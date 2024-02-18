mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 34 1...272829303132333435363738394041...247 새 코멘트 Artyom Trishkin 2017.04.14 13:37 #331 알렉세이 코지친 : 그리고 원하는 캐릭터/TF에서 데이터를 얻는 다른 방법은 무엇입니까? CopyBuffer는 핸들에서만 작동합니다. MT4에서 작동하는 방식은 다음과 같습니다. //+------------------------------------------------------------------+ double GetDataAO( string symbol_name, int timeframe, int shift) { return ( iAO (symbol_name,timeframe,shift)); } //+------------------------------------------------------------------+ 함수에 전달된 TF는 이러한 데이터를 수신했습니다. 동일한 표시기의 21개 핸들을 미리 생성하지 않고 즉시. [삭제] 2017.04.14 13:39 #332 Artyom Trishkin : MT4에서 작동하는 방식은 다음과 같습니다. 함수에 전달된 TF는 이러한 데이터를 수신했습니다. 동일한 표시기의 21개 핸들을 미리 생성하지 않고 즉시. MT4에서 데이터를 가져오는 방법을 알고 있습니다. MT5에서 하는 방식에 저항할 수 있지만 변경되지는 않습니다. Artyom Trishkin 2017.04.14 13:52 #333 알렉세이 코지친 : MT4에서 데이터를 가져오는 방법을 알고 있습니다. MT5에서 하는 방식에 저항할 수 있지만 변경되지는 않습니다. 나는 저항하지 않고 변화를 시도하지 않습니다. 비디오에서와 같이 MT5에서 동일한 결과를 얻고 싶습니다. 이 비디오는 눈에 띄는 지연 없이 MT4의 모든 TF로부터 데이터 수신을 보여줍니다. 어떻게? 표시기를 시작할 때 모든 TF에 대한 모든 데이터를 배열로 수집한 다음 인덱스별로 읽습니까? 그러나 기억은 고무가 아닙니다. 한 번에 필요한 TF의 한 막대에 대한 데이터를 요청합니다. 하지만 데이터가 없다고 표시되지만 사용할 수 있게 하려면 어떻게 해야 합니까? 이해했나요? 나는 MT5에 대해 높은 점수를 가지고 있지 않습니다. 나는 그것을 알아내고, 이해하고, MT4보다 나쁘지 않은 결과를 얻고 싶습니다. [삭제] 2017.04.14 14:04 #334 Artyom Trishkin : 나는 저항하지 않고 변화를 시도하지 않습니다. 비디오에서와 같이 MT5에서 동일한 결과를 얻고 싶습니다. 이 비디오는 눈에 띄는 지연 없이 MT4의 모든 TF로부터 데이터 수신을 보여줍니다. 어떻게? 표시기를 시작할 때 모든 TF에 대한 모든 데이터를 배열로 수집한 다음 인덱스별로 읽습니까? 그러나 기억은 고무가 아닙니다. 한 번에 필요한 TF의 한 막대에 대한 데이터를 요청합니다. 하지만 데이터가 없다고 표시되지만 사용할 수 있게 하려면 어떻게 해야 합니까? 이해했나요? 나는 MT5에 대해 높은 점수를 가지고 있지 않습니다. 나는 그것을 알아내고, 이해하고, MT4보다 나쁘지 않은 결과를 얻고 싶습니다. 지연 없이 원하는 경우 - 데이터를 최신 상태로 유지하기 위해 원하는 기호/TF에 대해 60-90초마다 타이머를 시작합니다. 하지만... 이 방법이 다른 사람의 기호/TF의 지표 데이터에 적합한지 확실하지 않습니다. 시도해야합니다. Alexander Puzanov 2017.04.14 14:07 #335 6개의 TF당 28개의 심볼 = 168개의 핸들(MA). 8초 동안 실행, 전혀 문제 없이 4초마다 업데이트 그러나 테스터에서는 파이프가 Artyom Trishkin 2017.04.14 14:08 #336 알렉세이 코지친 : 지연 없이 원하는 경우 - 데이터를 최신 상태로 유지하기 위해 원하는 기호/TF에 대해 60-90초마다 타이머를 시작합니다. 그리고 처음 시작할 때 무엇을 해야 할까요? 표시기가 시작될 때 비디오에 지연이 없습니다. MT5에서는 표시기가 시작될 때 모든 것이 수명의 흔적 없이 멈춥니다. 사용자가 계속 기다리면 데이터 렌더링을 볼 수 있습니다. 그러나 표시기가 단순히 작동하지 않는다고 결정할 수 있습니다. 차트에 큰 글꼴로 메시지를 표시합니다. 21번째 시간 프레임에 데이터를 로드 중이라고 합니다. 