이것을 모릅니다.
두 개의 값만 알려져 있으며 이 데이터로는 계산하기에 충분하지 않습니다. " 서버(터미널) 시간의 마지막 틱 이후 경과한 시간 "
작업은 구체적이며 아직 당신과 같은 해결책이 보이지 않습니다.
나는 토요일에 어드바이저를 차트에 매달지만, 어드바이저는 예를 들어 Market Watch 23:58 및 내 지역 04:45에서 마지막 틱의 시간을 얻을 수 있습니다. 서버 시간은 모르겠습니다.
질문: 서버(터미널) 시간의 마지막 틱 이후로 얼마나 많은 시간이 흘렀는지
둘 다 시간이 아니라 날짜 시간입니다. 그것은 날짜와 시간입니다. 따라서 이 데이터를 사용한 산술 연산은 초 단위의 시차를 제공하며, 이는 일, 시, 분, 초로 변환하는 것이 어렵지 않습니다.
또한 주말에 TimeTradeServer 가 표시할 내용도 확인해야 하지만 현재로서는 다음과 같이 표시됩니다.서버 시간과 현지 시간의 초 차이에 주의하고 현지 시간과 예상 서버 시간이 정확히 일치하는지 확인합니다.
Forex의 경우 4가지 코드에서 이 코드를 다시 실행할 수 있습니다.
감사합니다. 살펴보겠습니다. 그러나 다시, 비 외환 기호가 있습니다.
주어진 시간에 현재 서버 시간을 간단하고 간략하게 가져올 수 없다는 것은 편리하지 않습니다.
둘 다 시간이 아니라 날짜 시간입니다. 그것은 날짜와 시간입니다. 따라서 이 데이터를 사용한 산술 연산은 초 단위의 시차를 제공하며, 이는 일, 시, 분, 초로 변환하는 것이 어렵지 않습니다.
또한 주말에 TimeTradeServer 가 표시할 내용도 확인해야 하지만 현재로서는 다음과 같이 표시됩니다.서버 시간과 현지 시간의 초 차이에 주의하고 현지 시간과 예상 서버 시간이 정확히 일치하는지 확인합니다.
저도 직접 출력했는데 주말에 어떻게 사용하는지.. 일반적으로 제공된 정보를 확인해야 합니다.
작업은 최소입니다. " 서버(터미널) 시간의 마지막 틱 이후 경과한 시간"
감사합니다. 살펴보겠습니다. 그러나 다시, 비 외환 기호가 있습니다.
중개인에 하나 이상의 외환 기호가 있으면 다른 기호도 작동합니다.
브로커에 단일 외환 기호가 없으면 편의상의 문제가 발생합니다.
감사합니다. 살펴보겠습니다. 그러나 다시, 비 외환 기호가 있습니다.
주어진 시간에 현재 서버 시간을 간단하고 간략하게 가져올 수 없다는 것은 편리하지 않습니다.
저도 직접 출력했는데 주말에 어떻게 사용하는지.. 일반적으로 제공된 정보를 확인해야 합니다.
작업은 최소입니다. " 서버(터미널) 시간의 마지막 틱 이후 경과한 시간"
물론 확인은 필요하지만 TimeCurrent와 TimeTradeServer의 차이로 판단하면 차이가 커질 것이라고 추측할 수 있다.
그리고 제 MQ 데모 서버 시간 은 모스크바와 동일하며 서버 시간이 로컬 시간과 일치하지 않는지 여부를 보여줍니다.
물론 확인은 필요하지만 TimeCurrent와 TimeTradeServer의 차이로 판단하면 차이가 커질 것이라고 추측할 수 있다.
그리고 제 MQ 데모 서버 시간은 모스크바와 동일하며 서버 시간이 로컬 시간과 일치하지 않는지 여부를 보여줍니다.
로보
내 지역은 17:17:13이었습니다.
TimeTradeServer 는 모든 종류의 넌센스를 반환할 수 있습니다. 예를 들어 값이 TimeCurrent보다 작습니다. 이것은 실제 적용을 완전히 무효화합니다.
내가 아이디어를 올바르게 이해했다면 터미널이 실행 중인 TimeTradeServer가 TimeCurrent를 수신한 후 경과 시간을 계산하고 이 차이를 추가하여 일종의 미래 TimeCurrent 값을 에뮬레이트해야 합니다.
이제 고문을 시작합니다.
넌센스를 볼 수 있습니다
날짜에주의하십시오.
그리고 이것, 터미널 또는 비뚤어진 설정의 DC에 대한 책임은 누구에게 있습니까?