fxsaber , 2018.01.28 12:25
지시자
조언자
타이머 대신 사용할 수 있습니까? 우리는 볼 것이다
예, OnInit는 배열의 문자를 구독합니다.
Init() 및 DeInit() 실행 순서
슬라바 , 2017.04.14 10:21서비스에는 OnTick(문자열 기호)이 있습니다. 그러나 특정 기호의 눈금을 구독해야 합니다.
fxsaber , 2018.01.29 15:24최적화 속도는 패스 순서에 따라 다릅니다. 단일 문자 패스가 먼저 발생한 다음 다중 문자 패스가 있는 경우 실행 시간은 최적화 패스의 역순보다 짧습니다.
ZY 아마도 정상적인 코드 작성으로 클라우드 비용의 90%를 절약할 수 있을 것입니다. 그러나 이것이 저자가 생각하는 마지막 것입니다.
시원한!!!
오랫동안 기다려온 서비스가 없어도 실제로 작동합니다.
매우 감사합니다!
그리고 아무리 노력해도 MQL4에서는 작동하지 않았습니다. iCustom의 표시기는 iCustom을 마지막으로 호출한 후 약 10밀리초 동안 사용자 메시지를 시뮬레이션한 다음 "무음으로 전환"합니다.
MQL4에서는 아무리 노력해도 작동하지 않았습니다. iCustom의 표시기는 iCustom을 마지막으로 호출한 후 약 10밀리초 동안 사용자 메시지를 시뮬레이션한 다음 "무음으로 전환"합니다.
MT4에서 표시기 "핸들"의 수명은 터미널 자체에서 모니터링됩니다. 따라서 이 솔루션은 적합하지 않습니다.
ZY 방법은 7년 이상 전에 설명되었습니다.
전문가 고문: VR---ZVER v.2
fxsaber , 2018.02.06 11:29