버팀목. Artyom Trishkin 2017.04.14 14:10 #337 알렉산더 푸자노프 : 6개의 TF당 28개의 심볼 = 168개의 핸들(MA). 8초 동안 실행, 전혀 문제 없이 4초마다 업데이트 그러나 테스터에서, 아아, 파이프 사용된 적이 없고 데이터가 전혀 없는 기호에서 실행하십시오. 그리고, 네, 우리가 결과를 달성한 것이 좋습니다. 그것이 제가 달성하고자 하는 것입니다. 최선의 방법에 대한 의견을 수렴합니다. [삭제] 2017.04.14 14:19 #338 Artyom Trishkin : 그리고 처음 시작할 때 무엇을 해야 할까요? 표시기가 시작될 때 비디오에 지연이 없습니다. MT5에서는 표시기가 시작될 때 모든 것이 수명의 흔적 없이 멈춥니다. 사용자가 계속 기다리면 데이터 렌더링을 볼 수 있습니다. 그러나 표시기가 단순히 작동하지 않는다고 결정할 수 있습니다. 차트에 큰 글꼴로 메시지를 표시합니다. 21번째 시간 프레임에 데이터를 로드 중이라고 합니다. 버팀목. 사용자가 참을성이 없으면 빨리 철을 사도록 하고 나머지는 정상적이고 합리적인 행동입니다. 1. 창과 기록에서 적절한 수의 막대 를 설정합니다. 2. 심각한 계산의 경우 사용자에게 모든 것이 정상임을 알리고 기다리기만 하면 됩니다. 아름다움을 위해 히스토리 로딩 인디케이터를 만들 수 있습니다. Artyom Trishkin 2017.04.14 14:25 #339 알렉세이 코지친 : 사용자가 참을성이 없으면 빨리 철을 사도록 하고 나머지는 정상적이고 합리적인 행동입니다. 1. 창과 기록에서 적절한 수의 막대 를 설정합니다. 2. 심각한 계산의 경우 사용자에게 모든 것이 정상임을 알리고 기다리기만 하면 됩니다. 아름다움을 위해 히스토리 로딩 인디케이터를 만들 수 있습니다. MT4와 MT5의 모든 곳에서 5000개의 히스토리 바를 설정했습니다. MT4에서는 시각적으로 즉시 시작하고 MT5에서는 20초에서 30초 동안 대기합니다. 그리고 이것은 EURUSD 기호가 테스트에 반복적으로 사용되는 경우 제공됩니다. 두 터미널 모두에 이력이 있습니다. 결국 "참을성이 없는" 사용자에게 가능한 모든 방법으로 기다리라고 말할 필요는 없습니다. tf를 시작하고 전환할 때 부당한 지연이 없어야 합니다. 그렇기 때문에 유성음 문제를 해결할 수 있는 가능한 방법에 관심이 있습니다. 까지. 그런 다음 나는 그들과 함께 실험할 것입니다. 실제로 무엇이 나올지. [삭제] 2017.04.14 14:26 #340 Artyom Trishkin : MT4와 MT5의 모든 곳에서 5000개의 히스토리 바를 설정했습니다. MT4에서는 시각적으로 즉시 시작하고 MT5에서는 20초에서 30초 동안 대기합니다. 그리고 이것은 EURUSD 기호가 테스트에 반복적으로 사용되는 경우 제공됩니다. 두 터미널 모두에 이력이 있습니다. 결국 "참을성이 없는" 사용자에게 가능한 모든 방법으로 기다리라고 말할 필요는 없습니다. tf를 시작하고 전환할 때 부당한 지연이 없어야 합니다. 그렇기 때문에 유성음 문제를 해결할 수 있는 가능한 방법에 관심이 있습니다. 까지. 그런 다음 나는 그들과 함께 실험할 것입니다. 실제로 무엇이 나올지. 20~30초!?.... 어머... 뭔가 잘못하신듯... 내 틱 표시기 는 몇 배나 빨리 계산됩니다. 차트당 여러 조각. 1...272829303132333435363738394041...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 원하는 캐릭터/TF에서 데이터를 얻는 다른 방법은 무엇입니까? CopyBuffer는 핸들에서만 작동합니다.
MT4에서 작동하는 방식은 다음과 같습니다.
함수에 전달된 TF는 이러한 데이터를 수신했습니다. 동일한 표시기의 21개 핸들을 미리 생성하지 않고 즉시.
MT4에서 작동하는 방식은 다음과 같습니다.
함수에 전달된 TF는 이러한 데이터를 수신했습니다. 동일한 표시기의 21개 핸들을 미리 생성하지 않고 즉시.
MT4에서 데이터를 가져오는 방법을 알고 있습니다. MT5에서 하는 방식에 저항할 수 있지만 변경되지는 않습니다.
나는 저항하지 않고 변화를 시도하지 않습니다. 비디오에서와 같이 MT5에서 동일한 결과를 얻고 싶습니다. 이 비디오는 눈에 띄는 지연 없이 MT4의 모든 TF로부터 데이터 수신을 보여줍니다.
어떻게?
표시기를 시작할 때 모든 TF에 대한 모든 데이터를 배열로 수집한 다음 인덱스별로 읽습니까? 그러나 기억은 고무가 아닙니다.
한 번에 필요한 TF의 한 막대에 대한 데이터를 요청합니다. 하지만 데이터가 없다고 표시되지만 사용할 수 있게 하려면 어떻게 해야 합니까?
이해했나요? 나는 MT5에 대해 높은 점수를 가지고 있지 않습니다. 나는 그것을 알아내고, 이해하고, MT4보다 나쁘지 않은 결과를 얻고 싶습니다.
나는 저항하지 않고 변화를 시도하지 않습니다. 비디오에서와 같이 MT5에서 동일한 결과를 얻고 싶습니다. 이 비디오는 눈에 띄는 지연 없이 MT4의 모든 TF로부터 데이터 수신을 보여줍니다.
어떻게?
표시기를 시작할 때 모든 TF에 대한 모든 데이터를 배열로 수집한 다음 인덱스별로 읽습니까? 그러나 기억은 고무가 아닙니다.
한 번에 필요한 TF의 한 막대에 대한 데이터를 요청합니다. 하지만 데이터가 없다고 표시되지만 사용할 수 있게 하려면 어떻게 해야 합니까?
이해했나요? 나는 MT5에 대해 높은 점수를 가지고 있지 않습니다. 나는 그것을 알아내고, 이해하고, MT4보다 나쁘지 않은 결과를 얻고 싶습니다.
6개의 TF당 28개의 심볼 = 168개의 핸들(MA). 8초 동안 실행, 전혀 문제 없이 4초마다 업데이트
그러나 테스터에서는 파이프가
지연 없이 원하는 경우 - 데이터를 최신 상태로 유지하기 위해 원하는 기호/TF에 대해 60-90초마다 타이머를 시작합니다.
6개의 TF당 28개의 심볼 = 168개의 핸들(MA). 8초 동안 실행, 전혀 문제 없이 4초마다 업데이트
그러나 테스터에서, 아아, 파이프
사용된 적이 없고 데이터가 전혀 없는 기호에서 실행하십시오.
그리고, 네, 우리가 결과를 달성한 것이 좋습니다. 그것이 제가 달성하고자 하는 것입니다. 최선의 방법에 대한 의견을 수렴합니다.
그리고 처음 시작할 때 무엇을 해야 할까요? 표시기가 시작될 때 비디오에 지연이 없습니다. MT5에서는 표시기가 시작될 때 모든 것이 수명의 흔적 없이 멈춥니다. 사용자가 계속 기다리면 데이터 렌더링을 볼 수 있습니다. 그러나 표시기가 단순히 작동하지 않는다고 결정할 수 있습니다. 차트에 큰 글꼴로 메시지를 표시합니다. 21번째 시간 프레임에 데이터를 로드 중이라고 합니다. 버팀목.
사용자가 참을성이 없으면 빨리 철을 사도록 하고 나머지는 정상적이고 합리적인 행동입니다.
1. 창과 기록에서 적절한 수의 막대 를 설정합니다.
2. 심각한 계산의 경우 사용자에게 모든 것이 정상임을 알리고 기다리기만 하면 됩니다. 아름다움을 위해 히스토리 로딩 인디케이터를 만들 수 있습니다.
사용자가 참을성이 없으면 빨리 철을 사도록 하고 나머지는 정상적이고 합리적인 행동입니다.
1. 창과 기록에서 적절한 수의 막대 를 설정합니다.
2. 심각한 계산의 경우 사용자에게 모든 것이 정상임을 알리고 기다리기만 하면 됩니다. 아름다움을 위해 히스토리 로딩 인디케이터를 만들 수 있습니다.
MT4와 MT5의 모든 곳에서 5000개의 히스토리 바를 설정했습니다. MT4에서는 시각적으로 즉시 시작하고 MT5에서는 20초에서 30초 동안 대기합니다. 그리고 이것은 EURUSD 기호가 테스트에 반복적으로 사용되는 경우 제공됩니다. 두 터미널 모두에 이력이 있습니다.
결국 "참을성이 없는" 사용자에게 가능한 모든 방법으로 기다리라고 말할 필요는 없습니다. tf를 시작하고 전환할 때 부당한 지연이 없어야 합니다.
그렇기 때문에 유성음 문제를 해결할 수 있는 가능한 방법에 관심이 있습니다. 까지. 그런 다음 나는 그들과 함께 실험할 것입니다. 실제로 무엇이 나올지.
MT4와 MT5의 모든 곳에서 5000개의 히스토리 바를 설정했습니다. MT4에서는 시각적으로 즉시 시작하고 MT5에서는 20초에서 30초 동안 대기합니다. 그리고 이것은 EURUSD 기호가 테스트에 반복적으로 사용되는 경우 제공됩니다. 두 터미널 모두에 이력이 있습니다.
결국 "참을성이 없는" 사용자에게 가능한 모든 방법으로 기다리라고 말할 필요는 없습니다. tf를 시작하고 전환할 때 부당한 지연이 없어야 합니다.
그렇기 때문에 유성음 문제를 해결할 수 있는 가능한 방법에 관심이 있습니다. 까지. 그런 다음 나는 그들과 함께 실험할 것입니다. 실제로 무엇이 나올지.